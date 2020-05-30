Перестрелка в Броварах: Начинается суд над 21 задержанным, полиция определила более 60 участников разборок, включая заказчиков, - Геращенко

В Броварском суде начинается процедура определения меры пресечения для 21 задержанного после криминальных разборок перевозчиков в Броварах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом замминистра внутренних дел Антон Геращенко написал на странице в Facebook.

"Полиция и прокуратура требуют для всех задержанных титушек меры пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца.

Судебные заседания должны быть открытыми для общества и СМИ.

Полиция на сегодня определила более 60-ти участников перестрелки включая заказчиков.

Часть из них пытается скрыться. Но это им не удасться.

Всех найдём и передадим в суд для определения меры и степени вины каждого", - написал Геращенко.

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Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.