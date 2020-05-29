РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9956 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
720 13

С начала суток наемники РФ 5 раз обстреляли позиции ВСУ, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток наемники РФ 5 раз обстреляли позиции ВСУ, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение 29 мая вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Богдановки и Невельского противник вел огонь по нашим военнослужащим из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Старогнатовки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, вблизи Лебединского был зафиксирован вражеский огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Крымского агрессор обстрелял оборонительные укрепления Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала сегодняшних суток потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В зоне ООС боец 28-й ОМБр сбил вражеский квадрокоптер со взрывчаткой. ФОТО

Итоги за прошедшие сутки

28 мая вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована неподалеку населенных пунктов Широкино, Павлополь, Богдановка, Крымское и Старогнатовка.

По данным разведки, 28 мая украинские военнослужащие ликвидировали одного и ранили четырех российских оккупантов. Кроме того, уничтожено один 82 мм миномет противника.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения ограбление, 8 краж, мошенничество и 14 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 46 административных правонарушений. Линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда граждане не пересекали.

Также читайте: В зоне ООС умер командир 1-й отдельной танковой Сиверской бригады Юрий Межаков. ФОТО

Автор: 

обстрел (26862) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
С начала суток наемники РФ 5 раз обстреляли позиции ВСУ, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5504
показать весь комментарий
29.05.2020 18:26
+2
Патєрпєвший вже заяву накатав в обсє?
показать весь комментарий
29.05.2020 18:21
+2
Это взломанный аккаунт Чепушилы.
показать весь комментарий
29.05.2020 18:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нужно боевиков напалмом выжигать!
показать весь комментарий
29.05.2020 18:19 Ответить
наемники, боевики, все они подчиняются кадровым российским офицерам, которые, в свою очередь российскому генштабу.
"Вагнер" и прочие подобные российские ЧВК - это отдельная единица армии России, это не какие то отдельные наемники, это "мясо" вне официального штата, но напрямую подчиняющаяся рос генштабу и министру обороны РФ - шойгу и глав кому - путину.
Поэтому правильная формулировка это - внештатные кадровые военные армии РФ.
Так же как и тысячи штатных кадровых.
показать весь комментарий
29.05.2020 18:30 Ответить
Патєрпєвший вже заяву накатав в обсє?
показать весь комментарий
29.05.2020 18:21 Ответить
С начала суток наемники РФ 5 раз обстреляли позиции ВСУ, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2851
показать весь комментарий
29.05.2020 18:23 Ответить
Это взломанный аккаунт Чепушилы.
показать весь комментарий
29.05.2020 18:28 Ответить
Ничего там не взламывали, зто признание он сам убрал.
показать весь комментарий
29.05.2020 18:32 Ответить
Следует отметить, что при этом Пушилин по состоянию на 17:00 29 мая не удалил свой предыдущий твит с извинениями за обстрел жилых кварталов. Источник: https://censor.net/n3198921
показать весь комментарий
29.05.2020 18:33 Ответить
Потом сам и восстановил, никто не сомневается.
показать весь комментарий
29.05.2020 18:43 Ответить
С начала суток наемники РФ 5 раз обстреляли позиции ВСУ, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2376
показать весь комментарий
29.05.2020 18:24 Ответить
С начала суток наемники РФ 5 раз обстреляли позиции ВСУ, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5504
показать весь комментарий
29.05.2020 18:26 Ответить
ценность настоящая - каска говорящая
показать весь комментарий
29.05.2020 19:15 Ответить
так монотонно дощик барабанить
вистукуючи краплями мотиви
заповнюючи образами пам"ять
і звуками симфонією зливи…
стихає галас безупинних мрій
сповільнюється час, щоб увібрати
цілющу музику незайманих надій
яку під силу лиш дощу зіграти…
як дощик філігранно виграє
невимушено, тонко, мов мажорна терця…
змиває кіптяву , шепоче - все мине...
печалять тільки геть промоклі берці..
Від початку доби найманці РФ 5 разів обстріляли позиції ЗСУ, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9602

.....
показать весь комментарий
29.05.2020 19:29 Ответить
 
 