Заявленные Уманским хищения в Налоговой на 5 млрд грн превратились в 45 млн грн, о которых говорит ГБР, - Гриценко

Политик Анатолий Гриценко заявил о несоответствии цифр махинаций в налоговой, которые озвучил экс-министр финансов Игорь Уманский и тех, о которых заявляет ГБР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Гриценко отметил: "Заявленные министром Уманским 5 млрд ежемесячного разворовывание бюджета на схемах с НДС "превращаются в элегантные" ... 45 млн, которые ГБР ищет, громко проводя обыски в налоговой.

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Умножаем 5 млрд .Уманского на 12 месяцев, получается - за год украли 60 млрд.

Делим 60 млрд на 45 млн, которые ГБР разыскивает, получается - ГБР хочет найти в 1333 раза меньше украденного? За год только украденного, хотя ГБР должно было копнуть и глубже, за предыдущие годы также ...".

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