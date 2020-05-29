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Новости Силовики
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Экс-глава набсовета "Вектор Банка" подозревается в присвоении 28 млн грн финучреждения, - ГБР

Экс-глава набсовета

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом на сумму более 28 млн гривен экс-главе наблюдательного совета "Вектор Банка".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что с 2015 года должностные лица банка, в частности председатель наблюдательного совета, внедрили схему, по которой работниками банка выдавались кредиты подконтрольным субъектам хозяйственной деятельности. В дальнейшем, путем составления фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг, полученные таким образом кредитные средства перечислялись на счета связанных с банком субъектов предпринимательской деятельности, переводились в наличность и присваивались участниками схемы.

В результате должностные лица банка завладели средствами в сумме более 28 млн гривен.

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В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Автор: 

банки (1935) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) ГБР (2968)


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навіть смішно читати , що їм наче б то загрожує якесь покарання.
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29.05.2020 22:35 Ответить
Ну, хочу повірити ДБР, а не виходить. Про Вектор-банк нічого не знаю, а про ДБР знаю. І про керівництво, і про дії.
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29.05.2020 23:05 Ответить
Про Вектор-банк нічого не знаю


ну и зря.

а все зебилы знают, что это надёжный банк, который закрыла Гонтарева
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30.05.2020 01:19 Ответить
Экс-глава набсовета "Вектор Банка" подозревается в присвоении 28 млн грн финучреждения, - ГБР - Цензор.НЕТ 3353

https://youtu.be/FmCQuNGTDOY Торжественная перестрелка в Броварах на улице Вовы Зеленского и три способа обгадится
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29.05.2020 23:07 Ответить
 
 