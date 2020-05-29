Совет директоров МВФ скоро согласует программу для Украины на следующие 18 месяцев, - Георгиева в разговоре с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Кристалина Георгиева приветствовала принятие закона об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, отметив, что он защищает налогоплательщиков в Украине.
"Она сообщила, что утверждение Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время", — сказано в сообщении.
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Собеседники согласились, что переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансовой поддержки во время пандемии.
"Спасибо за стабильное партнерство и конструктивный диалог. Рад, что утверждение Советом директоров Фонда программы сотрудничества с Украиной состоится в ближайшее время", — цитирует пресс-служба слова Зеленского.
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Траншу поки не буде. Рада директорів МВФ не включила Україну до порядку денного своїх засідань. Графік засідань дирекції Фонду розписаний до 5 червня і України там немає.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду поки не включила питання про схвалення 18-місячної програми Stand-by для України обсягом 5 млрд доларів. Лише цей орган повинен прийняти остаточне рішення щодо програми. Про це свідчать дані на сайті МВФ.
https://glavcom.ua/news/transhu-poki-ne-bude-rada-direktoriv-mvf-ne-vklyuchila-ukrajinu-do-poryadku-dennogo-svojih-zasidan--683534.html
мояземелюшка
из рассписания МВФ
29 мая МВФ рассмотрит вопрос на выплату Бангладешу в рамках механизма быстрого кредитования, 1 июня будут рассмотрены вопросы Соломоновых Островов, Багам и Гондураса. 3 июня МВФ рассмотрит по Барбадосу третий обзор в рамках расширенного соглашения. 5 июня МВФ рассмотрит Папуа Новую Гвинею
Пока так
Як почали йти до влади на брехні, так і продовжують, курви!
им кредиты - нам долги
образование пониже, а коммуналка, штрафы и налоги повыше - вот и вся суть реформ