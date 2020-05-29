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Заявленные Уманским хищения в Налоговой на 5 млрд грн превратились в 45 млн грн, о которых говорит ГБР, - Гриценко

Заявленные Уманским хищения в Налоговой на 5 млрд грн превратились в 45 млн грн, о которых говорит ГБР, - Гриценко

Политик Анатолий Гриценко заявил о несоответствии цифр махинаций в налоговой, которые озвучил экс-министр финансов Игорь Уманский и тех, о которых заявляет ГБР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Гриценко отметил: "Заявленные министром Уманским 5 млрд ежемесячного разворовывание бюджета на схемах с НДС "превращаются в элегантные" ... 45 млн, которые ГБР ищет, громко проводя обыски в налоговой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уманский: При Верланове ежемесячно крадут 5 млрд только по НДС. Янукович с Клименко смотрят и говорят, "а что, так можно было?"

Умножаем 5 млрд .Уманского на 12 месяцев, получается - за год украли 60 млрд.

Делим 60 млрд на 45 млн, которые ГБР разыскивает, получается - ГБР хочет найти в 1333 раза меньше украденного? За год только украденного, хотя ГБР должно было копнуть и глубже, за предыдущие годы также ...".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР отчиталось о массовых обысках в налоговой: Проводили следственные действия в деле по заявлению экс-министра Уманского. ФОТО

Автор: 

Гриценко Анатолий (1408) налоговая (931) Уманский (139) ГБР (2968)


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Топ комментарии
+15
Заявлені Уманським розкрадання в податковій на 5 млрд грн перетворилися на 45 млн грн, про які говорить ДБР, - Гриценко - Цензор.НЕТ 8847
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30.05.2020 00:13
+10
Гриценко кандидат технічних наук з часів СРСР і писав дисертацію по складній темі посадки літаків по приладам в нульовій видимості і цю дисертацію високо оцінили навіть в МВТУ ім.Баумана. Тому Гриценко не тільки відмінник, він ще й реальний науковець, який вміє не тільки ділити та множити а й може навести порядок в Україні!
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30.05.2020 00:10
+10
Якщо вже Тоха обзавівся калькулятором,то нехай поклацає.
1 Один кандидат озвучує сумму підкупу на виборах в 2 мільярди гривень
https://dt.ua/POLITICS/vlada-vidilila-2-mlrd-griven-dlya-pidkupu-viborciv-na-prezidentskih-viborah-gricenko-302084_.html Влада виділила 2 млрд гривень для підкупу виборців на президентських виборах - Гриценко

2 Озвучені факти підкупу після численних розслідувань не підтвердились жодним правоохоронним органом.
Питання : у скільки разів більше приπздів цей кандидат ?
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30.05.2020 00:53
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Гриценко був відмінником в школі.. він хвалився тим... вірю, що вміє ділити і множити
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29.05.2020 23:46 Ответить
Гриценко кандидат технічних наук з часів СРСР і писав дисертацію по складній темі посадки літаків по приладам в нульовій видимості і цю дисертацію високо оцінили навіть в МВТУ ім.Баумана. Тому Гриценко не тільки відмінник, він ще й реальний науковець, який вміє не тільки ділити та множити а й може навести порядок в Україні!
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30.05.2020 00:10 Ответить
Толямба, ми зрозуміли...
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30.05.2020 04:48 Ответить
Зеленський теж, кажуть, непоганий... Естрадний артист... Як він наводить порядок в Україні, ми вже рік спостерігаємо... А яким була "міністром оборони" твоя "Медуза", вояки теж бачили... Таким самим і "************" був-би...
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30.05.2020 06:02 Ответить
Он даже честному парню в глаза перед выборами смотрел ,и увидел там бездну порядочности и честности. Если серьезно ,вся шваль ,сейчас перед местными выборами повылазила ,пиаряться. А до этого их все устраивало ,что происходит?
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30.05.2020 07:16 Ответить
Не **********! Ніхто на Блазня жодної надії не покладав.
Питання полягало у тому, щоби прибрати від влади Баригу. Инакше країна повернулася б на 20 років назад (за перший термін Порох встиг лише повністю злити Майдан).
Треба розуміти, що у демократичному світі політика - це маятник. "Ліві" проходят на зміну "правим" і навпаки.
Тому, якби переміг не Блазень, а Барига, то йому б довелося або цементувати собі владу за кшталтом Путєна (що Шоколадник, хоч і безуспішно, намагався робити), а або пролетіти опоненту, який був би значно "лівіший" за Зе.

Відтак, мене повністю влаштовують зашквари "буцімто проросійського" Бубочки. Мене хвилює, що з "правого" йому немає реального опонента. Бо "Голос" тупить, а Баризі більше ніхто ніколи не дасть шансу (і слава Богу!).
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30.05.2020 09:44 Ответить
Ви проігнорували реальні досягнення Порошенко, і транслювали на 5 років наперед якісь фантазії. Навіть не свої, а ті, що Вам вклав телевівзор.
Транслювати треба від реальності. Ви цього не робите.

Сумно це бачити....
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30.05.2020 12:49 Ответить
Шваль из погорелого шапито 🎪🤡🤢95
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30.05.2020 14:17 Ответить
у тебе проблема: ти як совок, вважаєш, що хороші академічні знання вирішують усі проблеми. аж ніяк. до циї знань ще треба комунікативні знання і досвід. диплом то все ******* на практиці.
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30.05.2020 08:57 Ответить
та я про нього писав, як про людину, а не про науковця...Януклевич теж прохвесор...
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30.05.2020 21:48 Ответить
Хрін там ! То Мостова йому калькулятор купила,а мозок забула.
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30.05.2020 00:43 Ответить
Ты не пробовало взвесить удельный вес его мозга и твоего? Я больше чем уверен, что на его 100% мозговой массы, твоих минус 100%.
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30.05.2020 10:20 Ответить
От ти і зваж.Невеличка трепанація цьому тупому балаболу не завадить.
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30.05.2020 10:35 Ответить
Ему разрешили вякнуть из под юбки!!?? Непорядок!!
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29.05.2020 23:51 Ответить
Спасае пасынка Разумкова.
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29.05.2020 23:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=AFasD29msOc
https://www.youtube.com/watch?v=18xJCVDPCRQ Легким движением руки брюки превращаются в элегантные шорты..
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29.05.2020 23:52 Ответить
Ну, може і не 45 лямів; може, 145... а, може, взагалі 15...
Але явно Уманський перебрехав.
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30.05.2020 00:04 Ответить
Занесли...
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30.05.2020 00:08 Ответить
О, старый ПЕРДУН появился перед выборами - надо бабло подзаработать на оттяжке голосов.
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30.05.2020 00:12 Ответить
Заявлені Уманським розкрадання в податковій на 5 млрд грн перетворилися на 45 млн грн, про які говорить ДБР, - Гриценко - Цензор.НЕТ 8847
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30.05.2020 00:13 Ответить
маловато будет (с)
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30.05.2020 01:45 Ответить
Толик, хотелось бы услышать ваше мнение как человека с асимметрическим понятием добра и зла: вопрос: Зе-барыги воруют лучше или хуже, чем, скажем, Порошенко?
второй вопрос (давно известный) Зе уже год при власти. Куда деваются деньги, которые перестал красть Порошенко?
третий вопрос: ваша супруга по-прежнему настаивает, что Тимошенко - не человек?
четвёртый вопрос: Толик, довольны ли тем чмом, которое при вашей поддержке стало презиком? и если сравнивать его и вас, из кого получится лучший президент?
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30.05.2020 00:44 Ответить
Якщо вже Тоха обзавівся калькулятором,то нехай поклацає.
1 Один кандидат озвучує сумму підкупу на виборах в 2 мільярди гривень
https://dt.ua/POLITICS/vlada-vidilila-2-mlrd-griven-dlya-pidkupu-viborciv-na-prezidentskih-viborah-gricenko-302084_.html Влада виділила 2 млрд гривень для підкупу виборців на президентських виборах - Гриценко

2 Озвучені факти підкупу після численних розслідувань не підтвердились жодним правоохоронним органом.
Питання : у скільки разів більше приπздів цей кандидат ?
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30.05.2020 00:53 Ответить
О, а вот и родственничек спикера-полудурка.
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30.05.2020 01:38 Ответить
Головне - в його останніх словах - копнути в минулі роки. Його мало цікавить, що робиться за його протеже зеленського, головне знайти щось на попередників, особливо йому муляє Порошенко. Слизький.
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30.05.2020 02:47 Ответить
Цікаво, а він не хоче "копнуть" період свого керування Міністерством Оборони? Там, знаючі люди кажуть, є що "копнуть"...
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30.05.2020 06:05 Ответить
В основе любого политика должен быть договор с суспильством (предмет договора, сроки цена ) и санкции за невыполнение. А не его обещания, и умение играть на публику. Но мы
вседа выбираем цяцянку шо дети. А потом также на кого то обижаемся. Взрослеть пора.
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30.05.2020 03:47 Ответить
Об "общественном договоре", как философском течении в государственном строительстве, говорили ещё французские "просветители" ... (В частности, Руссо). А истоки его - в вечевом народоправии. Отсюда - и требование вече новгородского о присяге Новгороду приглашаемому князю, и требование присяги от московского царя на Переяславской раде...
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30.05.2020 06:12 Ответить
Присягу требовали и от польского короля. Это обычай Ржечи Посполитой шляхетской республики. Присягали что права сословий не будут нарушены. Было кому требовать.
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30.05.2020 08:47 Ответить
Я знаю... Просто "не развивал тему"... Кстати, наши предки эту тему впервые затронули, в области "государственного строительства", ещё в дохристианский период. Об этом в "Повести временных лет" говорится. Когда древляне противопоставляют князя-волка князю-пастырю... Ведь Игорь был казнён именно "за самовластие"... То есть, за "беспредел"... И приговор вынесен был "земельной думой", то есть, прототипом парламента... А что это значит? А то, что англичане, со своей "Хартией вольностей", могут "гулять лесом"... Она была принята в 1215 году, а князь Ингвар был казнён в 945-м...
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30.05.2020 09:11 Ответить
Князь, твою мать, Ингвар - часом не дедушка Руссо?
Как же звали того аморфного испалина Гугля, который бесследно пропал?
Теперь это Ярик Замёрзший?
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30.05.2020 10:32 Ответить
Политик Анатолий Гриценко заявил о несоответствии цифр махинаций в налоговой,
которые озвучил экс-министр финансов Игорь Уманский и цифр махинаций,
о которых заявляет ГБР.....
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30.05.2020 06:19 Ответить
та проблем нет - скажите кого каки е цифры махинаций устроят и все спелетется - воруйте дальше, побеждая коррупцию по пути....
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30.05.2020 06:22 Ответить
а що незрозуміло? бобіков лише дві дії в арифметиці знає: віднімання та ділення! от в результаті цих дій він і намалював з 5млрд. цих 45 млн.! дякуємо, дуже дякуємо лошарі за його призначення генпридурковатої та бобікив!!!
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30.05.2020 08:29 Ответить
Гриценко это вечный соплежуй
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30.05.2020 08:31 Ответить
Голову Податкової Верланова зняли без будь-якого обґрунтування. При цьому він не політичний призначенець, а людина, яка посіла посаду за консурсом.
Тобто, зелені кхмери захотіли поставити на Податкову свого чоловічка.
Верланова вирішив певертатися на посаду через суд.
Тут випускают ДБР, яка повинна показати наявність "розкрадань".
Проблема ж не в тому, що заявлені ДБР розкрадання до смішного дбірні і навряд чи можуть бути прямо пов'язані з Верлановим. Проблема в тому, що знявши Верланова, виконувачем обов'язків призначили голову департаменту, що віповідає за оподаткування великого бізнесу.
Тобто того, де власне і будувалися схеми ухилення від оподаткування.
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30.05.2020 09:50 Ответить
Ой, пан Гриценко не кличте лихо "... ДБР мало копнути і глибше, за попередні роки також...". Вони так можуть копнути, що Ви будете на допити ходити
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30.05.2020 10:16 Ответить
Я от що думаю. Завдання перед ДНР ДБР стоїть таке, щоб знайти зловживання, але так небагато, бо, якщо буде багато, то треба буде повертати ці міліарди тим, а це, апріорі, неможливо. Ну, як можна віддати міліард? Тим більше, що самі і узяли.
Так, кістку, можливо, кинуть - декілька міліонів, щоб заспокоїти плебс, і заведуть нову справу проти Порошенка щоб перемкнути увагу.
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30.05.2020 10:25 Ответить
Помните советский анекдот?
"Не Рабинович, а Иванов, не выиграл в рулетку а проиграл в карты, и не миллион, а три рубля!"
В редакции Гриценко это звучит так:
"Не Уманский, а Венедиктова, не нашли а потеряли, и не 60 миллиардов, а 45 миллионов!".
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30.05.2020 10:37 Ответить
оооо, вічно не прохідний. Ну зате пасинка влаштував, тепер він цілий спікер.
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30.05.2020 12:23 Ответить
 
 