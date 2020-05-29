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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19 никоим образом не повлияет на безвизовый режим Украины с ЕС, - представитель Еврокомиссии Матернова

Пандемия COVID-19 никоим образом не повлияет на безвизовый режим Украины с ЕС, - представитель Еврокомиссии Матернова

Безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом будет работать и дальше, пандемия COVID-19 никак не повлияет на этот процесс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности заявила заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам политики расширения и соседства Екатерина Матернова.

"Нет никакой связи между безвизовым режимом и пандемией. Не волнуйтесь", - сказала она.

"Конечно, есть определенные ограничения передвижения и в пределах Шенгенской зоны, и Европейского Союза, но это лишь ограничения передвижения, а не автоматическая связь между безвизовым режимом и пандемией", - объяснила Матернова.

Представитель Еврокомиссии напомнила, что введение безвиза было связано с определенными условиями проведения реформ, в частности, в области верховенства права.

Напомним, сегодня состоялась онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности. Главной темой обсуждения было сотрудничество Украины с Евросоюзом.

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Автор: 

Еврокомиссия (1443) карантин (16729) Форум (179) безвизовый режим (1549) Евросоюз (17059) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Я отвечу за себя. Идите вы нахер со своим европейским союзом. Не даром Великобритания вышла из этого говна. Наверное не все там так хорошо раз такое случилось. Делать здесь европейские ценности и жизнь и нахер тот ЕС и тем более говняная рашка...
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29.05.2020 17:51 Ответить
Одразу видно людину, яка ніколи не бувала в Європі
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29.05.2020 18:08 Ответить
Ага и Великобритания не была, и не хочет там быть
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29.05.2020 18:13 Ответить
 
 