Я буду принимать участие в местных выборах. Буду просить киевлян дать мне возможность реализовать проекты, - Кличко
Действующий мэр Киева Виталий Кличко подтвердил свое намерение в третий раз баллотироваться на должность мэра столицы.
"Сейчас могу сказать предварительно. Да, я буду принимать участие в местных выборах. Я буду просить киевлян дать мне возможность реализовать те проекты, которые сейчас находятся в процессе реализации", - заявил Кличко в интервью Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.
По словам мэра, он планирует официально заявить об участии в выборах в сроки, определенные украинским законодательством.
Он также сообщил, что его партия "Удар" может пойти на местные выборы под новым брендом.
"Есть мнения, что нужно сделать ребрендинг очень известного бренда "Удар". В ближайшее время мы уже определимся и представим избирателям программу, ключевые принципы", — отметил Кличко.
Так, по его словам, многие члены партии уже готовятся к местным выборам.
Как сообщалось, выборы в органы местного самоуправления по всей Украине запланированы на 25 октября текущего года.
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понятно, что тупое кличко пустое место и ничего не решает, за него решает мафия, так зачем на него ставить?
для кличко - Киев - это транзитный город, его семья здесь не живет.. так и Киев превращается в транзитный город, в котором киевлянам все труднее жить.. не решены транспортные проблемы, застройщики уродуют город, по столице ездят ржавые позорные маршрутки и троллейбусы, набитые до предела, медицинские учреждения - хаос, на Майдане Незалежности и на Софиевской площади - посмотрите на позорную отбитую брусчатку, куда идут деньги киевлян из бюджета?? стыдно за такого мэра..
в Киеве нет хозяина, и вообще, проблема Украины в том, что к власти приходят те, кто не любит Украину, а рассматривает Украину как ресурс для грабежа, а сами живут, отдыхают и переводят награбленное за границу..
питання про 73%.
Інші 27% голосували в другому турі за якийсь інший етнос?
питання про 73%.
Інші 27% голосували в другому турі за якийсь інший етнос?
Ну трохи формує громадську думку, ви написали мені - я погодився і розказав свою думку ще 10 в реальному спілкуванні -і так воно пішло.
Ви ще вважаєте, що в нас є якісь перспективи для розвитку? Що щось зміниться, коли створена олігархічна монополізована економічна система, яка по своїй суті мало чим відрізняється від систем СССР-у. Це така сама система, лише там керувала та присвоювала результати праці всього народу вкрай недосконала державна машина та КППС, а тут присвоюють декілька олігархічних сімей+ вищий менеджмент монополій.
СССР розвалився по цим причинам, ця система також не життєздатна, вона вже втратила території та знищила велику частину економіки, яка дісталася з СССР-у.
Ви можете писати, навіть обрати кого завгодно, але й обирати немає кого - в них навіть програм толкових немає, так от - обрати кого, хоч вас, хоч мене - ЦЕ НІЧОГО не змінить. Це зміниться тепер лише еволюційно років за 30-40, якщо тут щось ще збережеться.
Наші проблеми були закладені в другій половині 1990-х, коли була скопійована та система, яку будував Єльцин в Росії, але в нас вона виявилася нежиттєздатною.
Інші 27% голосували в другому турі за якийсь інший етнос?
Треба ще почмокати клоунів у дупи, а то незрозуміло на кого "гарного" треба міняти "поганого" Кличка.
Сподіваюсь, під цим постом виправишся
Вы там чем-то кичитесь, а по мне быдло оно и в Киеве быдло, за гречку, недорого, всегда продаетесь.
И да, тебе и рабства не нужно, рабство у тебя в мозгах, если не можешь отличить белое от черного.
Или Зе,или Пороха.Третьего не дано.Или Кличко,или какую то сволочь.
А что и тот и тот не вызывает доверия-как то на ум не приходит.
Сразу вопрос-"а каво тагда"?
Вспоминаеться Мордор-если,не Путин,то кто??????
Недалеко ушли...