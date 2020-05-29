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Декана юридического факультета КНУ Гриценко уличили в плагиате, - Нацагенство по качеству высшего образования

Декана юридического факультета КНУ Гриценко уличили в плагиате, - Нацагенство по качеству высшего образования

Комитет по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования установил наличие нарушения академической доброчестности в научных работах и научной деятельности декана юридического факультета Киевского национального университета им.Тараса Шевченко Ивана Гриценко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"По результатам проверки предоставленной в письме и приложениях информации, Комитет по вопросам этики установил, что в некоторых научных работах (перечень которых предоставляется в решении от 07.05.2020 г.) д.ю.н. Гриценко И.С. допустил обнародование научных результатов, полученных другими лицами, как результатов собственного исследования и воспроизведение опубликованных текстов других авторов без указания авторства, а также обнародование (частично или полностью) собственных ранее опубликованных научных результатов как новых научных результатов", - говорится в решении Комитета.

Учитывая вышесказанное, Комитет по вопросам этики рекомендует Национальному агентству предоставить КНУ им.Тараса Шевченко все материалы, на основании которых принимались решения Комитета по этике относительно вероятных нарушений академической добродетели Гриценко, с предложением обеспечить их объективное и беспристрастное рассмотрение и решение в соответствии с утвержденными внутренними процедурами, а также проинформировать Национальное агентство о результатах такого рассмотрения.

Также Комитет рекомендует учреждениям высшего образования обратить внимание не необходимость реальной реализации политики, стандартов и процедур соблюдения академической добродетели всеми участниками образовательного процесса при реализации образовательной программы. Высшие учебные заведения должны не только утвердить нужную внутреннюю нормативную базу, но и реагировать на факты нарушения академической добродетели.

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Автор: 

плагиат (133) Университет (244) юрист (94)


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Топ комментарии
+9
Ой, я вас прошу! Якщо перевірити КМУ, ВРУ ОПУ, ОГПУ, ДБР та ін. на плагіат в дипломних роботах посадовців з вищою освітою, то добре буде, якщо лишиться хоча б третина тих, хто писав сам
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29.05.2020 19:08
+3
Як правило, закордонну.
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29.05.2020 19:16
+3
Вся система освіти побудована на обмані і плагіаті. Її потрібно ліквідувати разом зі всіма тими кандидатами і професорами і створити нову з повторним захистом для тих лжедисертантів!!!
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29.05.2020 19:16
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Ой как неловко вышло.
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29.05.2020 19:01 Ответить
Никогда такого не было, и тут опять!!!
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29.05.2020 19:07 Ответить
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29.05.2020 21:08 Ответить
Ой, я вас прошу! Якщо перевірити КМУ, ВРУ ОПУ, ОГПУ, ДБР та ін. на плагіат в дипломних роботах посадовців з вищою освітою, то добре буде, якщо лишиться хоча б третина тих, хто писав сам
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29.05.2020 19:08 Ответить
хто пише сам, йдуть в науку
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29.05.2020 19:11 Ответить
Як правило, закордонну.
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29.05.2020 19:16 Ответить
Мені біль подобались не наукові дослідження, а експерименти... Тому в науку не пішов, а пішов до "залізячників" Вже майже 25 років не жалкую про вибір
Це я про те, що не всі йдуть в науку. Є і ледарі, на кшталт мене
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29.05.2020 19:41 Ответить
думаете, в науке так уж сами пишут?
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29.05.2020 21:09 Ответить
я думаю, что в науке сами пишут.

мало того, в науке сами пишут то, что сами придумали
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29.05.2020 21:11 Ответить
у мене студенти писали дипломні самі.Але в науку пішли не всі.
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29.05.2020 22:00 Ответить
Наивный человек! Кто пишет сам, того в науку не пускают. Он за свой научный труд никому денег не даст.
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29.05.2020 22:07 Ответить
Да ну на )))

Новое очень пользуется спросом
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30.05.2020 00:21 Ответить
Поточне законодавство України не передбачає реального покарання за такі дії.

Просто комусь потрібно організувати вакантну посаду декана...
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29.05.2020 19:09 Ответить
Вся система освіти побудована на обмані і плагіаті. Її потрібно ліквідувати разом зі всіма тими кандидатами і професорами і створити нову з повторним захистом для тих лжедисертантів!!!
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29.05.2020 19:16 Ответить
Сколько таких иностранцев с лжедиссертациями и лжедокторскими выпустили ВУЗы после внедрения Боллонского процесса? Вы предлагаете международный скандал.
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29.05.2020 22:12 Ответить
Декана юридичного факультету КНУ Гриценка викрили в плагіаті, - Нацагентство з якості вищої освіти - Цензор.НЕТ 2116http://kupit-diplom.com.ua/buy-diploma-degree.html
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29.05.2020 19:30 Ответить
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29.05.2020 21:09 Ответить
В нормальному світі якщо хтось попався на плагіаті то людина втрачає все - автоматично звільняють з посад, університети відкликають всі дипломи та почесні звання, плагіатор має повернути незаконно виплачену зарплатню, праці вилучаються з бібліотек, наукові керівники або рецензенти сплачуюють величезні штрафи і пожиттєво позбавляються права керувати (рецензувати) науковими роботами. Ганьба така що на роботу такого вже ніхто не візьме... А тут... ля-ля, бла-бла і що? "А віз і нині там"...
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29.05.2020 19:39 Ответить
в нормальном мире нет такого количества профессоров в каждом сарае
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29.05.2020 21:10 Ответить
Профессоров у нас как раз и не хватает! Потому и заказывают придурки кандидатские и докторские. Научные занятия настолько мало оплачиваются, что те кто хочет заниматься наукой немедленно эмигрируют. Выбор то какой? "Обкладывать" данью студентов либо стать "литературным негром" - писать кандидатские и докторские придуркам и включать их в соавторы. Первое и второе позорно и мерзко, а вот третье просто грязно. Потому мой докторский диплом LSE я повесил на стену... Вот спросит кто ... а у меня есть!
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29.05.2020 21:22 Ответить
профессоров у нас переизбыток. и 80% из них липовые. я говорю только о гуманитарных дисциплинах. Если раньше аспирантура существовала только там, где была своя научная школа, и только там был 1-2 професора, то сейчас все давно забыли, что такое научная школа. Какая там школа, просто повышают зарплату, пенсию зарабатывают. Власти хотят, потому что пробиться в ректорат означает пробиться к деньгам. И нехилым деньгам. Отсюда и высочайший уровень науки.
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29.05.2020 23:06 Ответить
Я преподаватель в пятом поколении. Надеюсь на мне эта традиция закончится. Преподавать не выгодно. Этим можно заниматься только для сбора средств и личного пиара да и то только на Западе. И еще. Это скоро становится скучным и утомительным. У нас раньше преподавание было что то вроде "налога" или "дополнительной нагрузки" за право осваивать бюджетные деньги выделенные на исследование которым Вы занимались. Теперь денег не выделяют. Гранты из-за бугра тоже нет смысла реализовывать здесь потому что после уплаты налогов на полученные средства на исследование денег не то что на зарплату себе-любимому, но и на само исследование почти не остается... "Нехилые деньги" воруют ректора-распорядители имущества университетов и институтов. То есть чиновники от науки. Ученым с этого ни чего не урывается. Более того, администраторы лезут в соавторы. И при этом "на халяву" - "ну мы ж вам даем кафедру", то есть возможность "доить" студентов и аспирантов...
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29.05.2020 23:38 Ответить
зарабатывают главным образом на платниках. Вузы перевели на хозрасчет. И администрация этим пользуется, правда, в разной степени. В зависимости от совести.
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29.05.2020 23:55 Ответить
Я ушел с кафедры еще в 2008. Первое время были проблемы с налаживанием источников дохода. Сейчас зарабатываю больше и не нуждаюсь в пенсии. Обратно точно не вернусь и каждая встреча с бывшими сотрудниками подтверждает правильность принятого вовремя решения. За эти годы создал свой "мини-пенсионный фонд" то есть обеспечил себе постоянный доход от аренды недвижимости и, самое главное!, я видел как растут мои дети.
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30.05.2020 00:16 Ответить
Ехо Харві Вайнштейна вже докотолось і до КДУ. Брат Єрмака мабуть вже продав посаду, декана і виявили раптом плагіат у роботах Івана Гриценка. Декану вже 63 роки і йому вже начхати на всі плагіати.
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29.05.2020 20:20 Ответить
Случайно,он не преподавал Ю. Бутусову?
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29.05.2020 20:50 Ответить
если проверить на плагиат диссертации, защищенные после 1990, половину можно смело выгонять. А если проверить качество публикаций, вообще можно обхохотаться. Дело в том, что научные сборники никто не читает, а в отчетности нужно указывать количество публикаций за истекший период. Вот люди и штампуют абы не мовчки.
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29.05.2020 21:14 Ответить
но это не касается точных и наук. все безобразии творится в сфере гуманитарки.
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29.05.2020 21:15 Ответить
Гуманитарка как раз не требует серьезного госфинансирования а потому и наукой в строгом смысле слова не считается. Безобразие это когда директор военного завода защитивший 40 лет назад кандидатскую по закрытой теме и внедрившего результаты своих разработок в производство получает государственные отчисления за то что его устаревший девайс до сих пор производится. И он костьми ляжет чтобы пожизненно получать свои отчисления! И вот для этого такие как он создают невероятные препятствия всему новому. И новое ... уезжает за рубеж вместе с носителями... Я уже не говорю о финансировании науки - 0,17% ВВП - это запредельный дебилизм...
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29.05.2020 21:32 Ответить
в Украине лженаука и лжеучёные на 99% , надо всё менять от начала до конца , всё прогнило , всё поставлено на коммерческий поток - диссертации , защиты , девальвация званий ужасная
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29.05.2020 21:38 Ответить
Законы физики, инженерии, математики никто не отменял! Вопрос в самореализации. Именно в финансовом отношении! Если нужен ученый то платите! Ну вот зачем ученому грамота на стену когда жрать нечего и денег на исследование нет? Тем более на внедрение и получение авторских отчислений...
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29.05.2020 21:47 Ответить
Поосторожнее с гуманитариями. Точную и незыблемую теорию Энштейна уже опровергли.
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29.05.2020 22:43 Ответить
Эйнштейна считаю интеллектуальным вором а не ученым. Лейблом пафоса.
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29.05.2020 23:12 Ответить
Предложили разную херню, но не прочитал главного,предложения покинуть должность декана.Чему он может научить юристов,если сам аферист?
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29.05.2020 21:15 Ответить
тому же, что умеет сам
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29.05.2020 21:16 Ответить
В Украине в высшей школе 90% минимум лжеучёные , качество преподавания вообще оторвано от реалий жизни , всё надо менять
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29.05.2020 21:40 Ответить
Тут стоит добавить что 87% руководителей университетов и институтов ... выходцы из села. Это означает что все административные позиции в ВУЗах вокруг таких селючков начинает постепенно заполнятся кумами, сватами, родственниками и земляками. Некоторые ВУЗы Украины уже похожи на сельские ярмарки. Лично был свидетелем как одна дама-крестьянка с дипломом доктора педагогических наук в Драгоманова распекала своих подчиненных: ".. я из-за вас бросила тракторный стан..."! Не удивительно что проходной балл ЗНО в Драноманова всего лишь 103 балла... И потом их выпускники вместо того чтобы пасти коз учат наших детей...
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29.05.2020 21:53 Ответить
100% , КНЭУ тоже падает в пропасть со страшной силой . Деградация среди преподов ужасная , пересдавать дают , пока не сдаст , студенты просто издеваются над нормальными преподами.
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30.05.2020 16:51 Ответить
Це не тільки в Україні.Це майже в усіх республіках,які вийшли з сссрії.Я,свого часу,читала кандидатські в першому московському медині-----у нас такі роботи писали дипломники.
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29.05.2020 22:05 Ответить
Я захистив дипломну по кафедрі історії вітчизняної філософії в КДУ. Нещодавно з подивом надибав автореферат кандидатської з МГУ - якийсь кацапський чиновник "захистив" мою дипломну через 30(!) років як кандидатську.
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29.05.2020 23:15 Ответить
знакомо , я в курсе этой кухни
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30.05.2020 16:37 Ответить
Дистанционная деградация повысит эти 90% до 100%. А все началось с внедрения Боллонской системы.
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29.05.2020 22:50 Ответить
Болонская система подразумевает единый для всех студентов в разных странах массив "источников". Как правило, они на английском. У нас университетские библиотеки англоязычной учебной литературы практически не закупают - ну нет денег. Переводов не просто не хватает, а их мизерное количество и к тому же с отставанием от 7 лет. Отсюда, у нас никогда не было даже подобия внедрения Болонской системы. Что же это было? Имитация.
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29.05.2020 23:45 Ответить
пусть по учёной степени генпрокурора Венедиктовой пройдутся...Уж слишком явные у неё "пробелы" в юридических вопросах средней категории...
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29.05.2020 23:12 Ответить
Так у нее ж папик ментовский генерал. Что не ясно?
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29.05.2020 23:47 Ответить
 
 