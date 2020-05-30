В Киеве за сутки подтвердили 55 случаев COVID-19, 40 человек выздоровели, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 55 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, зафиксировано еще 40 выздоровлений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facеbook.

"За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом у 55 человек. 7 из них - медики. Один случай - летальный", - написал он.

На сегодня в столице уже 2904 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Среди тех, что заболели за сутки - 34 женщины в возрасте от 21 до 77 лет и девочка 15 лет, 19 мужчин от 21 до 81 года и мальчик, которому 3 года.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего коронавирус за период пандемии преодолели 637 жителей Киева.

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