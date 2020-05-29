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Выручка перевозчиков в Броварах - 600 тыс. гривен в день, 18 млн гривен в месяц, 220 млн гривен в год, - Геращенко

Выручка перевозчиков в Броварах - 600 тыс. гривен в день, 18 млн гривен в месяц, 220 млн гривен в год, - Геращенко

Перестрелка в Броварах произошла из-за того, что Киевская ОГА год назад провела конкурс на предоставление услуг по перевозке, в результате которого зашел еще один перевозчик, и возник конфликт.

Об этом замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Транспортные перевозки в Украине - это очень высоколиквидная, высокодоходная часть работы, в которую часто приходит криминальный бизнес. Например, в Броварах каждый день ездит 40 тысяч человек, 20 тысяч туда и 20 тысяч обратно. Стоимость билета – 14 гривен. Значит, в день выручка составляет от 600 тысяч гривен. В месяц — 18 млн гривен, в год — 220 млн гривен", — сказал Геращенко.

По его словам, две конкурирующие группировки перевозчиков, из Броваров и из Винницы, решили выяснить отношения, когда перевозки возобновились после карантина.

Читайте на Цензор.НЕТ: После стрельбы в Броварах задержаны 24 человека, причина "разборок" - передел пассажиропотока, - полиция

"Молодые люди в Виннице согласны были поехать за 800 гривен в сутки и создавать толпу для того, чтобы решать силовым образом вопросы. Скорее всего, не было в планах обеих группировок применять оружие. Думали, что закончится противостоянием. Но, как обычно бывает в плохих спектаклях, ружье, висящее на стене, выстреливает", — рассказал Геращенко.

Замминистра МВД обещает, что наказаны будут не только титушки, но и их наниматели.

"Они нам известны. Лица, которые позволили себе организовать данных молодых людей, титушек — они нам понятны, и им будет предъявлено подозрение", — сказал Геращенко.

Также на Цензор.НЕТ: Титушки с начала недели запугивали водителей в Броварах, - местные жители. ФОТО

Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Автор: 

Бровары (337) Киевская область (4113) стрельба (3250) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+30
Ты лучше расскажи сколько с этой высоколиквидной темы мусорки ваши стригут,а потом собакену начальнички ровд в сумках заносят)))
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29.05.2020 21:31
+17
Категорически согласен. Абсолютно все подобные хлебные места крышуюца бандитами в погонах...(МВД, СБУ) Они же своих подопечных и отмажут. Только при ЗЕбилах беспредел стал похлеще чем даже при ЯНуковоще. 90Х вернулись по полной.
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29.05.2020 21:33
+17
Не діляться?

Выручка перевозчиков в Броварах - 600 тыс. гривен в день, 18 млн гривен в месяц, 220 млн гривен в год, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3515
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29.05.2020 21:34
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Правила форума Совет форумчан
Ты лучше расскажи сколько с этой высоколиквидной темы мусорки ваши стригут,а потом собакену начальнички ровд в сумках заносят)))
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29.05.2020 21:31 Ответить
Категорически согласен. Абсолютно все подобные хлебные места крышуюца бандитами в погонах...(МВД, СБУ) Они же своих подопечных и отмажут. Только при ЗЕбилах беспредел стал похлеще чем даже при ЯНуковоще. 90Х вернулись по полной.
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29.05.2020 21:33 Ответить
Цікаво, якщо при зебілах порядок кришування прибуткових "точок" досяг максимуму - то чому взагалі трапилась ця стрілянина і хто виступав проти кого?
А логіка підказує, що на це вже давно поділене корито з'явились конкуренти, і ось тут у старої мафії, у якої за попередніх влад все було схвачене і проплачене - не залишилось іншого вибору як братись за зброю для захисту корита.
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29.05.2020 21:56 Ответить
- мы готовы давать откат больше, чем они
- ок, но они уже дают. у нас договорённость. если договоритесь с ними, то мы ок
- ок, мы договоримся
*хулиганская(как оказалось, это ж не терроризм за видос из бара) перестрелка в Броварах*
Как-то так это работает?
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29.05.2020 22:06 Ответить
Полиционеры декларировали свои доходы по налички?
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29.05.2020 21:31 Ответить
а по Украине?
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29.05.2020 21:32 Ответить
и никаких же расходов !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Почему Геращенко не возит людей из Броваров в Киев ? !!!

Там же сотни миллионов
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29.05.2020 21:38 Ответить
с винницкими понятно - интересно услышать информацию по трем автобусам с киевскими.
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29.05.2020 21:33 Ответить
Математиг...а сколько налогов платится с этих денег ты тоже посчитал...или то секрет???
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29.05.2020 21:33 Ответить
Горючка
зарплата
запчасти
ремонті
штрафы
реклама
диспетчеры...

ЭТОГО ВСЕГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ !!!
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29.05.2020 21:39 Ответить
Блин!!!
Он же сказал за выручку, а не за прибыль!
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29.05.2020 21:51 Ответить
а зачем он сказал именно про выручку, а не про прибыль ?
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30.05.2020 00:13 Ответить
cуществует черный нал, нужны кассовые аппараты прямо возле водителя, как во всем мире. А если не хотят-нахер с пляжа
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29.05.2020 22:05 Ответить
кассовые аппараты возле водителя абсолютно не влияют на те позиции, которые я написал
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30.05.2020 00:15 Ответить
lа сколько налогов платится
==
а сколько от налогообложения скрывается и не платится
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29.05.2020 23:00 Ответить
а ты настолько тупой, шо не можешь посчитать налоги при ставке на 3 группе ?
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30.05.2020 00:12 Ответить
Тоха, а скільки тобі з цієї суми йде?
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29.05.2020 21:33 Ответить
Вот тут я Антону верю!
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29.05.2020 21:34 Ответить
Не діляться?

Выручка перевозчиков в Броварах - 600 тыс. гривен в день, 18 млн гривен в месяц, 220 млн гривен в год, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3515
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29.05.2020 21:34 Ответить
В Чехии платишь 24 кроны и время пол часа на любом виде транспорта по городу... 550 крон стоит месячный произойти если доплатишь 350 то сможешь пользоваться электричкой за город- все ... Это называется нормальное решение государства))) на маршрутное такси сколько 6?8 грн и не важно проехал одну или две остановки потом пересаживаешься и снова те же деньги ???сколько работающий гражданин тратит на проезд в месяц?! Когда государство введёт нормальный транспорт то закончатся перестрелки в "броварах"
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29.05.2020 21:37 Ответить
С этих денег нормально водители получают зп а также идёт в бюджет постройки и ремонт дорог, транспорта... Что здесь сложного сделать также?!
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29.05.2020 21:39 Ответить
Не сложно, Но с маршруток большой нал и все в доле. Ну не нужны здесь кассовые аппараты и современные автобусы. В карманы им крохи пойдут.
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29.05.2020 22:09 Ответить
Тогда смысл в этих всех выступлениях и заявлениях?! Просто будет постоянный передел и бойня ... Я приезжаю в свой родной город и не поверите хожу пешком- реально, села в маршрутное такси и оф не то слово думала оно развалится не проехав одной остановки((( я могу потратить деньги в ресторане, дать милостыню но мне просто не хочется давать денег за такой скотский проезд((( ходила часто пешком ещё школьницей хотя тогда ходили только автобусы и трамваи
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29.05.2020 22:16 Ответить
школьница ты сама понимаешь что несешь?вспомни ешё как пешком под стол наяривала
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29.05.2020 23:03 Ответить
А що це в гривнях?
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29.05.2020 21:42 Ответить
1 евро -24 кроны
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29.05.2020 21:43 Ответить
Но вы опять же не забывайте здесь зп другие- значит расчёт проездного должен происходить к зп той страны ...
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29.05.2020 21:45 Ответить
Ну десь так само і в гривнях. Якщо місячний абонемент на усі види транспорту коштував би 550 гривень, це було б доволі непогано.
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29.05.2020 21:52 Ответить
Да и если покупаете сразу на 3 месяца то ещё на 200 меньше... Если годовой то тоже меньше... Теперь для студентов на половину стоит ... Для школьников свои бонусы ... Для пенсионера годовой стоит 1300 моя мама берет всегда годовой)
И все .. Все виды транспорта
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29.05.2020 22:00 Ответить
У нас, нажаль, такого не буде ніколи...
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29.05.2020 22:10 Ответить
Тоже самое +/-
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29.05.2020 21:46 Ответить
Хотели заработать по 800 грн, а вышло...
"Действия участников перестрелки дополнительно квалифицировано как покушение на убийство двух и более лиц. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины".©

Браво идиотам!!!
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29.05.2020 21:39 Ответить
какие 20 тис туда и обратно?????????
20000 человек это 600 маршруток
какие 600 маршруток в киев??????7 когда???? это же только маршрутки и должны ехать.
пробка из маршруток))) в три полосы дороги
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29.05.2020 21:39 Ответить
Ага!
Вот и коммент нормальный по теме...
Спасибо...
А приблизительно есть цифры о пассажирах?
Хоть понимать, скоки Антоша дорисовал)
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29.05.2020 21:56 Ответить
Есть канечна
Напремер станция метро тиримки за день 25 тыс принимает - а это стопиццот маршруток с области плюс и местные кагбе есть...

На 10 приумножил как минимум
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29.05.2020 21:59 Ответить
маршрутки из Броваров приезжают на станцию "Лесная". ее пассажиропоток 65 тысяч в день. всего. и на вход и на выход
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29.05.2020 22:01 Ответить
Бровари щодня обслуговують близько сотні маршруток. це тільки на офіційних маршрутах.
кожна робить 8-10 рейсів туди й назад. дехто на власних автобусах умудряється і по 12 рейсів. таке...
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29.05.2020 22:03 Ответить
вместимость "богдана" 40 человек. чтобы перевезти 20000 надо 500 маршруток. они ходят с 5 утра до 23 вечера - 18 часов. т.е. 30 маршруток в час. это одна маршрутка каждые две минуты. Вопрос к киевлянам и броварчанам - как часто у вас ходят маршрутки "Бровары-Киев"?
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29.05.2020 21:40 Ответить
где-то так и есть. утром и вечером интенсивность и меньше минуты может быть. 10 разных маршрутов как-никак.
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29.05.2020 22:08 Ответить
каких "разных"? я говорю про маршрут Бровары-Киев
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29.05.2020 22:09 Ответить
Киев - Бровары - это ДЕСЯТь маршрутов.
они все въезжают в Бровары. но по самих Броварах едут по разному. город то не шибко и маленький.
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29.05.2020 22:13 Ответить
вообще похеру как они едут внутри броваров или киева. речь о потоке между границами двух населенных пунктов. по трассе они идут одной. каждые две минуты. поздно, я бы дядьке позвонил в бровары чтобы узнать как часто ходят маршрутки
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29.05.2020 22:15 Ответить
я в Броварах живу.
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29.05.2020 22:21 Ответить
поздравляю
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29.05.2020 22:22 Ответить
калькулятором працює?
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29.05.2020 21:40 Ответить
не свисти...
миллионы городков и сел без интернета с тебя ржут... тоха
есть ли какое-то подтверждение этому сквозняку (например, есть муниципальные, почти аналогичные маршруты с таким же автопарком... и какие доходы там???)
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29.05.2020 21:43 Ответить
Невтомний працівник ротом геращенко ніколи не пропустить нагоду порахувати чужі гроші.
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29.05.2020 21:44 Ответить
вже не чужі, а не дораховані в кишенях Антонінок.
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29.05.2020 23:05 Ответить
Математик хренов!!!
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29.05.2020 21:47 Ответить
В Броварах столкнулись местная власть, полиция и бандиты, крышующие разных перевозчиков

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Помните, я писал, что из бестолкового карантина люди выйдут злыми, агрессивными и с неестественное чистыми руками? Оказалось, настолько чистыми, что их не страшно обагрить кровью…
Такие напоминание и мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBT4igyERB8mUVnHaM0DvSTyk7tl5k5dAtrpU_EuwhhujqR_G-nLilk-lpEmDAHfPjRvu2Id0lT-Bko&hc_ref=*******************************************************************&fref=nf высказал сегодня политический аналитик Але5сандр Кочетков.
Это я про транспортные разборки с массовой стрельбой в Броварах.
Бизнес который год не видит справедливости в доступе до бюджетных ресурсов, везде всегда выигрывают «свои», близкие к власти и платящие откаты. Нынешняя власть вообще демонстративно нарушает любые процедуры, тендерные, в том числе.
Поэтому люди не верят ни в какие результаты конкурсов, а находят крышу - то ли у власти, то ли у полиции, то ли у криминала. А имея крышу, которой платят, бизнесмены чувствуют себя безнаказанными, и готовы отстаивать свои жизненные интересы с оружием в руках. Тем более, что после карантина каждая копейка на счету.
В Броварах столкнулись интересы областной власти, полиции и бандитов, которые крышуют каждые своего перевозчика.
Причем, областная власть, судя по всему, решила удружить коллегам из Винницы, запустив на лакомый маршрут их перевозчика, который решил заходить в бизнес через стрельбу. Местные, естественно, встали на уши и тоже взялись за оружие, а винницкая и киевская областные полиции откровенно проспали взрывоопасную ситуацию. Причем, проспали вряд ли бескорыстно.
Ситуация вопиющая, но, увы, типичная. Поэтому склонная к тиражированию. И меры надо предпринимать не только на уровне МВД (хотя там - в первую очередь!), но по стране в целом. Готовность власти к этому вызывает сомнения.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D0%B0.html Фракция «Голос» требует отставки Авакова и Клименко
Кстати, не согласен с Владимиром Зеленским, что повторяются лихие девяностые.
Потому что тогда были сложная экономическая ситуация, разгул преступности, но сильная власть, готовая наводить порядок. Сейчас все то же самое, кроме власти, которая откровенно слаба.
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29.05.2020 21:48 Ответить
"...в которую часто приходит криминальный бизнес..." покі в кріслі міністра МВС та його консультанта сидять такі нікчеми - кримінальний бізнес в Україні буде ходити всюди.
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29.05.2020 21:48 Ответить
У каждого?))
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29.05.2020 21:49 Ответить
Бандит на бандиті,бандитом поганяє.
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29.05.2020 21:54 Ответить
Оказывается мвд все знает, все цифры знают, и ничего с этим не делали, значит были в доле, однозначно!
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29.05.2020 22:02 Ответить
И не делятся?
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29.05.2020 22:03 Ответить
Так почему автобусы такие дырявые при таких доходах?
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29.05.2020 22:17 Ответить
Поставьте коммунальный транспорт и все маршрутки «в сад»! Раз такой прибыльный бизнес - пусть бюджет Броваров зарабатывает.
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29.05.2020 22:19 Ответить
Касса, видимо. Не прибыль.
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29.05.2020 22:22 Ответить
Якщо менти точно знають цифри - значить це під їх контролем. Більше того, зверніть увагу на поведінку людей зі зброєю. Точно в такій позиції, стріляла беркутня на Майдані широко поставлені ноги, стрільба від пуза чи низу грудей, голова високо піднята... чи не беркутів які згрупувались в охоронні фірми зібрали?
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29.05.2020 22:23 Ответить
щас у юльков случится когнитивный диссонанс - юля дает эксклюзивное интервью на канале "Прямой"

ваня сулима - живи теперь с этим
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29.05.2020 22:25 Ответить
Опять совдепия! Не имеет значения много денег или мало. При прозрачной рыночной системе важно только одно---сколько налогов в казну пошло! И другое правило рыночной системы---выбор большой потребителем. Ну пусть из 5-10 предложений. А когда два работает в одной системе предложений, это хуже чем один. Конфликт тогда заложен изначально. Пока не ущучим железное правило рыночной экономики, что всё абсолютно продается и покупается---всё время будет охота зазвать крейсер Аврору. И оно приплывёт---и опять всё сначала. Можно и посмеятся---но сквозь горькие слёзы.
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29.05.2020 22:40 Ответить
антоша озабочен ожиревшими водителями, которые на мерсах и лексусах на работу ездят,
а нищие судьи и президент на валасапетах их догнать пытаются
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29.05.2020 22:56 Ответить
Геращенко бреше. Справа в тому, що після карантину ситуація дещо вийшла з-під контролю силовиків. Просто - не додивилися, розслабилися. Перовозками з малих міст у Київ і назад у межах до 80 км і навіть дещо більше завжди займались ДУЖЕ корумповані сили на містах. З цього "бізнесу" годувалися і годуються всі державно-дозвольні органи від ОДА до поліцейської дільниці в цьому місті. Звичайно, "виконавчим" органом цієї годувальні був, є і буде криміналітет, який веде касу і забезпечує умови, щоб з неї не втекла навіть копійчина. Отже, про якусь конкуренцію, чисте підприємництво, чи самодіяльність у цих обставинах не може бути ніякої мови. Зайти в цей "бізнес" сторонньому просто неможливо. А ті, хто це робить, їх просто стріляють. Точно така ситуація була, є і буде в Борисполі, Білій Церкві, Обухові, Ірпіні, Бучі... Мова йде не про мільйони, а про міл"ярди, якими годують діючу владу. Тому, стріляли, стріляють і стріляти будуть. Щодо висловів Геращенко і Авакова - СМІШНО. Хто-хто, а ці точно знали і знають, які бісові гроші стоять за біля-київськими перевозками і хто ними керує. Підприємці? От давайте зараз всі разом впадемо під стул від пандемії ржачки. Геращенко бреше. Аваков бреше. Зеля тупий і нікчемний. Ось така фігня, малятки.
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29.05.2020 22:57 Ответить
Тітушня це люди Авакова і підозра в впроваджені шостого перевізника це теж Аваков.
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29.05.2020 23:02 Ответить
чувачки в погонах построили государство, в котором
они могут поживиттся, но есть у них проблемы - высокие доходы водителей маршруток
......
доходы ...
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29.05.2020 23:03 Ответить
Одна банда под замом Авакова генералом Чеботарем . а тот в свою очередь кум Турчинова .Зять Чеботаря руководитель компании перевозчика . Что кому не ясно ? Сейчас такие масштбные вещи делаются под крышей властей . Это не криминал , это мусорской криминал .Зато Аваков хороший и справляется !
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29.05.2020 23:11 Ответить
Кримінал і мусори - взаємозалежні. Один без одного - НЕ ІСНУЮТЬ! Один одного годує. Аваков дуже гарно балансує цю взаємозалежність. Отже, криміналу - ЖИТИ. А з ним буде жити мусор. Ось такий кругообіг кримінального світу виводить перших і других у разряд найстаріших професій людства. Навіть повії відпочивають у цій першості.
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29.05.2020 23:47 Ответить
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ !!! И БАНДИТОВ В РАСХОД !!!
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29.05.2020 23:22 Ответить
Я професійно розуміюсь на експлуатації автотранспорту і перевезеннях. Крім того отримав освіту(авторитетну) в галузі економіки. Там(в Броварах) зверхзаробітків немає, там голодна банда(добре кришована) обнагліла і люди вчинили опір. Ще не вечір! Далі буде!
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29.05.2020 23:40 Ответить
Виручка перевізників у Броварах - 600 тис. гривень за день, 18 млн гривень на місяць, 220 млн гривень на рік, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4798
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30.05.2020 00:58 Ответить
Цікаво як це порахували коли в маршрутках гуляє живий нал і відсутні квитки. Влада має свій хабар від перевізника, всі зацікавлені і всі роблять вигляд, що так і повинно бути. Все прогнило наскрізь.
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30.05.2020 06:11 Ответить
Теперь понятно почему в Харькове за eticket всех обыскивали. Чтобы дискредетировать. Вдруг эта система вылезет в маршрутках. а беспредел, потому что силовики за спинами владеют. Выход простой, ставить электробусы и выделенная полоса. Наликом вообще запретить платить. В Москве 347 электробусов, в которые человек 60 легко вмещаются. А теперь задачка, насколько меньше стало углекислого газа. Стыдно когда Киев входит в самые грязные города. Есть стратегическая задача перевести все на электричество
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30.05.2020 06:27 Ответить
Согласен с другими мнениями!! Господин Геращенко не сказал самое главное, а сколько получали и перепадало местной полиции и полиции в Киеве?? Вот главный вопрос!! И кто до сих пор их крышевал и за сколько??!! Подумать только!! Сто единиц огнестрельного оружия и сто бандитов свободно гуляют по киеву и его окраинам, стреляют в наглую людей, а полиция делает вид, что только об этом узнала!! На хрена нам тогда такая полиция!! А где же оперативная работа и профилактика?? Что за шесть лет безделия наша полиция научилась делать?? Или опять будем приглашать безграмотную Деконаидзе, продолжать реформу наших полицаев!! Тогда нам такие как Аваков и Геращенко и нафик не нужны!!
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30.05.2020 13:35 Ответить
А месячные проездные билеты продаввть не пробовали? Если со скидками, дешевле, чем разовый - многие купят. Кассовые автоматы по продаже разовых билетов на остановках, хотя бы на конечных? Билеты в автобусе за нал - через кассовый аппарат? У нас билет разовый стоит от 2,5 евро по городу, а месячный - 70 евро. Можно ездить на любом виде транспорта - метро, трамвай, автобус. Для безработных - все билеты в 2 раза дешевле.
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30.05.2020 14:40 Ответить
 
 