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Новости Оборона
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После публикации Цензор.НЕТ завод имени Малышева уволил замдиректора предприятия Поляха, который призывал "русские танки-избавители"

После публикации Цензор.НЕТ завод имени Малышева уволил замдиректора предприятия Поляха, который призывал

После публикации главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова о том, что экс-милиционер Вадим Полях, который в 2014 году сбежал в РФ и призывал в Украину российские танки, а сейчас возглавил службу безопасности одного из предприятий "Укроборонпрома", чиновник был уволен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

В сообщении отмечается: "Сегодня решением генерального директора Завода имени Малышева был освобожден от должности директор по безопасности данного бронетанкового предприятия. Это произошло вследствие публикации журналиста Юрия Бутусова, который обнародовал ранее неизвестную информацию в отношении директора по безопасности завода.

Вновь открывшиеся данные из биографии экс-работника не ​​были установлены специальными проверками на момент назначения его на должность.

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По информации завода, уволенный директор по безопасности был назначен на должность в начале года после проведения кадрового отбора и специальной проверки, осуществляемой, в том числе, Службой безопасности Украины и полиграфического исследования.

Обе проверки не выявили информации компрометирующего характера.

Обнаруженная информация в отношении экс-сотрудника будет передана в Службу безопасности Украины, также руководство завода инициировало в СБУ проверку деятельности бывшего директора по безопасности и проводит служебное расследование в соответствующих подразделениях".

Автор: 

оборона (5195) Укроборонпром (1238) Бутусов Юрий (4345)


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Топ комментарии
+43
А шо Баканов с Венедиктово думают о призывах русских танков в Украину? Или им некогда - спасают пятую точку и девичью честь Моники от злодея Пояркова?
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29.05.2020 21:18
+32
Вы думаете он один такой?)
Не смешите мои тапочки! Просто он попал в прессу, а многие другие продолжают работать...
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29.05.2020 21:13
+31
В этой стране только резонанс может хоть на что то повлиять.
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29.05.2020 21:13
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Тю,малоросс краиною кэруе,а тут какогото кацапского шныря уволили. Эпик фейл всего и вся в Украине.
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30.05.2020 16:53 Ответить
звільнили і все?
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30.05.2020 21:16 Ответить
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