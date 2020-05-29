РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6661 посетитель онлайн
Новости
26 361 71

Подозреваемый в убийстве семи человек на Житомирщине Захаренко отсидел в России 7 лет за тяжкое преступление, - Геращенко

Подозреваемый в убийстве семи человек на Житомирщине Захаренко отсидел в России 7 лет за тяжкое преступление, - Геращенко

Анатолий Захаренко, который, по версии следствия, расстрелял семерых приехавших на его пруд порыбачить ветеранов АТО и волонтеров, отбыл наказание за тяжкое преступление, а после неоднократно вел себя агрессивно под воздействием алкоголя.

Об этом замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, Анатолий Захаренко 1962-го года, родился в Российской Федерации. В Российской же Федерации во времена СССР получил уголовный срок — порядка 7 лет за совершение тяжкого преступления. Нам также известно, что этот человек неоднократно вел себя агрессивно под воздействием алкоголя", — рассказал Геращенко.

По словам замминистра МВД, следствие не верит в версию Захаренко о самообороне.

"Трое погибших были застрелены свящими, что полностью дезавуирует свидетельства Захаренко. Также дезавуируют это свидетельство и показания единственного выжившего свидетеля. Судя по показаниям свидетеля и предварительным данным следствия, уже после смерти приехавших к нему гостей подозреваемый вложил им в руки охотничье оружие, с которым они приехали, чтобы показать, что якобы ему была угроза", — рассказал Геращенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Единственный свидетель массового убийства на Житомирщине Федюнин: "Раздались выстрелы. И крики одновременно с выстрелами: "Ах ты ж, сука"

Захаренко отправят на судебно-психиатрическую экспертизу, которая должна определить, был ли он вменяем.

"Если он будет признан невменяемым, он все равно будет находиться за решеткой, только в специализированной психиатрической лечебнице", — пообещал замглавы МВД.

"Уголовным кодексом предусмотрена за убийство двух и больше человек возможность пожизненного заключения. Лично я, если был бы судьей, наверное, такую меру обвинения и использовал бы", — добавил Геращенко.

Также на Цензор.НЕТ: Юркомпания "Миллер" о массовом убийстве на Житомирщине: Действия подозреваемого были достаточно умными - он не находился в состоянии аффекта

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Изначально эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.

Позднее во время избрания меры пресечения Захаренко заявил журналистам, что его действия были самообороной.

Автор: 

убийство (6475) массовое убийство (71) Геращенко Антон (1438) Житомирская область (1385)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+48
Ах***ть. И ето не помешало ему получить разрешение на охотничье ружье? Кто выдавал ему ружье и кто проверял его личность вообще?
показать весь комментарий
29.05.2020 22:01
+21
Так все вообще кричали что к нему ребята бизнес приехали забирать (((( по всем соц сетям раздули эту версию а он бедный защищался от атошников
показать весь комментарий
29.05.2020 22:04
+15
Нех бухать с телом по прозвищу "кацап"...
показать весь комментарий
29.05.2020 22:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ах***ть. И ето не помешало ему получить разрешение на охотничье ружье? Кто выдавал ему ружье и кто проверял его личность вообще?
показать весь комментарий
29.05.2020 22:01 Ответить
Так все вообще кричали что к нему ребята бизнес приехали забирать (((( по всем соц сетям раздули эту версию а он бедный защищался от атошников
показать весь комментарий
29.05.2020 22:04 Ответить
Чи ж не бизнес. То только кацапы такое разнести и в это же поверить могли.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:07 Ответить
Не только((( начали наши украинцы а потом уже добавлялись все новые и новые версии... Так что на жаль
показать весь комментарий
29.05.2020 22:09 Ответить
В Раше об этом 90% не знают. Не интересно.
показать весь комментарий
29.05.2020 23:02 Ответить
фейки и версии шли как раз с расеи, множество версий ет ваапще фирменньій почерк расеянцев
показать весь комментарий
30.05.2020 02:45 Ответить
кому занесли тот и выдал
показать весь комментарий
29.05.2020 22:09 Ответить
Ты в какой стране живешь?))Хоть гранатомет,цена вопроса.))Любой желающий у кого есть деньги ,может получить оружие в Украине)))
показать весь комментарий
29.05.2020 22:49 Ответить
Судимость вероятно погашена. Как у яникевича.
Плюс в другую страну запросы слать не обязаны по гражданину Украины.
И вишенка на тортик:
В Житомирской области разрешители - это вымогатели. Ребята(не один) рассказывали что без кэша "зелёнку" можно годами ждать, а с кэшем всё идёт быстро, гладко и за справками не нужно бегать.
показать весь комментарий
29.05.2020 23:01 Ответить
Та ладно))) Обычно, у них "нет бланков". Но ждешь месяц - бланк находится. И такая же фигня с корочкой разрешения на оружие.
В Киевской области точно никаких взяток.
Можно даже нарычать,чтобы сами получали справку о несудимости и искали участкового для рапорта о сейфе.
показать весь комментарий
29.05.2020 23:18 Ответить
У меня в Житомире более десятка друзей. Шестеро уже с ружьями. Некоторые ментам в кабинет металлопластиковое окно оплачивали, некоторые талонами на бензин, некоторые не платили, но по срокам...один через девять месяцев на прием к начальству ходил, ускорилось...
Черниговская область - ситуация проще, ощутимо. Киевляне говорили - не вымогают.
Так что... Разные порядки... по выдавливанию бабла.
показать весь комментарий
29.05.2020 23:27 Ответить
Так можно ведь было в прокуратуру накатать. Управуна нихнайти сейчас вообще без проблем.
На крайняк, в ФБ отписаться Авакову, Антоше или Шкиряку.
Или в СМИ запустить,что вымогают.
А чего бояться?
показать весь комментарий
29.05.2020 23:35 Ответить
а клаву пора менять)))))
показать весь комментарий
29.05.2020 23:36 Ответить
Я тебя умоляю)))
показать весь комментарий
29.05.2020 23:49 Ответить
Ты в курсе,что 127/о можно получить за 450 грн. во многих киевских клиниках? И не нужно бегать по психдиспансерах. Правда,для перерегистрации.Новичкам сложнее.
А на счет взяток за зеленку - так я не шучу. Катаешь заяву в прокуратуру за злостное невыполнение сотрудниками обязанностей, бла-бла. Или хотя бы пригрозить такой заявой..
Слушай, я представить не могу, чтобы в разрешительной с меня вымогали взятку.
Та щас...Разбежался..
(кстати,с карантином затягиваю очередную перерегистрацию... отжэж.. )
показать весь комментарий
30.05.2020 09:19 Ответить
Ты не понимаешь.(про жалобу)
Работа системы. Жалобу "списывают" те,тна кого жалоба, кроме того...
Ну долго расписывать не буду...
показать весь комментарий
30.05.2020 09:55 Ответить
а фільтровать базар гАнтона Хєращєнко нє пробовал? Захарєнко пєрєйєхал в Україну в 1986 году прі савєцкой власті, когда граніц нє било, в возрастє 24 года. Когда он успєл отсідєть 7 лєт, прі том шо прієхал он сюда, как заявлял тот же хєращєнко, уже профєсіональним охотніком? Пєрєєзд в Україну в тє годи нє означал "спрятацца за граніцей. Даже наоборот - в Українє побольше цівілізації і контроля чєм на просторах сібірі
показать весь комментарий
30.05.2020 03:02 Ответить
Ух-ты, ты уже даже откопало его биографию? Или просто в методичке так написано?
показать весь комментарий
30.05.2020 08:38 Ответить
вся інформація взята тут на цензорі
показать весь комментарий
30.05.2020 08:48 Ответить
мєтадічкі не читаю, йа їх сам пишу
показать весь комментарий
30.05.2020 08:49 Ответить
А зачем ты, антоша, уже говоришь про невменяемость?
показать весь комментарий
29.05.2020 22:05 Ответить
Спробуйте вгадати.
показать весь комментарий
29.05.2020 23:12 Ответить
Как эта информация поможет в этом деле?
показать весь комментарий
29.05.2020 22:08 Ответить
Схильність людини до агресії + пойняття рецидиву.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:10 Ответить
Ему и так грозит дофига...
Считаю, что эта информарция в данном контексте, просто пшик...
показать весь комментарий
29.05.2020 22:15 Ответить
Не зовсім, вона переводить злочин з політичних рейок на побутові. а то розписали "атошники, сварка на грунті політики", а тут звичайна білочка.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:22 Ответить
Такий у нас світ наразі, політику сунуть повсюди...
А відтепер, ще й до кожної смерті пхають коронавірус...
показать весь комментарий
30.05.2020 07:58 Ответить
Это что доказывает, что он родился в СССР на территории Росийской Хведерации и тогда еще мотал срок, о чем это Антоха?... да у нас тогда сидели за особо тяжкие преступления, а сейчас даже меры городов в Украине))
показать весь комментарий
29.05.2020 22:10 Ответить
Нех бухать с телом по прозвищу "кацап"...
показать весь комментарий
29.05.2020 22:26 Ответить
он еще убитых просил шоб его на войну взяли...... оказалось бы шо он спец. по взрывотехнике и убитых было бы..... ну не 7 точно, а он бы свалил к боевикам, сразу примерив полковничьи погоны и нагрузившись килограммом орденов
показать весь комментарий
30.05.2020 09:24 Ответить
я же говорил, что он криминальный психопат. +алко.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:27 Ответить
Интересно, а если я на своей земле завалю каких-то бандитов, коллекторов, разбойников и попытаюсь избавиться от трупов или, на крайняк, добавить очевидности самообороны - в комментариях к такой новости меня тоже будут склонять всеми словами?
(впрочем, в такой ситуации, и когда уже едут менты - лучше крайний патрон себе)
показать весь комментарий
29.05.2020 22:34 Ответить
Персонажа ни в коей мере не оправдываю. Не фиг было пускать к себе тревожных, с оружием, и бухать с ними до усрачки.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:49 Ответить
Підозрюваний у вбивстві 7 людей на Житомирщині Захаренко відсидів у Росії 7 років за тяжкий злочин, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5654https://censor.net/user/349596

...
===
Дед - боец. Значит, была причина.
https://censor.net/comments/locate/3197975/019214ec-06db-71de-b193-ad070fdd66d7Ответить
Мне нравится 4
показать весь комментарий
30.05.2020 00:03 Ответить
слава реформованому мвс, і тобі слон, також
показать весь комментарий
29.05.2020 22:36 Ответить
Правоохранители не должны показывать свою пристрастность. По закону не положено. Он же полный идиот.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:38 Ответить
Як у нас працює мвд наглядно бачимо по подіям. Просто шквал страшних злочинів. Тут теж злочин і халатність. Хто видав зброю, хто покривав рецедивіста, який мав би дав7о сидіти? Чи ж не нові мусорки місцевого засолу?
показать весь комментарий
29.05.2020 22:42 Ответить
Не верю, слишком противоречивые сведения.
Зачем на рыбалку с оружием без рыболовных снастей? А потом можете придумывать, что угодно.
показать весь комментарий
29.05.2020 23:06 Ответить
Його треба знищити, а майно конфіскувати... Це давно ще наплодило приплоду... Цікаво, теж в них гнила кацабська кров?
показать весь комментарий
29.05.2020 23:15 Ответить
то які ментовскі ***** дали йому дозвіл на зброю?
показать весь комментарий
29.05.2020 23:22 Ответить
"По данным следствия, Анатолий Захаренко 1962-го года, родился в Российской Федерации. В Российской же Федерации во времена СССРИсточник: https://censor.net/n3198983

объясните \той жирной свинье, что Российская Федерация с 91 года существует. А во времена СССР была РСФСР. Такой же полноправный член союза как и Украина.
показать весь комментарий
29.05.2020 23:37 Ответить
Мені ніколи навіть в голову не приходило сказати, що я народилася в союзі .... !!!
Я про таке і не думала.
=В Україні=. І в паспорті в мене так написано. Всі документи, які тут заповняю: country of birth - Ukraine.
показать весь комментарий
30.05.2020 00:06 Ответить
Такой же полноправный член союза как и Украина.\\\\\\\\\\\


Это как "Рим был полноправным членом империи, как и Галлия"(А ниче шо Рим завоювал Галлию, а не наоборот, не?)
показать весь комментарий
30.05.2020 08:32 Ответить
офигенное сравнение. особенно учитывая про цезарей с галии. на секунду для дебила - хрущ и Бровь.
показать весь комментарий
30.05.2020 08:51 Ответить
и что случилось когда Галлия попробовала свалить из состава Рима?
а что бы случилось если бы "полноправный" кто-то(кроме рашки) попытался свалить из совка, воспользовавшись туалетной бумагой, типо "конституция совка", где написано(да и на заборе написано)?

цезари были и из нумидийцев, но вступив на трон, они бы ту Нумидию сожгли - рыпнись она на свободу, понадеявшись на то шо "император то свой"
показать весь комментарий
30.05.2020 09:21 Ответить
" если бы "полноправный" кто-то(кроме рашки) попытался свалить из совка"
Це точно, реально рашка перша і звалила з совка. Пам'ятаю, тоді тільки Єльцина обрали, він і сказав, що виходить з совка. Ще тоді день 12 червня, коли його обрали, зробили днем незалежності. ***** це потім дуже очі муляло, що в них день незалежності на 2,5 місяці раніше, ніж в Україні, яку він звинувачував у "катастрофі ХХ сторіччя", що він цей день якось там перейменував.
А вже у Біловезькій Пущі 2 грудня офіційно оформили розпад совка, який реально на той момент був вже дохлим.
показать весь комментарий
30.05.2020 12:16 Ответить
+ "для недебила" - знаешь как Ленин говорил? - самые лучшие патриоты Рашки = "инородцы".

и знаешь ли, Сифилитик то был прав же....
Кадыров, Лавров, Шойгу, какой-то там из Израиля даже - насрет на любые зверства НКВД за пачку баксов(и миллионы других)
так шо ты мимо, "знаток"
показать весь комментарий
30.05.2020 09:35 Ответить
От-от.
Ознайомтеся з біографією вбивці, взнайте, як і чим жив, а то обізвали хлопців і бандитами, і алкашами, і ґвалтівниками, а з цього урода зробили =невинну= жертву ... =самозахищався= він ...
Я не читач кп в Україні, але на фб у ЮБ вчора люди наводили посилання на їхню статтю
https://kp.ua/incidents/668551-sosedy-zhytomyrskoho-strelka-teper-vse-selo-pozhalui-vydokhnet-da-y-zhena-otdokhnet

Соседи житомирского стрелка: Теперь все село, пожалуй, выдохнет, да и жена отдохнет

Все не може бути брехнею. Який їм резон очорнювати просто так типка, якого вже возвели в ранг "народного месника", "борця з корупцією" і т.д.
Довіри до нашого МВС - як кіт наплакав, але хотілося б, щоб пролили світло.

Ще раз: я не вірю у раптове помутніння, =білок-стрілок= ...
Він розстрілював людей холоднокровно. Все визнає. Не жалкує. Ніхто не сказав, що по приїзді поліції він був у збудженому чи стресовому стані.
Морально цей урод готовий був убивати. Або жорстокий по натурі, або вже мав прецеденти.

Мені б дуже хотілося дізнатися справжню причину.
показать весь комментарий
30.05.2020 00:17 Ответить
Та ясно.От чорт рогатий серед людей ходив,прям Омен.Але наш Тоха його сходу розкусив,от як можна не повірити таким чесним оченяткам цього кабанчика ?
показать весь комментарий
30.05.2020 01:09 Ответить
Коздомордих потрібно знищувати усіх без винятку.
показать весь комментарий
30.05.2020 01:43 Ответить
чувак на желтый тронулся, так ему 10 лет привинтили, а в рашке 7 лет могут припаять за пук в присутствии участкового...
показать весь комментарий
30.05.2020 02:06 Ответить
рєчь о савєцкам саюзє
показать весь комментарий
30.05.2020 02:39 Ответить
дєд 1962 гр - прійєхал в Україну в 1986 году в возрастє 24 года. Вопрос: когда он успєл отсідєть 7 лєт? Прі том шо прійєхал он в Україну уже профєсіональним охотніком. Ето он с 17 по 24 сідєл і охотілся?
показать весь комментарий
30.05.2020 02:38 Ответить
Пєрєйєхать із росії в Україну в 1986 году - ето вам нє за граніцей спрятацца - то бил єдіний магічій савєцкій саюз. Йєму лєгчє било в тайгє затєряцца
показать весь комментарий
30.05.2020 02:52 Ответить
во времена СССР получил уголовный срок - порядка 7 лет за совершение тяжкого преступления Источник: https://censor.net/n3198983
-----------------------------------
А конкретнєйє? По какой статьйє, за какойє прєступлєнійє? І сколько сідєл? Что значіт "порядка 7 лєт" - ето 7 лєт ілі 6 лєт? Сем-восем, но не двеннадцат
показать весь комментарий
30.05.2020 03:14 Ответить
Насчьот судімості. Ось свідчення Фєдюніна, який залишився живий і цілий:
Да, среди нас были и судимые, но все люди жили, я знаю точно, много лет честной жизнью, никакого криминала Источник: https://censor.net/r3198709
показать весь комментарий
30.05.2020 03:19 Ответить
Это Антоша и есть вся ваша работа. Разве не должны такие индивиды быть под наблюдением органов,а нет,такие еще спокойно владеют оружием. И это везде у ва так.
показать весь комментарий
30.05.2020 07:56 Ответить
Подойдет для обмена. Получит от хйла награду.
показать весь комментарий
30.05.2020 10:24 Ответить
"Трое погибших были застрелены свящими" Просто диво якесь. Потерпілия "свідок" у своєму інтерв'ю опублікованому не пізніше як учора, казав абсолютно інше... Цікаво, хто бреше??? Источник: https://censor.net/n3198983
показать весь комментарий
30.05.2020 10:57 Ответить
Ну и как могли в Украине дать украинское гражданство, такому падле?? Каааак? Кто и за сколько позволил и содействовал этому убийце стать нашим гражданином!! хотелось бы узнать их имена, фамилии, этих проходимцев и взяточников!!! А дело это кончится очередным пшиком, так как судя по всему услугами этого российского кретина давно пользовались и местная полиция и нацгвардия и местная власть!! Ведь любителей на халяву хорошо выпить, хорошо закусить и чужую бабу трахнуть у нас ещё не перевелись!!
показать весь комментарий
30.05.2020 13:24 Ответить
Судячи по активності інформаційних викидів про темне минуле стрілка,справа дуже заплутана -наймовірніше дід буде відбувайлом.Життя людське безцінне,але за відсутності справедливого правосуддя,воно не варте паперу,на якому надруковані ці закони.Якось так...
показать весь комментарий
31.05.2020 11:16 Ответить
 
 