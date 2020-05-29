Четырех фигурантов дела об убийстве ветерана Олешко "Сармата" отпустили под домашний арест

Бердянский горрайонный суд отпустил под домашний арест четырех фигурантов дела об убийстве общественного активиста Виталия Олешко ("Сармата").

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат потерпевшей, жены "Сармата" Татьяны Олешко Дмитрий Бубнов, передает hromadske.

Соответствующее решение приняла коллегия судей Богомолова, Вирченко, Днистрян.

По словам адвоката, меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест изменили обвиняемым Михаилу Сигиде, Николаю Ломако, Александру Обухову, Максиму Влидимиренкову.

Защита фигурантов просила для них ночной домашний арест.

Также читайте: Десяти подозреваемым по делу об убийстве Сармата продлили содержание под стражей

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Также читайте: Две судьи по делу об убийстве Сармата взяли самоотвод

Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемый организатор убийства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.

Полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова. Оба на допрос не явились, их вызвали повторно.