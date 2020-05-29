Пандемия COVID-19 никоим образом не повлияет на безвизовый режим Украины с ЕС, - представитель Еврокомиссии Матернова
Безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом будет работать и дальше, пандемия COVID-19 никак не повлияет на этот процесс.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности заявила заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам политики расширения и соседства Екатерина Матернова.
"Нет никакой связи между безвизовым режимом и пандемией. Не волнуйтесь", - сказала она.
"Конечно, есть определенные ограничения передвижения и в пределах Шенгенской зоны, и Европейского Союза, но это лишь ограничения передвижения, а не автоматическая связь между безвизовым режимом и пандемией", - объяснила Матернова.
Представитель Еврокомиссии напомнила, что введение безвиза было связано с определенными условиями проведения реформ, в частности, в области верховенства права.
Напомним, сегодня состоялась онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности. Главной темой обсуждения было сотрудничество Украины с Евросоюзом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль