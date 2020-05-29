"Кровь и деньги", - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят главные события недели
Будут ли наказаны полицейские за преступление в Кагарлыке? Почему житомирский стрелок убил семь человек? Действительно ли новая программа правительства изменит жизнь украинцев? Эксклюзивные репортажи с мест событий и с Менской колонии.
Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;
Игорь Петрашка, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
Марина Лазебная, министр социальной политики Украины;
Олег Устенко, советник Президента Украины по экономическим вопросам;
Михеил Саакашвили, Председатель Исполнительного комитета реформ;
Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;
Андрей Небытов, начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области;
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - за жизнь";
Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность";
Кира Рудык, председатель партии "Голос";
Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко".
Они говорят, а решает народ.
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=404&v=a8Cyd0OQNH8&feature=emb_logo
Селючки, апріорі, не дурні, просто недостатньо освіти.