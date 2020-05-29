"Омбудсмен ДНР" Морозова, участвующая в переговорах в Минске, имеет гражданство РФ и планирует жить в Москве
"Омбудсмен ДНР" Дарья Морозова имеет гражданство РФ, также российская "Ассоциация ветеранов боевых действий" наградила ее медалью.
Фото соответствующих документов появились в социальных сетях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Апостроф.
Морозова является представителем так называемой ДНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в ТКГ. В 2014 году получила звание "капитана" от ликвидированного главаря так называемой ДНР Александра Захарченко. Морозова также и "офицер" в звании "капитан" одного из специфических т.н. "силовых ведомств ДНР".
"Ассоциации и ветеранские организации различных силовых ведомств РФ российские спецслужбы очень активно использовали во время оккупации Крыма и Донбасса, и на данный момент и дальше продолжают использовать в своих "гибридных" и разведывательных операциях и в других странах не только постсоветского пространства", - пишут в Telegram-канале "Вольнодумец".
"Поэтому Даша Морозова, как истинный гражданин и патриот России, планирует жить в Москве, где она уже обзавелась недвижимостью и всем другим нужным для счастливой жизни", - говорится в сообщении.
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Аби ж був вільний продаж зброї, то в мене виникло б одне питання: кого з них першим познайомити з містером Лінчем!
Типа профилактика. Возможно меняют передатчики.
Как сообщается, подобное происходит также в Еленовке и Александровке. Теперь, когда откроются границы, заезжающих дончан из Украины будет встречать стела "Россия".
Раз такие склонения допускаются.... ну понятно)))))
И самое интересное.
НИКОГДА приказ о присвоении воинского звания ДЛЯ ОДНОГО человека, НЕ ПРОВОДИТСЯ. Всегда там несколько человек.
Исключения бывают. Например Юрик Гагарин.
Но эта шмара, точно не Юрик.
Так что кобылка, звание получила весьма своеобразно.
Так что нам лучше вообще заморозить ситуацию "до лучших времён" как пришлось это сделать Германии с ГДР.Ничего страшного нам не будет если процесс воссоединения пройдёт через пару поколений.от Донбасса и Крыма нам сейчас ни холодно,ни жарко и даже лучше,когда там сменится поколение воевавших против нас на невоевавших с нами.
Так что нам лучше вообще заморозить ситуацию "до лучших времён" как пришлось это сделать Германии с ГДР.Ничего страшного нам не будет если процесс воссоединения пройдёт через пару поколений.от Донбасса и Крыма нам сейчас ни холодно,ни жарко и даже лучше,когда там сменится поколение воевавших против нас на невоевавших с нами.