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Из 8 тыс. проведенных тестов на наличие антител к коронавирусу 479 дали положительный результат, - Степанов
В Украине уже сделано почти 8 тыс. ИФА-тестов (иммуноферментный анализ), 479 образцов дали положительный результат.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"На сегодня в стране уже сделано около 8 000 тестов на выявление антител к коронавирусу. ️479 образцов показали положительный результат", - написал глава минздрава. По словам министра, за последние сутки было сделано 1 560 таких исследований.
Степанов напомнил, что алгоритм ИФА-тестов прописан в стандартах оказания медицинской помощи. Сейчас такие исследования проводятся децентрализовано - в областных, городских и районных больницах, где обустроены соответствующие лаборатории.
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но наполовину и не всегда.....мо в Украине другие какие - лучшие.
2 метра?
гусары не ржать....
разброс от - можешь быть зарженным без симптомов до могилы....
еще еще раз врачики и скока же лет вы учились, шо бы такой прогноз сделать?
а самое главное зачем вы там пипетки нажимаете?
всесвітняхрєнзнашо!нія
досить уже всіх цих "панпсиходемій з їхніми хворобоаптечними панпсихо"а"кадаємікам"
Особи, які підлягають тестуванню
Пацієнти з клінічними ознаками коронавірусної хвороби
Пацієнтиз пневмонію
Особи, що контактували з підтвердженим випадком
Особи, які потребують планової госпіталізації та/або операції
Медичні працівники, які безпосередньо надають медичну допомогу хворим або проводять догляд за хворими на COVID-19 в умовах стаціонару
ПрацівникиНаціональної поліції, Національної гвардії,Держприкордонс лужби Інші медичні та фармацевтичні працівники
Докладныше тут
https://moz.gov.ua/uploads/4/20765-dn_20052020_1227_dod.pdf
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