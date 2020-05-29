С начала суток наемники РФ 5 раз обстреляли позиции ВСУ, потерь нет, - пресс-центр ОС
В течение 29 мая вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Богдановки и Невельского противник вел огонь по нашим военнослужащим из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Старогнатовки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, вблизи Лебединского был зафиксирован вражеский огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Крымского агрессор обстрелял оборонительные укрепления Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
С начала сегодняшних суток потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов нет.
Итоги за прошедшие сутки
28 мая вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована неподалеку населенных пунктов Широкино, Павлополь, Богдановка, Крымское и Старогнатовка.
По данным разведки, 28 мая украинские военнослужащие ликвидировали одного и ранили четырех российских оккупантов. Кроме того, уничтожено один 82 мм миномет противника.
За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения ограбление, 8 краж, мошенничество и 14 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 46 административных правонарушений. Линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда граждане не пересекали.
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"Вагнер" и прочие подобные российские ЧВК - это отдельная единица армии России, это не какие то отдельные наемники, это "мясо" вне официального штата, но напрямую подчиняющаяся рос генштабу и министру обороны РФ - шойгу и глав кому - путину.
Поэтому правильная формулировка это - внештатные кадровые военные армии РФ.
Так же как и тысячи штатных кадровых.
вистукуючи краплями мотиви
заповнюючи образами пам"ять
і звуками симфонією зливи…
стихає галас безупинних мрій
сповільнюється час, щоб увібрати
цілющу музику незайманих надій
яку під силу лиш дощу зіграти…
як дощик філігранно виграє
невимушено, тонко, мов мажорна терця…
змиває кіптяву , шепоче - все мине...
печалять тільки геть промоклі берці..
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