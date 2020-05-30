За прошедшие сутки в ВСУ зафиксировано 20 новых случаев COVID-19, 10 из которых у военнослужащих из Харьковской области, - командование Медсил
По состоянию на утро 30 мая в Вооруженных Силах Украины подтверждено еще 20 новых случаев заболевания коронавирусом, при этом выздоровели от COVID-19 уже 111 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 30 мая в Вооруженных силах Украины болеет 107 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 111 человек, летальных случаев – 3", - сказано в сообщении.
Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев COVID-19.
В учреждениях здравоохранения находится 13 человек (Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь и Киевская городская клиническая больница - по 1 сотруднику ВСУ). В лазарете воинской части Харьковской области находится 10 военнослужащих.
"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение. У военнослужащих Харьковской области симптомы заболевания отсутствуют" – отметили медики.
Кроме того, лечатся дома под наблюдением медицинской службы 7 человек (Киевская, Винницкая, Одесская, Черновицкая области - по 1 военнослужащему, Харьковская область - 1 сотрудник ВСУ, Ивано-Франковская область - 2 военнослужащих). Их состояние здоровья удовлетворительное, течение заболевания легкое.
Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 452 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 45 человек.
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