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Я буду принимать участие в местных выборах. Буду просить киевлян дать мне возможность реализовать проекты, - Кличко

Я буду принимать участие в местных выборах. Буду просить киевлян дать мне возможность реализовать проекты, - Кличко

Действующий мэр Киева Виталий Кличко подтвердил свое намерение в третий раз баллотироваться на должность мэра столицы.

"Сейчас могу сказать предварительно. Да, я буду принимать участие в местных выборах. Я буду просить киевлян дать мне возможность реализовать те проекты, которые сейчас находятся в процессе реализации", - заявил Кличко в интервью Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.

По словам мэра, он планирует официально заявить об участии в выборах в сроки, определенные украинским законодательством.

Он также сообщил, что его партия "Удар" может пойти на местные выборы под новым брендом.

"Есть мнения, что нужно сделать ребрендинг очень известного бренда "Удар". В ближайшее время мы уже определимся и представим избирателям программу, ключевые принципы", — отметил Кличко.

Так, по его словам, многие члены партии уже готовятся к местным выборам.

Как сообщалось, выборы в органы местного самоуправления по всей Украине запланированы на 25 октября текущего года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы мэра Киева: Кличко - 42,5%, Пальчевский - 12,4%, Ткаченко - 7,2%, Притула - 6,8%, - опрос "Социального мониторинга"

Автор: 

Киев (25469) Кличко (4635) местные выборы (2752)


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Топ комментарии
+30
Виталик вперед! Епаш зеленых гомодрил. Киевляне голосуют за тебя!
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29.05.2020 19:44
+19
Бачив Кличко на інвестиційному форумі. Спокійно на 3 мовах, відповідав на складні питання. Я був шокований, адже 95 квартал показував зірку світового масштабу таким собі дурником. Віталій патріот і чесна людина.
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29.05.2020 20:16
+18
Итак, 2018-й год рост ввп в Украине 4.5%, бюджет профицитный (+140 млрд).
2020-й год, падение ввп по 1-2% в месяц, дефицит бюджета 300 млрд!
Если ты идиот голосующий по-приколу за квартальных дурачков, которые нихера не создают, а только уничтожают экономику - это твои проблемы. Я хочу жить в цивилизованной стране, поэтому зелесрань мне не интерестна как избирателю. Живи в говне сам.
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29.05.2020 20:01
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слушай порванный г*ндон этинзона шел бы ты уже нах. Все уже поняли, что Тимошенко - капительман, порошенко - вальцман, яценюк -яценюкштейн, а кличко - этинзон. Но мы любим евреев, выбираем евреев, Зеленский еврей, и мэром Киева будет Этинзон, только так.
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30.05.2020 01:45 Ответить
придурок-извращенец, люби тех евреев приватно.. этинзона не будет.. а гондон - ты и твой кинолог))
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30.05.2020 03:02 Ответить
там где еврей не справится, там и Иванушка-дурачок не справится. Этинзону - быть, Иванову, Петрову, Сидорову - нет. водки - нет, бояры - нет, Никитос идёт нах
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30.05.2020 03:42 Ответить
этинзона вместе с его шестерками - пошлют подальше на выборах.. за этот позор - недобитого боксера - никто не будет голосовать..
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30.05.2020 16:30 Ответить
пошлют нах шестёрок ХЛА. слуг народа во главе с главзебилом. всё - маятник качнулся и набирает обратный ход. и кого-то больно ударит по яйцам. эти кто-то - это Трамп, ХЛО, Зеленский и куча других уродов, и тебе попадёт
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30.05.2020 23:47 Ответить
Решил,иду в мэры,если что, всё свалю на попередника.
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29.05.2020 20:54 Ответить
Klitschko Management Group GmbH
Große Elbstr. 86
22767 Hamburg
Germany

+49 40 2549946-0
+49 40 254994699
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29.05.2020 21:15 Ответить
Кличко легко выиграет выборы мэра во второй раз , киевляне не ожидали ,что Кличко сможет сделать так много хорошего и полезного для города .Качество работ также отличное . раньше мы никогда не видели таких ремонтов дорог и путепрводов ( за исключением " горбатого" моста с Рыбальского на Подол )
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29.05.2020 21:15 Ответить
нет, при кличко, город превращается в свалку..
понятно, что тупое кличко пустое место и ничего не решает, за него решает мафия, так зачем на него ставить?
для кличко - Киев - это транзитный город, его семья здесь не живет.. так и Киев превращается в транзитный город, в котором киевлянам все труднее жить.. не решены транспортные проблемы, застройщики уродуют город, по столице ездят ржавые позорные маршрутки и троллейбусы, набитые до предела, медицинские учреждения - хаос, на Майдане Незалежности и на Софиевской площади - посмотрите на позорную отбитую брусчатку, куда идут деньги киевлян из бюджета?? стыдно за такого мэра..
в Киеве нет хозяина, и вообще, проблема Украины в том, что к власти приходят те, кто не любит Украину, а рассматривает Украину как ресурс для грабежа, а сами живут, отдыхают и переводят награбленное за границу..
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29.05.2020 23:08 Ответить
Зеленых не предлагать. Пока будет Виталя!
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30.05.2020 00:12 Ответить
так оно уже давно на подмахе у зеленых.. бедная Украина..
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30.05.2020 03:03 Ответить
Спасибо. Давно так не смеялся.
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29.05.2020 22:40 Ответить
Серов, ты по Милославской проедь с Виталиком, может от тряски мозги вправятся. Руками Кличко другие люди правят Киевом.
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29.05.2020 21:30 Ответить
Тут трошки інші категорії. В періоди кризи люди "чомусь" обєднуються і діють спільно тільки разом з тими кого розуміють і кому довіряють. Так виникають етнічні злочинні групи та земляцтва. Кожна національність має певний тип виховання і історично наслідує спосіб поведінки - взаємодії з оточенням і протидії ворогам або конкурентам в скруті. Так формуються етнічні та територіальні мафіозні групи які на всі пости намагаються поставити своїх людей. Тому кожна національна група в багатонаціональній державі намагається забезпечити собі добробут шляхом просування у владу своїх представників. Якщо якась група має кількість таких представників завелику, тобто "надпредставлені у владі" то мова вже йде про узурпацію влади і зловживання владою в інтересах лише представників своєї групи. Українців століттями відлучали від влади і ми вже будь яку владу сприймаємо як чужу. До цього часу 73% не усвідомили що вони мають голосувати за своїх а не за чужих. Ось ви кажете що саме свої пагані, а що? чужі хороші? Вам подобається стан коли жидів в країні 0,1% а у Кабміні їх чомусь аж 66%? Це що каста правителів для українців? Таких собі свинопасів з пейсами? При чому свині на Майданах мають за них не тільки рохкати а ще й вмирати? Не забувайте! У нас 80% населення етнічні українці але в Кабміні нас лише 15,5%... Це означає умисне відсторонення від влади і права розпоряджатися ресурсами держави Україна саме українців. Не обманюйте себе! Ні жиди (0,1% населення), ні кацапи (зараз близько 10% населення) добра українцям не бажають. І Ви бачите результати їх керівництва. Так, нашому народу потрібно подивитися в дзеркало, узріти власне рабство, повстат і вручити відповідальність за Україну в руки українців, а не чужинців з подвійно-потрійним громадянством..
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29.05.2020 23:03 Ответить
добре.
питання про 73%.
Інші 27% голосували в другому турі за якийсь інший етнос?
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29.05.2020 23:08 Ответить
Кожний хто тут щось пише уявляє для себе якусь міссію. Я не виключення. Тому все що я пишу крутиться навколо демократії. Демократія це пропорційне представництво громадян у владі. Іншими словами, якщо українців 80% населення країни, то і у владі має бути їх пропорційне представництво саме в 80%. Кожний громадянин України має голосувати і просувати у владу тільки своїх представників. Жиди та кацапи це добре усвідомили, а ось українці чомусь ні. От і розмазують соплі по пикам "ми бідні бо дурні, а дурні бо бідні", а кацапи та жиди розпихують наше по офшорам і рекламують своїх кандидатів дурним хохлам...
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29.05.2020 23:23 Ответить
добре! -це я зрозумів

питання про 73%.
Інші 27% голосували в другому турі за якийсь інший етнос?
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30.05.2020 10:45 Ответить
ми можемо тут писати, можемо всі перестати писати - але це мало нащо впливає.
Ну трохи формує громадську думку, ви написали мені - я погодився і розказав свою думку ще 10 в реальному спілкуванні -і так воно пішло.
Ви ще вважаєте, що в нас є якісь перспективи для розвитку? Що щось зміниться, коли створена олігархічна монополізована економічна система, яка по своїй суті мало чим відрізняється від систем СССР-у. Це така сама система, лише там керувала та присвоювала результати праці всього народу вкрай недосконала державна машина та КППС, а тут присвоюють декілька олігархічних сімей+ вищий менеджмент монополій.
СССР розвалився по цим причинам, ця система також не життєздатна, вона вже втратила території та знищила велику частину економіки, яка дісталася з СССР-у.
Ви можете писати, навіть обрати кого завгодно, але й обирати немає кого - в них навіть програм толкових немає, так от - обрати кого, хоч вас, хоч мене - ЦЕ НІЧОГО не змінить. Це зміниться тепер лише еволюційно років за 30-40, якщо тут щось ще збережеться.
Наші проблеми були закладені в другій половині 1990-х, коли була скопійована та система, яку будував Єльцин в Росії, але в нас вона виявилася нежиттєздатною.
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30.05.2020 10:55 Ответить
Перспективи, безумовно, є. Знадобилось 30 років щоб знову побачити спадок "совка" в усій красі. Висновки робляться людьми інтуітивно. Головне це постійно нагадувати "хто є хто" і "що є чим". А далі вже генерал "холодильник" перемагає єфрейтора "телевізор".
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30.05.2020 16:05 Ответить
питання про 73%.
Інші 27% голосували в другому турі за якийсь інший етнос?
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30.05.2020 16:51 Ответить
проекти микитася
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29.05.2020 22:49 Ответить
Порохоботам нужно понять , что Кличко и Порошенко это разные вещи и люди , просто был ситуативный союз , когда то . Тут Клыка защищают ,думая .что это Порох .а это просто друг Ермака и Велюра .Киевлянам может виднее .кому то и Космос был люб .
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29.05.2020 22:52 Ответить
А Єрмак глибоко законспірований агент ЦРУ?
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29.05.2020 23:09 Ответить
Ермак от ФСБ и думаю на финансовой основе , так как с кинопроектов он ничего не имел , так как бездарность . А такая морда денег хочет . как никто .
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29.05.2020 23:17 Ответить
він від ФСБ, а фінансами займається параллельно благо посада дозволяє, а його куратори не проти - бо коррупція то є ще один спосіб вербовки
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30.05.2020 10:33 Ответить
погано накидаєш лайно на вентилятор - треба краще намагатись.
Треба ще почмокати клоунів у дупи, а то незрозуміло на кого "гарного" треба міняти "поганого" Кличка.
Сподіваюсь, під цим постом виправишся
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30.05.2020 10:36 Ответить
А може він подвійний агент? Євреї, вони такі...
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29.05.2020 23:22 Ответить
Это ты про Зеленского? Он тоже еврей
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30.05.2020 00:15 Ответить
Он не еврей. Он скорее "сайеним" - еврей или полуееврей временно живущий и помогающий евреям на чужой земле. Такой себе потенциальный агент моссада. Кстати именно из-за "сайеним" во многих странах евреям допуск к гостайне жестко ограничен так как всюду где работает хотя бы уборщица-еврейка нет тайн для моссада, а любую научную группу разработчиков "вдруг" опережают "спецы" из Тель-Авивского университета ...
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30.05.2020 00:28 Ответить
Если альтернативой Кличко будет карманный мэр Зеленского , я буду голосовать за Кличко! Хотя лучше бы был националист!
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29.05.2020 23:23 Ответить
за націоналістів у Київраду проголосуємо, а мером треба Кличка або співставну з ним постать. Ви бачите таку? Я поки що не дуже.
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30.05.2020 10:38 Ответить
Для мене Кличко вМЭР.
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29.05.2020 23:36 Ответить
це ПальчевСЬКИЙ, ЧерновеЦЬКИЙ, жириновСЬКИЙ, зеленСЬКИЙ вМЕРли в політичному сенсі
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30.05.2020 10:40 Ответить
как и для всех касапов , логично
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30.05.2020 17:09 Ответить
А для киевлян умерли зеленые.Так что идите вы в свои кривые рога.Там есть чем заняться
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30.05.2020 00:17 Ответить
Ну а что можно ожидать от убогих, ДВА РАЗА!!! проголосовавших за Лёню Космоса.
Вы там чем-то кичитесь, а по мне быдло оно и в Киеве быдло, за гречку, недорого, всегда продаетесь.
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30.05.2020 01:48 Ответить
мордовець, тобі навіть продаватись не потрібно, ти від народження у рабстві
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30.05.2020 10:52 Ответить
В отличии от тебя убогого вышиватника у меня в роду все украинцы.
И да, тебе и рабства не нужно, рабство у тебя в мозгах, если не можешь отличить белое от черного.
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30.05.2020 12:17 Ответить
О как воют поклонники зеленского. Не подавитесь зелеными соплями.
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30.05.2020 05:41 Ответить
Вот так и выбирает у нас народ себе власть,вернее-будущее.
Или Зе,или Пороха.Третьего не дано.Или Кличко,или какую то сволочь.
А что и тот и тот не вызывает доверия-как то на ум не приходит.
Сразу вопрос-"а каво тагда"?
Вспоминаеться Мордор-если,не Путин,то кто??????
Недалеко ушли...
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30.05.2020 15:33 Ответить
Не считаю Кличко лучшим мэром , но при выборе между ним и слугой непонятно какого народа выберу его!
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01.06.2020 00:13 Ответить
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