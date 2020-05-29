Вечером 29 мая враг применил минометы под Луганским, один воин получил ранение, - штаб ООС
29 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и применили запрещены минского договоренностями минометы калибра 120 мм.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, вблизи Луганского, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.
Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали оккупантам достойный ответ. Потери противника уточняются.
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Зеленский провалил свое обещание: боевики идут на обострение, но ВСУ не возвращаются на прежние позиции
https://replyua.net/people/3367-vladimir-zelenskiy-iz-kvn-v-kino-i-shoumeny.html Зеленский обещал вернуть войска на прежние позиции в случае обострения.
Это было его гарантией проукраинскому электорату в Украине, что мирный его план будет тут же откорректирован, если пророссийские боевики снова будут идти на эскалацию.
Опять соврамши и предамши…
і тихої вам ночки, синочки
Но, нужно отметить, что под Мариком, сегодня наша арта пол дня утюжила орков огневыми налетами. такого давненько не было!!! И главное - наши работали грамотно, постоянно меняя позиции. Орки в ответку, в отличии от предыдущих дней, даже не мявкали!!!