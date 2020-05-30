Меркель отклонила приглашение Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате
Канцлер Германии Ангела Меркель отклонила приглашение американского президента Дональда Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщило издание Politico.
"Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за его приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на свое личное участие, на поездку в Вашингтон", - заявил в пятницу газете официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
Он добавил, что "она, конечно, будет продолжать следить за развитием пандемии".
Politico пишет, что отказ Меркель от приглашения Трампа в очередной раз продемонстрировал сложность отношений между двумя лидерами. Трамп неоднократно критиковал Германию и лично Меркель по таким вопросам, как положительное сальдо торгового баланса Берлина, его расходы на оборону. Меркель со своей стороны демонстративно выражала несогласие с односторонним подходом администрации Трампа к целому ряду внешнеполитических вопросов - от изменения климата до иранской ядерной сделки.
В разговоре между Трампом и Меркель на этой неделе у двух лидеров были горячие разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод "Северный поток-2" и отношения с Китаем, пишет издание, ссылаясь высокопоставленного американского чиновника.
Белый дом заявил на этой неделе, что планируется провести саммит в конце июня в Вашингтоне, а не в Кэмп-Дэвиде, как ранее предлагал Трамп.
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Все продались.. тьфу, бл..
Подзабыли многие, как я погляжу, сколько таких волнений
возмущенных афроамериканцев, то есть бандитов, мародеров, грабителей и просто хулиганья было за современную американскую историю.
Первое: убивать парня было нельзя, и полицейские, это сделавшие, должны ответить по всей строгости закона.
Второе: протестующие должны протестовать у отделений полиции, а не громить магазины,аптеки, автозаправочные станции, машины неотложной помощи, с целью пограбить потому как владельцы оных к гибели афроамериканца не имеют никакого отношения.
Третье: в 90-х годах в Лос-Анжелесе было "много более лучше"(С) "веселее". Сотрудники, работавшие там в то время, рассказывали мне, как из окна офиса, находившегося в небоскребе в даун-тауне они наблюдали за дымом, поднимающимся над районами города, и таким образом знали, какие районы уже подожгли "борцы за справедливость. Утихомирили и повязали буйных тогда - повяжут и сейчас, в США, по-слухам, тюрьмы замечательные, не каждый оттуда выходит на свободу до конца срока.
P.S. По рассказам тех же сотрудников, лучше всего в Лос-Анжелесе в 90-х были организованы корейцы: они свои магазинчики и ресторанчики от пащенков отбили, и не дали блатарям разгромить их. а блатарь - он и есть блатарь, независимо от цвета кожи и того зыка, на котором блатарь разговаривает. Понимает блатарь только одно - шелчок затвора, взведенного, то есть кулю в лоб.
Личное присутствие не обязательно.
Так что не стоит преувеличивать У Ж А С Н Ы Й Р А С К О Л.
Причина и суть спора в крысятничестве Меркель за счет Украины
В декабре 2019 года строительство было остановлено из-за санкций, которые ввели США.
Тогда Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором кроме прочего были подписаны ограничения, предусмотренные в отношении операторов строительства. Они включали блокировку американских активов, запрет на операции с теми, кто вошел в санкционный список, а также запрет на въезд в США.
Германия раскритиковала введение санкций и назвала это вмешательством США во внутренние дела страны. Кабмин Германии посчитал, что принятые США меры направлены против европейских и немецких компаний.Ангела Меркель лично осудила американские санкции против РФ.
«Я не вижу другой возможности, кроме как вести переговоры, но это будут очень решительные переговоры», - сказала она. Позже издание Bild назвало это выступление Меркель «объявлением войны».В начале мая правительство Германии заявило о своей поддержке проекта строительства «Северного потока-2» и надежде на то, что он будет реализован до конца. Немецкие власти сообщили, что продолжат поддерживать компании, участвующие в проекте.На этой неделе посол США в ФРГ заявил, что в Вашингтоне обсуждаются новые санкции в отношении «Северного потока-2», причем их одобряют и республиканцы, и демократы. Издание Handelsblatt сообщало, что в США надеются как минимум не допустить ввод в эксплуатацию «Северного потока-2».Ожидается, что новые санкции Трамп введет уже в понедельник.