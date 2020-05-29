ДТЭК потребовал от НКРЭКУ расследовать манипуляции на рынке и указал на виновных в кризисе

Энергетическая компания ДТЭК Рината Ахметова требует от национальной комиссии по регулированию энергетики и комунальных услуг провести справедливое и публичное расследование фактов системных манипуляций на рынке электроэнергии, а также принятия решений для стабилизации ситуации в энергетике в интересах Украины и обеспечения энергобезопасности страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении компании.

В компании откинули обвинения в свой адрес со стороны комиссии, отметив, что манипуляции на рынке "на сутки вперед", искусственные цены на электроэнергию привели к угрозе срыва бесперебойной поставки электроэнергии для реальных потребителей и во избежание ситуации с обесточиванием потребителей, поставщики электроэнергии перешли к закупке электроэнергии у реальных производителей на рынке двусторонних договоров, минуя спекулянтов и "торговцев воздухом".



В компании раскритиковали действия регулятора, обвинив в непрофессиональных действиях, которые начались в 2019 году оказали и продолжают оказывать негативное влияние на энергетическую отрасль страны. По мнению ДТЭК, искусственные ограничения производителей электроэнергии, ручное регулирование и вмешательство в работу энергорынка привели к "самому масштабному кризису в энергетике за всю историю независимой Украины".

"ДТЭК неоднократно обращал внимание на необходимость реакции НКРЭКУ на сложившуюся ситуацию и принятия оперативных мер по предотвращению манипуляций на рынке электрической энергии, которые заключаются в подаче участниками рынка заявок на продажу несуществующих объемов электроэнергии. Такие действия приводит к умышленному демпингу цен для получения неконкурентных преимуществ отдельными игроками рынка за счет государственных компаний. Именно по этой причине в мае 2020 года объем ценовых заявок, с ценой 55 коп за кВт∙ч, что ниже себестоимости производства всех генерирующих компаний, вырос в 16 раз с 3 млн кВт∙ч до 50 млн. кВт∙ч в сутки. Профицит предложенной электроэнергии и масштабные манипуляции с ценой и объемами заявок на продажу на рынке "на сутки вперед" при полном бездействии со стороны НКРЭКУ стали причинами искусственного снижения цены на электроэнергию", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее нардеп Андрей Герус, а следом за ним и НКРЭКУ заявили о манипуляциях со стороны ДТЭК на рынке электроэнергии, которые привели к падению цен электроэнергии для промышленности.



Накануне разгорелся коррупционный скандал. По заявлению нардепа Алексей Гончаренко коррупционная схема связана с поставками электроэнергии "Укрзалізниці", на которой ее инициаторы заработали более 300 млн грн. Среди причастных к схемы были названы председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус, член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко и владелец трейдинговой компании "НЭК" Александр Притыка. Суть схемы заключалась в том, что КП "Киевтеплоэнерго" продавало электроэнергию по цене 1,31 грн кВт-ч коммерческим фирмам, которые перепродавая его друг другу поставляли ток "Укрзалізниці" по цене 1,69 грн кВт-ч, то есть государство фактически теряла 38 копеек на каждом киловатт-часе.

В след за этим наррдеп Валентин Наливайченко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро должно провести расследование коррупции в отношении поставки тока "Укрзалізниці", к которой причастен председатель парламентского энергетического комитета Андрей Герус и представители НКРЭКУ.