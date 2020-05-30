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Меркель отклонила приглашение Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате

Меркель отклонила приглашение Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате

Канцлер Германии Ангела Меркель отклонила приглашение американского президента Дональда Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщило издание Politico.

"Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за его приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на свое личное участие, на поездку в Вашингтон", - заявил в пятницу газете официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Он добавил, что "она, конечно, будет продолжать следить за развитием пандемии".

Politico пишет, что отказ Меркель от приглашения Трампа в очередной раз продемонстрировал сложность отношений между двумя лидерами. Трамп неоднократно критиковал Германию и лично Меркель по таким вопросам, как положительное сальдо торгового баланса Берлина, его расходы на оборону. Меркель со своей стороны демонстративно выражала несогласие с односторонним подходом администрации Трампа к целому ряду внешнеполитических вопросов - от изменения климата до иранской ядерной сделки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль обсудил с послами стран G7 реформу здравоохранения, приватизацию и меры по стимулированию экономики. ФОТО

В разговоре между Трампом и Меркель на этой неделе у двух лидеров были горячие разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод "Северный поток-2" и отношения с Китаем, пишет издание, ссылаясь высокопоставленного американского чиновника.

Белый дом заявил на этой неделе, что планируется провести саммит в конце июня в Вашингтоне, а не в Кэмп-Дэвиде, как ранее предлагал Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель выступила за сохранение санкций против России

Автор: 

G7 (833) Меркель (2125)


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Топ комментарии
+8
Трамп наложил санкции на Северный поток - 2, а фрау после этого положила пилотку на самит G7
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30.05.2020 09:10
+7
Ко подзабыл, напоминаю, что этот полудурок стал главой самого мощного в мире государства только благодаря русским грязным манипуляциям.
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30.05.2020 08:58
+5
Классный подарок для *****.Своего добился.Посорил запад.Скоро ждем вторую серию зеленых человечеков.Спасибо драчуку и чучме,что лишили нас последнего шанса на независимость,отдав яо.
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30.05.2020 08:56
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Классный подарок для *****.Своего добился.Посорил запад.Скоро ждем вторую серию зеленых человечеков.Спасибо драчуку и чучме,что лишили нас последнего шанса на независимость,отдав яо.
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30.05.2020 08:56 Ответить
Хватит блеять о ЯО. Если бы оно осталось то ты бы сейчас ходил без штанов и жрал бы гнилую селедку как ходят и кушают в северной корее, а кнопка от него все равно была бы в мААЦкве как и тогда когда его отдавали.
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30.05.2020 09:35 Ответить
Хватит херь тут нести эту.Пакистан,до сих пор ездит на ослах и как то его содержит.А ты продолжай верить про кнопку в мацкве.
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30.05.2020 09:37 Ответить
Так того ж і їздить на ішаках.
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30.05.2020 09:53 Ответить
Ну так и ты бы сейчас ездил на ослах. Ты хоть понимаешь что такое ЯО. Это не гранатомет и не снаряд который просто так может лежать на складе десятилетиями и ему нихрена не будет. Ты хоть понимаешь в каком состоянии были эти ядерные боеголовки и все что связано с ними? Думешь американцы и европейцы дураки и не понимали что могло у нас произойти с этим оружием? Глубже нужно смотреть, а не лозунгами думать...
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30.05.2020 10:05 Ответить
Спасибо надо говорить также Бушу старшему и Клинтону. Клинтон вообще санкциями угрожал, если Украина не отдаст ЯО. А вот то, что 3ий в мире ядерный арсенал, поменяли на кусок туалетной бумаги-тут уже действительно вопросы к Кучме-Кравчуку
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30.05.2020 10:10 Ответить
Хочу, чтобы Ангела залюбила Путена по - немецки, дай б-г ей здоровья!
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30.05.2020 10:18 Ответить
Ко подзабыл, напоминаю, что этот полудурок стал главой самого мощного в мире государства только благодаря русским грязным манипуляциям.
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30.05.2020 08:58 Ответить
Кто*
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30.05.2020 08:58 Ответить
Какая разница благодаря чему.Важен результат и последствия.
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30.05.2020 09:02 Ответить
Какая разница!... Где то уже слышал такое
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30.05.2020 09:14 Ответить
Ну параша трамадолу помогла,от этого легче становиться.Оно еще и на второй срок пролезет.
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30.05.2020 09:17 Ответить
Разве только на пожизненный
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30.05.2020 09:22 Ответить
Какая разница когда Украина никому не надо,а за задницу нас кусает Московия и старается за лесть во внутрь
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30.05.2020 10:07 Ответить
Этот придурок, единственный после Кенеди, который официально заявил о существовании глубинного государства и борется с ним.
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30.05.2020 09:30 Ответить
С Кенеди еще вопрос не закрыт. Когда прийдет время мочить русню по настоящему, там появится русский след
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30.05.2020 09:54 Ответить
Трамп наложил санкции на Северный поток - 2, а фрау после этого положила пилотку на самит G7
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30.05.2020 09:10 Ответить
Угу. Не хочет ОЧНОГО формата исчо. З.Ы. Пардон за питрасянство.
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30.05.2020 09:24 Ответить
німці продались москві
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30.05.2020 09:22 Ответить
Так Трамп же продался?!
Все продались.. тьфу, бл..
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30.05.2020 09:51 Ответить
На керівних посадах комсомольці-тельманці. Шрьодер русскає гамно просто ****!
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30.05.2020 09:25 Ответить
А у нас камсамольці-ленінці. Ніякої різниці.
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30.05.2020 09:30 Ответить
Меркель - под контролем культа, т.е. глубинного сатанинского государства, с которым борется Трамп.
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30.05.2020 09:29 Ответить
Галоперидолу?
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30.05.2020 10:14 Ответить
в очном она только с ******
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30.05.2020 09:32 Ответить
Ничего общего в отказе с этим нет! Она боится коронавируса, а в Штатах сегодня настоящая бойня. Не заразится, так "негриллы" могут прибить, она не камикадзе
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30.05.2020 09:41 Ответить
проблемы с черными - это Трампу реквием на выборах
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30.05.2020 10:04 Ответить
Зато Байден на них поставил, посмотрим как ему поможет этот "гуталин"
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30.05.2020 10:07 Ответить
это другое, что Байден на них поставил, каждый собирает свои голоса в предвыборной гонке, но если будут в США проблемы с черными большие, то Трамп потеряет голоса и многих белых, Байден конечно же воспользуется этим
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30.05.2020 10:13 Ответить
ЩАЗ.
Подзабыли многие, как я погляжу, сколько таких волнений возмущенных афроамериканцев, то есть бандитов, мародеров, грабителей и просто хулиганья было за современную американскую историю.
Первое: убивать парня было нельзя, и полицейские, это сделавшие, должны ответить по всей строгости закона.
Второе: протестующие должны протестовать у отделений полиции, а не громить магазины,аптеки, автозаправочные станции, машины неотложной помощи, с целью пограбить потому как владельцы оных к гибели афроамериканца не имеют никакого отношения.
Третье: в 90-х годах в Лос-Анжелесе было "много более лучше"(С) "веселее". Сотрудники, работавшие там в то время, рассказывали мне, как из окна офиса, находившегося в небоскребе в даун-тауне они наблюдали за дымом, поднимающимся над районами города, и таким образом знали, какие районы уже подожгли "борцы за справедливость. Утихомирили и повязали буйных тогда - повяжут и сейчас, в США, по-слухам, тюрьмы замечательные, не каждый оттуда выходит на свободу до конца срока.

P.S. По рассказам тех же сотрудников, лучше всего в Лос-Анжелесе в 90-х были организованы корейцы: они свои магазинчики и ресторанчики от пащенков отбили, и не дали блатарям разгромить их. а блатарь - он и есть блатарь, независимо от цвета кожи и того зыка, на котором блатарь разговаривает. Понимает блатарь только одно - шелчок затвора, взведенного, то есть кулю в лоб.
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30.05.2020 12:30 Ответить
да, но черного парня убили, давили специально, даже возможно чтобы спецом и спровацировать протесты,а проблемы с черными и цветными не нужны белым в США, теперь Байден придет типа наведет порядок, а при Трампе бардак.. видишь?
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30.05.2020 12:45 Ответить
Полицейские ответят, и города от блатарей (разноцветных, 50 оттенков коммунистического красного, когда "всем по потребностям", а у блатарей они большие) очистят, и Дональда Фредовича таки переизберут, никуда они не денутся, мне так очень видится.
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30.05.2020 14:25 Ответить
Да как она может поехать если в одном бункере вместе с &&лом сидит.
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30.05.2020 09:39 Ответить
Ви хоч раз бачили ***** в супермаркетi на закупах , пiд час пандемii ?

Меркель відхилила запрошення Трампа взяти участь у саміті G7 в очному форматі - Цензор.НЕТ 2165
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30.05.2020 12:03 Ответить
Это лишь означает что она не обладает никакой реальной властью. Её работа - озвучивать решения, принятые настоящими Хозяевами страны.
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30.05.2020 12:34 Ответить
кто настоящие хозяева страны?... the Cult?
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30.05.2020 12:49 Ответить
Банковско-промышленный капитал.
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30.05.2020 13:34 Ответить
глобальные кланы - корпорации
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30.05.2020 13:55 Ответить
Пусть так; неважно. Речь о том что никакой реальной власти у неё нет. Потому она ходит по супермаркетам "как простой инженер" (С)
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30.05.2020 14:11 Ответить
ей уже немного осталось побыть на посту канцлера и лидера ХДС/ХСС... а дальше неизвестно даже чьего лидера поставят
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30.05.2020 14:15 Ответить
https://youtu.be/JbsW2CPCJF0
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30.05.2020 16:26 Ответить
о, а де маска (намордник)? Нема? А чому у нас вимагають?
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30.05.2020 12:41 Ответить
Історія сторічної давності повторюється один в один. Нацисти комуністи брати навік.
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30.05.2020 09:56 Ответить
Боїться,що він трамп на неї покладе?
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30.05.2020 10:09 Ответить
Да пусть пререкаются. Главное,чтобы кацапня страдала.
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30.05.2020 10:16 Ответить
Кто еще не знает, я поясню ситуацию по Трампу и Байдену. Большая часть афроамериканцев мусульмане, они ненавидят иудеев, другая часть тоже любви к ним не испытывает Так что Байден легко может попасть "впросак" с иудеями, которые как и в Украине, управляют там финансовыми потоками
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30.05.2020 10:26 Ответить
Германская тупая пилотка.
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30.05.2020 10:37 Ответить
Фрау опустила Путлера ниже плинтуса,а следом и Макрон подписался
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30.05.2020 10:38 Ответить
Немецкая политика развернулась на 180 *,так что крысы кремлдя сливайте воду ТУЧНЫЕ времена прошли...
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30.05.2020 10:41 Ответить
хз, трамп настойчиво и последовательно х.есосит все международные организации, может вирус лишь предлог, чтоб ему тоже намекнуть.
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30.05.2020 11:46 Ответить
Меркель не отказалась от участия в обсуждении - оно может пройти и в онлайн-режиме.
Личное присутствие не обязательно.
Так что не стоит преувеличивать У Ж А С Н Ы Й Р А С К О Л.
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30.05.2020 12:58 Ответить
Между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе телефонного разговора на этой неделе возникли «горячие разногласия» из-за строительства трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Politico, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.
Причина и суть спора в крысятничестве Меркель за счет Украины
В декабре 2019 года строительство было остановлено из-за санкций, которые ввели США.

Тогда Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором кроме прочего были подписаны ограничения, предусмотренные в отношении операторов строительства. Они включали блокировку американских активов, запрет на операции с теми, кто вошел в санкционный список, а также запрет на въезд в США.
Германия раскритиковала введение санкций и назвала это вмешательством США во внутренние дела страны. Кабмин Германии посчитал, что принятые США меры направлены против европейских и немецких компаний.Ангела Меркель лично осудила американские санкции против РФ.
«Я не вижу другой возможности, кроме как вести переговоры, но это будут очень решительные переговоры», - сказала она. Позже издание Bild назвало это выступление Меркель «объявлением войны».В начале мая правительство Германии заявило о своей поддержке проекта строительства «Северного потока-2» и надежде на то, что он будет реализован до конца. Немецкие власти сообщили, что продолжат поддерживать компании, участвующие в проекте.На этой неделе посол США в ФРГ заявил, что в Вашингтоне обсуждаются новые санкции в отношении «Северного потока-2», причем их одобряют и республиканцы, и демократы. Издание Handelsblatt сообщало, что в США надеются как минимум не допустить ввод в эксплуатацию «Северного потока-2».Ожидается, что новые санкции Трамп введет уже в понедельник.
Меркель відхилила запрошення Трампа взяти участь у саміті G7 в очному форматі - Цензор.НЕТ 328
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30.05.2020 13:22 Ответить
на пенсию подельница рашиста уйдет с позором..
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30.05.2020 14:51 Ответить
 
 