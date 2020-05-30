РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10312 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 045 7

В Киеве за сутки подтвердили 55 случаев COVID-19, 40 человек выздоровели, - Кличко

В Киеве за сутки подтвердили 55 случаев COVID-19, 40 человек выздоровели, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 55 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, зафиксировано еще 40 выздоровлений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facеbook.

"За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом у 55 человек. 7 из них - медики. Один случай - летальный", - написал он.

На сегодня в столице уже 2904 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Среди тех, что заболели за сутки - 34 женщины в возрасте от 21 до 77 лет и девочка 15 лет, 19 мужчин от 21 до 81 года и мальчик, которому 3 года.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего коронавирус за период пандемии преодолели 637 жителей Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине зафиксировано 393 новых случая COVID-19, всего - 23 204, из них 696 летальных, 9311 пациентов выздоровели

В Киеве за сутки подтвердили 55 случаев COVID-19, 40 человек выздоровели, - Кличко 01

Автор: 

карантин (16729) Киев (25472) Кличко (4635) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну мона подумать что каждый прокашлявшийся, бежит в больницу с воплями, а не тестируют в первую очередь дупутатов и прочих обосравшихся типо попов и монахов(последних на СПИД надо скорее тестировать - а не тестировать откормленного быка на вирус короны)
показать весь комментарий
30.05.2020 10:57 Ответить
Боря выйди с моря, не каламуть вода!
показать весь комментарий
30.05.2020 11:03 Ответить
да даже тут по попАм и монахам и дупутатам и прочим писало - сколько подхватили насморк и сразу загребли тесты.
так шо минуснуть половину от тестанутых = еще и маловато будет. или это все "добро" не везет на тесты своих водителей, челядь, любовниц и помощников?
так тогда по Киеву получится - 80% для "службанов", а 20% - для уже подыхающих холопов.
че не так?
мож цифры не те, но только - в сторону уменьшения
показать весь комментарий
30.05.2020 11:13 Ответить
Лекарств от Короны нет ни в одной стране Мира,а вылечились....Пенициллином или Аспирином?
показать весь комментарий
30.05.2020 11:40 Ответить
Не вылечились, а выздоровели вопреки лечению.
показать весь комментарий
30.05.2020 11:53 Ответить
 
 