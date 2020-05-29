Подозреваемый в убийстве семи человек на Житомирщине Захаренко отсидел в России 7 лет за тяжкое преступление, - Геращенко

Анатолий Захаренко, который, по версии следствия, расстрелял семерых приехавших на его пруд порыбачить ветеранов АТО и волонтеров, отбыл наказание за тяжкое преступление, а после неоднократно вел себя агрессивно под воздействием алкоголя.

Об этом замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, Анатолий Захаренко 1962-го года, родился в Российской Федерации. В Российской же Федерации во времена СССР получил уголовный срок — порядка 7 лет за совершение тяжкого преступления. Нам также известно, что этот человек неоднократно вел себя агрессивно под воздействием алкоголя", — рассказал Геращенко.

По словам замминистра МВД, следствие не верит в версию Захаренко о самообороне.

"Трое погибших были застрелены свящими, что полностью дезавуирует свидетельства Захаренко. Также дезавуируют это свидетельство и показания единственного выжившего свидетеля. Судя по показаниям свидетеля и предварительным данным следствия, уже после смерти приехавших к нему гостей подозреваемый вложил им в руки охотничье оружие, с которым они приехали, чтобы показать, что якобы ему была угроза", — рассказал Геращенко.

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Захаренко отправят на судебно-психиатрическую экспертизу, которая должна определить, был ли он вменяем.

"Если он будет признан невменяемым, он все равно будет находиться за решеткой, только в специализированной психиатрической лечебнице", — пообещал замглавы МВД.

"Уголовным кодексом предусмотрена за убийство двух и больше человек возможность пожизненного заключения. Лично я, если был бы судьей, наверное, такую меру обвинения и использовал бы", — добавил Геращенко.

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Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Изначально эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.

Позднее во время избрания меры пресечения Захаренко заявил журналистам, что его действия были самообороной.