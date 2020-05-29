Выручка перевозчиков в Броварах - 600 тыс. гривен в день, 18 млн гривен в месяц, 220 млн гривен в год, - Геращенко

Перестрелка в Броварах произошла из-за того, что Киевская ОГА год назад провела конкурс на предоставление услуг по перевозке, в результате которого зашел еще один перевозчик, и возник конфликт.

Об этом замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Транспортные перевозки в Украине - это очень высоколиквидная, высокодоходная часть работы, в которую часто приходит криминальный бизнес. Например, в Броварах каждый день ездит 40 тысяч человек, 20 тысяч туда и 20 тысяч обратно. Стоимость билета – 14 гривен. Значит, в день выручка составляет от 600 тысяч гривен. В месяц — 18 млн гривен, в год — 220 млн гривен", — сказал Геращенко.

По его словам, две конкурирующие группировки перевозчиков, из Броваров и из Винницы, решили выяснить отношения, когда перевозки возобновились после карантина.

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"Молодые люди в Виннице согласны были поехать за 800 гривен в сутки и создавать толпу для того, чтобы решать силовым образом вопросы. Скорее всего, не было в планах обеих группировок применять оружие. Думали, что закончится противостоянием. Но, как обычно бывает в плохих спектаклях, ружье, висящее на стене, выстреливает", — рассказал Геращенко.

Замминистра МВД обещает, что наказаны будут не только титушки, но и их наниматели.

"Они нам известны. Лица, которые позволили себе организовать данных молодых людей, титушек — они нам понятны, и им будет предъявлено подозрение", — сказал Геращенко.

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Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.