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Новости Коронавирус и карантин
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Число жертв коронавируса в мире превысило 365 тыс. человек, инфицированных - уже больше шести миллионов

Число жертв коронавируса в мире превысило 365 тыс. человек, инфицированных - уже больше шести миллионов

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 субботы достигло 365 тыс. 011 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 679.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 субботы насчитывалось 5 млн 930 тыс. 035 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 116 тыс. 116, излечились почти более 2,5 млн. человек.

По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 6 млн 033 тыс. 835 человек, количество смертельных случаев превысило 366 тыс., излечились 2,66 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 747 тыс. 087 (102 тыс. 836 скончавшихся), Бразилии - 465 тыс. 166 (27 тыс. 878), Великобритании - 272 тыс. 607 (38 тыс. 243), Испании - 238 тыс. 564 (27 тыс. 121), Италии - 232 тыс. 248 (33 тыс. 229), Франции - 186 тыс. 923 (28 тыс. 717), Германии - 182 тыс. 922 (8 тыс. 504), Индии - 173 тыс. 491 (4 тыс. 980), Турции - 162 тыс. 120 (4 тыс. 489), Иране - 146 тыс. 668 (7 тыс. 667), Перу - 148 тыс. 285 (4 тыс. 230).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 47,1 против 46,5 в пятницу. В США он достиг 316 человек, Испании - 580, Великобритании - 562, Италии - 550, Бразилии - 132, Франции - 440, Германии - 103, Турции - 53, Иране - 92, Индии - 4, Перу - 128.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине зафиксировано 393 новых случая COVID-19, всего - 23 204, из них 696 летальных, 9311 пациентов выздоровели

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
І знов в темі вся ольгінська пи...обратія

розганяючи тему "просто грип"
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30.05.2020 11:54
+3
разгоните воз и арестуйте гейтса и пандемия исчезнет
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30.05.2020 11:20
+2
КороноДерьмо нуждается в рекламе....
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30.05.2020 10:54
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https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 7 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2010 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила отчёт, критикующий действия ВОЗ касательно пандемии гриппа H1N1 в 2009 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF#cite_note-32 [32] .Отчёт обвиняет Всемирную организацию здравоохранения, а также правительства стран Европы и учреждений Евросоюза в действиях, приведших к растрате государственных средств и внушению населению необоснованных страхов. Из-за ограниченного масштаба эпидемии, крупные партии закупленной вакцины не были использованы.
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30.05.2020 10:47 Ответить
H1N1 virus pandemic history[https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Swine_influenza&action=edit&section=32 edit ]
A study conducted in 2008, and published in the journal Nature, has managed to establish the evolutionary origin of the flu strain of swine origin (S-OIV).https://en.wikipedia.org/wiki/Swine_influenza#cite_note-114 [114]
The ************ origin of the flu virus that caused the 2009 pandemics can be traced before 1918. Around 1918, the ancestral virus, of avian origin, crossed the species boundaries and infected humans as human H1N1. The same phenomenon took place soon after in America, where the human virus was infecting pigs; it led to the emergence of the H1N1 swine strain, which later became the classic[https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedialease_clarify clarification needed ] swine flu. However, genetic coding of H1N1 shows it is a combination of segments of 4 influenza viruses forming a novel strain- North American Swine (30.6%) - PIG ORIGIN FLU North American Avian (34.4%) - BIRD ORIGIN FLU Human influenza strain (17.5%) Euroasian swine (17.5%) - PIG ORIGIN FLU. QUADRUPLE GENETIC RE-ASSORTMENT - coinfection with influenza viruses from diverse animal species. Due to coinfection, the viruses are able to interact, mutate, and form a new strain to which host has variable immunity.

Іспа́нський грип, або «іспа́нка» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. La Grippe Espagnole, або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 ісп. La Pesadilla) - найбільша за смертністю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F пандемія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF грипу за всю історію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE людства (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%83&action=edit&redlink=1 пандемії грипу https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_pandemic [en] ), що тривала з січня 1918 року по грудень 1920-го. За цей час заразилося 500 млн осіб, або близько чверті тодішнього населення світуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF#cite_note-FOOTNOTETaubenbergerMorens2006-1 [1] . За різними оцінками, у всьому світі від іспанки померло 17https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF#cite_note-Spreeuwenberg-2 [2] - 50 млн, а за деякими джерелами навіть 100 млн осібhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF#cite_note-4 [4] .

Питання є?
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30.05.2020 11:38 Ответить
КороноДерьмо нуждается в рекламе....
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30.05.2020 10:54 Ответить
Сенатор потребує знов бані ))
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30.05.2020 11:50 Ответить
т.е. погиб только каждый двадцатитысячный абориген планеты......

и положили экономику(как всегда больше всех Украина)..... т.е. в таком городе как... напр. скажем шо в Париже - 7 млн. жителей, погибло около 300 жителей?
ну просто прямо как атака инопланетян.ах да, то ли еще будет.
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30.05.2020 10:54 Ответить
Надо было подождать, когда 5% вымрет и только тогда начинать беспокоиться? Ведь чего не сделаешь, для процветания экономики. Правда же, потеря 5% потребителей товаров и услуг экономике только на пользу? (про моральную сторону такой стратегии нечего и говорить. )
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30.05.2020 11:53 Ответить
Нда.
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30.05.2020 10:55 Ответить
Кремлевские бараны гордятся что во 2 Мировой подохло 60 млн.24 июня на красной площади очередня радость по случаю 75 летия того позора па имени паБЕДА...стадо идиоттов
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30.05.2020 10:56 Ответить
Это не радость, а показуха и увод в сторону.ЧТОБ ЛЮДИ НЕ СПРОСИЛИ С ЭТИХ НЕРУССКИХ БОЛЬШЕВИКОВ(Сталина в 1941г.уже не было на трибуне) за смерть 100млн.в 20в.и уничтожение ГрекоАнара(ИндоПэриджана) Кавказского с разбазариванием его земель.Сейчас мировые правители напали на язык Атама,данный огнем в стране Огей.Они стараются его уничтожить.
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30.05.2020 11:17 Ответить
и шо?
бразильянцы он уже как мы - рядами ложатся,,,,
но рыжему мало - всех на работу и в кучу слепить....
та пойду с рыжим под руку, не - работать буду я,
а ето падло нехай просто рядом со мной сидит и ни на шаг не остает... - и шо б без маски!
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30.05.2020 10:58 Ответить
легко жизни на цифры считать пока жизни твоих внуков не упали в ету цифру - доня казел
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30.05.2020 11:05 Ответить
https://www.facebook.com/avmalgin?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBspHKZ2T2QBk0U43EaUNmkhlhYedZ5Ad88xCxfpIpTp34IXjnO9S7idMx8p1miMFRvlbqEQiZ725Qy&hc_ref=ARQBjoLHYZ3Osrhi3YQkTMfu3RHecYEjs8cKXLwtPOizmEp7Pv9QzCw1UtFELYVGzZw&fref=nf Андрей Мальгин из Италии.
26 мая в 12:30 ·

За время карантина Митя умудрился вырасти вообще из всего и остался без одежды. Поехали в Монтекатини восполнить гардероб. Хозяйка магазина, наша знакомая, сидит за кассой и плачет. Спрашиваем, что случилось. Оказывается, позвонила подруге в Бергамо. А у той за два месяца умерли последовательно отец, мать, бабушка, два дедушки, сестра и двоюродная сестра. То есть полностью разрушилась целая семья. Вот такой "обычный грипп",
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30.05.2020 11:40 Ответить
рука не поднимается лайк ставить, но спасибо за коммент...
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30.05.2020 11:47 Ответить
це - фейк. По статистиці стільки навіть старих не вмирає. А щоб у однієї людини вимерли всі рідні (зверніть увагу: сестра і двоюродна сестра - люди молоді, бо інакше у видуманої торговки б не було бабушок, не живуть же вони більше сотні років) настільки малоймовірна подія, що повинна або мати офіційне підтвердження або спамитися як дуже невміла брехня.
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30.05.2020 12:02 Ответить
ну когда баран, тогда не отнять же....
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30.05.2020 12:36 Ответить
повторюсь - ну когда баран , тогда не отнять же...
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30.05.2020 12:42 Ответить
чем то мне доня товарища геббельса напоминает....
одно из его выражений:
гибель одного человека - ето трагедия, гибель миллионов ето статистика....
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30.05.2020 12:01 Ответить
разгоните воз и арестуйте гейтса и пандемия исчезнет
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30.05.2020 11:20 Ответить
саме так, дуже наочний приклад маніпулювання свідомістю з допомогою тупих чи (і) проплачених змі. Інший приклад: кіно зробило нам президента. Всі дивуються, хоч і не всі признаються: як це ми так здуру проголосували? - А так, просто надо перестать дивиться 95 квартал і інші подібні низькопробні шоу. Більше читайте розумних книжок, якщо хочеться розважитись, подивіться якесь ігрове кіно. Типу таксі1,2. Буде справді весело і добро переможе зло. Але те кіно ніяк не вплине на ваш світогляд.
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30.05.2020 12:07 Ответить
ПРАВИЛЬНЕ РІШЕННЯ ТРАМПА



https://ria.ru/20200529/1572203094.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews Президент Дональд Трамп оголосив про розрив відносин США з ВОЗ. Американський лідер пояснив своє рішення тим, що ВОЗ відмовилася проводити необхідні Вашингтоном реформи. Глава Білого дому додав, що тепер США перенаправляють кошти, які призначалися для організації, на термінові потреби охорони здоров'я по всьому світу.

Трамп вполне справедливо рассматривает ВОЗ как структуру, подконтрольную его глобальным политическим противникам. В определенном смысле ВОЗ является вполне сформировавшейся террористической структурой хотя бы потому, что продвигаемые ею методы с полным правом можно назвать террором, который насаждается в виде угрозы пандемии, причем открытым остается вопрос с происхождением самого вируса и причастности к нему ВОЗ или дружественных ей структур.\Ель Мюрид

\Очікую аналогічне рішення від Британії,Австралії,КАнади.Далі,скоріше ВСього, ВОЗ здасться і переобере китайського ставленика Гебрейесуса.
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30.05.2020 11:49 Ответить
І знов в темі вся ольгінська пи...обратія

розганяючи тему "просто грип"
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30.05.2020 11:54 Ответить
рівень смертності від коронавірусу на 1 млн населення планети склав 47,1 проти 46,5 у п'ятницю


Це не "рівень смертності",а кількість смертей на мільйон

смертність може бути пораховано точно лише пізніше "за результатами пандемії"

І вона береться відсотках від інфікованих хворих..
В Ізраїлі нарахували смертність в 60 разів більшу ніж від звичайного грипу..

Це,звичайно не так..
Смертність поки що очікується (вирахувана екстраполяцією на майбутнє) у 10-20 разів більша..
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30.05.2020 11:59 Ответить
не путайте довірливих читачів. Смертність - відсоток смертей на кількість жителів. Летальність - відсоток смертей на кількість захворівших. Чи вважаєте ви інфікованих захворівшими?
Чи відома вам показник смертністі і летальності на круїзному лайнері "бриліантова принцеса"? де переважна більшість людей була пенсійного віку. Цей випадковий ненавмисний експеримент щодо дії ковід19 на людський організм розбиває вщент будь-які "екстраполяційні" фантазії диванних експертів.
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30.05.2020 12:17 Ответить
"У коронавируса смэртнасть как у грыппа!"
"В год ат грыпа умирает 400 тысяч!"
Вот эти два утверждения в феврале повторяли кацапские боты и уже как попугаи тупорылые полезные идиоты, у которых с интеллектом совсем туго.
Им говорили, что динамика смертности гораздо выше, но упоротые свидетели мирового заговора с куриным мозгом продолжали верещать свои свинячие высеры.
Всего за 4 месяца пандемии коронавирус убил такое же количество людей как грипп.
И это при карантине.
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30.05.2020 12:03 Ответить
ще за сталіна виникла приказка про те, що важливо якраз" кто как щитаєт". Так от: всіх старих померлих і тих, в кого були невиліковні хвороби, записували в жертви ковіду, якщо у трупа тест показував вірус. А часто записували і тих, у кого тест був негативний. Бо такі дії були простимульовані подвійно інструкцією і грошима фармамафії ( прибутки від непотрібної вакцини перкриють востократ подібні витрати). Паталогоанатоми в більшості з цим незгодні, але хто їх питатиме. Принаймні зараз. Але коли почнуться процеси, а янадіюсь, що вони будуть, над ініціаторами ковідістерії, то перед людською спільнотою відкриються справжні глибини нелюдської підлості. І тоді деякі румини скажуть: а ми давно це знали
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30.05.2020 12:26 Ответить
Ничего, вот в сентябре мэр Москвы мышебратьев от макароновируса "привьет" (уже обещано), так статистика со смертями и наладится, миллион прибавится, а то и два,.
Не понимаю я, почему сообщение об "иммунизации" на российском форуме вызвало у мышебратьев ступор, они что, не верят в достижения российской медицины?
Вот это зря они, все будет, как им обещано Собяниным.
Это им не с жЫдо-бИндерами в кисельвизоре воевать и освобождать Донбасс от фОшизма и нОцизна.
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30.05.2020 12:17 Ответить
Шановне панство! Не дуже розслабляйтеся бо з елементарним грипом можна відправитись на той світ.Корона росповсюджується в Україні ударними темпами. До кінця року буде по за 100 тис.хворих на цю заразу,гарантую.Давно замітив як українці нехтують простими правилами гігієни. Вже років з10 при зустрічи не занімаюсь рукостисканням. Покакав-помий руки!
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30.05.2020 14:38 Ответить
 
 