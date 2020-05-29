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Ученики 1-4 классов идут на каникулы, для 5-11 классов онлайн-уроки будут транслировать еще 2 недели, - Минобразования

Ученики 1-4 классов идут на каникулы, для 5-11 классов онлайн-уроки будут транслировать еще 2 недели, - Минобразования

Завершается трансляция уроков для 1-4 классов, а обучение для учащихся базовой и старшей школы продлится еще 2 недели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Трансляция уроков для 5-11 классов началась 6 апреля и должна завершиться в конце 2-й недели лета, то есть в пятницу, 12 июня. Мы призываем учеников все же инвестировать это свое время в обучение - так вы сможете избежать пробелов в знаниях, которые будут мешать осваивать материал в дальнейшем. Особенно это важно при изучении математики и естественных дисциплин", - подчеркнула и.о. министра образования Любмира Мандзий.

Она также добавила, что все уроки будут доступны на YouTube-канале Минобразования. Ученики смогут их использовать в случае вынужденного пропуска занятий. Видео также пригодятся ученикам, которые будут сдавать ВНО, ведь тестирование предполагает проверку знаний за период всего обучения в школе.

Также читайте: Минобразования готовит платформу для дистанционного обучения в Украине, - Мандзий

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Карочи, неучи без образования растут
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29.05.2020 17:54 Ответить
Годятся для сбора клубники.
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29.05.2020 17:56 Ответить
будущим сельхозработникам, прачкам, водопроводчикам и санитаркам освита только лишней обузой будет
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29.05.2020 18:00 Ответить
1-4 идут на... огород клубнику собирать учиться, 5-11 мордами в монитор.
Долой античеловеческую дистанционку, тестирования и вакцинацию.
Учителей и медиков запугали увольнениями и лишением денег, пенсий. Только и знают, что повышать цены, понижать уровень учебы и проводить перманентные реформы. Такие действия оканчиваются только революцией.
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29.05.2020 18:41 Ответить
Вот, не надо херней страдать, все равно за лето забудут, осенью все равно повторять! Пусть дети отдыхают, отстаньте от них со своими дебильными уроками! Лучше, организуйте для них летний отдых (да массовый и при коровирусе), главное: вожатско-воспитательский состав должнн быть не старше 50-ти (чтоб воспитатели не дохли как мухи, не травмировали тем самым детскую неокрепшую психику)!
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29.05.2020 18:47 Ответить
Які в сраку онлайн-уроки? Вже оцінки за рік виставляються...
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29.05.2020 18:53 Ответить
Вже табелі отримали.
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29.05.2020 19:04 Ответить
И книжки сдали)))
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29.05.2020 21:34 Ответить
 
 