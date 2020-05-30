В Киеве сегодня открылись ТРЦ и продуктовые ярмарки: как они будут работать

В рамках ослабления карантина в столице с субботы, 30 мая, открылись торгово-развлекательные центры. Также в столице возобновились продуктовые ярмарки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Решение об открытии ТРЦ на этой неделе приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева.

Городские власти разрешили с 30 мая открыть ТРЦ, но без работы развлекательных зон и детских игровых комнат. При этом торговые центры обязательно должны придерживаться основных санитарных норм и регламентов:

пункты температурного контроля и санитайзеры на входах в ТРЦ;

работа персонала и допуск посетителей только при наличии защитных масок;

регулярная дезинфекция помещений и санитарная обработка;

разметка для соблюдения дистанции в местах возможного скопления.

Кроме того, уже с этой недели разрешена работа сельскохозяйственных ярмарок, первые из них открылись еще 26 мая. На них также распространяются карантинные ограничения:

торговые точки должны находиться на расстоянии не менее 3 метров друг от друга;

реализация продукции только одного направления на каждой торговой точке;

защитные экраны между продавцами и покупателями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве вспышка COVID-19 в общежитии, один больной умер, - Кличко