Четырех фигурантов дела об убийстве ветерана Олешко "Сармата" отпустили под домашний арест
Бердянский горрайонный суд отпустил под домашний арест четырех фигурантов дела об убийстве общественного активиста Виталия Олешко ("Сармата").
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат потерпевшей, жены "Сармата" Татьяны Олешко Дмитрий Бубнов, передает hromadske.
Соответствующее решение приняла коллегия судей Богомолова, Вирченко, Днистрян.
По словам адвоката, меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест изменили обвиняемым Михаилу Сигиде, Николаю Ломако, Александру Обухову, Максиму Влидимиренкову.
Защита фигурантов просила для них ночной домашний арест.
Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.
В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.
Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.
Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемый организатор убийства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.
Полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова. Оба на допрос не явились, их вызвали повторно.
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То всьо Петя винний.
Следующим шагом будет разрешено членам АТО покупать колбасу без очереди в магазине и по кило гречки в месяц получать в пайке, чтобы как СССР.
Я не знаю, что там произошло, но если кто-то пишет "АТО", то понятно ,что хочет не обсуждать случай, а получить какие-то преференции по данному делу. Мол если "АТО" то заведомо прав. Все как в деле Шеремета, отовсюду вылазит морда совка. Телефонные переговоры - не щитово, подделали. Ну чисто как кацапы с Боингом - а вы докажите.
Я тебе еще раз попытаюсь объяснить, что я хотел сказать. Когда начинают обсуждение какой-то темы с того, что один участник АТО, а другие нет, это вызывает сомнение в справедливости суждения. Участник АТО это хорошо, честь ему и хвала. Но в данном случае рассматривается совсем другое дело. Мог ли участник АТО что-то совершить непотребное? Как так получилось что в другом месте семь участников АТО сели жрать водку непонятно с кем, упились так, что он их перестрелял как цыплят? Я бы советовал разделить АТО и мирную жизнь. Они существую вместе, но это не одно и то же.
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?»
И человек сказал: «Я - русский»,
И Бог заплакал вместе с ним.
Вот скажи, как я могу тебя обидеть больше, чем это сделал Бог? Он отобрал у тебя разум, что я могу сделать хуже? Ты ведь не можешь даже понять прочтенное.
https://youtu.be/uJhGWO_WCT0
Аваков - это ответственность Зеленского! Помните это на следующих выборах этой осенью!
Бубочка дебіл і сцикло, але за його спиною - встромили руку в його дупу незрівнянно хитріші, рішучіші та нахабніші ляльководи. Що врахували досвід янучари і діють ще жорсткіше, агресивніше та швидше.
Одне з двох: або цю камарілью виженуть статевими ганчірками чи фізично помножать на нуль... або ми одного ранку побачимо у вікна триколори і кадирівців з кізяками. І почуємо повідомлення про "историческое воссоединение".
73% - вам ЦЬОГО кортіло, ківсяки ******?!
Из всех претензий к Зеленскому у меня одна - отъе***сь от Порошенки, делом займись. Когда достигнешь хоть каких-то еще успехов, тогда выложи свои претензии. Донбасс отгородить, рвом и забором. Перешеек с Крымом перекопать, на границе с Россией ров углубить и пустить воду. А дальше жить, приняв за образец хоть какую страну Европы. Для начала Польши или Чехии, в идеале Австрии или Германии. А это если у тебя забор поломан или калитка на одной петле - штраф за неуважение к обществу. И окна мыть два раза в год и мусор раздельно собирать и ездить соблюдая правила... И только потом, после работы что-то писать в комментариях.
Издевательство - над Законом и добровольцами.
Демонстрация - безнаказанности за насилие.
Угроза - всем, кто намерен решительно протестовать.
Поощрение - для всех, кто против патриотов.
...
https://maidanfire.blogspot.com
Такое началось не при Зеленском, он - всего лишь продолжатель, очередной наместник паханата, портрет для плевков и при возникновении опасности - сакральная жертва для народного гнева.
Борясь "за права" они жгут и грабят. Беда в том, что не только чернож***ые этим занимаются. Те выросли в семьях, которые третье поколение ни дня не работали, живут только на подачках государства. Но к ним примазались и белые, всякая наркоманская шваль. У них тоже "требования".
Человек который поднял руку на результаты труда другого человека уже заслуживает наказания.
Ты тоже воевал на колчаковских фронтах?
В первую очередь это почти все выродки из : кровавых нелюдей убийц, террористов, коллаборантов , бандитов, про-кремлёвских фашистов, всяких продажных выродков - оборотней.... А зачем получили паспорта эти кремлёвские опричники Иуды? Так чтобы им янычарам фашиста )(уйла можно было без-наказано прикрываясь кацапским паспортом массово убивать, калечить и грабить уже по всей нашей державе. И беспрепятственно вместе проклятыми ЗЕбилами капитулянтами уничтожать государственность Украины.
Не знаю неужели украинский народ моча допустит такое предательство этой проклятой анти-украинской - про-кремлёвской продажной власти за которым последует катастрофическое уничтожение Украины как государства?
Взявшего с поля которое убивают химией барыги, пару мешков кукурузы.