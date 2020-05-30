Наемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Авдеевки, - Минобороны

С начала текущих суток, 30 мая, российско-оккупационные войска дважды обстреляли позиции ВСУ в районе Авдеевки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сначала оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, позже, выпустили по нашим защитникам 6 мин 82-го калибра.

Подразделения Объединенных сил, применяя легкое пехотное вооружение, заставили оккупантов соблюдать режим тишины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В зоне ООС боец 28-й ОМБр сбил вражеский квадрокоптер со взрывчаткой. ФОТО

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.