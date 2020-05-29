После стрельбы в Броварах задержаны 24 человека, причина "разборок" - передел пассажиропотока, - полиция
Правоохранители задержали 24 участников стрельбы в г. Бровары Киевской области. Установлено, что конфликт произошел из-за распределения пассажиропотока.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.
"Установлено, что по направлению "Бровары-Киев" работает маршрут 701, который обслуживает броварское ООО "Союзавто", и маршрут 706 ООО "Евроавтоальянс", владельцами которого являются предприниматели из Киева", - говорится в сообщении.
Полицейские выяснили, что правонарушители приехали с оружием в Бровары утром, 29 мая, в период с 6:30 до 7:00 со стороны Киева.
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Правоохранители напомнили, что на месте происшествия изначально были задержаны 11 вооруженных мужчин. Впоследствии на территории Винницкой и Житомирской области задержаны еще 13 участников вооруженного конфликта.
"После проведения первоочередных следственных действий подтвердилась информация, что стрельба в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока", - сказано в сообщении.
Следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию других участников происшествия продолжаются.
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Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.
Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.
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Все оплаты за поездки должны идти через терминалы. Терминалы должны сканироваться онлайн. И количество пассажиров тоже...
Этот бизнес в Броварах крышуется лично Аваковым.
Наезд был со стороны винницких ментов, которых Аваков сегодня уволил.
Вывод - Авакову уже сплели лапти и начался дележ его бизнеса.
все бордели тоже, игральные заведения туда же.
кто главный мэнт? и он конечно хороший и вааще без понятия шо, хто и где... а то на местах опричники зарвались?
или как?
а тут виходить що там 90ті роки. люди самі рєшають по понятіям хто буде де возити.
чи ти до цього не додумався? тіко ото - бубочка... без бариги?
так кому ставити це питання?
ці схеми не з часів мальдівського. я про ці схеми знав ще за довго до війни. у нас куди не кінь - всюди схеми. будують багатоповерхівку - схема, ремонт дороги - схема, купують автобуси - схеми, схеми, схеми...
у нас треба дуже радикальні реформи. всіх чинуш, лікарів, ментів,суддів, прокурорів - всіх може організувати схему - всіх через лупу розслідувань з конфіскацією і родичів так само.
покі цього не буде - толку не буде. і щоб не можна було відкосити сходивши на війну. це тоже схема. хто придумав - на нари з конфіскацією.
як можна проводити реформу поліції коли головних мєнтов не реформували? чи то тікі на мєстах коррупція а аваково-подібні на ,,олімпі влади,, нє прі дєлах? брєд... думають що народ так само тупий як і вони і не бачить шо да як.
гнати всіх звідти на..уй і на нари одразу. дітей мажорів так само за мутатори і хай докажуть звідки заводи - параходи, авто, будинкі і т.д. батьків, дядьків і тещ...
але. нарід на останніх виборах надав перевагу новим ліцам...
гідрант, своя парламентська більшість, повністю власно сформований уряд...
змінюй закони, кадри... наводь порядок! і шо?
парламент не готовий законодавчо ламати існуючі схеми, адже не секрет, що ряд схем прописані на рівні законів. силові структури борються виключно з порохом і патріотами, які чомусь знову асоціюються виключно з останнім. в кадровому плані підтягнули ригошоблу часів янека. а політична верхівка, на мій погляд, більше переймається тим, як зробити Україну суб'єктом сусідньої *********.
в цей же час дерибан бюджету (суспільних коштів) на всіх рівнях, від кабміну до сільрад та дитсадків, просто дивовижний. а ті, хто мав би ці схеми зламати, самі в плані схематозу кому хоч фори дадуть. бо в суді своя схема, в прокуратурі - своя, і т. д.
а заарештовує хто патріотів? рюкзаков. а він при мальдівському був? був. дак то його хто поставив туди? петя. так значить шо і петя нічім не краще а то і гірше за зелю.
тоді просто такий час був що неможна було чіпати патріотів - війна. хто його сраку захістить?
а тепер тіпо стихло - можна і по пресувати особо буйних - хто шо там вякає і заважає.
порох він був просто в такій ситуації що або рятуй країну - роби що кажуть патріоти, що вимагає народ, відбудовуй армію, роби реформи.
а як що нє - то втратиш годівничку.
вибрали схему імітації реформ. бо схеми ж треба зберегти. так шо порох нічим не краще. от ваще. єдине що він поки що трохі більше зробив для україни ніж зеля. а зробив це бо був вибір у нього згаданий вище.
зєля жеж поки що новий поц. з бойко і новінським поки шо не срався. думає порєшати мирно. можливо що туповатий і думає що ,,надо просто перестать стрелять,, і воно там само розсмокчеться... хєр його знає що в голові тих недоумків що керують країною...
чим доросліше стаю, тим більше дивуюсь як такі тупі приходять у владу? на керуючи посади... шось там вирішують... вища освіта в людей...
треба все міняти - геть усе. починаючи з відбору на керуючи посади, де обов'язкове - вища освіта. вона походу нахєр не потрібна і навіть шкодить. бо і ведмедя вчать їздити на велосипеді. але ж він як був ведмедем - так і залишився. а тут дебілу дали змогу керувати - тікі получити треба бумажку. а з бумажкої чи навіть трьома він хіба не перестав бути дебілом? він просто став освіченим дебілом.
те і маємо...
Вован, куда грев передавать? Пацаны на пару упаковок памперсов побыстрячку с лохов сбили лавандос тебе с уважухой.