Яценюк: Истерика пророссийских фейкометов значит лишь одно - мы качественно делаем свою работу в интересах Украины

Экс-премьер Арсений Яценюк предупредил об "очередной мобилизации фейкоделов" в российских и пророссийских телеграм-каналах.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствую акцию "Стоп-Яценюк", начатую российскими и пророссийскими телеграм-каналами, которые вдруг заявили об "объединение усилий", чтобы начать (цитата) "сильную атаку тг-каналов против Яценюка". Очередная мобилизация фейкоделов и фейкометов катится по просторам мессенджера", - отметил экс-премьер.

По словам Яценюка, этот "сериал" против него длится как минимум с 2010-го: "Останавливать обещали - не остановили, хотя и сопровождали все это громкими звуковыми эффектами, провокациями, заказными сюжетами".

"На этот раз тоже истерика через край. Но на фоне глубокого кризиса жанра. Поэтому в сотый раз пишут ложь вроде Арсений Яценюк собирается занимать какую-то должность в нынешней власти. ... Снова и снова пишут о "первом миллиарде". Эту выдумку уже несколько лет назад опроверг сам Мочанов. Пишут много другого бреда", - подчеркнул он.

За этими каналами, отметил Яценюк, стоит "Россия и ее пятая колонна, которая обладает огромными информационными возможностями в Украине".

"Мы вместе с нашей командой проводим работу, направленную на то, чтобы остановить провокации, которые могут разрушить международную поддержку Украины со стороны наших западных партнеров. Истерика пророссийской информационной канализации значит лишь одно - мы с нашей командой качественно делаем свою работу в интересах Украины и будем делать дальше", - подчеркнул экс-премьер.

"А что касается "тг-помоек" - не забывайте дезинфицировать руки", - подытожил Яценюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семь бывших послов США призывают не втягивать Украину во внутреннюю американскую политику