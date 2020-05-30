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Новости
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В программе сотрудничества с МВФ прописаны структурные маяки, которые совпадают с нашим направлением реформ, - Шмыгаль

В программе сотрудничества с МВФ прописаны структурные маяки, которые совпадают с нашим направлением реформ, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что новая согласованная с МВФ программа stand-by в размере $5 млрд на следующие 18 месяцев не требует от Украины проведения структурных реформ, в ней прописаны необходимые маяки, которые Украина и так должна выполнять.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Программа (с МВФ) не требует от нас, и там нет условий по осуществлению структурных реформ. Там прописаны необходимые структурные маяки, которые Украина должна выполнять с МВФ или без МВФ, потому что мы движемся в сторону цивилизованного мира. Эти условия абсолютно совпадают с теми направлениями реформ, которые происходят в Украине, и будут происходить. Несмотря на кризисные явления, мы будем продолжать все реформы и реформировать, чтобы улучшить качество жизни и услуги, которые получают украинцы", - сказал он.

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Автор: 

МВФ (3334) Шмыгаль Денис (2668)


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Топ комментарии
+6
Бла-бла-бла.
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30.05.2020 01:31
+6
Структурные маньяки?
А каки-таки реформы? Не слыхали. Огласите весь список, пжлста
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30.05.2020 02:07
+5
Штурман намалювався,почне по маяках, галсувти !!))
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30.05.2020 00:33
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Правила форума Совет форумчан
Штурман намалювався,почне по маяках, галсувти !!))
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30.05.2020 00:33 Ответить
https://www.dw.com/uk/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3-%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%81%D1%96-%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B7/a-53624151 Виступ Трампа: санкції за Гонконг і розрив зв'язків з ВООЗ

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30.05.2020 00:37 Ответить
вы же всё разворуете - любой транш на любую сумму, в турборежиме
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30.05.2020 00:37 Ответить
мы верим зеленскому и шмыгалю,
кто не верит - штраф двести тысяч
быдло должно работать
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30.05.2020 00:48 Ответить
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30.05.2020 01:03 Ответить
Ці кредити потім потрібно віддавати з відсотками.
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30.05.2020 01:04 Ответить
государство идёт вразнос
зеленский знает, как сделать дамбас из Украины
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30.05.2020 01:24 Ответить
надеюсь $ будет по 25 ?
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30.05.2020 01:26 Ответить
Бла-бла-бла.
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30.05.2020 01:31 Ответить
Как там коалы и вомбаты, уже носят кипы или ливанцы их вынудили принять ислам?
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30.05.2020 09:50 Ответить
У програмі співробітництва так і написали "структурні маяки"? Так чого тоді змінили умови кредитування від МВФ?
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30.05.2020 01:51 Ответить
Структурные маньяки?
А каки-таки реформы? Не слыхали. Огласите весь список, пжлста
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30.05.2020 02:07 Ответить
знач так - развели?....
развели, де вчера мы были сегодня кацапня? - да.
платежку на гас снизили?, но за доставку добавили еще одну - отут и правда концептуального аленя нашли - радует, шо денельные курсы бровисток в депутатков таки сделали свое дело, не считая абортов....
мост он построили в кацапию, не лохи же мы и не 42 нам?
не всем нам 42, а принципе лохи - независимо от возраста...
обидно, но шо уже е...
держитесь там уже, родные, руки занемели за вас кулаки держать.
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30.05.2020 05:03 Ответить
«Мы выберем гарантирующего поставщика на конкурсной основе к концу июня 2020 года. Мы обеспечим, чтобы гарантирующий поставщик имел полный доступ к базе данных потребителей», - говорится в документе, неофициальный перевод которого имеется у агентства. Можно предположить, что таким поставщиком будет «Нефтегаз», который получит базу данных о потребителях газа от облгазов на безоплатной основе.

ПСО сейчас действует согласно постановлению правительства № 867 от 2018 года. До 2020 года этот документ регулировал цену газа, однако с 1 января текущего года такое регулирование отменено - остались только обязательства по продаже газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) по рыночной цене.
С 1 мая ПСО должно было быть отменено полностью, однако правительство продлило его действие для населения - до 1 июля 2020 года, а для ТКЭ - до 1 мая 2021 года. Сейчас в меморандуме с МВФ, исходя из документов, которые имеются в распоряжении издания, содержится условие, что ПСО больше продлеваться не будет и отменится полностью соответственно, 1 июля для населения и 1 мая 2021 года для ТКЭ. При этом цена газа останется рыночной. По какому механизму она будет определяться пока не известно. Но если сейчас правительство еще устанавливает граничную цену газа для населения и на сегодняшний день она составляет 4650 грн за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку), то этот «потолок» будет отменен.
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30.05.2020 09:03 Ответить
Вибач, дитинко, напрямок ваших реформ це фейк
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30.05.2020 09:16 Ответить
Маяки це заставити платит, як за електрику, так і за її типу доставку? А в чому допомога МВФ в ще більших боргах? Вже профукали 82 млрд. доларів і землю.
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30.05.2020 10:12 Ответить
І це не допомога, а кредити, які будуть відавати покоління життями в гарячих точках де МВФ має свої цікавинки, в зовнішньому управлінні дядями з МВФ владою, в відавані за борги землі і ресурсів. Так діє не розумна людина і наркоман чи алкоголік який хоче випити дозу, а про наслідки не думає, що може втратити все - і квартиру, і дачу.
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30.05.2020 10:17 Ответить
У нас реформы? Я думал это-пиз@ец!
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30.05.2020 17:02 Ответить
 
 