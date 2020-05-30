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Перестрелка в Броварах: Начинается суд над 21 задержанным, полиция определила более 60 участников разборок, включая заказчиков, - Геращенко

Перестрелка в Броварах: Начинается суд над 21 задержанным, полиция определила более 60 участников разборок, включая заказчиков, - Геращенко

В Броварском суде начинается процедура определения меры пресечения для 21 задержанного после криминальных разборок перевозчиков в Броварах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом замминистра внутренних дел Антон Геращенко написал на странице в Facebook.

"Полиция и прокуратура требуют для всех задержанных титушек меры пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца.

Судебные заседания должны быть открытыми для общества и СМИ.

Полиция на сегодня определила более 60-ти участников перестрелки включая заказчиков.

Часть из них пытается скрыться. Но это им не удасться.

Всех найдём и передадим в суд для определения меры и степени вины каждого", - написал Геращенко.

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Перестрелка в Броварах: Начинается суд над 21 задержанным, полиция определила более 60 участников разборок, включая заказчиков, - Геращенко 01

Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Автор: 

Бровары (337) стрельба (3250) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+30
Тих, хто був без маски, оштрафувати на 17 тисяч, а решті попередження.
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30.05.2020 12:05
+28
Подивимося, що скаже самий гуманний суд у світі.
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30.05.2020 11:56
+27
Тітушня знайшла пригоду на свою сраку.
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30.05.2020 11:54
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Із цього роя не буде ... !
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30.05.2020 16:35 Ответить
Так что им светит то, наградные пистолеты от Авакова?
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30.05.2020 16:50 Ответить
суд пройдёт в Кагарлыке ? Из местного СИЗО будут привозить раскаявшихся со следами от противогаза на лице и от электрического тока ?
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30.05.2020 17:15 Ответить
Стрілянина в Броварах: Починається суд над 21 затриманим, поліція визначила понад 60 учасників розбірок, включно із замовниками, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9710

...
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30.05.2020 17:26 Ответить
А чому їх не шукали з 2015 року?
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30.05.2020 17:27 Ответить
то пукін би напав..
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30.05.2020 17:29 Ответить
Зять пригласил титушек, а тесть посадит, подставили ребят, обидно...
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30.05.2020 18:25 Ответить
Чистая показуха.
В каком-нибудь Мухосранске им точно ничего бы не было.
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30.05.2020 19:31 Ответить
Герыч ! В отставку вашу банду !
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30.05.2020 19:31 Ответить
Україна повертається в дев'яності роки
В лихие девяностые, после заката солнца, выходить на улицы города было смертельно опасно. С наступлением темноты были слышны автоматные очереди и одиночные пистолетные выстрелы. Иногда раздавались сильные взрывы, от которых дрожали стёкла в окнах. В ночной тишине был слышен вой пожарных сирен техники МЧС, спешащих на очередной поджог автостоянки или подпольного цеха по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции. Интенсивно шел передел общественной собственности.
Дорогие легковые автомобили иностранного производства взрывались вместе с их хозяевами и персональными водителями. Таким варварским способом в Украине убирались конкуренты и устанавливался контроль над финансовыми потоками и наркотрафиком.
Нынешняя «реформированная» украинская полиция при шестом президенте Украины возвращается на уровень времен дважды судимого шапкокрада пана Виктора Януковича и похоже что «съехала с катушек».
При каденции Януковича силовики чувствовали себя достаточно вольготно, потому что над ними не было надлежащего контроля. Так, например, во Врадиевке трое мужчин затащили в автомобиль 29-летнюю женщину, вывезли ее в лесополосу возле села Сырово, избили и изнасиловали. Жертва насилия сообщила следователю, что ее избили и изнасиловали два офицера милиции - лейтенант Дмитрий Полищук и старший лейтенант Евгений Дрыжак. Ее также бил местный таксист, сказала пострадавшая Ирина Крашкова.
Преступление такого же характера, с тяжкими последствиями совершили силовики в украинском городе Кагарлык.
Как рассказали журналистам в ГБР, ночью с 23 на 24 мая 2020 оперативники Кагарлыцкого отделения полиции в своем кабинете пытали женщину, которую вызвали в качестве свидетеля кражи. Ей надевали противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После издевательств и запугивания гражданки, начальник сектора криминальной полиции пан Николай Кузив и оперуполномоченный пан Сергей Сулима несколько раз изнасиловали свою жертву.
Если министр внутренних дел Украины пан Арсен Борисович Аваков не отреагирует должным образом на это преступление, то украинская полиция может трансформироваться в «бандитське угруповання» в погонах.
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30.05.2020 20:40 Ответить
І саме смішне що цю банду привезла віницька поліція за бюджетні кошти тих хто платить подадки. Це правоубивці а не правоохоронці. Тільки вільний продаж зброї усім бажаючим, бо буде як в штаті Міннесота, де якраз і немає її вільного продажу і поліцейські безкарно дозволяюь собі задушити затриманого.
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31.05.2020 10:05 Ответить
А то .Аваков не в курсе, кто кого крышует))) Живет на зарплату Аваков)))
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30.05.2020 22:43 Ответить
Закон и порядок, так аваков говорил, когда селфился с nova полицией? Закона net, порядка тоже. Кстати. А где вертолёты? Те, которые аваков во Франции купил?
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31.05.2020 03:51 Ответить
Аваков должен был подать в отставку после изнасилования девушки в мусорском застенке. А вместо этого - закрутил театральную постановку со стрельбой в Броварах. Стопудовая мусорская провокация для отбеливания своей банды...
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31.05.2020 07:09 Ответить
и стрельбы над её головой
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31.05.2020 07:30 Ответить
Стрілянина в Броварах: Починається суд над 21 затриманим, поліція визначила понад 60 учасників розбірок, включно із замовниками, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3628
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31.05.2020 08:28 Ответить
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