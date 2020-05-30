НКРЭКУ обвинила группу ДТЭК в злоупотреблении монопольным положением и может принудительно разделить ее активы, - Загребельская

Бывший государственный Уполномоченный Антимонопольнного комитета Украины Агия Загребельская заявляет о том, что АМКУ может принудительно разделить группу компаний ДТЭК.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Загребельская отметила: "НКРЭКУ обвинила группу ДТЭК - DTEK в злоупотреблении монопольным положением.За такое нарушение ДТЭКу чревато не только штраф, но и принудительном разделении активов.

Откуда такие смелые выводы? Все просто.

НКРЭКУ несколько часов назад разместила информацию о том, что группа ДТЭК путем существенного сокращения закупки электроэнергии на рынке "на сутки вперед" вызвала ценовой обвал.

Это означает, что группа ДТЭК имеет достаточную, по мнению регулятора, рыночную власть для того, чтобы обвалить цены.

Кроме этого в НКРЭКУ отметили, что такое падение цен носит явно "искусственный" характер и не отражает фактического спроса и предложения электроэнергии в энергосистеме Украины. То есть, фактически регулятор говорит о том, что группа ДТЭК обвалила цены искусственно.

Итак, группа ДТЭК, пользуясь своей рыночной властью (читай "монопольным положением") установила такие цены, которые были бы невозможны в условиях конкуренции.

Указанное по Закону Украины "О защите экономической конкуренции" квалифицируется как злоупотребление монопольным положением.

Далее регулятор отмечает, что учитывая масштабную компанию по дестабилизации рынка, НКРЭКУ вынужденн принять беспрецедентные меры по стабилизации ценовой ситуации - ввести государственное регулирование минимальной цены. Итак регулятор признает, что для недопущения подобных обвалов от "немонополиста" в будущем следует ограничить его рыночную власть государственным регулированием на потенциально конкурентном рынке.

Это означает, что для прекращения нарушения и недопущения его совершения в будущем нарушителя недостаточно будет только наложить штраф, а механизм обязательств является недейственным. Так что в итоге остается один выход - принудительное разделение.

Поэтому если прочитать сообщение НКРЭКУ под углом антитрастовые, то это обвинение группы ДТЭК в злоупотреблении монопольным положением, и "проклятие размера", которое может быть решено без ущерба для конкуренции принудительным разделением.

Ждем открытия дела Антимонопольным комитетом Украины".



