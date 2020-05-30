В программе сотрудничества с МВФ прописаны структурные маяки, которые совпадают с нашим направлением реформ, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что новая согласованная с МВФ программа stand-by в размере $5 млрд на следующие 18 месяцев не требует от Украины проведения структурных реформ, в ней прописаны необходимые маяки, которые Украина и так должна выполнять.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Программа (с МВФ) не требует от нас, и там нет условий по осуществлению структурных реформ. Там прописаны необходимые структурные маяки, которые Украина должна выполнять с МВФ или без МВФ, потому что мы движемся в сторону цивилизованного мира. Эти условия абсолютно совпадают с теми направлениями реформ, которые происходят в Украине, и будут происходить. Несмотря на кризисные явления, мы будем продолжать все реформы и реформировать, чтобы улучшить качество жизни и услуги, которые получают украинцы", - сказал он.
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кто не верит - штраф двести тысяч
быдло должно работать
зеленский знает, как сделать дамбас из Украины
А каки-таки реформы? Не слыхали. Огласите весь список, пжлста
развели, де вчера мы были сегодня кацапня? - да.
платежку на гас снизили?, но за доставку добавили еще одну - отут и правда концептуального аленя нашли - радует, шо денельные курсы бровисток в депутатков таки сделали свое дело, не считая абортов....
мост он построили в кацапию, не лохи же мы и не 42 нам?
не всем нам 42, а принципе лохи - независимо от возраста...
обидно, но шо уже е...
держитесь там уже, родные, руки занемели за вас кулаки держать.
ПСО сейчас действует согласно постановлению правительства № 867 от 2018 года. До 2020 года этот документ регулировал цену газа, однако с 1 января текущего года такое регулирование отменено - остались только обязательства по продаже газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) по рыночной цене.
С 1 мая ПСО должно было быть отменено полностью, однако правительство продлило его действие для населения - до 1 июля 2020 года, а для ТКЭ - до 1 мая 2021 года. Сейчас в меморандуме с МВФ, исходя из документов, которые имеются в распоряжении издания, содержится условие, что ПСО больше продлеваться не будет и отменится полностью соответственно, 1 июля для населения и 1 мая 2021 года для ТКЭ. При этом цена газа останется рыночной. По какому механизму она будет определяться пока не известно. Но если сейчас правительство еще устанавливает граничную цену газа для населения и на сегодняшний день она составляет 4650 грн за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку), то этот «потолок» будет отменен.