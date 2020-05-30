В программе сотрудничества с МВФ прописаны структурные маяки, которые совпадают с нашим направлением реформ, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что новая согласованная с МВФ программа stand-by в размере $5 млрд на следующие 18 месяцев не требует от Украины проведения структурных реформ, в ней прописаны необходимые маяки, которые Украина и так должна выполнять.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Программа (с МВФ) не требует от нас, и там нет условий по осуществлению структурных реформ. Там прописаны необходимые структурные маяки, которые Украина должна выполнять с МВФ или без МВФ, потому что мы движемся в сторону цивилизованного мира. Эти условия абсолютно совпадают с теми направлениями реформ, которые происходят в Украине, и будут происходить. Несмотря на кризисные явления, мы будем продолжать все реформы и реформировать, чтобы улучшить качество жизни и услуги, которые получают украинцы", - сказал он.

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