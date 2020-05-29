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Яценюк: Истерика пророссийских фейкометов значит лишь одно - мы качественно делаем свою работу в интересах Украины

Яценюк: Истерика пророссийских фейкометов значит лишь одно - мы качественно делаем свою работу в интересах Украины

Экс-премьер Арсений Яценюк предупредил об "очередной мобилизации фейкоделов" в российских и пророссийских телеграм-каналах.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствую акцию "Стоп-Яценюк", начатую российскими и пророссийскими телеграм-каналами, которые вдруг заявили об "объединение усилий", чтобы начать (цитата) "сильную атаку тг-каналов против Яценюка". Очередная мобилизация фейкоделов и фейкометов катится по просторам мессенджера", - отметил экс-премьер.

По словам Яценюка, этот "сериал" против него длится как минимум с 2010-го: "Останавливать обещали - не остановили, хотя и сопровождали все это громкими звуковыми эффектами, провокациями, заказными сюжетами".

"На этот раз тоже истерика через край. Но на фоне глубокого кризиса жанра. Поэтому в сотый раз пишут ложь вроде Арсений Яценюк собирается занимать какую-то должность в нынешней власти. ... Снова и снова пишут о "первом миллиарде". Эту выдумку уже несколько лет назад опроверг сам Мочанов. Пишут много другого бреда", - подчеркнул он.

За этими каналами, отметил Яценюк, стоит "Россия и ее пятая колонна, которая обладает огромными информационными возможностями в Украине".

"Мы вместе с нашей командой проводим работу, направленную на то, чтобы остановить провокации, которые могут разрушить международную поддержку Украины со стороны наших западных партнеров. Истерика пророссийской информационной канализации значит лишь одно - мы с нашей командой качественно делаем свою работу в интересах Украины и будем делать дальше", - подчеркнул экс-премьер.

"А что касается "тг-помоек" - не забывайте дезинфицировать руки", - подытожил Яценюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семь бывших послов США призывают не втягивать Украину во внутреннюю американскую политику

Автор: 

россия (95339) Яценюк (8006) фейк (677)


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Топ комментарии
+29
Арсений в Чечне и не такое видел....
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29.05.2020 17:31
+15
Истинный патриот, мудрый политик, которого завистливые ватники вытолкали на обочину политической жизни.
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29.05.2020 17:32
+12
Еще какой мудрый. Перед выборами обещал газ по $50-70, а пришел к власти и сделал по $320. Там еще один мудрый Йуга Луценко, который обещал Апачи купить если будет водинтур, а пролез к власти купил себе дом и арендовал виллу на Сейшелах
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29.05.2020 17:37
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Арсений в Чечне и не такое видел....
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29.05.2020 17:31 Ответить
Истинный патриот, мудрый политик, которого завистливые ватники вытолкали на обочину политической жизни.
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29.05.2020 17:32 Ответить
Еще какой мудрый. Перед выборами обещал газ по $50-70, а пришел к власти и сделал по $320. Там еще один мудрый Йуга Луценко, который обещал Апачи купить если будет водинтур, а пролез к власти купил себе дом и арендовал виллу на Сейшелах
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29.05.2020 17:37 Ответить
Рівняти Йугу та Яйценюка?
Ви у своєму розумі?
Я не кажу, що Яценюк заслуговує пошани, але порівнювати тупе з ... набагато кращим, якось це не вірно.
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29.05.2020 17:49 Ответить
Он о тебе и говорит, свиня рузге
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29.05.2020 18:16 Ответить
Посиланнячко на 50-70 та ВСЕ інше буде?
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29.05.2020 18:38 Ответить
Зачем же ты так про порохоботов - ватники. Могут и обидеться.
А брешут они по кацапским методичкам как только вопрос касается Тимошенко или Яценюка.
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29.05.2020 17:50 Ответить
У патриотов тоже бывают разногласия.
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29.05.2020 17:54 Ответить
Порохоботы - это патриоты своего хозяина и уж точно не Украины. Они ведут информационную войну с украинским правительством. Яценюка точно также снимали.

Он об этом и говорит в статье. Мегатонны брехни, промывка мозгов через подконтрольные СМИ - потом отставка. С Гончаруком примерно та же история. А вот Шмыгаль представитель олигархата. Он для хозяина в доску свой.
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29.05.2020 18:11 Ответить
а от ти - гівнистий брехливий 73/43%-ний зебіл
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29.05.2020 18:39 Ответить
Подозреваешь Яценюка?
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29.05.2020 17:34 Ответить
Оскільки мій АБСОЛЮТНО коректний і за темою коментар модератор видалив, змушений його продублювати.
"Россия и ее пятая колонна, которая обладает огромными информационными возможностями в Украине" Источник: https://censor.net/n3198923

Як і коли таке трапилося, що в нашої п'ятої колони під повним контролем опинилися одразу три телевізійних канали?!
п.с. модерація тут просто вражає!
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29.05.2020 21:51 Ответить
Твой горячолюбимый бубочка, в первую очередь! поэтому, кремлевская слизь, заткнись и исполняй оды *****, не отвлекайся.
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29.05.2020 17:35 Ответить
Він в мене нє любімий. А тим більш пуйло, що розмовляє твоім язьіком.
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29.05.2020 18:05 Ответить
А з якого це дива ***** пуйлом стало?
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29.05.2020 18:40 Ответить
Те відчуття, коли про акцію "Стоп Яценюк" вперше чуєш, і чуєш від самого Яценюка, а тому зрозуміло звідки у цієї акції ростуть ноги
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29.05.2020 17:35 Ответить
Шо це було? Сеня, ты давно уже не в тренде! Зачем кому-то напрягаться на какие-то "акции против тебя"? Разве чтоб помочь тебе распиариться? Ну так напрасные хлопоты, скажу тебе.
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29.05.2020 17:38 Ответить
Сеня, в твоем варианте это выглядит так: "Мы пахали! Я и лошадь...".
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29.05.2020 17:39 Ответить
Якенюк читает лекции по экономике в лучших университах США и Британии,а баранов туда не приглашают...
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29.05.2020 17:50 Ответить
Госперевот был 26 октября 1917 года в Питере...Дамочка
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29.05.2020 18:10 Ответить
Лекции как построить стену, чтобы и себе хапнуть, и сенатору на пиво еще осталось
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29.05.2020 18:22 Ответить
Дятел ,ты был на границе а стену не видел?Тогда ты БАРАН,а не дятел
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29.05.2020 18:24 Ответить
Лично я бы не хотел оказаться у руля страны в марте=апреле 2014 года.
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29.05.2020 17:52 Ответить
тогда дебилов у руля и без тебя хватало
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29.05.2020 19:45 Ответить
А это кто такой?
Человек, который привел к должности Авакова?.
Кого там мочат? Сеню?
Не слышал?
Мо, таки лучшего министра?
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29.05.2020 17:56 Ответить
где начинается и где заканчивается стена Кролика
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29.05.2020 18:05 Ответить
российские понятно))) сеня цюценюк!!))а ты без кули в лоба )))служишь своему господину из дАнецка раковой опухоли Украины!!!
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29.05.2020 18:07 Ответить
Следственный Комитет РАБссии открыл уголовное дело против Авакова,глава СледКома Александр Бастрыкин говорит что Аваков воспрепятсвовал проведию выборов президента РАБссии в Одессе,Харькове,Львове и Киеве...Статья 141 УК РФ.Не отдадим Борисыча моцковским террористам Путлера...
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29.05.2020 18:09 Ответить
неугомонная кацапня. мало им? Арсений "Меч Аллаха" Яценюк добавит!
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29.05.2020 18:14 Ответить
Как экономист, сеня - профи, как политик такое себе. Но так или иначе, хорошо, что в самый тяжелый период для Украины, премьером был он, а не какой-то квартальный идиот типа шмыгаля или гончарука.
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29.05.2020 18:20 Ответить
Зато как вор он очень неплох, не зря ученик Азирова
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29.05.2020 18:24 Ответить
Госпереворот в Украине совершил Витька Индюкович,смена Констиитуционного устройста с парламентско-президентской республики на президентско-парламентскую с полномочиями ДИКТАТОРА и есть госперовот,что и сделал Индюк придя к власти,типа победив Тимошенко на выборах и посадив ее за граты...
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29.05.2020 18:23 Ответить
Яценюк, не гони пургу и не пиарься таким дешевым способом.Ты уже давно никому не нужен и не интересен. Все в стране давно знают, что Яценюк - это пустое место, воровитое и хитрое, а еще изворотливое. Ты уже давно сбитый летчик. Нужно сидеть тихо, пока власти не разобрались с твоими старыми художествами.
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29.05.2020 18:33 Ответить
Яценюк принал Украину когда на Казначейском счету Украины было после Индюка всго 108 000 гривен.Сдал Гройсману плюсовое сальдо 23 миллиарда.Гройсман сдал Гончаруку +150 ярдов и 24 миллиарда Золотовалютного резерва Украины.Причем почти полностью погасив кредитв Азароап и Тимошенко....И кто ИДИОТ???
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29.05.2020 18:38 Ответить
Ты...
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29.05.2020 21:56 Ответить
ой как хотца опять до корыта
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29.05.2020 18:41 Ответить
не тужься- не пройдешь
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29.05.2020 18:42 Ответить
О,еще один доллботдяел вылез 73 % чмо
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29.05.2020 18:45 Ответить
Сеня, твоя жена и детки где живут и чьи они граждане? Но, ты же настоящий патриот Украины, нагонявший ужас на кацев в Чечне. посему быть тебе премьером! Заодно и стену добьешь на границе с Россией!
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29.05.2020 20:02 Ответить
Свинья ты арсений,и *****.
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29.05.2020 20:29 Ответить
Пусть достроит стену с врагами!!! А он опять воровать??? Провести все расследования когда он деньги переводил через фирмы знакомых и друзей и получал себе на счета!!! И самое главное пусть заполнит декларацию и пусть ее проверят американская полиция доходов!!!
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29.05.2020 20:38 Ответить
Яценюка есть за что уважать, он много сделал для Украины в самые тяжелые годы, Украина устояла. Ну, а истерика зеле-пригожинских глистов, вылезших из жижи "русского мира", вполне понятна.
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29.05.2020 20:42 Ответить
Головним редактором сайту "Цензор" є Юрій Бутусов, журналіст, блогер та активіст. Виданням володіє ГО "Агентство вільної інформації". Її заснували Ілона Янко - http://nashigroshi.org/2015/02/01/pomichnyky-nardepiv-narodnoho-frontu-perelik/ помічник депутата від "Народного фронту" Руслана Лук'янчука та Олена Байда, що в 2014 році була http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1257359-14 уповноваженою особою від "Народного фронту" на позачергових виборах до парламенту. Т.о., читая между строк, все нормальные люди увидят, кто является реальным владельцем Цензора и чьи длинные кроличьи уши здесь торчат. Ненормальные же сейчас начнут визжать, что это не правда, спамить и, возможно, банить
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29.05.2020 22:01 Ответить
А вот еще: Соцпартія створює медіахолдинг. Цю інформацію підтвердив секретар політради СПУ, народний депутат Ярослав Мендусь. Створенням холдингу займається особисто Мендусь. "За рішенням з'їзду мої обов'язки - це аналітика, політтехнології, ЗМІ" - пояснив він.
Як пише газета http://delo.ua/ Дело , за словами Мендуся, до складу холдингу ввійдуть газета Товариш, регіональні партійні видання СПУ, а також інтернет-ресурси.
"Газета Товариш уже змінила формат і виходить як громадсько-політичне видання", - сказав Мендусь. За його словами, у планах також збільшення кількості випусків газети з двох до трьох на тиждень.
"Цей третій випуск газети буде регіональним. Тобто в кожному регіоні буде раз на тиждень ніби газета Товариш, але з інформацією, присвяченою саме цьому регіону ", - пояснив він. Регіональні випуски почнуть виходити вже в лютому. На сьогодні тираж Товариша складає 68,575 екземплярів, а в лютому його планують збільшити ще на одну тисячу.
"Керівником цього медіахолдингу нещодавно було призначено відомого українського журналіста- Юрія Бутусова", - сказав Мендусь. Бутусов був сценаристом художнього фільму про події "помаранчевої" революції Помаранчеве небо, створеного за участі СПУ. Він також є головним редактором інтернет-видання Цензор.Net.
Ідею створення медіахолдингу глава СПУ http://files.korrespondent.net/politics/moroz/ Олександр Мороз оголосив на з'їзді партії у вересні минулого року.
"Думаю, що політвиконкому потрібно предметно зайнятися створенням єдиного прес-холдингу з різним ступенем свободи його суб'єктів, у залежності від існуючої практики, професіоналізму творчих колективів. У структуру холдингу варто було б включити і ряд інтернет-проектів, які підтримувала б партія. Природно, мова йде про самооплатні видання", - пояснив він.
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29.05.2020 22:04 Ответить
В общем, интересная цепочка прослеживается, и это только верхушка айсберга
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29.05.2020 22:08 Ответить
«Мы пахали - я и трактор!»
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29.05.2020 23:12 Ответить
Агент кремля в Украине - это янелох! Остальные на подтанцовке. 73% знают толк в говне.
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29.05.2020 23:18 Ответить
 
 