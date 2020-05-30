Из 8 тыс. проведенных тестов на наличие антител к коронавирусу 479 дали положительный результат, - Степанов

В Украине уже сделано почти 8 тыс. ИФА-тестов (иммуноферментный анализ), 479 образцов дали положительный результат.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодня в стране уже сделано около 8 000 тестов на выявление антител к коронавирусу. ️479 образцов показали положительный результат", - написал глава минздрава. По словам министра, за последние сутки было сделано 1 560 таких исследований.

Степанов напомнил, что алгоритм ИФА-тестов прописан в стандартах оказания медицинской помощи. Сейчас такие исследования проводятся децентрализовано - в областных, городских и районных больницах, где обустроены соответствующие лаборатории.

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