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НКРЭКУ обвинила группу ДТЭК в злоупотреблении монопольным положением и может принудительно разделить ее активы, - Загребельская

НКРЭКУ обвинила группу ДТЭК в злоупотреблении монопольным положением и может принудительно разделить ее активы, - Загребельская

Бывший государственный Уполномоченный Антимонопольнного комитета Украины Агия Загребельская заявляет о том, что АМКУ может принудительно разделить группу компаний ДТЭК.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Загребельская отметила: "НКРЭКУ обвинила группу ДТЭК - DTEK в злоупотреблении монопольным положением.За такое нарушение ДТЭКу чревато не только штраф, но и принудительном разделении активов.

Откуда такие смелые выводы? Все просто.

НКРЭКУ несколько часов назад разместила информацию о том, что группа ДТЭК путем существенного сокращения закупки электроэнергии на рынке "на сутки вперед" вызвала ценовой обвал.

Это означает, что группа ДТЭК имеет достаточную, по мнению регулятора, рыночную власть для того, чтобы обвалить цены.

Кроме этого в НКРЭКУ отметили, что такое падение цен носит явно "искусственный" характер и не отражает фактического спроса и предложения электроэнергии в энергосистеме Украины. То есть, фактически регулятор говорит о том, что группа ДТЭК обвалила цены искусственно.

Итак, группа ДТЭК, пользуясь своей рыночной властью (читай "монопольным положением") установила такие цены, которые были бы невозможны в условиях конкуренции.

Указанное по Закону Украины "О защите экономической конкуренции" квалифицируется как злоупотребление монопольным положением.

Далее регулятор отмечает, что учитывая масштабную компанию по дестабилизации рынка, НКРЭКУ вынужденн принять беспрецедентные меры по стабилизации ценовой ситуации - ввести государственное регулирование минимальной цены. Итак регулятор признает, что для недопущения подобных обвалов от "немонополиста" в будущем следует ограничить его рыночную власть государственным регулированием на потенциально конкурентном рынке.

Это означает, что для прекращения нарушения и недопущения его совершения в будущем нарушителя недостаточно будет только наложить штраф, а механизм обязательств является недейственным. Так что в итоге остается один выход - принудительное разделение.

Поэтому если прочитать сообщение НКРЭКУ под углом антитрастовые, то это обвинение группы ДТЭК в злоупотреблении монопольным положением, и "проклятие размера", которое может быть решено без ущерба для конкуренции принудительным разделением.

Ждем открытия дела Антимонопольным комитетом Украины".

НКРЭКУ обвинила группу ДТЭК в злоупотреблении монопольным положением и может принудительно разделить ее активы, - Загребельская 01
НКРЭКУ обвинила группу ДТЭК в злоупотреблении монопольным положением и может принудительно разделить ее активы, - Загребельская 02

Автор: 

Антимонопольный комитет (482) ДТЭК (520) НКРЭКУ (479) Загребельская (102)


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Топ комментарии
+14
Должны быть приняты антимонопольные меры, как приняли их в США против олигархов при Тедди Рузвельте. Все монополии олигархов разбили на много мелких компаний, через суды. Был принят Акт Шермана. В Украине нужно тоже принять Акт Шермана!
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30.05.2020 00:28
+13
Тут многие аж усерались защищая Ахметова и рассказывали что у него всего 18% ато и меньше собственности в енергетике, в том числе и *зеленой*. Тогда почему Ахметов в одно рыло управляет всей страной и выставляет удобные ему цены? Или вы верите в сказки что в Украину зашли реальные иностранные инвесторы и Ахметов им благородно уступил часть рынка? Так скажу вам что откройте глаза. Видели что сегодня в Броварах маршрутчики делали не поделив какой то сраный маршрут. А теперь представьте что делается наверху где делят енергетический рынок на десятки миллиардов долларов.
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30.05.2020 00:30
+10
Не может быть. Давите Рыжего Гудка пока не получилось так как с Беней и Приватбанком.
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30.05.2020 00:24
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Правила форума Совет форумчан
Та ви шо!!!))
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30.05.2020 00:14 Ответить
и шо это изменит ?
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30.05.2020 00:54 Ответить
Вместо ДТЭКа будет несколько компаний,зарегистрированных в оффшорах.Конечным бенефициаром будет Ахметов со товарищи.И будет у нас не монополия,а картель.
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30.05.2020 08:32 Ответить
ВОТ ВОТ ключевое слово КАРТЕЛЬ..... А ДОКАЗАТЬ КАРТЕЛЬНЫЙ СГОВОР ВСЕГДА ЛЕГЧЕ А КСТАТИ ДАЖЕ НА ОФШОРАХ НЕ ОЧЕНЬ УВАЖАЮТ СЛОВО И ПОНЯТИЕ КАРТЕЛИ....
и тогда империи Наперстка придет конец не сразу не в один миг и станет рядом с Беней перед судами США татарин Наперсток.... возомнивший себя и по локоть в крови... что он выше Аллаха или Бога....???!!!
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30.05.2020 09:23 Ответить
Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют!»
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30.05.2020 00:17 Ответить
Заполучи,фашист гранату!!!)))
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30.05.2020 00:20 Ответить
и записку в ней.
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30.05.2020 00:23 Ответить
Не может быть. Давите Рыжего Гудка пока не получилось так как с Беней и Приватбанком.
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30.05.2020 00:24 Ответить
Да ты что!? Беню за уЗеленских, которых ты привёл к власти, "додавил" МВФ, если ты и этого не понял...
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30.05.2020 00:32 Ответить
Должны быть приняты антимонопольные меры, как приняли их в США против олигархов при Тедди Рузвельте. Все монополии олигархов разбили на много мелких компаний, через суды. Был принят Акт Шермана. В Украине нужно тоже принять Акт Шермана!
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30.05.2020 00:28 Ответить
в Украине нет Шермана.

И Слава Богу.

у нас этих Цеперовичей с Дубинскими и Бужанскими и так через край.

Коломойский, Зеленский и Кернес с Суркисами и Рабиновичами подтвердят
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30.05.2020 00:57 Ответить
Допустим, разбили. А кто хозяин?
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30.05.2020 08:41 Ответить
Точно ! Підтримую ! Потрібно розбити Ахметова на багато дрібних ахметиків ! Через суди так суди.... Шерманом його по голові, Шерманом, Шерманом !!! Поки не розлетиться на шматки дрібних ахметиків !
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30.05.2020 08:47 Ответить
Тут многие аж усерались защищая Ахметова и рассказывали что у него всего 18% ато и меньше собственности в енергетике, в том числе и *зеленой*. Тогда почему Ахметов в одно рыло управляет всей страной и выставляет удобные ему цены? Или вы верите в сказки что в Украину зашли реальные иностранные инвесторы и Ахметов им благородно уступил часть рынка? Так скажу вам что откройте глаза. Видели что сегодня в Броварах маршрутчики делали не поделив какой то сраный маршрут. А теперь представьте что делается наверху где делят енергетический рынок на десятки миллиардов долларов.
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30.05.2020 00:30 Ответить
у ахметова есть НеЛох, который выручает ...
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30.05.2020 00:41 Ответить
Тут многие аж усерались защищая Ахметова...


какого ещё Ахметова ?

того самого, чьего шныря Зеленский назначил премьером ?

Ты шо, против Зеленского ?
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30.05.2020 00:59 Ответить
Не соя, того что с пецей ротердам замутил на двоих. Теперь пеця второй по баблу после гудка 😝
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30.05.2020 06:53 Ответить
Для особо упоротых зебилов - Роттердам+ при Зеленском признали эффективным механизмом,дающим самую низкую себестоимость тепловой генерации.Меняй методичку.
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30.05.2020 08:37 Ответить
Одно ***** сепарское диктует как жить Украине.Дякувалы пете,теперь зеле.Нихера не поменялось.
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30.05.2020 00:42 Ответить
а меняли с какой целью ?

чувак же сразу себя обозначил голимым сепаром и дебилом.
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30.05.2020 01:01 Ответить
ещё до выборов
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30.05.2020 01:02 Ответить
И не чего не будет! Пошумят и на этом всё закончится! Кишка у них тонка, принимать решения на благо Украинского народа! Личный карман приоритетный! Тем более что их в Украине не чего не держит, ну не воспитаны они мылить не о своих интересах шкурных. Нацярювати и втекти!
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30.05.2020 01:26 Ответить
Только взасос были, а теперь поссорились? Милые дерутся потом тешатся
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30.05.2020 01:38 Ответить
Якшо би ринок електроенергії запрацював в адекватних умовах, то енергоатом (державна компанія) може вибити всіх конкурентів, теплових, зелених та ін.. і це розуміють в дтекі, тому маємо, шо маємо...(с)
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30.05.2020 02:13 Ответить
молодцы, придушите рыжую гнусь, хоть немного
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30.05.2020 06:47 Ответить
это просто слова , типа квартал95 , для лохов
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30.05.2020 09:32 Ответить
Соя - это то что ты вместо мяса жрешь.
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30.05.2020 08:40 Ответить
ну....це поки лишень слова... а за словами зелені клоуни в кишеню не лізуть - он скільки на сцені 95-го тренувались
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30.05.2020 07:32 Ответить
Націоналізація ДТЕК по типу Привата. Там є всі законодавчі підстави. Для чого в нас існує Антимонопольний комітет і отримує величезну зарплатню?
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30.05.2020 08:45 Ответить
указаний не было, Ахметов договорился и теперь у него
куплено право обдирать Лохов
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30.05.2020 09:31 Ответить
Подробно: https://antikor.com.ua/articles/384003-znakomjtesj_rinat_ahmetov__velikij_izobretatelj_tesly_vindovs_mobiljnyh_telefonov_i_kosmicheskih_raket
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30.05.2020 08:50 Ответить
Может то он может, да кто ж ему даст?
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30.05.2020 10:19 Ответить
 
 