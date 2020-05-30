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Новости Коронавирус и карантин
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Из 8 тыс. проведенных тестов на наличие антител к коронавирусу 479 дали положительный результат, - Степанов

Из 8 тыс. проведенных тестов на наличие антител к коронавирусу 479 дали положительный результат, - Степанов

В Украине уже сделано почти 8 тыс. ИФА-тестов (иммуноферментный анализ), 479 образцов дали положительный результат.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодня в стране уже сделано около 8 000 тестов на выявление антител к коронавирусу. ️479 образцов показали положительный результат", - написал глава минздрава. По словам министра, за последние сутки было сделано 1 560 таких исследований.

Степанов напомнил, что алгоритм ИФА-тестов прописан в стандартах оказания медицинской помощи. Сейчас такие исследования проводятся децентрализовано - в областных, городских и районных больницах, где обустроены соответствующие лаборатории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ИФА-тестирование будет проводиться для установления количества переболевших COVID-19, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) тестирование (495) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
у нас врачики шепчут, шо етим тестам можна верить!
но наполовину и не всегда.....мо в Украине другие какие - лучшие.
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30.05.2020 13:55
+4
Необходимо знать какой процент населения переболел Ковидом, в том числе и бессимптомно. Это даст возможность прогнозировать скорость его распостранения при следующей вспышке. Иначе непонятно насколько жесткий карантин вводить в следующий раз.
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30.05.2020 14:51
+3
не знаю как в процентах, бо врачики сами уклоняются и назвать цифры не хотят - все больше одна и таже муйня - мойте руки, чистите зубы перед сном и соблюдайте 6 фит как минимум от жены... - опа и вот тут я попал....)))

2 метра?
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30.05.2020 14:19
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Отмазки. В России объявили, что минимум 14%!
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30.05.2020 13:53 Ответить
Не все, что объявляют на России, является истиной.
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30.05.2020 14:13 Ответить
Все, буду верить Степанову.
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30.05.2020 14:29 Ответить
НЕ ЗНАЛИ КУДА ДЕНЬГИ ДЕТЬ ?
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30.05.2020 13:54 Ответить
Необходимо знать какой процент населения переболел Ковидом, в том числе и бессимптомно. Это даст возможность прогнозировать скорость его распостранения при следующей вспышке. Иначе непонятно насколько жесткий карантин вводить в следующий раз.
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30.05.2020 14:51 Ответить
Андрей, я в курсе, что вы антикарантинник. Это ваше право.
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30.05.2020 16:52 Ответить
Есть ссыла на источник столь ценной информации?
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30.05.2020 17:51 Ответить
у нас врачики шепчут, шо етим тестам можна верить!
но наполовину и не всегда.....мо в Украине другие какие - лучшие.
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30.05.2020 13:55 Ответить
5-6 %
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30.05.2020 13:55 Ответить
не знаю как в процентах, бо врачики сами уклоняются и назвать цифры не хотят - все больше одна и таже муйня - мойте руки, чистите зубы перед сном и соблюдайте 6 фит как минимум от жены... - опа и вот тут я попал....)))

2 метра?
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30.05.2020 14:19 Ответить
цветы дарю - пытаюсь сближаться.
гусары не ржать....
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30.05.2020 14:37 Ответить
И...? Голландские близкие к научным кругам товарищи определили, что антитела к коронавирусам (не только к этому) могут оставаться в теле человека до полугода... а потом снова - милости просим...
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30.05.2020 13:58 Ответить
впечатление стойкое - ничего пока шо о том вирусняке мы не знаем...
разброс от - можешь быть зарженным без симптомов до могилы....
еще еще раз врачики и скока же лет вы учились, шо бы такой прогноз сделать?
а самое главное зачем вы там пипетки нажимаете?
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30.05.2020 14:03 Ответить
такончайтевже звашоюпсевдопаракоронопанууудемією
всесвітняхрєнзнашо!нія
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30.05.2020 14:47 Ответить
звичайну весняну простуду та иньші загострення всіх болячок - від фізичних до психічних, що кожної весни і восени стається - перетворили у чортзнашо? - к**************
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30.05.2020 14:58 Ответить
біжіть уаптеку!
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30.05.2020 15:00 Ответить
Если проверялись случайные люди, то выходит, что переболело уже 2, 4 млн. человек, т.е. выявлено официально аж 1% зараженных и что заразность и смертность от Ковид пустяковые.
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30.05.2020 15:00 Ответить
то це в усі роки щорічні втрати людей від усяких
досить уже всіх цих "панпсиходемій з їхніми хворобоаптечними панпсихо"а"кадаємікам"
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30.05.2020 15:25 Ответить
А если проверялись не случайные...

Особи, які підлягають тестуванню

Пацієнти з клінічними ознаками коронавірусної хвороби

Пацієнтиз пневмонію

Особи, що контактували з підтвердженим випадком

Особи, які потребують планової госпіталізації та/або операції

Медичні працівники, які безпосередньо надають медичну допомогу хворим або проводять догляд за хворими на COVID-19 в умовах стаціонару

ПрацівникиНаціональної поліції, Національної гвардії,Держприкордонс лужби Інші медичні та фармацевтичні працівники

Докладныше тут
https://moz.gov.ua/uploads/4/20765-dn_20052020_1227_dod.pdf
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30.05.2020 15:53 Ответить
Если не случайные, то ХЗ, что означают приведенные министром цифры и их можно было бы не приводить, т.е. рядовой читатель все равно не поймет, что из того следует, или поймет превратно.
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30.05.2020 16:38 Ответить
ИФА анализ позволяет определить болеет ли человек ковидом или уже переболел. Того, кто уже переболел на обсервацию отправлять нет смысла даже при положительном ПЦР тесте. Да и маску ему носить смысла нет.
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30.05.2020 16:52 Ответить
Это понятно, но публикация приведенных цифр без комментария о выборе обследованных может привести к удивительным соображениям, которые я и привел.
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30.05.2020 17:29 Ответить
а що стосується України, то ми проходимо цю "уюханьську" комедію, як ніж через халяву
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30.05.2020 15:06 Ответить
Героям Слава!
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30.05.2020 15:12 Ответить
Это примерно у каждого шестнадцатого антитела есть. Тогда рано карантин снимать
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30.05.2020 15:09 Ответить
тоди в аптеку
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30.05.2020 15:14 Ответить
тоди в аптеку, дрюже.= - а што дєлать?!!
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30.05.2020 15:31 Ответить
ой, бльяд,"болящие, - горе з вами, як казав один дуже ВЕЛИКИЙ ПОЕТ
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30.05.2020 15:41 Ответить
З 8 тис. проведених тестів на наявність антитіл до коронавірусу 479 дали позитивний результат, - Степанов - Цензор.НЕТ 5016

...
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30.05.2020 18:40 Ответить
 
 