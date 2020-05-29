Заявленные Уманским хищения в Налоговой на 5 млрд грн превратились в 45 млн грн, о которых говорит ГБР, - Гриценко
Политик Анатолий Гриценко заявил о несоответствии цифр махинаций в налоговой, которые озвучил экс-министр финансов Игорь Уманский и тех, о которых заявляет ГБР.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Гриценко отметил: "Заявленные министром Уманским 5 млрд ежемесячного разворовывание бюджета на схемах с НДС "превращаются в элегантные" ... 45 млн, которые ГБР ищет, громко проводя обыски в налоговой.
Умножаем 5 млрд .Уманского на 12 месяцев, получается - за год украли 60 млрд.
Делим 60 млрд на 45 млн, которые ГБР разыскивает, получается - ГБР хочет найти в 1333 раза меньше украденного? За год только украденного, хотя ГБР должно было копнуть и глубже, за предыдущие годы также ...".
Топ комментарии
+15 Виктор Потоцкий #426787
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+10 Igor L
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+10 макаренко юра
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Питання полягало у тому, щоби прибрати від влади Баригу. Инакше країна повернулася б на 20 років назад (за перший термін Порох встиг лише повністю злити Майдан).
Треба розуміти, що у демократичному світі політика - це маятник. "Ліві" проходят на зміну "правим" і навпаки.
Тому, якби переміг не Блазень, а Барига, то йому б довелося або цементувати собі владу за кшталтом Путєна (що Шоколадник, хоч і безуспішно, намагався робити), а або пролетіти опоненту, який був би значно "лівіший" за Зе.
Відтак, мене повністю влаштовують зашквари "буцімто проросійського" Бубочки. Мене хвилює, що з "правого" йому немає реального опонента. Бо "Голос" тупить, а Баризі більше ніхто ніколи не дасть шансу (і слава Богу!).
Транслювати треба від реальності. Ви цього не робите.
Сумно це бачити....
https://www.youtube.com/watch?v=18xJCVDPCRQ Легким движением руки брюки превращаются в элегантные шорты..
Але явно Уманський перебрехав.
второй вопрос (давно известный) Зе уже год при власти. Куда деваются деньги, которые перестал красть Порошенко?
третий вопрос: ваша супруга по-прежнему настаивает, что Тимошенко - не человек?
четвёртый вопрос: Толик, довольны ли тем чмом, которое при вашей поддержке стало презиком? и если сравнивать его и вас, из кого получится лучший президент?
1 Один кандидат озвучує сумму підкупу на виборах в 2 мільярди гривень
https://dt.ua/POLITICS/vlada-vidilila-2-mlrd-griven-dlya-pidkupu-viborciv-na-prezidentskih-viborah-gricenko-302084_.html Влада виділила 2 млрд гривень для підкупу виборців на президентських виборах - Гриценко
2 Озвучені факти підкупу після численних розслідувань не підтвердились жодним правоохоронним органом.
Питання : у скільки разів більше приπздів цей кандидат ?
вседа выбираем цяцянку шо дети. А потом также на кого то обижаемся. Взрослеть пора.
Как же звали того аморфного испалина Гугля, который бесследно пропал?
Теперь это Ярик Замёрзший?
которые озвучил экс-министр финансов Игорь Уманский и цифр махинаций,
о которых заявляет ГБР.....
Тобто, зелені кхмери захотіли поставити на Податкову свого чоловічка.
Верланова вирішив певертатися на посаду через суд.
Тут випускают ДБР, яка повинна показати наявність "розкрадань".
Проблема ж не в тому, що заявлені ДБР розкрадання до смішного дбірні і навряд чи можуть бути прямо пов'язані з Верлановим. Проблема в тому, що знявши Верланова, виконувачем обов'язків призначили голову департаменту, що віповідає за оподаткування великого бізнесу.
Тобто того, де власне і будувалися схеми ухилення від оподаткування.
ДНРДБР стоїть таке, щоб знайти зловживання, але так небагато, бо, якщо буде багато, то треба буде повертати ці міліарди тим, а це, апріорі, неможливо. Ну, як можна віддати міліард? Тим більше, що самі і узяли.
Так, кістку, можливо, кинуть - декілька міліонів, щоб заспокоїти плебс, і заведуть нову справу проти Порошенка щоб перемкнути увагу.
"Не Рабинович, а Иванов, не выиграл в рулетку а проиграл в карты, и не миллион, а три рубля!"
В редакции Гриценко это звучит так:
"Не Уманский, а Венедиктова, не нашли а потеряли, и не 60 миллиардов, а 45 миллионов!".