РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9803 посетителя онлайн
Новости
3 508 20

"Кровь и деньги", - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят главные события недели

Будут ли наказаны полицейские за преступление в Кагарлыке? Почему житомирский стрелок убил семь человек? Действительно ли новая программа правительства изменит жизнь украинцев? Эксклюзивные репортажи с мест событий и с Менской колонии.

Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;

Игорь Петрашка, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

Марина Лазебная, министр социальной политики Украины;

Олег Устенко, советник Президента Украины по экономическим вопросам;

Михеил Саакашвили, Председатель Исполнительного комитета реформ;

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

Андрей Небытов, начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - за жизнь";

Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность";

Кира Рудык, председатель партии "Голос";

Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко".

Они говорят, а решает народ.

Автор: 

ток-шоу (79) Шустер Савик (681)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Смотреть ту передачу равносильно, что и смотреть Квартал. Пустословие, высокопарность, самопиар, в общем минздрав рекомендует - смотреть на ночь, - опасно для здоровья.
показать весь комментарий
29.05.2020 21:25
+3
Ватные пацаки из Ростова - жалуються что их кину на бабки ....а они против Украины воевали

https://www.youtube.com/watch?time_continue=404&v=a8Cyd0OQNH8&feature=emb_logo
показать весь комментарий
29.05.2020 19:59
+3
Будь хто з тих хто ходить на "Славіка" і навіть дивиться це ******** шоу прокацаплєнних мальчіків-барабащіків є в ліпшому випадку просто манкуртом. Нормальні люди мають пульт до тв і зобовязані, просто з почуття самоповаги, вимкнути цю маніпулятивно-хуцпоносну дурню...
показать весь комментарий
29.05.2020 21:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ватные пацаки из Ростова - жалуються что их кину на бабки ....а они против Украины воевали

https://www.youtube.com/watch?time_continue=404&v=a8Cyd0OQNH8&feature=emb_logo
показать весь комментарий
29.05.2020 19:59 Ответить
Это типа МЕДИКИ скорой помощи Гуково.!
показать весь комментарий
29.05.2020 20:00 Ответить
у савика свобода слова одна из самых дорогих, даже кровь балканских мафиози обходится дешевле
показать весь комментарий
29.05.2020 20:09 Ответить
Шустер это ещё то д....мо! При всех был, при всех гнал пургу.
показать весь комментарий
29.05.2020 20:15 Ответить
У него задача сеять хаос и недоверия украинцев к институтам власти. Он кгбешник сраный
показать весь комментарий
29.05.2020 20:18 Ответить
Зеленский - институт власти? вы серъёзно? а может Зеленский просто высокомотивированный низкопрофессиональный кусок говна?
показать весь комментарий
29.05.2020 20:39 Ответить
Вы бредите....
показать весь комментарий
29.05.2020 20:47 Ответить
То Ви Соловйова не дивилися.
показать весь комментарий
29.05.2020 20:56 Ответить
О Савик шустрый - ты мечта всех разведёнок старше 55 лет
показать весь комментарий
29.05.2020 20:37 Ответить
у шлюхстера, что не выпуск, то пиар зелесрани или рыга бойко. я так понимаю, людей с интелектом у него не берут на программу.
показать весь комментарий
29.05.2020 20:48 Ответить
Там где шустєри там всегда все проплачено. Раньше партии платили своим "голосам" и савику. Теперь, думаю, ничего не поменялось. Да и савик нафталином провонялся и готов на все - ведь нигде больше это чмо в эфир не пустят.
показать весь комментарий
29.05.2020 21:10 Ответить
ви ще вважаєте, що у нас канали ше чимось відрізняються?
показать весь комментарий
29.05.2020 21:12 Ответить
Я вже давно дивлюсь лише кіно по IPTV а новини в мережі. Мне особисто добряче вкурвило коли Аласанія перетворив 1 Національний (бюджетний канал) на телемагазин... Його вже нема але телемагазин і далі ****** біжутерію дурним селючкам...
показать весь комментарий
29.05.2020 21:40 Ответить
от і у вас гординя.
Селючки, апріорі, не дурні, просто недостатньо освіти.
показать весь комментарий
29.05.2020 21:44 Ответить
Собрались упыри в одном месте
показать весь комментарий
29.05.2020 21:01 Ответить
Будь хто з тих хто ходить на "Славіка" і навіть дивиться це ******** шоу прокацаплєнних мальчіків-барабащіків є в ліпшому випадку просто манкуртом. Нормальні люди мають пульт до тв і зобовязані, просто з почуття самоповаги, вимкнути цю маніпулятивно-хуцпоносну дурню...
показать весь комментарий
29.05.2020 21:06 Ответить
Смотреть ту передачу равносильно, что и смотреть Квартал. Пустословие, высокопарность, самопиар, в общем минздрав рекомендует - смотреть на ночь, - опасно для здоровья.
показать весь комментарий
29.05.2020 21:25 Ответить
 
 