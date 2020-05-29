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После стрельбы в Броварах задержаны 24 человека, причина "разборок" - передел пассажиропотока, - полиция

После стрельбы в Броварах задержаны 24 человека, причина

Правоохранители задержали 24 участников стрельбы в г. Бровары Киевской области. Установлено, что конфликт произошел из-за распределения пассажиропотока.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Установлено, что по направлению "Бровары-Киев" работает маршрут 701, который обслуживает броварское ООО "Союзавто", и маршрут 706 ООО "Евроавтоальянс", владельцами которого являются предприниматели из Киева", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что правонарушители приехали с оружием в Бровары утром, 29 мая, в период с 6:30 до 7:00 со стороны Киева.

Читайте на Цензор.НЕТ: Титушки с начала недели запугивали водителей в Броварах, - местные жители. ФОТО

Правоохранители напомнили, что на месте происшествия изначально были задержаны 11 вооруженных мужчин. Впоследствии на территории Винницкой и Житомирской области задержаны еще 13 участников вооруженного конфликта.

"После проведения первоочередных следственных действий подтвердилась информация, что стрельба в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока", - сказано в сообщении.

Следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию других участников происшествия продолжаются.

Также на Цензор.НЕТ: Десятерых участников перестрелки в Броварах задержали на Виннитчине и Житомирщине, - Геращенко. ФОТОрепортаж(обновлено)

Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Автор: 

Бровары (337) Нацполиция (16424) стрельба (3250)


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Топ комментарии
+7
Ничего им не будет. Это ж так, мальчики пошалили. Это ж не особо опасные террористы София с Марусей. И не злобный негодяй вселенского масштаба Поярков...
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29.05.2020 19:40
+6
Аваков - Зеленскому о стрельбе в Броварах: Участвовали около ста человек, 20 из них задержаны, трое находятся в больнице. Я при должности, проституток и рыбаков под кайфом закупленные французские вертолеты развезли. А, в остальном, прекрасная маркиза, все хорощо, все хорошо!
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29.05.2020 19:40
+6
Нет, просто социально близкие к зеленой слизи и их братухам-дикарям из северных болот.
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29.05.2020 19:50
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Стрілянина в Броварах. Як виглядає операція "Сирена"?

https://www.facebook.com/watch/live/?v=584282808953617&ref=notif&notif_id=1590760793734391&notif_t=live_video
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29.05.2020 19:37 Ответить
Ничего им не будет. Это ж так, мальчики пошалили. Это ж не особо опасные террористы София с Марусей. И не злобный негодяй вселенского масштаба Поярков...
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29.05.2020 19:40 Ответить
Ну да! Они же тоже патриоты и участники АТО, или нет?
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29.05.2020 19:48 Ответить
Нет, просто социально близкие к зеленой слизи и их братухам-дикарям из северных болот.
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29.05.2020 19:50 Ответить
Аваков - Зеленскому о стрельбе в Броварах: Участвовали около ста человек, 20 из них задержаны, трое находятся в больнице. Я при должности, проституток и рыбаков под кайфом закупленные французские вертолеты развезли. А, в остальном, прекрасная маркиза, все хорощо, все хорошо!
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29.05.2020 19:40 Ответить
Вот вам и лишний повод напомнить, какие денежные потоки проходят мимо государства в карманы этих дельцов.
Все оплаты за поездки должны идти через терминалы. Терминалы должны сканироваться онлайн. И количество пассажиров тоже...
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29.05.2020 19:41 Ответить
Ой чую посыплются головы в обл., гор., рай,, администрациях, а пентболистов опросить на предмет кому и сколько заносили с последующими орг. выводами.
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29.05.2020 19:46 Ответить
Короновать Югу Луценко на министры МВС!
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29.05.2020 19:47 Ответить
Поясняю для приезжих.
Этот бизнес в Броварах крышуется лично Аваковым.
Наезд был со стороны винницких ментов, которых Аваков сегодня уволил.
Вывод - Авакову уже сплели лапти и начался дележ его бизнеса.
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29.05.2020 19:48 Ответить
Про аваковских орлов уже ООН выразила озабоченность. Зеленский, тебе в памперс срут твои ближние...
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29.05.2020 20:02 Ответить
Аваков кришує маршрутки в Броварах ?
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29.05.2020 20:02 Ответить
Так точно. Запраляє усім зять того самого Чеботаря, який рюкзак і який зараз радник рюкзакова.
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29.05.2020 20:05 Ответить
Після стрілянини в Броварах затримано 24 осіб, причина "розборок" - переділ пасажиропотоку, - поліція - Цензор.НЕТ 2670
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29.05.2020 20:07 Ответить
милейший... все маршруты находятся под ментами. все во всей стране.
все бордели тоже, игральные заведения туда же.
кто главный мэнт? и он конечно хороший и вааще без понятия шо, хто и где... а то на местах опричники зарвались?
или как?
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29.05.2020 20:27 Ответить
Чому у москалів маршрутка асоціюється з волею?
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29.05.2020 20:03 Ответить
я сподіваюся проти всіх учасників буде відкрита кримінальна справа не лише за *********, а й за застосування зброї, загрозу життю простих громадян. організовану злочинність.. Правда ж Бубочка?
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29.05.2020 20:06 Ответить
яка в дупу бубочка? порохобот тупорилий. які учасникі? це пішакі. треба ставити питання чому там взагалі можлива така сітуація, що там люди самі щось ділять і рєшають? є держ установи що там розподіляють, проводять конкурси. хто де буде возити людей.
а тут виходить що там 90ті роки. люди самі рєшають по понятіям хто буде де возити.
чи ти до цього не додумався? тіко ото - бубочка... без бариги?
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29.05.2020 20:31 Ответить
мальдівського давно нема, вже рік як оманський...
так кому ставити це питання?
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29.05.2020 21:51 Ответить
собі треба ставити таке питання. чому вибираємо дебілів кожні 5ть років, чому не питаємо і не вимагаємо реформ.
ці схеми не з часів мальдівського. я про ці схеми знав ще за довго до війни. у нас куди не кінь - всюди схеми. будують багатоповерхівку - схема, ремонт дороги - схема, купують автобуси - схеми, схеми, схеми...
у нас треба дуже радикальні реформи. всіх чинуш, лікарів, ментів,суддів, прокурорів - всіх може організувати схему - всіх через лупу розслідувань з конфіскацією і родичів так само.
покі цього не буде - толку не буде. і щоб не можна було відкосити сходивши на війну. це тоже схема. хто придумав - на нари з конфіскацією.
як можна проводити реформу поліції коли головних мєнтов не реформували? чи то тікі на мєстах коррупція а аваково-подібні на ,,олімпі влади,, нє прі дєлах? брєд... думають що народ так само тупий як і вони і не бачить шо да як.
гнати всіх звідти на..уй і на нари одразу. дітей мажорів так само за мутатори і хай докажуть звідки заводи - параходи, авто, будинкі і т.д. батьків, дядьків і тещ...
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30.05.2020 11:12 Ответить
схеми було вибудовано ще при кучмі. після Помаранчевої все було трохи притихло... але дрищ всю свою каденцію витратив на глечики, бджіл та боротьбу з юлькою. а ще на те, щоб зробити яника прем'єром... от тоді все і "розквітло". і квітує до сього часу. порох шось там трохи борсався в правильному напрямку... але можливості в нього були далеко не такі, як зараз у шмарклі. а потім порох забронзовів... і навіть корисні починання пішли нижче спини.

але. нарід на останніх виборах надав перевагу новим ліцам...
гідрант, своя парламентська більшість, повністю власно сформований уряд...
змінюй закони, кадри... наводь порядок! і шо?
парламент не готовий законодавчо ламати існуючі схеми, адже не секрет, що ряд схем прописані на рівні законів. силові структури борються виключно з порохом і патріотами, які чомусь знову асоціюються виключно з останнім. в кадровому плані підтягнули ригошоблу часів янека. а політична верхівка, на мій погляд, більше переймається тим, як зробити Україну суб'єктом сусідньої *********.
в цей же час дерибан бюджету (суспільних коштів) на всіх рівнях, від кабміну до сільрад та дитсадків, просто дивовижний. а ті, хто мав би ці схеми зламати, самі в плані схематозу кому хоч фори дадуть. бо в суді своя схема, в прокуратурі - своя, і т. д.
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30.05.2020 14:28 Ответить
ну.. всюди схеми, схеми. я згоден що вони є і були. вони нікуди не зникали. мальдівській він такій же як і оманський.
а заарештовує хто патріотів? рюкзаков. а він при мальдівському був? був. дак то його хто поставив туди? петя. так значить шо і петя нічім не краще а то і гірше за зелю.
тоді просто такий час був що неможна було чіпати патріотів - війна. хто його сраку захістить?
а тепер тіпо стихло - можна і по пресувати особо буйних - хто шо там вякає і заважає.
порох він був просто в такій ситуації що або рятуй країну - роби що кажуть патріоти, що вимагає народ, відбудовуй армію, роби реформи.
а як що нє - то втратиш годівничку.
вибрали схему імітації реформ. бо схеми ж треба зберегти. так шо порох нічим не краще. от ваще. єдине що він поки що трохі більше зробив для україни ніж зеля. а зробив це бо був вибір у нього згаданий вище.
зєля жеж поки що новий поц. з бойко і новінським поки шо не срався. думає порєшати мирно. можливо що туповатий і думає що ,,надо просто перестать стрелять,, і воно там само розсмокчеться... хєр його знає що в голові тих недоумків що керують країною...
чим доросліше стаю, тим більше дивуюсь як такі тупі приходять у владу? на керуючи посади... шось там вирішують... вища освіта в людей...
треба все міняти - геть усе. починаючи з відбору на керуючи посади, де обов'язкове - вища освіта. вона походу нахєр не потрібна і навіть шкодить. бо і ведмедя вчать їздити на велосипеді. але ж він як був ведмедем - так і залишився. а тут дебілу дали змогу керувати - тікі получити треба бумажку. а з бумажкої чи навіть трьома він хіба не перестав бути дебілом? він просто став освіченим дебілом.
те і маємо...
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30.05.2020 22:33 Ответить
Бубочка красава! Братва шлет привет. Вернулись фартовые 90-е.
Вован, куда грев передавать? Пацаны на пару упаковок памперсов побыстрячку с лохов сбили лавандос тебе с уважухой.
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29.05.2020 20:34 Ответить
а как -то пох проблемы бандитов и почему они стреляли....интересно где патрульная полиция была
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29.05.2020 20:43 Ответить
Там потрібно брати за дупу обласну і місцеву владу, а депутам перевибори. Бо корупція зїсть країну. Чому маршрути без квитків? Куди йде неконтрольований нал у чиї кармани?
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30.05.2020 07:18 Ответить
Нікого від міністра до президента не бентежить, що країною править організована злочинність. Якби тітушки не влаштували б стрільбу, просто побилися б палками, то взагалі про цей факт ніхто б не узнав, як і про безліч бійок, грабунків, заволодінням майна. В Броварах була спроба вийти на новий рівень зухвальства і невдовзі не гумовими кулями будуть стріляти, а нарізною зброєю.
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30.05.2020 10:43 Ответить
 
 