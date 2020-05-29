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Новости Убийство Виталия Олешко
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Четырех фигурантов дела об убийстве ветерана Олешко "Сармата" отпустили под домашний арест

Четырех фигурантов дела об убийстве ветерана Олешко

Бердянский горрайонный суд отпустил под домашний арест четырех фигурантов дела об убийстве общественного активиста Виталия Олешко ("Сармата").

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат потерпевшей, жены "Сармата" Татьяны Олешко Дмитрий Бубнов, передает hromadske.

Соответствующее решение приняла коллегия судей Богомолова, Вирченко, Днистрян.

По словам адвоката, меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест изменили обвиняемым Михаилу Сигиде, Николаю Ломако, Александру Обухову, Максиму Влидимиренкову.

Защита фигурантов просила для них ночной домашний арест.

Также читайте: Десяти подозреваемым по делу об убийстве Сармата продлили содержание под стражей

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Также читайте: Две судьи по делу об убийстве Сармата взяли самоотвод

Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемый организатор убийства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.

Полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова. Оба на допрос не явились, их вызвали повторно.

Автор: 

мера пресечения (449) Олешко (80)


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Топ комментарии
+38
Ну если бы видосик сняли с угрозами то да, а так всего подозреваемые в убийстве.
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29.05.2020 22:20
+29
Ну а шо ?
То всьо Петя винний.
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29.05.2020 22:07
+26
Убитый есть а выноватых нету. Думаете ето чудо? Нет. Ето Украина
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29.05.2020 22:08
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Ну а шо ?
То всьо Петя винний.
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29.05.2020 22:07 Ответить
Ну вже точне не ті, які вибрали мальчіка Вову та "ворожих слуг". Вони не за таке голосували
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29.05.2020 22:11 Ответить
Убитый есть а выноватых нету. Думаете ето чудо? Нет. Ето Украина
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29.05.2020 22:08 Ответить
А ще скільки таких повипускають, коли тюрми почнуть закривати...
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29.05.2020 22:15 Ответить
Навіщо тюрми закривати? А ветеранів та активистів куди закривати потім?
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30.05.2020 16:47 Ответить
Ну если бы видосик сняли с угрозами то да, а так всего подозреваемые в убийстве.
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29.05.2020 22:20 Ответить
СУКИ !!!!!!!!
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29.05.2020 22:21 Ответить
Це не просто реванш москальський, це повна поразка!!!
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29.05.2020 22:31 Ответить
Вижу, что набирали в АТО небесных ангелов, людей чистых и честных, как слеза ребенка. И по возвращению домой все жители Украины должны были делать перед ними "Ку!" и приседать. А тех кто не приседал, тех сразу записывали в москали и осуждали всем обществом.
Следующим шагом будет разрешено членам АТО покупать колбасу без очереди в магазине и по кило гречки в месяц получать в пайке, чтобы как СССР.
Я не знаю, что там произошло, но если кто-то пишет "АТО", то понятно ,что хочет не обсуждать случай, а получить какие-то преференции по данному делу. Мол если "АТО" то заведомо прав. Все как в деле Шеремета, отовсюду вылазит морда совка. Телефонные переговоры - не щитово, подделали. Ну чисто как кацапы с Боингом - а вы докажите.
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30.05.2020 14:01 Ответить
Вот я не пойму, ты дибил или идиот? В АТО воевали люди разные, и торнадовцы тому подтверждение, и сидят они как простые смертные. "Ку!" делай перед ****** и кадыровцами, тебе не привыкать.
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30.05.2020 14:41 Ответить
Мне кажется ты хочешь меня обидеть. Это правда?
Я тебе еще раз попытаюсь объяснить, что я хотел сказать. Когда начинают обсуждение какой-то темы с того, что один участник АТО, а другие нет, это вызывает сомнение в справедливости суждения. Участник АТО это хорошо, честь ему и хвала. Но в данном случае рассматривается совсем другое дело. Мог ли участник АТО что-то совершить непотребное? Как так получилось что в другом месте семь участников АТО сели жрать водку непонятно с кем, упились так, что он их перестрелял как цыплят? Я бы советовал разделить АТО и мирную жизнь. Они существую вместе, но это не одно и то же.
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31.05.2020 00:56 Ответить
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?»
И человек сказал: «Я - русский»,
И Бог заплакал вместе с ним.

Вот скажи, как я могу тебя обидеть больше, чем это сделал Бог? Он отобрал у тебя разум, что я могу сделать хуже? Ты ведь не можешь даже понять прочтенное.
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31.05.2020 10:58 Ответить
Просто они хулиганы. И в Броварах сегодня были хулиганы. Скоро с такими темпами в лднр будут хулиганы. Но при этом записать видосик из львовского бара это терроризм
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29.05.2020 22:33 Ответить
Перестрелку в Броварах организовали люди главы МВД Авакова
https://youtu.be/uJhGWO_WCT0
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29.05.2020 22:43 Ответить
Даже если Аваков будет ходить голым по Крещатику с отрубленными человеческими головами, он будет министром МВД.
Аваков - это ответственность Зеленского! Помните это на следующих выборах этой осенью!
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30.05.2020 14:53 Ответить
Напомню, что Аваков был министром и при Порошенко! Петя и Вова - два сапога - пара! Хотя, Вова скорее портянки в этих сапогах!
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30.05.2020 21:53 Ответить
Маруся винувата і Федина.
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29.05.2020 23:27 Ответить
А що з цього приводу думають брати Зорян та Шкіряк?
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30.05.2020 05:36 Ответить
та ні, це все порошенко.
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30.05.2020 09:10 Ответить
Хулиганство - это когда просто срать в коментах, не получая никаких преференций, или подойти на улице и ударить незнакомого человека. В общем это речь идет о немотивированных поступках. В Броварах интересы бизнеса решили по-старинке защищать незаконными методами. Это совсем другое. И разбирать его надо только зная всю историю вопроса. Просто языком молоть - последнее дело. Люди с оружием в руках вышли что-то защищать. Я допускаю, что они правы, а полиция не справилась. Но судя по быстрым арестам и полиция в теме. В общем пока все выглядят неплохо. А кто виноват - нужен честный суд.
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30.05.2020 14:19 Ответить
73.22, ви зробили це разом. Хавай_Те.
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29.05.2020 22:34 Ответить
Откупаются потихоньку бандиты, а что тут поделаешь - это Украина, здесь всё возможно, всё покупается, всё продаётся...
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29.05.2020 22:35 Ответить
рыги похлопотали за своих убл*дков
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29.05.2020 22:37 Ответить
Готують на обмін. Треба срочно перемога на обменном фронте.
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29.05.2020 23:29 Ответить
Украина - страна для украинофобов.
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29.05.2020 22:42 Ответить
самое худшое это уже не сарказм а реальность
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30.05.2020 01:19 Ответить
Ну да, они же упрощают задачу власти - зачем власти живые патриоты?!
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29.05.2020 22:59 Ответить
В когось ще є сумніви, що зе-влада навіть не "проросійська" - це тупо ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ?
Бубочка дебіл і сцикло, але за його спиною - встромили руку в його дупу незрівнянно хитріші, рішучіші та нахабніші ляльководи. Що врахували досвід янучари і діють ще жорсткіше, агресивніше та швидше.
Одне з двох: або цю камарілью виженуть статевими ганчірками чи фізично помножать на нуль... або ми одного ранку побачимо у вікна триколори і кадирівців з кізяками. І почуємо повідомлення про "историческое воссоединение".
73% - вам ЦЬОГО кортіло, ківсяки ******?!
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29.05.2020 23:03 Ответить
Застрелили у спину,бо прийняв у Бердянську на відпочинок дітей 28-ох сімей тих бійців,які вийшли з оточення під Іловайськом та були на передовій.Писав про це Семенченко,але ніхто з цинічних бариг про відповідний захист тоді не подбав,проте знайшли стрілочників(розбійний напад на Поплавських у Дніпрі)Але винний,звичайно,Зеленський-як же ж без бубочки-можна виродкам поросячим і 73%-и його виборців ківсяками ******** обізвати.
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30.05.2020 05:02 Ответить
Я сомневаюсь. Вернее уверен, что ты врешь. Нормальная власть. Для начала изгнали из Рады всю ту плесень, что там сидела уже почти тридцать лет, думая только о своей наживе.
Из всех претензий к Зеленскому у меня одна - отъе***сь от Порошенки, делом займись. Когда достигнешь хоть каких-то еще успехов, тогда выложи свои претензии. Донбасс отгородить, рвом и забором. Перешеек с Крымом перекопать, на границе с Россией ров углубить и пустить воду. А дальше жить, приняв за образец хоть какую страну Европы. Для начала Польши или Чехии, в идеале Австрии или Германии. А это если у тебя забор поломан или калитка на одной петле - штраф за неуважение к обществу. И окна мыть два раза в год и мусор раздельно собирать и ездить соблюдая правила... И только потом, после работы что-то писать в комментариях.
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30.05.2020 14:08 Ответить
Нормальная власть которая плюет на все законы, развела кумовство, уронила экономику, борьбу с коррупцией, внешнюю политику, уничтожает государственные институты? Это для тебя нормальная власть? Хотя, я понимаю, чем у нас хуже - тем кацапам лучше.
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30.05.2020 14:45 Ответить
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ВЛАСТЬ ПОЧУВСТВОВАЛА БОЛЬ НАРОДА !!!!!!!!!!
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29.05.2020 23:18 Ответить
Народ - это в массе серая масса, троечники. Боль народа всегда зависть и лень. Так устроен человек. Нельзя человека заразить здоровьем. За здоровье надо бороться, мыться, делать зарядку, вести здоровый образ жизни. Лень - это просто. Лежишь, ничего не делаешь и требуешь ,чтобы тебя обслужили.
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30.05.2020 14:11 Ответить
ЕСЛИ ТЫ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕШЬ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ ДЕЛАЕШЬ ПЛОХОГО !!!
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31.05.2020 19:04 Ответить
ТЫ ЧТО КРЕТИН !?)
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01.06.2020 22:47 Ответить
Сумнівів і не було с самого спочатку. Для тих, хто думав...
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29.05.2020 23:19 Ответить
А "фигурантов" дела Шеремета отпускать не собираются...
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29.05.2020 23:22 Ответить
Да ну! После брифинга-то. Вот если бы на их месте был Кожара...
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31.05.2020 08:13 Ответить
Четыре в одном: издевательство, демонстрация, угроза, поощрение.
Издевательство - над Законом и добровольцами.
Демонстрация - безнаказанности за насилие.
Угроза - всем, кто намерен решительно протестовать.
Поощрение - для всех, кто против патриотов.

...
https://maidanfire.blogspot.com
Такое началось не при Зеленском, он - всего лишь продолжатель, очередной наместник паханата, портрет для плевков и при возникновении опасности - сакральная жертва для народного гнева.
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29.05.2020 23:30 Ответить
Ага він тільки "продовжувач", поцілуй його в ср*ку.
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29.05.2020 23:38 Ответить
США, Миннеаполис. В ночь на пятницу протестующие против действий полицейских, которые привели к гибели афроамериканца, сожгли полицейский участок.

Чотирьох фігурантів справи про вбивство ветерана Олешка "Сармата" відпустили під домашній арешт - Цензор.НЕТ 408
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30.05.2020 01:28 Ответить
Якщо не палити періодично мусоріяти за мусорські злочини то "врадієвки" будуть повторюються і стануть нормальним явищем.
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30.05.2020 11:54 Ответить
Зачем загрязнять окружающую среду? Мусор лучше компостировать.
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31.05.2020 08:18 Ответить
Звери разломали в Зоопарке клетки и вырвались на свободу. Но жрать захотят, опять вернутся в клетки и будут уже требовать еду.
Борясь "за права" они жгут и грабят. Беда в том, что не только чернож***ые этим занимаются. Те выросли в семьях, которые третье поколение ни дня не работали, живут только на подачках государства. Но к ним примазались и белые, всякая наркоманская шваль. У них тоже "требования".
Человек который поднял руку на результаты труда другого человека уже заслуживает наказания.
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30.05.2020 14:15 Ответить
+. Поддерживаю ибо это правда. Во время ареста обезьяны применялся стандартный разрешенный приём прижимания коленом головы к земле. У макаки просто оказалась слабая шея. То есть - разрешено? Да.. Значит несчастный случай. Я не верю что коп настолько идиот что бы себя подставить. Это случайность. Плюс может быть этот африканец и наркоман, и жрал токсичную херню и поэтому не блистал здоровьем,за это коп должен отвечать? Ну это такое..Это не " поставили на колени и выстрелили в затылок" А про дармоедское быдло в чем я абсолютно не поддерживаю политику США о содержании не желающих работать - согласен полностью.Это истина.
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30.05.2020 19:31 Ответить
Чотирьох фігурантів справи про вбивство ветерана Олешка "Сармата" відпустили під домашній арешт - Цензор.НЕТ 4138
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31.05.2020 19:07 Ответить
Отличать патриотов от не патриотов по громкости крика? Хороший способ.
Ты тоже воевал на колчаковских фронтах?
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30.05.2020 14:25 Ответить
Фигуранты вдруг стали "нефигурантами" а нынешняя зелёная власть нафигурируют новых "фигурантов" уже тех, кто им менее симпатичен... Ожидаемо!!
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29.05.2020 23:31 Ответить
Їм потрібні бандити, а не патріоти.
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29.05.2020 23:34 Ответить
Беач!
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30.05.2020 01:46 Ответить
Бічєз !
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30.05.2020 03:29 Ответить
Результат хаббадно-винницких реформ, мы даже не совок, Украина днище сравнить которое можно с такими странами как Уганда или Зимбабве
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30.05.2020 02:10 Ответить
Земля пухом тебе Сармат...
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30.05.2020 02:11 Ответить
Лютый враг Украины по всей видимости сепаратист ЗЕбил Мережа..зам-главы продажной украинской делегации в анти-украинском сборище (ТКГ) из про-кремлёвской силы слуги кремля, исключил лишение украинского гражданстве жителей Крыма и "Л/ДНР", которые получили вражений российские паспорта проклятой паРаши. А кто получил кацапский паспорт в оккупированной кремлём ставшей кацапской резервацией в " лугандонии."?
В первую очередь это почти все выродки из : кровавых нелюдей убийц, террористов, коллаборантов , бандитов, про-кремлёвских фашистов, всяких продажных выродков - оборотней.... А зачем получили паспорта эти кремлёвские опричники Иуды? Так чтобы им янычарам фашиста )(уйла можно было без-наказано прикрываясь кацапским паспортом массово убивать, калечить и грабить уже по всей нашей державе. И беспрепятственно вместе проклятыми ЗЕбилами капитулянтами уничтожать государственность Украины.
Не знаю неужели украинский народ моча допустит такое предательство этой проклятой анти-украинской - про-кремлёвской продажной власти за которым последует катастрофическое уничтожение Украины как государства?
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30.05.2020 07:44 Ответить
Подозреваемых в убийстве украинцев отпускают, это жесть. Зато невиновные украинцы сидят дальше. За такую Украину вы воевали? Украина где притесняют украинцев за украинский язык, убивают за разговор на украинском, это уже не Украина. Это оккупированная страна. Киев был сдан врагу без боя пока украинцы бьются на передовой.
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30.05.2020 08:37 Ответить
Дык проголосовали. Типа 73%
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30.05.2020 08:54 Ответить
Выйдут все, кроме селянина.
Взявшего с поля которое убивают химией барыги, пару мешков кукурузы.
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30.05.2020 08:51 Ответить
******* петюнчик! і тут його подільнички засвітились! і суди воно "реформувало"!
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30.05.2020 08:52 Ответить
Скоро наградят
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30.05.2020 08:53 Ответить
скільки ще обіцяцянок буде давати ця сепарська аброська?
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30.05.2020 09:08 Ответить

Чотирьох фігурантів справи про вбивство ветерана Олешка "Сармата" відпустили під домашній арешт - Цензор.НЕТ 7204
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30.05.2020 10:02 Ответить
говорил я ему ты дибил в фб а он не послушал... а еще послал нахер гришина аж в чс добавил во время шабашей митингов..))вот таки да...сказал грохнут а он не верил..
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30.05.2020 10:54 Ответить
Странно, что не наградили.
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30.05.2020 10:59 Ответить
Это ещё впереди.
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31.05.2020 08:20 Ответить
Реформовані суди в дії,як і реформовані мусора,Україна стає країною судового і мусорського безмежжя,мусора і судді зробили висновки з Майдану і діють нахабно і швидко.
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30.05.2020 11:46 Ответить
Хоч хтось бачив про нормального порядного суддю в Україні чи може чули про такого? Відгукніться.
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30.05.2020 13:57 Ответить
І що характерно,одна дуже прогресивна та фахова прокурорша,(доктор якихось там наук,між іншим),чомусь не дуже поспішає оскаржити це рішення.
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30.05.2020 20:50 Ответить
Вона дуже "стурбована" думкою суспільства про події на Майдані і роботою САП.
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31.05.2020 08:24 Ответить
 
 