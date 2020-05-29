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Зеленский подписал закон об освобождении от ЕСВ лиц, ведущих независимую профессиональную деятельность

Зеленский подписал закон об освобождении от ЕСВ лиц, ведущих независимую профессиональную деятельность

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, который освобождает от уплаты ЕСВ физлиц-предпринимателей пенсионного возраста и самозанятых в сфере науки, литературы, культуры и медицины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Закон предусматривает освобождение самозанятых лиц, физических лиц-предпринимателей, которые имеют основное место работы, от уплаты за себя единого социального взноса за месяцы, за которые работодатель уплатил страховой взнос за них, с 1 января 2021 года.

Кроме того, отменяется обязанность физических лиц-предпринимателей (кроме избравших упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности), лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерского хозяйства платить минимальный размер единого социального взноса за месяцы, за которые не было получено дохода (прибыли).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент подписал закон про "налоговый террор"

Также закон позволяет государственную регистрацию прекращения предпринимательской деятельности физическими лицами-предпринимателями, которые не совершали такой деятельности и не получали доходов за период, начиная с 2017 года, путем списания им сумм недоимки по единому социальному взносу, а также штрафов и пени, начисленных на такие суммы, при условии представления ими в соответствии с законом необходимых документов.

Напоминаем, 13 мая Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о сборе и учете единого социального взноса (по устранению дискриминации по кругу плательщиков, законопроект №2166).

Также читайте: Замглавы ОП Ковалив на встрече с представителями бизнеса: Изменения в налоговый закон могут быть поданы в Раду уже через две недели

Автор: 

Зеленский (20202) налоги (3238) малый бизнес (123)


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Топ комментарии
+7
Тебе уже нет веры, козёл лживый.
Зеленский подписал закон об освобождении от ЕСВ лиц, ведущих независимую профессиональную деятельность - Цензор.НЕТ 3562
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29.05.2020 21:58
+4
Так фоп пенсионеры и не платили есв
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29.05.2020 21:54
+4
Это супер, я уплатил 200к ЕСВ с основного рабочего места, обеспечив пентию 10ти(!) Пенсионерам, но иза того что одному коррупционеру решилось удавить предпренимателей пришлось ликвидировать регистрацию предпренимателем - пользовался редко, но ********** было мало 200к отчислений в год, решили еще и почти 10к повесить за убыточный ФЛстатус предпренимателя - отбив охоту чтото в этой стоане строить.
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29.05.2020 21:58
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Нарешті хоч для когось забезпечена старість...
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29.05.2020 21:40 Ответить
Ну хоть бы что-то толковое ты бы контраргументировал бы....До чего ж вы скучны....
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29.05.2020 23:55 Ответить
Так фоп пенсионеры и не платили есв
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29.05.2020 21:54 Ответить
Это супер, я уплатил 200к ЕСВ с основного рабочего места, обеспечив пентию 10ти(!) Пенсионерам, но иза того что одному коррупционеру решилось удавить предпренимателей пришлось ликвидировать регистрацию предпренимателем - пользовался редко, но ********** было мало 200к отчислений в год, решили еще и почти 10к повесить за убыточный ФЛстатус предпренимателя - отбив охоту чтото в этой стоане строить.
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29.05.2020 21:58 Ответить
ПС эти 200к за 2019 ушли вникуда, я их больше не увижу, а когда в стране вместо пенсионного налога работает пенсионный фонд то они бы уже лежали в долларах под 7% годовых и через 20 лет сумма выросла бы вчетверо. Поэтому американцы получают по 500к-миллиону на пенсию, все отчисления попросту лежат в долларах под проценты.
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29.05.2020 22:07 Ответить
Не зря тебя дурака "стригут"...
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30.05.2020 02:23 Ответить
Тебе уже нет веры, козёл лживый.
Зеленский подписал закон об освобождении от ЕСВ лиц, ведущих независимую профессиональную деятельность - Цензор.НЕТ 3562
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29.05.2020 21:58 Ответить
Нужно вообще ликвидировать бумажку ФЛП, ее нету в штатах, и не должно быть по конституции. Не зря они детей учат лимонад продавать как одно из развлечений/урокоа. Она взращивает ментальное рабство что предпренимательство это некий другой и сложный вид бизнеса. Все вопросы по единому налогу, статусу НДС решать по паспорту.
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29.05.2020 22:04 Ответить
зрада.
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29.05.2020 22:31 Ответить
ИЗ БРАКУШЕК СДЕЛАЛ БРАТУШЕК !)
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29.05.2020 23:28 Ответить
Кто будет платить любой налог в период карантина? Только идиот... Через ЕСПЧ ободрать как липку Зе Украину по полной с возмещением ВСЕГО! Ограничение на предпринимательскую деятельность - НЕ КОНСТИТУЦИОННО! ВСЕ *** КАРЛ... ВСЕ! И на днях за поданням ВСУ, КСУ это подтвердит ОДНОЗНАЧНО! И что тогда? Бабло бизнесу надо отдавать... КАРЛ ****! БАБЛО ОТДАВАТЬ ПРИЙДЕТЬСЯ!
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30.05.2020 01:14 Ответить
это все узаконенный гос рэкет. Эти отчисления вместе с НДС прямиком в карман олигархату в виде возмещения НДС - детище азирова. Вот когда отменят возмещение а правильней НДС вообще - вот это будет делом а не зеленым популизмом!
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30.05.2020 06:30 Ответить
Не Гаваков визначає провину та міру покарання, а тільки суд. Хай він несе відповідальність за свою бездіяльність та злочинну бездіяльність своїх підлеглих. Порядній міністр вже склав би свої речі в рюкзак, вибачився би перед народом України та без зарплати уї$ав ...
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30.05.2020 10:27 Ответить
А пенсии, соцвыплаты, бесплатную медицину, помощь на погребение и т.д. для "самозанятых в сфере науки, литературы, культуры и медицины" этот закон тоже отменяет? Или они нихера не платя в бюджет и ПФУ теперь всё вышеуказанное получат за счет тех, кто ещё платит туда хоть что-то?
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30.05.2020 18:14 Ответить
 
 