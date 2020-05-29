Вечером 29 мая враг применил минометы под Луганским, один воин получил ранение, - штаб ООС

29 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и применили запрещены минского договоренностями минометы калибра 120 мм.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, вблизи Луганского, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.

Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали оккупантам достойный ответ. Потери противника уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток наемники РФ 5 раз обстреляли позиции ВСУ, потерь нет, - пресс-центр ОС