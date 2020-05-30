РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10404 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 105 8

Наемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Авдеевки, - Минобороны

Наемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Авдеевки, - Минобороны

С начала текущих суток, 30 мая, российско-оккупационные войска дважды обстреляли позиции ВСУ в районе Авдеевки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сначала оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, позже, выпустили по нашим защитникам 6 мин 82-го калибра.

Подразделения Объединенных сил, применяя легкое пехотное вооружение, заставили оккупантов соблюдать режим тишины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В зоне ООС боец 28-й ОМБр сбил вражеский квадрокоптер со взрывчаткой. ФОТО

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

Автор: 

Минобороны (9285) обстрел (26872) Авдеевка (2443) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вова оборвал все телефоны в МВФ.
Директор-распорядитель МВФ Георгиева сказала что "... в ближайшее время совет директоров примет решение".
Ближайшее заседание 2 июня.
показать весь комментарий
30.05.2020 13:18 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0%d1%87%d1%83-%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba.html «Пленки» передал Деркачу лично Ермак, агент Москвы с вербовочным псевдонимом «Козырь» - источник Май 30, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0%d1%87%d1%83-%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba.html#comments Комментарии: 4 https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0%d1%87%d1%83-%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba.html Наемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Авдеевки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2573 Реакция Кремля на катастрофически падающий рейтинг президента РФ Владимира Путина свидетельствует об истерии, царящей во властной верхушке. Всего несколько человек могут устранить его от власти, рассматриваются два варианта - жесткий и менее жесткий.https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0%d1%87%d1%83-%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba.html#more-104549 Читать далее
показать весь комментарий
30.05.2020 13:20 Ответить
https://charter97.org/be/news/2020/5/30/380602/ Мальта перахапіла груз з Расеі з лівійскімі дынарамі на $ 1 мільярд.

Грошы надрукаваў расейскі Дзяржзнак.

Урад Мальты перахапіў больш як $ 1 млрд «кантрафактнай» (counterfeit) лівійскай валюты, якая была надрукаваная Дзяржзнакам, гаворыцца на сайце Дзярждэпартамента ЗША, паведамляе https://www.rbc.ru/finances/30/05/2020/5ed215739a7947ca2fb28d91?from=from_main РБК .
Перахоп партыі лівійскіх дынараў быў ажыццёўлены 26 траўня, гаворыцца ў паведамленні, у пераліку на амерыканскую валюту мальтыйскія ўлады канфіскавалі $ 1,1 млрд.
показать весь комментарий
30.05.2020 13:36 Ответить
Украина получит деньги МВФ частями
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что первый транш от МВФ поступит в страну уже 5-6 июня.
На первом этапе Украина получит 1,9 млрд д...

***
Голобородько -- отказался продавать землю по условиям МВФ, послал их на ...
Зеленский -- подписал закон о продаже земли, взял у МВФ 5 миллиардов долларов кредита. Идиоты, голосовавшие за Голобородько -- это два разных персонажа !
Вас развели как лохов, жертвы телевизора. Наемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Авдеевки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5301
показать весь комментарий
30.05.2020 13:40 Ответить
ЗЕ кроки для миру в Броварах:
1. Проста пєрєстать стрєлять
2. Відвести міліцію з Броварів
3. Амністію учасникам сутичок
4. Дати усім пенсію та регрес
5. Провести вибори в Броварах під наглядом учасників бойні
6. видати броварчанам паспорти рф
***
Що, НЄ ?
А чому на Донбасі ДА !?!
показать весь комментарий
30.05.2020 13:44 Ответить
та не это петух
показать весь комментарий
30.05.2020 13:51 Ответить
З'явився офіційний указ головнокомандуючого №166/2020 про генеральські посади. Згідно якому, у нас в ВСУ - 129 генеральських посад.нацгвардии -12 генеральських посад, прикордонників - 10 посад, держохорона -6 посад, фіскальна служба - 6 посад, навчающихі граничних з ними - 5 посад,надзвичайних ситуацій - 14 посад, Служби транспорту - 2 посади, зовнішньої розвідки - 12 посад, спецзв'язок - 6 посад, нацполіції - 19 посад, В митній службі генерали - радники1-3 рангу - 7 посад. *******: 129+12+10+6+6+5+14+2+12+6+19+7 = 228 посад... Повна окрема рота... Найбільш смішно в флоті - один крейсер на всю країну і 4(четверо) адміралів... На мою думку - це якась рота пристосуванців... Треба вводити нову державну назву - "Генеральська рота Українських пристосуванців" (ГРУП). Бо генеральські звання - пожиттєві.
показать весь комментарий
30.05.2020 14:02 Ответить
маловато генералов , надо бы добавить
показать весь комментарий
30.05.2020 16:13 Ответить
 
 