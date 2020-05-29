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Новости Агрессия России против Украины
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"Омбудсмен ДНР" Морозова, участвующая в переговорах в Минске, имеет гражданство РФ и планирует жить в Москве

"Омбудсмен ДНР" Дарья Морозова имеет гражданство РФ, также российская "Ассоциация ветеранов боевых действий" наградила ее медалью.

Фото соответствующих документов появились в социальных сетях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Апостроф.

Морозова является представителем так называемой ДНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в ТКГ. В 2014 году получила звание "капитана" от ликвидированного главаря так называемой ДНР Александра Захарченко. Морозова также и "офицер" в звании "капитан" одного из специфических т.н. "силовых ведомств ДНР".

Омбудсмен ДНР Морозова, участвующая в переговорах в Минске, имеет гражданство РФ и планирует жить в Москве 01
Омбудсмен ДНР Морозова, участвующая в переговорах в Минске, имеет гражданство РФ и планирует жить в Москве 02

"Ассоциации и ветеранские организации различных силовых ведомств РФ российские спецслужбы очень активно использовали во время оккупации Крыма и Донбасса, и на данный момент и дальше продолжают использовать в своих "гибридных" и разведывательных операциях и в других странах не только постсоветского пространства", - пишут в Telegram-канале "Вольнодумец".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приглашенные Россией на заседание ТКГ представители ОРДЛО имеют гражданство РФ, - Резников. ДОКУМЕНТ

Омбудсмен ДНР Морозова, участвующая в переговорах в Минске, имеет гражданство РФ и планирует жить в Москве 03

"Поэтому Даша Морозова, как истинный гражданин и патриот России, планирует жить в Москве, где она уже обзавелась недвижимостью и всем другим нужным для счастливой жизни", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украина показала ОБСЕ копии российских паспортов Пушилина и представителей террористов в Минске. ФОТО

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Донбасс (26955) наемники рф (2070) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+17
Зебіли скажуть, що від укр. паспорту вона не відмовлялася, значить, це наша людина.
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29.05.2020 20:06
+11
эх, ей бы повторить судьбу медсестры, которой в анекдоте, голову оторвала, но она все равно всем давала
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29.05.2020 20:02
+11
"Омбудсмен ДНР" Морозова, участвующая в переговорах в Минске, имеет гражданство РФ и планирует жить в Москве - Цензор.НЕТ 7594
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29.05.2020 20:15
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эх, ей бы повторить судьбу медсестры, которой в анекдоте, голову оторвала, но она все равно всем давала
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29.05.2020 20:02 Ответить
Там всі мріють жити на мацквє,тільки грошенят зароблять та втечуть.
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29.05.2020 20:03 Ответить
А на мордоре так и есть. Родился, закончил школу, поступил учиться в мААЦквє. Если мАААЦкву не пАкАрил значит жизнь не удалась...
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29.05.2020 20:11 Ответить
Да уж... Самые буйные домбаситы натворили делов, сделав с Донбасса Домбас и слиняли: кто на Россеюшку а кто в Украину.
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29.05.2020 20:05 Ответить
А кто и под землю.
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29.05.2020 23:37 Ответить
Зебіли скажуть, що від укр. паспорту вона не відмовлялася, значить, це наша людина.
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29.05.2020 20:06 Ответить
Це про таке підвищення ваги української делегації в ТКГ говорив бубочка? Про новий рівень переговорів з ЦИМИ???
Аби ж був вільний продаж зброї, то в мене виникло б одне питання: кого з них першим познайомити з містером Лінчем!
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29.05.2020 20:07 Ответить
Ух какой ты жестокий,Евгений Н..Но зачем тебе этот свободный "продаж"оружия?Иди в военкомат,там оружие просто выдадут и подскажут кого и когда знакомить,но не мистером Линчем,а с товарищем Калашниковым.Там и подтвердишь свое отношение з ЦИМИ.
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30.05.2020 15:58 Ответить
Это Ермак их туда привел?
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29.05.2020 20:09 Ответить
У Єрмака теж росіянський паспорт і він мріє жити у мацквє.
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29.05.2020 20:13 Ответить
Ні, він мріє, щоб Москва прийшла сюди.
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29.05.2020 20:15 Ответить
100%
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30.05.2020 07:16 Ответить
"За мужество і гуманизм", там психушка ридає за цими кадрами.
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29.05.2020 20:15 Ответить
"Омбудсмен ДНР" Морозова, участвующая в переговорах в Минске, имеет гражданство РФ и планирует жить в Москве - Цензор.НЕТ 7594
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29.05.2020 20:15 Ответить
Єрмак і єго п'єздюк!) Єрмак, а ти чьой-то без ліфчіка? Ась?!)
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29.05.2020 20:29 Ответить
Насрали на дамбасе и убежали кто куда. То же самое со всей Украины хотят сделать
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29.05.2020 20:17 Ответить
Итить вашу... Четыре дня без наркотика! Сколько ваты помрет со скуки...
Типа профилактика. Возможно меняют передатчики.
"Омбудсмен ДНР" Морозова, участвующая в переговорах в Минске, имеет гражданство РФ и планирует жить в Москве - Цензор.НЕТ 5466
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29.05.2020 20:21 Ответить
Богатые люди не живут в столицах и мегаполисах,это признак дурного вкуса и тона... Вилла на берегу озера или реки с лесом, другой расклад...
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29.05.2020 20:23 Ответить
Щеб бубачьку нашу дебільну пошкребти...))) Скільки ж пашпортів з-під недепільованої вати повипадає...)))
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29.05.2020 20:23 Ответить
Морозова є представником у робочій групі ТКГ. Тобто цю групу спеціально створювали за згодою України, щоб потім включати туди терористів?
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29.05.2020 20:26 Ответить
В ДНР сообщают, что на КПВВ "Октябрь" и "Майорск" идет заливка фундамента под стелу "Россия".

Как сообщается, подобное происходит также в Еленовке и Александровке. Теперь, когда откроются границы, заезжающих дончан из Украины будет встречать стела "Россия".
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29.05.2020 20:27 Ответить
Надеюсь, что бубачка не будет эти малоросские стеллы освящать. С шаурмой и тупым юморком-95?!
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29.05.2020 20:36 Ответить
Свои надо ставить и прощаться, собой надо заниматься.
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29.05.2020 20:38 Ответить
Ну вот да. Как только с бубачькой и его идолом *уйлом распрощаемся, так свои стеллы на Донбасе и в Крыму возведьом!)
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29.05.2020 21:06 Ответить
Обратите внимание на текст "приказа 03".
Раз такие склонения допускаются.... ну понятно)))))
И самое интересное.
НИКОГДА приказ о присвоении воинского звания ДЛЯ ОДНОГО человека, НЕ ПРОВОДИТСЯ. Всегда там несколько человек.
Исключения бывают. Например Юрик Гагарин.
Но эта шмара, точно не Юрик.
Так что кобылка, звание получила весьма своеобразно.
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29.05.2020 21:07 Ответить
Ну не мог же захар так прямо спалиться и дать ей подполковника...
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30.05.2020 08:28 Ответить
Захар-курятник, спалился тем что, напялил на себя погоны.
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30.05.2020 16:44 Ответить
Омбудсмен террористической группировки?! серьёзно? где то реально такую должность рассматривают? или это орки сами придумали, как их же "министры" и пр. шелупень?
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29.05.2020 21:44 Ответить
и вот этих "независимых участников от ОРДЛО" хочет видеть "западный партнёр"????..Это впихивает Украине "иметь дело напрямую с жителями ОРДЛО"????...Да нахрен эти "партнёры" с их "дисциплинированными" исполнителями от украинской власти!!! именно это и называется слив Украины.когда неторопясь,но верно Россия отползает от прямых переговоров и подставляет вместо тсебя как "участника военного конфликта" ОРДЛО,а украинская власть согласно ткивает головой.
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29.05.2020 23:07 Ответить
А почему Генадий?Поручик Голицын,неужели не видно прокола параши?Все вернее и точнее показывает,что сторона конфликта не "народ Донбасса",а РФ.Еще пару таких расширений и придется пуйлу садиться в Минске и разговаривать с Кучмой.Нет там никого,кого можно назвать украинцами.Одно "ватное стадо" с россиянскими паспортами.
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30.05.2020 16:06 Ответить
Борис,такие попытки-посадить лично Пукина за стол переговоров-делаются уже 6 лет...И эти попытки показали,что пуйлёнок откровенно игнорирует их.В том числе когда "вежливые нормандцы" тоже это попробовали.То есть,вариант участия пуйлыка исключается им самим.И сам ультиматум Кремля об обязательности участия "восставшего Донбасса" (в лице непременно подкремлёвских шавок) красноречиво показывает,что недонаполеончик-Пукин требует-"либо "свободные представители и Киев ,либо никаких продвижений в переговорах".
Так что нам лучше вообще заморозить ситуацию "до лучших времён" как пришлось это сделать Германии с ГДР.Ничего страшного нам не будет если процесс воссоединения пройдёт через пару поколений.от Донбасса и Крыма нам сейчас ни холодно,ни жарко и даже лучше,когда там сменится поколение воевавших против нас на невоевавших с нами.
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30.05.2020 22:14 Ответить
С этими мы разговариваем? Зеленский - ты дебил!
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29.05.2020 23:20 Ответить
Борис,такие попытки-посадить лично Пукина за стол переговоров-делаются уже 6 лет...И эти попытки показали,что пуйлёнок откровенно игнорирует их.В том числе когда "вежливые нормандцы" тоже это попробовали.То есть,вариант участия пуйлыка исключается им самим.И сам ультиматум Кремля об обязательности участия "восставшего Донбасса" (в лице непременно подкремлёвских шавок) красноречиво показывает,что недонаполеончик-Пукин требует-"либо "свободные представители и Киев ,либо никаких продвижений в переговорах".
Так что нам лучше вообще заморозить ситуацию "до лучших времён" как пришлось это сделать Германии с ГДР.Ничего страшного нам не будет если процесс воссоединения пройдёт через пару поколений.от Донбасса и Крыма нам сейчас ни холодно,ни жарко и даже лучше,когда там сменится поколение воевавших против нас на невоевавших с нами.
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30.05.2020 22:12 Ответить
 
 