После стрельбы в Броварах задержаны 24 человека, причина "разборок" - передел пассажиропотока, - полиция

Правоохранители задержали 24 участников стрельбы в г. Бровары Киевской области. Установлено, что конфликт произошел из-за распределения пассажиропотока.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Установлено, что по направлению "Бровары-Киев" работает маршрут 701, который обслуживает броварское ООО "Союзавто", и маршрут 706 ООО "Евроавтоальянс", владельцами которого являются предприниматели из Киева", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что правонарушители приехали с оружием в Бровары утром, 29 мая, в период с 6:30 до 7:00 со стороны Киева.

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Правоохранители напомнили, что на месте происшествия изначально были задержаны 11 вооруженных мужчин. Впоследствии на территории Винницкой и Житомирской области задержаны еще 13 участников вооруженного конфликта.

"После проведения первоочередных следственных действий подтвердилась информация, что стрельба в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока", - сказано в сообщении.

Следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию других участников происшествия продолжаются.

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Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.