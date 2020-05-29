"Омбудсмен ДНР" Морозова, участвующая в переговорах в Минске, имеет гражданство РФ и планирует жить в Москве

"Омбудсмен ДНР" Дарья Морозова имеет гражданство РФ, также российская "Ассоциация ветеранов боевых действий" наградила ее медалью.

Фото соответствующих документов появились в социальных сетях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Апостроф.

Морозова является представителем так называемой ДНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в ТКГ. В 2014 году получила звание "капитана" от ликвидированного главаря так называемой ДНР Александра Захарченко. Морозова также и "офицер" в звании "капитан" одного из специфических т.н. "силовых ведомств ДНР".





"Ассоциации и ветеранские организации различных силовых ведомств РФ российские спецслужбы очень активно использовали во время оккупации Крыма и Донбасса, и на данный момент и дальше продолжают использовать в своих "гибридных" и разведывательных операциях и в других странах не только постсоветского пространства", - пишут в Telegram-канале "Вольнодумец".

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"Поэтому Даша Морозова, как истинный гражданин и патриот России, планирует жить в Москве, где она уже обзавелась недвижимостью и всем другим нужным для счастливой жизни", - говорится в сообщении.

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