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За прошедшие сутки в ВСУ зафиксировано 20 новых случаев COVID-19, 10 из которых у военнослужащих из Харьковской области, - командование Медсил

За прошедшие сутки в ВСУ зафиксировано 20 новых случаев COVID-19, 10 из которых у военнослужащих из Харьковской области, - командование Медсил

По состоянию на утро 30 мая в Вооруженных Силах Украины подтверждено еще 20 новых случаев заболевания коронавирусом, при этом выздоровели от COVID-19 уже 111 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 30 мая в Вооруженных силах Украины болеет 107 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 111 человек, летальных случаев – 3", - сказано в сообщении.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев COVID-19.

В учреждениях здравоохранения находится 13 человек (Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь и Киевская городская клиническая больница - по 1 сотруднику ВСУ). В лазарете воинской части Харьковской области находится 10 военнослужащих.

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"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение. У военнослужащих Харьковской области симптомы заболевания отсутствуют" – отметили медики.

Кроме того, лечатся дома под наблюдением медицинской службы 7 человек (Киевская, Винницкая, Одесская, Черновицкая области - по 1 военнослужащему, Харьковская область - 1 сотрудник ВСУ, Ивано-Франковская область - 2 военнослужащих). Их состояние здоровья удовлетворительное, течение заболевания легкое.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 452 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 45 человек.

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Автор: 

армия (8492) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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30.05.2020 12:32 Ответить
 
 