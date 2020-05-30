За сутки в Украине зафиксировано 393 новых случая COVID-19, всего - 23 204, из них 696 летальных, 9311 пациентов выздоровели
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 30 мая в Украине 23 204 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 696 летальных, 9311 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 393 новых случая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 958 случаев;
Волынская область - 887 случаев;
Днепропетровская область - 933 случая;
Донецкая область - 158 случаев;
Житомирская область - 699 случаев;
Закарпатская область - 1171 случай;
Запорожская область - 440 случаев;
Ивано-Франковская область - 1379 случаев;
Кировоградская область - 506 случаев;
г. Киев - 2904 случая;
Киевская область - 1556 случаев;
Львовская область - 1619 случаев;
Луганская область - 46 случаев;
Николаевская область - 288 случаев;
Одесская область - 883 случая;
Полтавская область - 268 случаев;
Ривненская область - 1680 случаев;
Сумская область - 168 случаев;
Тернопольская область - 1160 случаев;
Харьковская область - 1025 случаев;
Херсонская область - 178 случаев;
Хмельницкая область - 432 случая;
Черновицкая область - 3306 случаев;
Черкасская область - 401 случай;
Черниговская область - 159 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 мая 2020 в Центр поступило 929 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 57935 сообщений о подозрении на COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тема следующей пандемии - учимся включать поворотники.
Кстати, единственный плюс от карантина, что теперь не нужно здоровать за руку со всякими мудозвонами, с которыми раньше нужно было здороваться, корпоративная этика, мать ее..
Вся ця офіційна "статистика" і яйця виїденого не варта.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 30 мая в Украине 23 204 лабораторно подтвержденных случая COVID-19Источник: https://censor.net/n3199006"
приховування епідемії і ігнорування карантинних заходів Бацькі зараз "насипе перцю за комір"...
очевидного ответа "нет"? да?
https://censor.net/user/469515
актрисы - это серьёзно... это не вирусологи убогие
https://censor.net/comments/locate/3199006/019214e9-ddf3-7102-8b12-08a6c8e11a6c
жгите еще. https://censor.net/comments/locate/3199006/019214e9-ddf3-7102-8b12-08a6c8e11a6c
Можно отметить некие атипичные моменты в Вашей манере сарказмировать, но то таке.
Первое предложение Вашего поста тоже на понял, но пояснений не жажду.
Я думаю на следующей неделе когда будут результаты новых заболевших мы получим совсем другие цифры. В любом случае с ослаблением карантина, запуска транспорта мы пойдем по российскому пути. Может немного легче но от этого никуда не деться.
Многие думают что они уже переболели в легкой форме. Кто-то кашлял кто-то чихал. Но тесты например футболистов перед возобновлением сезона показывают что из них никто не переболел, соответственно переболело совсем мало людей. И это результат жесткого карантина. А сейчас заходят в метро в маске и сразу ее снимают.
Як роблять на білоруському каналі "Баста"...
якщо так, я запамятаю цей пост і буду рефері 08.06.
16-17 = -1
в ВОЗ ))
В магазинах меряют покупателям температуру. Меряют скрытно, ибо знают, что нарушают закон (act 1988) и могут попасть на такие деньги из-за class action, что останутся без штанов (в шямом смысле слова). Но приказ властей есть приказ, и потому, приседая от страха, но таки меряют температуру на расстоянии. Значит, не сходится у властей штата статистика, не могут они хозяевам своим отрапортовать требуемое число заболевших и оставить (а лучше усилить) ограничения "самоизоляции".
Только все это сполохи давно задуманного, но неудавшегося плана.
А все почему? А все потому, что план таков, что вынь одно ключевое звено - все и посыпется, как карточный домик. А ключевым звеном был ввод Китайской Народно-Освободительной Армии, освобождать народ австралийский от макароновируса (и от жизней вместе с вирусом). А должна была та армия быть армией или медиками (все военнообязанные в тоталитарных государствах) или вояки должны были приехать под видом китайских строителей - то уже дело десятое.
Не знаю, что будут делать с этими сепаратистами - властями штата, а я дала бы им грохнутся в дефолте, потому что долг у штата Виктория колоссальный. Не дала бы нигде перефинансироваться (федеральное надзирающее агенство имеется), и пусть учителя, полиция и прочие работники, получающие зарплаты из бюджета штата ходят с плакатами "Жрать нечего деньги давай" под оффисом премьера штата, которого они же сами и выбрали. Лейбористсткие партии штатов должны быть запрещены как партии сепаратистов и агентов влияния - вот и весь сказ.
пару дней назад коммуняка - Премьер штата Виктория предложил наемным работникам доносить на бизнесы, владельцы которых принуждают своих работников выходить на работу.
Сделано это для того, чтобы бизнесы закрылись, разорились полностью. Видать, не могут коммуняки достичь поставленной им хозяевами цели по уничтожению австралийских бизнесов.
Не знаю я, что будут делать федералы с коммуняками местными, а я довела бы штат Виктория (Квинсленд тоже) до дефолта, благо долг такой, что это сделать легко, не позволяя властям перефинасироваться (благо, федеральный надзирательный орган имеется), а потом взяла штат под федеральное управление, как компании берут, когда они объявляют банкротство, переходят under administration.
Вот тут они, зайчики, и допрыгались бы...