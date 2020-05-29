Совет директоров МВФ скоро согласует программу для Украины на следующие 18 месяцев, - Георгиева в разговоре с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Кристалина Георгиева приветствовала принятие закона об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, отметив, что он защищает налогоплательщиков в Украине.

"Она сообщила, что утверждение Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время", — сказано в сообщении.

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Собеседники согласились, что переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансовой поддержки во время пандемии.

"Спасибо за стабильное партнерство и конструктивный диалог. Рад, что утверждение Советом директоров Фонда программы сотрудничества с Украиной состоится в ближайшее время", — цитирует пресс-служба слова Зеленского.