Декана юридического факультета КНУ Гриценко уличили в плагиате, - Нацагенство по качеству высшего образования

Комитет по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования установил наличие нарушения академической доброчестности в научных работах и научной деятельности декана юридического факультета Киевского национального университета им.Тараса Шевченко Ивана Гриценко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"По результатам проверки предоставленной в письме и приложениях информации, Комитет по вопросам этики установил, что в некоторых научных работах (перечень которых предоставляется в решении от 07.05.2020 г.) д.ю.н. Гриценко И.С. допустил обнародование научных результатов, полученных другими лицами, как результатов собственного исследования и воспроизведение опубликованных текстов других авторов без указания авторства, а также обнародование (частично или полностью) собственных ранее опубликованных научных результатов как новых научных результатов", - говорится в решении Комитета.

Учитывая вышесказанное, Комитет по вопросам этики рекомендует Национальному агентству предоставить КНУ им.Тараса Шевченко все материалы, на основании которых принимались решения Комитета по этике относительно вероятных нарушений академической добродетели Гриценко, с предложением обеспечить их объективное и беспристрастное рассмотрение и решение в соответствии с утвержденными внутренними процедурами, а также проинформировать Национальное агентство о результатах такого рассмотрения.

Также Комитет рекомендует учреждениям высшего образования обратить внимание не необходимость реальной реализации политики, стандартов и процедур соблюдения академической добродетели всеми участниками образовательного процесса при реализации образовательной программы. Высшие учебные заведения должны не только утвердить нужную внутреннюю нормативную базу, но и реагировать на факты нарушения академической добродетели.

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