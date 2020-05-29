Подозреваемый в убийстве семи человек на Житомирщине Захаренко отсидел в России 7 лет за тяжкое преступление, - Геращенко
Анатолий Захаренко, который, по версии следствия, расстрелял семерых приехавших на его пруд порыбачить ветеранов АТО и волонтеров, отбыл наказание за тяжкое преступление, а после неоднократно вел себя агрессивно под воздействием алкоголя.
Об этом замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, Анатолий Захаренко 1962-го года, родился в Российской Федерации. В Российской же Федерации во времена СССР получил уголовный срок — порядка 7 лет за совершение тяжкого преступления. Нам также известно, что этот человек неоднократно вел себя агрессивно под воздействием алкоголя", — рассказал Геращенко.
По словам замминистра МВД, следствие не верит в версию Захаренко о самообороне.
"Трое погибших были застрелены свящими, что полностью дезавуирует свидетельства Захаренко. Также дезавуируют это свидетельство и показания единственного выжившего свидетеля. Судя по показаниям свидетеля и предварительным данным следствия, уже после смерти приехавших к нему гостей подозреваемый вложил им в руки охотничье оружие, с которым они приехали, чтобы показать, что якобы ему была угроза", — рассказал Геращенко.
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Захаренко отправят на судебно-психиатрическую экспертизу, которая должна определить, был ли он вменяем.
"Если он будет признан невменяемым, он все равно будет находиться за решеткой, только в специализированной психиатрической лечебнице", — пообещал замглавы МВД.
"Уголовным кодексом предусмотрена за убийство двух и больше человек возможность пожизненного заключения. Лично я, если был бы судьей, наверное, такую меру обвинения и использовал бы", — добавил Геращенко.
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Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.
По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Изначально эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.
Позднее во время избрания меры пресечения Захаренко заявил журналистам, что его действия были самообороной.
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Плюс в другую страну запросы слать не обязаны по гражданину Украины.
И вишенка на тортик:
В Житомирской области разрешители - это вымогатели. Ребята(не один) рассказывали что без кэша "зелёнку" можно годами ждать, а с кэшем всё идёт быстро, гладко и за справками не нужно бегать.
В Киевской области точно никаких взяток.
Можно даже нарычать,чтобы сами получали справку о несудимости и искали участкового для рапорта о сейфе.
Черниговская область - ситуация проще, ощутимо. Киевляне говорили - не вымогают.
Так что... Разные порядки... по выдавливанию бабла.
На крайняк, в ФБ отписаться Авакову, Антоше или Шкиряку.
Или в СМИ запустить,что вымогают.
А чего бояться?
А на счет взяток за зеленку - так я не шучу. Катаешь заяву в прокуратуру за злостное невыполнение сотрудниками обязанностей, бла-бла. Или хотя бы пригрозить такой заявой..
Слушай, я представить не могу, чтобы в разрешительной с меня вымогали взятку.
Та щас...Разбежался..
(кстати,с карантином затягиваю очередную перерегистрацию... отжэж.. )
Работа системы. Жалобу "списывают" те,тна кого жалоба, кроме того...
Ну долго расписывать не буду...
Считаю, что эта информарция в данном контексте, просто пшик...
А відтепер, ще й до кожної смерті пхають коронавірус...
(впрочем, в такой ситуации, и когда уже едут менты - лучше крайний патрон себе)
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Дед - боец. Значит, была причина.
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Зачем на рыбалку с оружием без рыболовных снастей? А потом можете придумывать, что угодно.
объясните \той жирной свинье, что Российская Федерация с 91 года существует. А во времена СССР была РСФСР. Такой же полноправный член союза как и Украина.
Я про таке і не думала.
=В Україні=. І в паспорті в мене так написано. Всі документи, які тут заповняю: country of birth - Ukraine.
Это как "Рим был полноправным членом империи, как и Галлия"(А ниче шо Рим завоювал Галлию, а не наоборот, не?)
а что бы случилось если бы "полноправный" кто-то(кроме рашки) попытался свалить из совка, воспользовавшись туалетной бумагой, типо "конституция совка", где написано(да и на заборе написано)?
цезари были и из нумидийцев, но вступив на трон, они бы ту Нумидию сожгли - рыпнись она на свободу, понадеявшись на то шо "император то свой"
Це точно, реально рашка перша і звалила з совка. Пам'ятаю, тоді тільки Єльцина обрали, він і сказав, що виходить з совка. Ще тоді день 12 червня, коли його обрали, зробили днем незалежності. ***** це потім дуже очі муляло, що в них день незалежності на 2,5 місяці раніше, ніж в Україні, яку він звинувачував у "катастрофі ХХ сторіччя", що він цей день якось там перейменував.
А вже у Біловезькій Пущі 2 грудня офіційно оформили розпад совка, який реально на той момент був вже дохлим.
и знаешь ли, Сифилитик то был прав же....
Кадыров, Лавров, Шойгу, какой-то там из Израиля даже - насрет на любые зверства НКВД за пачку баксов(и миллионы других)
так шо ты мимо, "знаток"
Ознайомтеся з біографією вбивці, взнайте, як і чим жив, а то обізвали хлопців і бандитами, і алкашами, і ґвалтівниками, а з цього урода зробили =невинну= жертву ... =самозахищався= він ...
Я не читач кп в Україні, але на фб у ЮБ вчора люди наводили посилання на їхню статтю
https://kp.ua/incidents/668551-sosedy-zhytomyrskoho-strelka-teper-vse-selo-pozhalui-vydokhnet-da-y-zhena-otdokhnet
Соседи житомирского стрелка: Теперь все село, пожалуй, выдохнет, да и жена отдохнет
Все не може бути брехнею. Який їм резон очорнювати просто так типка, якого вже возвели в ранг "народного месника", "борця з корупцією" і т.д.
Довіри до нашого МВС - як кіт наплакав, але хотілося б, щоб пролили світло.
Ще раз: я не вірю у раптове помутніння, =білок-стрілок= ...
Він розстрілював людей холоднокровно. Все визнає. Не жалкує. Ніхто не сказав, що по приїзді поліції він був у збудженому чи стресовому стані.
Морально цей урод готовий був убивати. Або жорстокий по натурі, або вже мав прецеденти.
Мені б дуже хотілося дізнатися справжню причину.
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А конкретнєйє? По какой статьйє, за какойє прєступлєнійє? І сколько сідєл? Что значіт "порядка 7 лєт" - ето 7 лєт ілі 6 лєт? Сем-восем, но не двеннадцат
Да, среди нас были и судимые, но все люди жили, я знаю точно, много лет честной жизнью, никакого криминала Источник: https://censor.net/r3198709