В Киеве сегодня открылись ТРЦ и продуктовые ярмарки: как они будут работать
В рамках ослабления карантина в столице с субботы, 30 мая, открылись торгово-развлекательные центры. Также в столице возобновились продуктовые ярмарки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
Решение об открытии ТРЦ на этой неделе приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева.
Городские власти разрешили с 30 мая открыть ТРЦ, но без работы развлекательных зон и детских игровых комнат. При этом торговые центры обязательно должны придерживаться основных санитарных норм и регламентов:
- пункты температурного контроля и санитайзеры на входах в ТРЦ;
- работа персонала и допуск посетителей только при наличии защитных масок;
- регулярная дезинфекция помещений и санитарная обработка;
- разметка для соблюдения дистанции в местах возможного скопления.
Кроме того, уже с этой недели разрешена работа сельскохозяйственных ярмарок, первые из них открылись еще 26 мая. На них также распространяются карантинные ограничения:
- торговые точки должны находиться на расстоянии не менее 3 метров друг от друга;
- реализация продукции только одного направления на каждой торговой точке;
- защитные экраны между продавцами и покупателями.
Топ комментарии
+3 вау
показать весь комментарий30.05.2020 14:58
+2 Lalo Land
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+2 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий30.05.2020 18:36
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человечество придумало зонты плащи накидки ....
вот цены на базаре реально - ШОК !
хотя и в магазине - яболки по 40 а бананы по 25 ....
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