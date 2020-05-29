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ДТЭК потребовал от НКРЭКУ расследовать манипуляции на рынке и указал на виновных в кризисе

ДТЭК потребовал от НКРЭКУ расследовать манипуляции на рынке и указал на виновных в кризисе

Энергетическая компания ДТЭК Рината Ахметова требует от национальной комиссии по регулированию энергетики и комунальных услуг провести справедливое и публичное расследование фактов системных манипуляций на рынке электроэнергии, а также принятия решений для стабилизации ситуации в энергетике в интересах Украины и обеспечения энергобезопасности страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении компании. 

В компании откинули обвинения в свой адрес со стороны комиссии, отметив, что манипуляции на рынке "на сутки вперед", искусственные цены на электроэнергию привели к угрозе срыва бесперебойной поставки электроэнергии для реальных потребителей и во избежание ситуации с обесточиванием потребителей, поставщики электроэнергии перешли к закупке электроэнергии у реальных производителей на рынке двусторонних договоров, минуя спекулянтов и "торговцев воздухом".

В компании раскритиковали действия регулятора, обвинив в непрофессиональных действиях, которые начались в 2019 году оказали и продолжают оказывать негативное влияние на энергетическую отрасль страны. По мнению ДТЭК, искусственные ограничения производителей электроэнергии, ручное регулирование и вмешательство в работу энергорынка привели к "самому масштабному кризису в энергетике за всю историю независимой Украины". 

"ДТЭК неоднократно обращал внимание на необходимость реакции НКРЭКУ на сложившуюся ситуацию и принятия оперативных мер по предотвращению манипуляций на рынке электрической энергии, которые заключаются в подаче участниками рынка заявок на продажу несуществующих объемов электроэнергии. Такие действия приводит к умышленному демпингу цен для получения неконкурентных преимуществ отдельными игроками рынка за счет государственных компаний. Именно по этой причине в мае 2020 года объем ценовых заявок, с ценой 55 коп за кВт∙ч, что ниже себестоимости производства всех генерирующих компаний, вырос в 16 раз с 3 млн кВт∙ч до 50 млн. кВт∙ч в сутки. Профицит предложенной электроэнергии и масштабные манипуляции с ценой и объемами заявок на продажу на рынке "на сутки вперед" при полном бездействии со стороны НКРЭКУ стали причинами искусственного снижения цены на электроэнергию", - говорится в сообщении. 

Напомним, ранее нардеп Андрей Герус, а следом за ним и НКРЭКУ заявили о манипуляциях со стороны ДТЭК на рынке электроэнергии, которые привели к падению цен электроэнергии для промышленности.

Накануне разгорелся коррупционный скандал. По заявлению нардепа Алексей Гончаренко коррупционная схема связана с поставками электроэнергии "Укрзалізниці", на которой ее инициаторы заработали более 300 млн грн. Среди причастных к схемы были названы председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус, член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко и владелец трейдинговой компании "НЭК" Александр Притыка. Суть схемы заключалась в том, что КП "Киевтеплоэнерго" продавало электроэнергию по цене 1,31 грн кВт-ч коммерческим фирмам, которые перепродавая его друг другу поставляли ток "Укрзалізниці" по цене 1,69 грн кВт-ч, то есть государство фактически теряла 38 копеек на каждом киловатт-часе. 

В след за этим наррдеп Валентин Наливайченко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро должно провести расследование коррупции в отношении поставки тока "Укрзалізниці", к которой причастен председатель парламентского энергетического комитета Андрей Герус и представители НКРЭКУ. 

Автор: 

ДТЭК (520) НКРЭКУ (479)


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Топ комментарии
+10
национализировать все прихватизированное ахметом и его дружков!!!
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29.05.2020 20:31
+9
прикольно, че гниде ахметке бабла не хватает купить очередной замок в Европе за 200 миллионов евро? да посадите эту мразь бандитскую уже))))
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29.05.2020 20:32
+7
Запустити зупинені реактори АЕС для виходу з енергетичної криз нікому з цих "конфліктних сторін" в голову не прийшло?
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29.05.2020 20:18
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Запустити зупинені реактори АЕС для виходу з енергетичної криз нікому з цих "конфліктних сторін" в голову не прийшло?
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29.05.2020 20:18 Ответить
Думаю скоро АЭС будут разбирать. К этому идем постепенно.
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29.05.2020 20:20 Ответить
Нельзя, Ахметову деньги нужны
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29.05.2020 20:22 Ответить
Та не тіко гудку, але й бородатій бабці. Складається враження, що вони зара працюють на пару...
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29.05.2020 20:31 Ответить
Ну тут все ясно. Патриот и торговый портнер гудок требует казнить Геруса за 0.01% закупки из за бугра. Импорт закрыть, лохам свет втридорага.
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29.05.2020 20:26 Ответить
Нагадаємо, раніше нардеп Андрій Герус, а вслід за ним і НКРЕКП заявили про маніпуляції з боку ДТЕК на ринку електроенергії, які призвели до падіння цін електроенергії для промисловості----а хіба це погано?------ну а це добре--------За заявою нардепа Олексія Гончаренка корупційна схема пов'язана з поставками електроенергії "Укрзалізниці", на якій її ініціатори заробили понад 300 млн грн. Серед причетних до схеми були названі голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, член НКРЕКП Дмитро Коваленко та власник трейдингової компанії "НЕК" Олександр Притика. Суть схеми полягала в тому, що КП "Київтеплоенерго" продавало електроенергію за ціною 1,31 грн кВт-год комерційним фірмам, які перепродуючи його один одному поставляли струм "Укрзалізниці" за ціною 1,69 грн кВт-год, тобто держава фактично втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині.
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29.05.2020 21:53 Ответить
А вам в голову не приходило то, что на этом строится вся "коммерция" купить дешевле - продать дороже. Капитализм знаете ли.
Другое дело почему Укрзализниця не производит закупки непосредственно у производителя?
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30.05.2020 01:37 Ответить
национализировать все прихватизированное ахметом и его дружков!!!
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29.05.2020 20:31 Ответить
прикольно, че гниде ахметке бабла не хватает купить очередной замок в Европе за 200 миллионов евро? да посадите эту мразь бандитскую уже))))
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29.05.2020 20:32 Ответить
ахмета, сою, каломойшу итд в одну камеру на пожизненое. и будет порядок в стране.
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29.05.2020 20:42 Ответить
Повторите удаленные комменты, не успел скопировать.
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29.05.2020 21:55 Ответить
Коммунистка?
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29.05.2020 21:56 Ответить
Европа поставила себе цель до 2028г
заменить 22млн автомобилей с дв.вн.сгорания на электромобили
http://http://autoconsulting.ua/article.php?sid=44986 в Европе будут принуждать автовладельцев к переходу на электромобили .

для 22млн электрокаров естесственно потребуется генерация электроэнергии .
22млн электрокаров будут потреблять около ~3,5 -:-4 млрд.кВт•ч в месяц или
более ~40 млрд.кВт•ч в год .
Много это или мало ?
Такое количество электроэнергии могут вырабатывать, например,
одна http://https://www.npp.zp.ua/uk/activities/performance-indicators Запорізька АЕС / Виробничі показники .
или две таких АЭС как http://http://sunpp.mk.ua/uk/activities/production_indicators Южно-Українська АЕС » Виробничі показники .

Поэтому именно эта электрификация автотранспорта там в Европе
и вызванный электрификацией очень прибыльный рынок для дешёвой атомной генерации,

вызывает дикий корупционный свербёжь у мародёров тут в Украине .
Первостепенная актуальная задача мародёров
ограбить государство Украина и завладеть украинскими АЭС .
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29.05.2020 21:40 Ответить
чтобы грабануть у Граждан Украины государственные АЭС
схематоз простой как 7коп :
сначала отключают энергоблоки АЭС ;

после этого у АЭС быстро нарастают долги,
так как радиоактивность постановлением кабмина шмыгаля НЕ-выключается,
поэтому тепловые радиоактивные элементы всё равно требуют обслуживания, замены,
возникают долги перед поставщиками и подрядчиками ;

затем мародёры грабят экономику Украины и украинцев ,
то есть парихватизируют "какбЭ убыточные" АЭС ;

после ограбления
мародёры начинают гнать прибыльную дешёвую электроэнергию АЭС в Европу ;

украинцам остаются радиоактивные могильники, радиоактивные выбросы,
балансировочные ТЭС с выбросами CO2 ,
тарифы роттердам+ и дорогие тарифы солнце- и ветро- генерации ...
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29.05.2020 23:29 Ответить
Пчелы против мёда.
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29.05.2020 22:02 Ответить
Через декількох долбойоб_в в країні залізуть в кішеню кожного українця піднявши тарифи.
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29.05.2020 22:25 Ответить
Верх цинизма. Или дно? Но это оно.
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30.05.2020 01:13 Ответить
 
 