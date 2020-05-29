"Кровь и деньги", - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят главные события недели

Будут ли наказаны полицейские за преступление в Кагарлыке? Почему житомирский стрелок убил семь человек? Действительно ли новая программа правительства изменит жизнь украинцев? Эксклюзивные репортажи с мест событий и с Менской колонии.

Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;

Игорь Петрашка, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

Марина Лазебная, министр социальной политики Украины;

Олег Устенко, советник Президента Украины по экономическим вопросам;

Михеил Саакашвили, Председатель Исполнительного комитета реформ;

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

Андрей Небытов, начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - за жизнь";

Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность";

Кира Рудык, председатель партии "Голос";

Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко".

Они говорят, а решает народ.