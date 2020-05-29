Одиннадцать нелегальных мигрантов из Вьетнама и Шри-Ланки задержаны в лесу на Закарпатье, - Госпогранслужба. ФОТО

Группу мигрантов, которые пытались нелегально попасть через украинскую границу в Евросоюз, задержали сегодня пограничники на Закарпатье.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Во время патрулирования наряд обнаружил 11 иностранцев азиатской внешности. Они скрывались в лесу неподалеку от населенного пункта Каменица Ужгородского района. Пятеро мужчин и шесть женщин находились в 700 метрах от государственной границы. Они не имели при себе документов и назвались гражданами Вьетнама и Шри-Ланки", - говорится в сообщении.

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Сейчас продолжаются мероприятия по установлению организаторов переправки незаконных мигрантов через границу. Устанавливаются личности задержанных, после чего они будут привлечены к ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".