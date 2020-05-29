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Новости Силовики
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Одиннадцать нелегальных мигрантов из Вьетнама и Шри-Ланки задержаны в лесу на Закарпатье, - Госпогранслужба. ФОТО

Одиннадцать нелегальных мигрантов из Вьетнама и Шри-Ланки задержаны в лесу на Закарпатье, - Госпогранслужба. ФОТО

Группу мигрантов, которые пытались нелегально попасть через украинскую границу в Евросоюз, задержали сегодня пограничники на Закарпатье.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Во время патрулирования наряд обнаружил 11 иностранцев азиатской внешности. Они скрывались в лесу неподалеку от населенного пункта Каменица Ужгородского района. Пятеро мужчин и шесть женщин находились в 700 метрах от государственной границы. Они не имели при себе документов и назвались гражданами Вьетнама и Шри-Ланки", - говорится в сообщении.

Одиннадцать нелегальных мигрантов из Вьетнама и Шри-Ланки задержаны в лесу на Закарпатье, - Госпогранслужба 01

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Сейчас продолжаются мероприятия по установлению организаторов переправки незаконных мигрантов через границу. Устанавливаются личности задержанных, после чего они будут привлечены к ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Автор: 

Госпогранслужба (6369) нелегалы (452) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) Закарпатская область (2580)


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Топ комментарии
+10
Жалко их. Весь мир проехали, кучу денег потратили и 700 метров до границы осталось. Я бы пропустил, пускай бегут к еврогеям. Все равно Франция уже на Нигерию, а Германия на Турцию больше смахивает
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30.05.2020 00:04
+7
Так ось хто краде український ліс!!!)))
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30.05.2020 00:03
+4
Бедняги. Ищут в нормальной стране лучшей жизни...
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29.05.2020 23:59
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Своих тут девать некуда
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29.05.2020 23:57 Ответить
Як ці нелегали потрапили в Україну під час карантину? ДПСУ потрібно розформувати, як нікчемну структуру!
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30.05.2020 00:08 Ответить
Грибы собирали? Или конкуренты нашим гастарбайтерам? Дурачки, нашли кудой ехать в Европу. Тут как приедут титушки с Броваров или гастеры с Мукачевого со стволами то мало вам не покажется.
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29.05.2020 23:59 Ответить
далеко на север зашли))
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30.05.2020 00:27 Ответить
йовбаки!
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30.05.2020 00:29 Ответить
гастарбайтерам не конкуренты. Наши гастеры в основном в Польше, а эти едут обычно в Германию. В Германии украинских гастеров, к счастью, нет.
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30.05.2020 11:48 Ответить
Нету так скоро будут, Уже много знакомых сотрудников пробивает дорогу на Германию и скорее всего на ПМЖ. Перед етим в Чехию много выехало с концами. В Польшу уже не хочет никто ехать, только те кому месяц-другой срочно подработать копейку
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30.05.2020 12:59 Ответить
Бедняги. Ищут в нормальной стране лучшей жизни...
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29.05.2020 23:59 Ответить
А что не так, работал я когда в Польше, в соседях были эти, как ныне, Бирма. Или Непал, точно уж не упомню. Весёлые ребята. Бухать только не умеют. И везде свой карри суют в еду.
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30.05.2020 00:03 Ответить
Так ось хто краде український ліс!!!)))
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30.05.2020 00:03 Ответить
Да, все спишут на них)
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30.05.2020 00:07 Ответить
Жалко их. Весь мир проехали, кучу денег потратили и 700 метров до границы осталось. Я бы пропустил, пускай бегут к еврогеям. Все равно Франция уже на Нигерию, а Германия на Турцию больше смахивает
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30.05.2020 00:04 Ответить
Так їх і пропустять,вірніше,випустять...Реквізують все що мали і вже по літньому вбраними випустять в ліс...Адже не екстрадувати їх до В"єтнаму,це дорого і негуманно...
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30.05.2020 11:32 Ответить
А в Україні так холодно ?
Чого вони в куртках і шапках ?
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30.05.2020 00:25 Ответить
так ночують в лісі вночі 2-5 градуса тепла а то не тепло зовсім
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30.05.2020 00:30 Ответить
да не жарко
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30.05.2020 00:30 Ответить
так, зара в Україні холодний травень с дощами, і такий самий обіцяють червень не вище +20, вони діти півдня, по-іншому сприймають прохолоду, їм як взимку це +10
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30.05.2020 00:31 Ответить
Мама мені написала сьогодні, що ллє ... так, уже кілька днів дощ.

А у нас навпаки: знайомі, які ходили на курси французької для новоприбулих розказували, що імігрантів з теплих країн викладачі вчили, що треба купувати теплі речі, мало не в магазин водили і показували: оце, оце, а то сніг випав, а вони у в*єтнамках.

Але дощ треба, зима не була сніжною, земля суха ...
Бажаю гарних температур.
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30.05.2020 00:40 Ответить
вже, я тобі скажу, з 3-го травня дощі, хмарно
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30.05.2020 00:47 Ответить
дякую.. у липні буде як завжди спека 30+ в нас
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30.05.2020 00:48 Ответить
Хто взимку не змерз, той влітку не зігріється.
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30.05.2020 07:54 Ответить
Україна межує з В'єтнамом і ШріЛанкою ?
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30.05.2020 00:58 Ответить
Ні. На жаль з кацапами...
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30.05.2020 09:21 Ответить
Нелегали,проституція,наркотрафік,це все ********* мусорами.
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30.05.2020 01:13 Ответить
Алло гараж! Погранслужба! Вони,що на парашуті з неба впали-чи перетнули усю Україну! Треба бачити зону своєї відповідальності.
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30.05.2020 04:56 Ответить
А для чого затримали нехай їх затримують в ЄС. Не дали хабаря цим прикордонникам?
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30.05.2020 05:53 Ответить
По Закону Словакіі..як що іх затримають словацькі прикордонники то іх повині оформини як біженців та надати ім притулок та соцдопомгу.От вони і просять щоб наші прикордонники іх ловили..за це вони матеріально допомагають Чопському загону.Мі син місяць як звідти дембельнувся з строковоі служби ...
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30.05.2020 08:07 Ответить
А Шо, хіба зараз є строковики в прикордонників? До недавна ж не було...
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30.05.2020 09:22 Ответить
Не вистачає людей Син сутки через сутки в нарядах по горах то в патрулі то в засідках...Призивают багато але зброю не всім довіряють..От і виходить що одні з кордону не вилазять..а другі КСП копають то огорожу після пробігу диких кабанів ремонтують
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30.05.2020 09:45 Ответить
Зрозумів. Просто якось ця тема проходила мимо і я не знав, що прикордонники знову беруть на службу строковиків.
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30.05.2020 10:20 Ответить
Як це "зброю не всім довіряють"?..Вони що,кордон з лопатами захищать?..Хоча...всі шпигуни давно в Києві,в Раді,в Кабміні...ніхто сюди не хоче,всі транзитні,тільки дикі свині лізуть,не знають,що тут повно браконьєрів...
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30.05.2020 11:43 Ответить
просто є такі ..тупі і з місками не дружуть але до арміі іх призвали..от вони всю службу то метуть то фарбують.Є така категорія молоді,,а мені все пофуй" і хоть кол на голові теши..от вони і копають а кому не пофуй ті кордон охороняють
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30.05.2020 21:50 Ответить
В бюджете сильно урезано финансирование на охрану границі - зато Авакову даже добавили.
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30.05.2020 15:49 Ответить
то ви стверджуєте, що для того, щоб отримувати мат. допомогу від Словаччини наші прикордонники затримують "дивних різнобарвних грибарів" за 700м від кордону??? А потім за наші податки утримуємо їх та відправляємо на рідну землю???
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30.05.2020 11:16 Ответить
Так от так і виходить..Вони на джипі проіхали по периметру..та в камери дивляться,,щоб ,,нихтонепрошел"..а наші хлопці в секретах но ночам сидять...під дощем та снігом і сидять,,срочники"...тому що в контрактників зовсім другі посади...тим паче за 10 тис сутки через сутки в лісі та горах сидіти або по 25 км проходить .... бажаючих нема!!!
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31.05.2020 08:52 Ответить
діло ясне, що справа темна.
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31.05.2020 14:30 Ответить
Ну і нахріна їх затримали?
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30.05.2020 07:27 Ответить
Щоби обілетити. А потім запустять в Європу. Для культурного збагачення.
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30.05.2020 08:30 Ответить
лучше бы границу с кацапстаном охраняли, а вьетнамцев пусть мадяры ловят.
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30.05.2020 08:43 Ответить
Третйі рік пішов
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30.05.2020 09:40 Ответить
В лдесу родилась ёлочка...
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30.05.2020 10:16 Ответить
Нихрена не пойму !! Вроде граница со всех сторон на Замке, часть границы, даже в стене, а откуда и как появляются в Украине черножопые беженцы из Въетнама, Шри -Ланки и прочих стран??? Наверняка сами наши погранцы, за взятки и пропускают их через нашу границу!!
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30.05.2020 13:15 Ответить
В бюджете сильно урезано финансирование на охрану границі - зато Авакову даже добавили.
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30.05.2020 15:47 Ответить
Так відомсто одне -МВС!
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31.05.2020 08:53 Ответить
 
 