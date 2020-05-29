Ученики 1-4 классов идут на каникулы, для 5-11 классов онлайн-уроки будут транслировать еще 2 недели, - Минобразования

Завершается трансляция уроков для 1-4 классов, а обучение для учащихся базовой и старшей школы продлится еще 2 недели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Трансляция уроков для 5-11 классов началась 6 апреля и должна завершиться в конце 2-й недели лета, то есть в пятницу, 12 июня. Мы призываем учеников все же инвестировать это свое время в обучение - так вы сможете избежать пробелов в знаниях, которые будут мешать осваивать материал в дальнейшем. Особенно это важно при изучении математики и естественных дисциплин", - подчеркнула и.о. министра образования Любмира Мандзий.

Она также добавила, что все уроки будут доступны на YouTube-канале Минобразования. Ученики смогут их использовать в случае вынужденного пропуска занятий. Видео также пригодятся ученикам, которые будут сдавать ВНО, ведь тестирование предполагает проверку знаний за период всего обучения в школе.

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