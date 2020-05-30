После первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском райотделе полиции уволены 10 сотрудников
По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлицком отделении полиции уволены 10 сотрудников
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Отдел коммуникации полиции в Киевской области, об этом сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.
Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области отметил, что полицейские оперативно задержали правоохранителей, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины. Кроме того, к приезду сотрудников Государственного бюро расследований обеспечили охрану их служебных кабинетов и вещественных доказательств.
Андрей Небытов сообщил о первом этапе служебного расследования в отношении 19 работников. По его результатом 10 работников Кагарлыкского отделения полиции уволены и из рядов Национальной полиции Украины:
"Цель служебного расследования - установить причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления. А главное - не допустить, чтобы такое повторилось. Полицейские, причастные к совершению преступления, будут нести наказание".
Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.
Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.
ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.
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Тренд же такий - бувші риги і Квартал
А відносно лейтенанта, скажу так, що якщо лейтенат з 95 Кварталу, ну як у СБУ. Про тренд я уже писав.
Буду не проти поміняти, але не при цій владі. Бо вони можуть призначити тільки гіршого. Приклади: Бібіков з Венедиктовою
Грош цена системе, если она держится на конкретном осетине
А шо с всей вертикалью их начальства вплоть до Авакова, которые эту систему пыток культивировали?
Будем ходить по кругу,пока не будет желания запроса общества начать изменять всю гос. систему и начинать надо с судебной.К сожалению "эй вы там наверху" не понимают,что всё может закончиться, как сейчас происходящее в США,а мы сейчас очень уязвимы и не можем поднимать этот вопрос в такой форме.
Отсюда цифры , просто масштабировать надо , остаться должно не более 5% , ито тех кто не успел скурвиться и под наблюдением жестким!А вообще менять надо сам принцип!
Вот видео, где полицейский играет в баскетбол с парнями на улице:
https://www.youtube.com/watch?v=KHRpBo5HmxA
У нас это представить почти невозможно.
Виноват **** Аваков, в том, что набрал сволочь в органы.
Думаете подаст в отставку ?
ну а теперь от обратного, разве был бы такой бардак в мусарне, если бы начальники по нисходящей знали что министр умножит их на нуль , в случае нарушения законности в их подразделениях? я уже не говорю о службе внутренней безопасности. мусора собакова однозначно в отставку и сразу же всю мусарню шерстить , говно выводить. да сами мусора побегут как крысы кто куда когда запахнет уголовными делами за их "делишки".
это так , размышления в слух.
кто бы что не говорил о моральных критериях народонаселения, но если чел знает, что за пытки и изнасилование, крышевание, взятки и прочие преступления его мусарские погоны и должность не спасут, он в мусарню работать не пойдет.
и еще, если обычному гражданину за преступление дают примером 5 лет, то мусорам за подобное как минимум в два раза больше должно быть.
одна проблема, правящим слугам сброда такая говномусарня нужна, цепные псы для их защиты.
Новий керманич начисто забуває про свої погрози гонорово покинути своє крісло після трьох місяців невдалого кермування і все виглядає так, що його штатні радники, референти і асистенти прикрутили його тильну частину до цього крісла при допомозі анкерних болтів.
Точно так само як вони самі себе прикрутили до своїх крісел, і винести будь-кого з них можна тільки разом з таким кріслом.
Якщо, навіть, таке чудо іноді стається, то, ні від кого незалежний, суддя негайно відновлює попередню дислокацію владного крісла, звичайно, тільки у тому випадку, коли його не виносили через вікно.