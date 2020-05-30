Наемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Авдеевки, - Минобороны
С начала текущих суток, 30 мая, российско-оккупационные войска дважды обстреляли позиции ВСУ в районе Авдеевки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Сначала оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, позже, выпустили по нашим защитникам 6 мин 82-го калибра.
Подразделения Объединенных сил, применяя легкое пехотное вооружение, заставили оккупантов соблюдать режим тишины.
Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.
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Директор-распорядитель МВФ Георгиева сказала что "... в ближайшее время совет директоров примет решение".
Ближайшее заседание 2 июня.
Грошы надрукаваў расейскі Дзяржзнак.
Урад Мальты перахапіў больш як $ 1 млрд «кантрафактнай» (counterfeit) лівійскай валюты, якая была надрукаваная Дзяржзнакам, гаворыцца на сайце Дзярждэпартамента ЗША, паведамляе https://www.rbc.ru/finances/30/05/2020/5ed215739a7947ca2fb28d91?from=from_main РБК .
Перахоп партыі лівійскіх дынараў быў ажыццёўлены 26 траўня, гаворыцца ў паведамленні, у пераліку на амерыканскую валюту мальтыйскія ўлады канфіскавалі $ 1,1 млрд.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что первый транш от МВФ поступит в страну уже 5-6 июня.
На первом этапе Украина получит 1,9 млрд д...
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Голобородько -- отказался продавать землю по условиям МВФ, послал их на ...
Зеленский -- подписал закон о продаже земли, взял у МВФ 5 миллиардов долларов кредита. Идиоты, голосовавшие за Голобородько -- это два разных персонажа !
Вас развели как лохов, жертвы телевизора.
1. Проста пєрєстать стрєлять
2. Відвести міліцію з Броварів
3. Амністію учасникам сутичок
4. Дати усім пенсію та регрес
5. Провести вибори в Броварах під наглядом учасників бойні
6. видати броварчанам паспорти рф
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Що, НЄ ?
А чому на Донбасі ДА !?!