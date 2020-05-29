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Новости Убийство Шеремета
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Дело Шеремета: суд отложил рассмотрение изменения меры пресечения Кузьменко до 4 июня

Дело Шеремета: суд отложил рассмотрение изменения меры пресечения Кузьменко до 4 июня

Печерский районный суд перенес на 4 июня заседание по изменению меры пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил ее защитник Тарас Беспалый, передает Цензор.НЕТ.

"Заседание у нас снова не состоялось в связи с уже третьей неявкой прокурора. Перенесено на 4 июня, но фактически мы просили пересмотреть решение, которое действует до завтра. Соответственно, решение завтра теряет силу, и нам нечего пересматривать", - сказал защитник.

Он рассказал, что смысла в заседании, которое будет 4 июня, "уже нет, потому что завтра решение теряет силу".

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

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Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Полный текст интервью с Юлией Кузьменко читайте по ссылке.

Автор: 

суд (25073) Кузьменко Юлия (168)


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б
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29.05.2020 17:47 Ответить
Л
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29.05.2020 17:58 Ответить
Позор !!
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29.05.2020 17:48 Ответить
Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3198932
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Вже перекваліфікували мотив для усіх підозрюваних.
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29.05.2020 17:58 Ответить
А прокурора не можна викликати у суд повісткою? Не з'явився - у наручники та під конвоєм.
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29.05.2020 18:47 Ответить
Я не понимаю, как это может быть неявка прокурора? Что за муйня, "швидка настя" напала чи що. Свидетелей по музеям вылавливают, а прокурора на рабочем месте не найдут, причем трижды. И суд такое неуважение к себе "проглатывает" без соответствующего реагирования?
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29.05.2020 19:24 Ответить
Похоже дефицит не только на кадры,но и на белые нитки. Нечем дальше шить дела.Насколько низко и цинично себя ведут.
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29.05.2020 20:49 Ответить
Конешно, у прокуроров не бывает неуважительных причин! Трижды неявка прокурора - повод для отмены меры содержания под арестом, а не автоматического продолжения его! Но, у юрыстов другие законы... Да и президент с министром показали, как они соблюдают Конституцию и законы Украины.
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30.05.2020 06:42 Ответить
 
 