Дело Шеремета: суд отложил рассмотрение изменения меры пресечения Кузьменко до 4 июня

Печерский районный суд перенес на 4 июня заседание по изменению меры пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил ее защитник Тарас Беспалый, передает Цензор.НЕТ.

"Заседание у нас снова не состоялось в связи с уже третьей неявкой прокурора. Перенесено на 4 июня, но фактически мы просили пересмотреть решение, которое действует до завтра. Соответственно, решение завтра теряет силу, и нам нечего пересматривать", - сказал защитник.

Он рассказал, что смысла в заседании, которое будет 4 июня, "уже нет, потому что завтра решение теряет силу".

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

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Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Полный текст интервью с Юлией Кузьменко читайте по ссылке.