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После первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском райотделе полиции уволены 10 сотрудников

После первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском райотделе полиции уволены 10 сотрудников

По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлицком отделении полиции уволены 10 сотрудников

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Отдел коммуникации полиции в Киевской области, об этом сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области отметил, что полицейские оперативно задержали правоохранителей, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины. Кроме того, к приезду сотрудников Государственного бюро расследований обеспечили охрану их служебных кабинетов и вещественных доказательств.

Андрей Небытов сообщил о первом этапе служебного расследования в отношении 19 работников. По его результатом 10 работников Кагарлыкского отделения полиции уволены и из рядов Национальной полиции Украины:

"Цель служебного расследования - установить причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления. А главное - не допустить, чтобы такое повторилось. Полицейские, причастные к совершению преступления, будут нести наказание".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы предъявить полицейским из Кагарлыка подозрение по статье "пытки", нужно получить дополнительные доказательства, - первый замглавы ГБР Бабиков

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.

Также читайте: Изнасилование в кагарлыкской полиции рассмотрят в комитете Рады

Автор: 

изнасилование (915) Киевская область (4113) Нацполиция (16424) увольнение (2673)


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Топ комментарии
+48
А уволили за шо? Если не при делах - показуха, а если при делах - видели, слышали - то где уголовные дела на тему невмешательстваи не оказании помощи?
Как там дежурный в ту ночь по райотделу себя почувает?
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30.05.2020 01:37
+47
Шо значит уволены? Там почти все должны сесть. И не нужно рассказывать, что пара человек злоупотребляли, а остальные ни сном ни духом...
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30.05.2020 01:50
+30
Достатньо тільки звільнити за такий злочин? А як там реформа Авакова?
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30.05.2020 01:46
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Это не демагогия.Вместо смены кроватей в борделе,обществу постоянно предлагают сменить состав,а может поменять сферу деятельности?
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30.05.2020 15:06 Ответить
поэтому нужно вадинтур - очьень важьно?
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30.05.2020 11:47 Ответить
Та нема ким такого видатного керманича замінити. Хіба, що Васю Отвєрткіна попросити.
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30.05.2020 12:11 Ответить
Демагогія. Питання прямо стоїть - ким у теперішніх умовах можна замінити Авакова? Юзіком чи Портновим? Лукаш чи Бібіковим?
Тренд же такий - бувші риги і Квартал
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30.05.2020 12:18 Ответить
Ну, з фантазією, як для бота, в тебе, звичайно, не густо. В Україні достатньо потенційних лейтенантів. Знайшли ж одного, знайдуть і інших. Талантів, особливих, від них не вимагається, достатньо адаптувати до системи. Результат буде не гірший. Хіба, що світло ще погасне.
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30.05.2020 12:49 Ответить
Ти про бота помовч.
А відносно лейтенанта, скажу так, що якщо лейтенат з 95 Кварталу, ну як у СБУ. Про тренд я уже писав.
Буду не проти поміняти, але не при цій владі. Бо вони можуть призначити тільки гіршого. Приклади: Бібіков з Венедиктовою
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30.05.2020 13:00 Ответить
Да ***** кто угодно! Смысл в сменяемости, а не в культе личности и вождизме!
Грош цена системе, если она держится на конкретном осетине
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30.05.2020 21:53 Ответить
Коли перестає працювати правоохоронна система згідно принципу Справедливості,її функціїї переймають "Суди Лінча"...
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30.05.2020 11:41 Ответить
Після першого етапу службового розслідування в Кагарлицькому райвідділі поліції звільнено 10 співробітників - Цензор.НЕТ 4416
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30.05.2020 14:30 Ответить
Уволили??? Сотрудников???

А шо с всей вертикалью их начальства вплоть до Авакова, которые эту систему пыток культивировали?
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30.05.2020 12:47 Ответить
Так у нас вся гос система такая.Рот открывают только после увольнения.Перестраивать систему методом тупого увольнения всех,ни к чему не приведёт.
Будем ходить по кругу,пока не будет желания запроса общества начать изменять всю гос. систему и начинать надо с судебной.К сожалению "эй вы там наверху" не понимают,что всё может закончиться, как сейчас происходящее в США,а мы сейчас очень уязвимы и не можем поднимать этот вопрос в такой форме.
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30.05.2020 13:59 Ответить
А кто может гарантировать, что уволенные не восстановлятся через суд?
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30.05.2020 20:40 Ответить
Сейчас никто. Никто не может гарантировать даже то, что их на самом деле уволят.
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30.05.2020 20:48 Ответить
Вот суд Линча и может гарантировать
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30.05.2020 21:54 Ответить
Яби то в Україні був лише один такий райвідділ! Скільки ще таких самих, з такими ж методами "дізнання" - думаю більшість. А судді? А прокурори? Систему потрібно міняти докорінно, щоб вона стала хоч приблизно схожа на систему провосуддя, а не "кривосуддя", як зараз.
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30.05.2020 12:50 Ответить
1000%!
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30.05.2020 16:50 Ответить
Суть тут в тому.., що це сталося не в них дома , і не на вулиці,....а в державному !… будинку ..., тому саме влада несе всю відповідальність і відшкодування за те , що сталося ...Влада яку на ура вибрав український *** народ...Тому дивно, що Зеленський поки не вибачився перед його народом*...принаймі не дав коментарі...
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30.05.2020 12:52 Ответить
Говорят в полиции сейчас 119 тысяч , пока не уволят минимум 113 тыс , особенно Авакова и всю верхушку, толку не будет!
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30.05.2020 13:48 Ответить
у лавах ЗСУ 250 000. у лавах поліції 300 000, про це вже писали не один раз ! Навіщо брехати, що поліцаїв 119 тис. ? Вони просто ці 300 000 розбили на частини з різними назвами, хоча всі виконують одну й ту ж функцію - карально-катувальний орган влади.
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30.05.2020 14:58 Ответить
Может и ошибся , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#:~:text=130%20000%3A,11%20000%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0&text=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20(%D1%83%D0%BA%D1%80.
Отсюда цифры , просто масштабировать надо , остаться должно не более 5% , ито тех кто не успел скурвиться и под наблюдением жестким!А вообще менять надо сам принцип!
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30.05.2020 15:03 Ответить
Трагедія ситуації в "поліції" полягає в тому,що два виродки гвалтували,катували,стріляли,а інші мусора нічого протиправного не помічали.
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30.05.2020 14:16 Ответить
Звільнення з лав поліції це не є покаранням.Тим більше,що частина звільнених поновиться на посаді через суди ще з компенсацією.
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30.05.2020 14:33 Ответить
Тем более прецедент уже есть - с люстрированными.
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30.05.2020 20:43 Ответить
Вы подзадолбали со своими мантрами Через какие суды восстановятся причастные к особо тяжким и допустившие тяжкие в своем отделении?
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30.05.2020 21:56 Ответить
Чому як пересічний українець скоює злочин, його судять, а не просто звільняють роботи ? Поліцаї що. окрема каста недоторканних ?
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30.05.2020 14:54 Ответить
В США протесты потому, что там люди привыкли доверять полиции.

Вот видео, где полицейский играет в баскетбол с парнями на улице:
https://www.youtube.com/watch?v=KHRpBo5HmxA

У нас это представить почти невозможно.
Виноват **** Аваков, в том, что набрал сволочь в органы.
Думаете подаст в отставку ?
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30.05.2020 16:01 Ответить
Так аваков и крышует всю свою банду...
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30.05.2020 17:25 Ответить
И думать нечего. Ещё и будут держать как Янукович Захарченка.
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30.05.2020 20:48 Ответить
как вы думаете, эти мусора из кагарлыка творили бы подобное , если бы знали что свои же коллеги порвут их как тузик тряпку за нарушение закона и критериев порядочности? то что там мразь сидела во главе райотдела и набирала туда таких же себе подобных, а ее крышевала такая же мусорская мразь выше и так далее ,в этом нет сомнения.

ну а теперь от обратного, разве был бы такой бардак в мусарне, если бы начальники по нисходящей знали что министр умножит их на нуль , в случае нарушения законности в их подразделениях? я уже не говорю о службе внутренней безопасности. мусора собакова однозначно в отставку и сразу же всю мусарню шерстить , говно выводить. да сами мусора побегут как крысы кто куда когда запахнет уголовными делами за их "делишки".
это так , размышления в слух.
кто бы что не говорил о моральных критериях народонаселения, но если чел знает, что за пытки и изнасилование, крышевание, взятки и прочие преступления его мусарские погоны и должность не спасут, он в мусарню работать не пойдет.
и еще, если обычному гражданину за преступление дают примером 5 лет, то мусорам за подобное как минимум в два раза больше должно быть.

одна проблема, правящим слугам сброда такая говномусарня нужна, цепные псы для их защиты.
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30.05.2020 18:40 Ответить
В Україні влада не підзвітна суспільству і для цього є дуже багато причин. По-перше, самі вибори є зрежисованим мафією фарсом. Це легко доводиться тим фактом, що вже наступного дня після виборів той, кого обирали, розказує тим, хто його обрав, що він їм "нічєго нє должєн". І після цього починаються притирання апарату до нового власника владного крісла, звичні "мєждусобойчики" і банальна узурпація влади народу.
Новий керманич начисто забуває про свої погрози гонорово покинути своє крісло після трьох місяців невдалого кермування і все виглядає так, що його штатні радники, референти і асистенти прикрутили його тильну частину до цього крісла при допомозі анкерних болтів.
Точно так само як вони самі себе прикрутили до своїх крісел, і винести будь-кого з них можна тільки разом з таким кріслом.
Якщо, навіть, таке чудо іноді стається, то, ні від кого незалежний, суддя негайно відновлює попередню дислокацію владного крісла, звичайно, тільки у тому випадку, коли його не виносили через вікно.
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30.05.2020 18:57 Ответить
А реформы не было!!! Авакян набрал недорослей без надлежащего образования и назвал их полицейскими!!! Вместо того что бы патрульные недоросли стояли на месте и выезжали по вызовам они начали гонятся за автомобилями и в итоге разбили весь парк машин полиции!!!
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30.05.2020 23:33 Ответить
10 из 12)
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31.05.2020 00:23 Ответить
Груз200 фильм только что посмотрел и это прям один в один лютый пиз..ц! мерзко это, что аж тошно на душе...
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31.05.2020 00:28 Ответить
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