Я буду принимать участие в местных выборах. Буду просить киевлян дать мне возможность реализовать проекты, - Кличко

Действующий мэр Киева Виталий Кличко подтвердил свое намерение в третий раз баллотироваться на должность мэра столицы.

"Сейчас могу сказать предварительно. Да, я буду принимать участие в местных выборах. Я буду просить киевлян дать мне возможность реализовать те проекты, которые сейчас находятся в процессе реализации", - заявил Кличко в интервью Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.

По словам мэра, он планирует официально заявить об участии в выборах в сроки, определенные украинским законодательством.

Он также сообщил, что его партия "Удар" может пойти на местные выборы под новым брендом.

"Есть мнения, что нужно сделать ребрендинг очень известного бренда "Удар". В ближайшее время мы уже определимся и представим избирателям программу, ключевые принципы", — отметил Кличко.

Так, по его словам, многие члены партии уже готовятся к местным выборам.

Как сообщалось, выборы в органы местного самоуправления по всей Украине запланированы на 25 октября текущего года.

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