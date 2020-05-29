РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9577 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 101 6

Вечером 29 мая враг применил минометы под Луганским, один воин получил ранение, - штаб ООС

Вечером 29 мая враг применил минометы под Луганским, один воин получил ранение, - штаб ООС

29 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и применили запрещены минского договоренностями минометы калибра 120 мм.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, вблизи Луганского, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.

Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали оккупантам достойный ответ. Потери противника уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток наемники РФ 5 раз обстреляли позиции ВСУ, потерь нет, - пресс-центр ОС

Автор: 

обстрел (26862) Донбасс (26955)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Суки!!!
показать весь комментарий
29.05.2020 22:39 Ответить
Не суки, а ****
Зеленский провалил свое обещание: боевики идут на обострение, но ВСУ не возвращаются на прежние позиции
https://replyua.net/people/3367-vladimir-zelenskiy-iz-kvn-v-kino-i-shoumeny.html Зеленский обещал вернуть войска на прежние позиции в случае обострения.
Это было его гарантией проукраинскому электорату в Украине, что мирный его план будет тут же откорректирован, если пророссийские боевики снова будут идти на эскалацию.
Опять соврамши и предамши…
показать весь комментарий
29.05.2020 23:38 Ответить
найскорішого одужання воїну
Увечері 29 травня ворог застосував міномети під Луганським, один воїн зазнав поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7192

і тихої вам ночки, синочки
показать весь комментарий
29.05.2020 22:43 Ответить
Нам це подалуть як *********** павстанцев.Увечері 29 травня ворог застосував міномети під Луганським, один воїн зазнав поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 11
показать весь комментарий
29.05.2020 23:19 Ответить
Скорейшего и полного выздоровления, Брат!
Но, нужно отметить, что под Мариком, сегодня наша арта пол дня утюжила орков огневыми налетами. такого давненько не было!!! И главное - наши работали грамотно, постоянно меняя позиции. Орки в ответку, в отличии от предыдущих дней, даже не мявкали!!!
показать весь комментарий
29.05.2020 23:37 Ответить
Героям слава!
показать весь комментарий
29.05.2020 23:39 Ответить
 
 