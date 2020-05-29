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Новости Агрессия России против Украины
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Катер "Никополь", который захватывали россияне, вернулся на службу в ВМС Украины

Катер

Государственное предприятие "Николаевский судостроительный завод" возобновило боеспособность малого бронированного артиллерийского катера "Никополь", возвращенного из плена русских.

Катер уже прошел военную приемку и оставил акваторию завода, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Мы своевременно и в полном объеме выполнили свои обязательства перед Министерством обороны Украины. Восстановительные работы на "Никополе" завершены, катер уже направился к пункту своей постоянной дислокации и готов к выполнению боевых задач", - сообщил директор предприятия Валерий Калашников.

Ремонтные работы МБАК "Никополь" начались в феврале и продолжались во время карантина. За это время специалисты Николаевского судостроительного завода отремонтировали наружную обшивку подводной части катера, винто-рулевые комплексы, протекторную защиту, донно-бортовую арматуру, судовые системы и оборудование. Кроме того, на заводе восстановили электросистемы и электрооборудование, покрасили катер.

Также на Цензор.НЕТ: Побывавший в российском плену МБАК "Никополь" после ремонта спущен на воду в Николаеве, - Укроборонпром. ФОТО

Напомним, малый бронированный артиллерийский катер "Никополь" россияне захватили в районе Керченского пролива во время похода из Одессы в Мариуполь в ноябре 2018 года. Через год, в ноябре 2019 года, Россия вернула Украине "Никополь" вместе с другим бронированным катером и рейдовым буксиром в изуродованном состоянии.

В конце февраля 2020 малый бронированный артиллерийский катер "Никополь" вместе с однотипным катером "Вышгород" зашли на ремонт в Николаевского судостроительного завода.

Автор: 

ВМС (1458) ремонт (1180) Укроборонпром (1238) Никополь (1001)


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Топ комментарии
+3
А за чиї кошти ремонт? адже найгуманіший президент забрав його по договорняку.а не згідно з рішенням суду. Було б справедливо за його кошти,раз башки немає.
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29.05.2020 19:38
+2
Нажаль, "зашкварений".
Молодий матрос, що нестиме на ньому службу, чим пишатиметься? "Йшли згідно ЗАКОНУ по власним водам у власний порт, але вєроломні вороги забрали кораблік"? це смішно.
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29.05.2020 19:40
+1
Представляю, скільки там фсб-них жучків.
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29.05.2020 19:14
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броньований
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29.05.2020 19:03 Ответить
Потрібно замінити бойовий модуль на катері і замість гармати та гранатомету 30мм поставити гармати 90 або 100мм для автоматичної стрільби керованими ракетами.
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30.05.2020 00:24 Ответить
Зачем у них и так ПТУР есть
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01.06.2020 21:14 Ответить
Наземні ПТРК мають малу дальність 5км, потрібні керовані ракети які летять на 10-15км і мають більший заряд для нанесення кораблю або катеру супротивника хоч якоїсь шкоди. На бойових модулях всього лише по дві ракети ПТРК, це в сумі дає чотири керованих постріли, а в морському бою цього буде абсолютно недостатньо для того щоб нанести хоч якусь шкоду противнику. Для катерів потрібні керовані ракети які мають запалювальні ************* для того щоб керованим вибухом влаштувати пожежу на ворожому кораблі.
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01.06.2020 23:56 Ответить
Представляю, скільки там фсб-них жучків.
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29.05.2020 19:14 Ответить
На металлолом
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29.05.2020 19:28 Ответить
Какие секреты могут трындеть матросы с этого чудо - катера?)))
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29.05.2020 20:20 Ответить
А чому тоді в москві допитували матросів, якщо вони ніяких секретів не знали?
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29.05.2020 20:26 Ответить
По уголовному делу о попытке прохода протоки.
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29.05.2020 20:34 Ответить
Я не питав, в рамках якої справи їх допитували.
Я питав, що в них хотіли дізнатися, якщо, як ти кажеш, вони нічого важливого знати не можуть.
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29.05.2020 20:45 Ответить
Узнать кто их туда послал, и прочие детали похода.
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29.05.2020 20:50 Ответить
А якщо вони не схоплять матросів, а через жучки дізнаються, хто їх послав, тобі таке в голову не приходило?
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29.05.2020 22:52 Ответить
Не приходило. Они сами не знали кто их послал, кроме СБУшников
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29.05.2020 22:57 Ответить
Тоді чому ваші їх допитували?
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29.05.2020 23:00 Ответить
Повторяю, уголовное дело. НАДО ДОПРАШИВАТЬ
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29.05.2020 23:04 Ответить
Тобто для галочки?
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29.05.2020 23:32 Ответить
А за чиї кошти ремонт? адже найгуманіший президент забрав його по договорняку.а не згідно з рішенням суду. Було б справедливо за його кошти,раз башки немає.
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29.05.2020 19:38 Ответить
Нажаль, "зашкварений".
Молодий матрос, що нестиме на ньому службу, чим пишатиметься? "Йшли згідно ЗАКОНУ по власним водам у власний порт, але вєроломні вороги забрали кораблік"? це смішно.
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29.05.2020 19:40 Ответить
унитазы нулячие поставили...
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29.05.2020 20:38 Ответить
Старые, новые где возьмешь?
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29.05.2020 23:49 Ответить
 
 