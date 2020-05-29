С начала суток наемники РФ 5 раз обстреляли позиции ВСУ, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение 29 мая вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Богдановки и Невельского противник вел огонь по нашим военнослужащим из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Старогнатовки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, вблизи Лебединского был зафиксирован вражеский огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Крымского агрессор обстрелял оборонительные укрепления Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала сегодняшних суток потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов нет.

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Итоги за прошедшие сутки

28 мая вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована неподалеку населенных пунктов Широкино, Павлополь, Богдановка, Крымское и Старогнатовка.

По данным разведки, 28 мая украинские военнослужащие ликвидировали одного и ранили четырех российских оккупантов. Кроме того, уничтожено один 82 мм миномет противника.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения ограбление, 8 краж, мошенничество и 14 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 46 административных правонарушений. Линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда граждане не пересекали.

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