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В Киеве сегодня открылись ТРЦ и продуктовые ярмарки: как они будут работать

В Киеве сегодня открылись ТРЦ и продуктовые ярмарки: как они будут работать

В рамках ослабления карантина в столице с субботы, 30 мая, открылись торгово-развлекательные центры. Также в столице возобновились продуктовые ярмарки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Решение об открытии ТРЦ на этой неделе приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева.

Городские власти разрешили с 30 мая открыть ТРЦ, но без работы развлекательных зон и детских игровых комнат. При этом торговые центры обязательно должны придерживаться основных санитарных норм и регламентов:

  • пункты температурного контроля и санитайзеры на входах в ТРЦ;
  • работа персонала и допуск посетителей только при наличии защитных масок;
  • регулярная дезинфекция помещений и санитарная обработка;
  • разметка для соблюдения дистанции в местах возможного скопления.

Кроме того, уже с этой недели разрешена работа сельскохозяйственных ярмарок, первые из них открылись еще 26 мая. На них также распространяются карантинные ограничения:

  • торговые точки должны находиться на расстоянии не менее 3 метров друг от друга;
  • реализация продукции только одного направления на каждой торговой точке;
  • защитные экраны между продавцами и покупателями.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25472) ярмарка (66) трц (57)


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Топ комментарии
+3
какая погода ?
человечество придумало зонты плащи накидки ....
вот цены на базаре реально - ШОК !
хотя и в магазине - яболки по 40 а бананы по 25 ....
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30.05.2020 14:58
+2
))))))
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30.05.2020 16:26
+2
У Києві сьогодні відкрилися ТРЦ і продуктові ярмарки: як вони працюватимуть - Цензор.НЕТ 1189

...
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30.05.2020 18:36
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В Киеве сегодня открылись ТРЦ и продуктовые ярмарки: как они будут работать - Цензор.НЕТ 4367
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30.05.2020 14:34 Ответить
Сейчас такая погода, что никто на те ярмарки и не сунется.
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30.05.2020 14:36 Ответить
какая погода ?
человечество придумало зонты плащи накидки ....
вот цены на базаре реально - ШОК !
хотя и в магазине - яболки по 40 а бананы по 25 ....
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30.05.2020 14:58 Ответить
А что им дает температурный контроль??
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30.05.2020 16:16 Ответить
))))))
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30.05.2020 16:26 Ответить
причем лоб при термометрии нужно поворачивать не в сторону мекки, а в сторону штаб-квартиры ВОЗ
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31.05.2020 01:04 Ответить
У Києві сьогодні відкрилися ТРЦ і продуктові ярмарки: як вони працюватимуть - Цензор.НЕТ 1189

...
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30.05.2020 18:36 Ответить
 
 