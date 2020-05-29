Экс-глава набсовета "Вектор Банка" подозревается в присвоении 28 млн грн финучреждения, - ГБР

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом на сумму более 28 млн гривен экс-главе наблюдательного совета "Вектор Банка".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что с 2015 года должностные лица банка, в частности председатель наблюдательного совета, внедрили схему, по которой работниками банка выдавались кредиты подконтрольным субъектам хозяйственной деятельности. В дальнейшем, путем составления фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг, полученные таким образом кредитные средства перечислялись на счета связанных с банком субъектов предпринимательской деятельности, переводились в наличность и присваивались участниками схемы.

В результате должностные лица банка завладели средствами в сумме более 28 млн гривен.

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В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.