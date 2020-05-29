Катер "Никополь", который захватывали россияне, вернулся на службу в ВМС Украины

Государственное предприятие "Николаевский судостроительный завод" возобновило боеспособность малого бронированного артиллерийского катера "Никополь", возвращенного из плена русских.

Катер уже прошел военную приемку и оставил акваторию завода, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Мы своевременно и в полном объеме выполнили свои обязательства перед Министерством обороны Украины. Восстановительные работы на "Никополе" завершены, катер уже направился к пункту своей постоянной дислокации и готов к выполнению боевых задач", - сообщил директор предприятия Валерий Калашников.

Ремонтные работы МБАК "Никополь" начались в феврале и продолжались во время карантина. За это время специалисты Николаевского судостроительного завода отремонтировали наружную обшивку подводной части катера, винто-рулевые комплексы, протекторную защиту, донно-бортовую арматуру, судовые системы и оборудование. Кроме того, на заводе восстановили электросистемы и электрооборудование, покрасили катер.

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Напомним, малый бронированный артиллерийский катер "Никополь" россияне захватили в районе Керченского пролива во время похода из Одессы в Мариуполь в ноябре 2018 года. Через год, в ноябре 2019 года, Россия вернула Украине "Никополь" вместе с другим бронированным катером и рейдовым буксиром в изуродованном состоянии.

В конце февраля 2020 малый бронированный артиллерийский катер "Никополь" вместе с однотипным катером "Вышгород" зашли на ремонт в Николаевского судостроительного завода.