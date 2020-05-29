Выручка перевозчиков в Броварах - 600 тыс. гривен в день, 18 млн гривен в месяц, 220 млн гривен в год, - Геращенко
Перестрелка в Броварах произошла из-за того, что Киевская ОГА год назад провела конкурс на предоставление услуг по перевозке, в результате которого зашел еще один перевозчик, и возник конфликт.
Об этом замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Транспортные перевозки в Украине - это очень высоколиквидная, высокодоходная часть работы, в которую часто приходит криминальный бизнес. Например, в Броварах каждый день ездит 40 тысяч человек, 20 тысяч туда и 20 тысяч обратно. Стоимость билета – 14 гривен. Значит, в день выручка составляет от 600 тысяч гривен. В месяц — 18 млн гривен, в год — 220 млн гривен", — сказал Геращенко.
По его словам, две конкурирующие группировки перевозчиков, из Броваров и из Винницы, решили выяснить отношения, когда перевозки возобновились после карантина.
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"Молодые люди в Виннице согласны были поехать за 800 гривен в сутки и создавать толпу для того, чтобы решать силовым образом вопросы. Скорее всего, не было в планах обеих группировок применять оружие. Думали, что закончится противостоянием. Но, как обычно бывает в плохих спектаклях, ружье, висящее на стене, выстреливает", — рассказал Геращенко.
Замминистра МВД обещает, что наказаны будут не только титушки, но и их наниматели.
"Они нам известны. Лица, которые позволили себе организовать данных молодых людей, титушек — они нам понятны, и им будет предъявлено подозрение", — сказал Геращенко.
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Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.
Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.
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А логіка підказує, що на це вже давно поділене корито з'явились конкуренти, і ось тут у старої мафії, у якої за попередніх влад все було схвачене і проплачене - не залишилось іншого вибору як братись за зброю для захисту корита.
- ок, но они уже дают. у нас договорённость. если договоритесь с ними, то мы ок
- ок, мы договоримся
*хулиганская(как оказалось, это ж не терроризм за видос из бара) перестрелка в Броварах*
Как-то так это работает?
Почему Геращенко не возит людей из Броваров в Киев ? !!!
Там же сотни миллионов
зарплата
запчасти
ремонті
штрафы
реклама
диспетчеры...
ЭТОГО ВСЕГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ !!!
Он же сказал за выручку, а не за прибыль!
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а сколько от налогообложения скрывается и не платится
И все .. Все виды транспорта
"Действия участников перестрелки дополнительно квалифицировано как покушение на убийство двух и более лиц. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины".©
Браво идиотам!!!
20000 человек это 600 маршруток
какие 600 маршруток в киев??????7 когда???? это же только маршрутки и должны ехать.
пробка из маршруток))) в три полосы дороги
Вот и коммент нормальный по теме...
Спасибо...
А приблизительно есть цифры о пассажирах?
Хоть понимать, скоки Антоша дорисовал)
Напремер станция метро тиримки за день 25 тыс принимает - а это стопиццот маршруток с области плюс и местные кагбе есть...
На 10 приумножил как минимум
кожна робить 8-10 рейсів туди й назад. дехто на власних автобусах умудряється і по 12 рейсів. таке...
они все въезжают в Бровары. но по самих Броварах едут по разному. город то не шибко и маленький.
миллионы городков и сел без интернета с тебя ржут... тоха
есть ли какое-то подтверждение этому сквозняку (например, есть муниципальные, почти аналогичные маршруты с таким же автопарком... и какие доходы там???)
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Помните, я писал, что из бестолкового карантина люди выйдут злыми, агрессивными и с неестественное чистыми руками? Оказалось, настолько чистыми, что их не страшно обагрить кровью…
Такие напоминание и мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBT4igyERB8mUVnHaM0DvSTyk7tl5k5dAtrpU_EuwhhujqR_G-nLilk-lpEmDAHfPjRvu2Id0lT-Bko&hc_ref=*******************************************************************&fref=nf высказал сегодня политический аналитик Але5сандр Кочетков.
Это я про транспортные разборки с массовой стрельбой в Броварах.
Бизнес который год не видит справедливости в доступе до бюджетных ресурсов, везде всегда выигрывают «свои», близкие к власти и платящие откаты. Нынешняя власть вообще демонстративно нарушает любые процедуры, тендерные, в том числе.
Поэтому люди не верят ни в какие результаты конкурсов, а находят крышу - то ли у власти, то ли у полиции, то ли у криминала. А имея крышу, которой платят, бизнесмены чувствуют себя безнаказанными, и готовы отстаивать свои жизненные интересы с оружием в руках. Тем более, что после карантина каждая копейка на счету.
В Броварах столкнулись интересы областной власти, полиции и бандитов, которые крышуют каждые своего перевозчика.
Причем, областная власть, судя по всему, решила удружить коллегам из Винницы, запустив на лакомый маршрут их перевозчика, который решил заходить в бизнес через стрельбу. Местные, естественно, встали на уши и тоже взялись за оружие, а винницкая и киевская областные полиции откровенно проспали взрывоопасную ситуацию. Причем, проспали вряд ли бескорыстно.
Ситуация вопиющая, но, увы, типичная. Поэтому склонная к тиражированию. И меры надо предпринимать не только на уровне МВД (хотя там - в первую очередь!), но по стране в целом. Готовность власти к этому вызывает сомнения.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D0%B0.html Фракция «Голос» требует отставки Авакова и Клименко
Кстати, не согласен с Владимиром Зеленским, что повторяются лихие девяностые.
Потому что тогда были сложная экономическая ситуация, разгул преступности, но сильная власть, готовая наводить порядок. Сейчас все то же самое, кроме власти, которая откровенно слаба.
ваня сулима - живи теперь с этим
а нищие судьи и президент на валасапетах их догнать пытаются
они могут поживиттся, но есть у них проблемы - высокие доходы водителей маршруток
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доходы ...