После первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском райотделе полиции уволены 10 сотрудников

По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлицком отделении полиции уволены 10 сотрудников

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Отдел коммуникации полиции в Киевской области, об этом сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области отметил, что полицейские оперативно задержали правоохранителей, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины. Кроме того, к приезду сотрудников Государственного бюро расследований обеспечили охрану их служебных кабинетов и вещественных доказательств.

Андрей Небытов сообщил о первом этапе служебного расследования в отношении 19 работников. По его результатом 10 работников Кагарлыкского отделения полиции уволены и из рядов Национальной полиции Украины:

"Цель служебного расследования - установить причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления. А главное - не допустить, чтобы такое повторилось. Полицейские, причастные к совершению преступления, будут нести наказание".

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.

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