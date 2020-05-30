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Новости Агрессия России против Украины
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Один украинский воин получил ранения, наемники РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

Один украинский воин получил ранения, наемники РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

За минувшие сутки наемники российско-террористических войск 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции по запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Богдановка, Невельское, Березово, Новотроицкое, Лебединское, Старогнатовка, Авдеевка, Луганское, Гладосово, Новгородское Крымское.

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"В вечернее время из оккупированного Первомайска вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения № 2 Золотое со станковых противотанковых гранатометов. Такие провокации раз показали, что враг сознательно не желает придерживаться существующих мирных договоренностей. На участках разведения №1 и №3 режим "Тишина" придерживался", - отметили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие ранили не менее одного российского наемника на Донбассе.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Авдеевка захватчики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов…За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в штабе ООС.

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Автор: 

обстрел (26872) Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+14
Одужання всім пораненим українським бійцям
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30.05.2020 08:43
+11
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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30.05.2020 08:44
+7
"постреливают" (с)
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30.05.2020 08:23
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"постреливают" (с)
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30.05.2020 08:23 Ответить
Одужання всім пораненим українським бійцям
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30.05.2020 08:43 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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30.05.2020 08:44 Ответить
А сивоха,потрусив мокрой халявой заявит,что ещё неизвестно кто стреляет.
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30.05.2020 08:45 Ответить
Один український воїн зазнав поранення, найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6980
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30.05.2020 08:49 Ответить
Любителям русского мира хочется набить морду. Просто так. По доброте душевной.
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30.05.2020 09:20 Ответить
Пораненому бійцю швидкого і повного одужання.

Нехай згинуть усі вороги України!

P.S. У провінції Ідліб, місцеві жителі закидали камінням колону військової броньованої техніки козломордих. https://www.youtube.com/watch?v=c1yJlW56_jc&feature=emb_logo

Один український воїн зазнав поранення, найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6086
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30.05.2020 09:31 Ответить
Зеленский последнее время остыл от это темы. В каске не бегает и про мир в глазах Путина не говорит. Видимо наш малыш стал подозревать, что добрый дяденька неспроста ********* мальчиков целовать в животики..
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30.05.2020 09:31 Ответить
А мож він дійсно не лох і поняв що його розвели і кинули как катьонка ?
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30.05.2020 10:24 Ответить
одне чмо казало, що "нужнопростопрекратитьстрелять".
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30.05.2020 10:25 Ответить
Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Смерть русским оккупантам! Убей русского!
Один український воїн зазнав поранення, найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6486
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30.05.2020 11:03 Ответить
Будни аппалченцевОдин український воїн зазнав поранення, найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2820
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30.05.2020 15:00 Ответить
Один український воїн зазнав поранення, найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8544

...
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30.05.2020 12:58 Ответить
Какие форматы? Там каждый день пацаны стают калеками и уже красивые девушки гибнут за Украину. С кем переговоры? С людоедами? С теми, что кидали бомбы на ясли в Сирии??? Мне один неадекват писал письмо, что он хечет убить всех детей Сирии ядерной ракетой. Репер Германии призывает создавать красивую музыку убивая украинцев. Это нормально? Это люди с которыми мы ведем переговоры? Ленин виноват в создании ДНР? Может виноват Кутузов? Это банда сектантов убийц и их НИКТО И НИЧТО НЕ ОСТАНОВИТ, КРОМЕ ОРУЖИЯ. ОНИ ВСЕ ПОДЛЕЖАТ ФИЗИЧЕСКОМУ УНИЧТОЖЕНИЮ ИБО ОНИ ПРЕСТУПНИКИ И НЕ ДОЛНЫ БЫТЬ В МОГИЛАХ ИХ МЕРЗКИЕ ОСТАТКИ НЕ ДОСТОЙНЫ КРЕМАЦИИ И ОГНЯ ИХ ГОДКИЕ ОСТАТКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ПОМОЙКЕ Слава Украине! Героям Слава! Слава Украинству! Слава украинскому Козачеству! Слава Князю Влидимиру и Руси! Слава Нахимову и Кутузову!Оказывайте помощь воинам АТО!
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30.05.2020 16:56 Ответить
 
 