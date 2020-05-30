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Новости Газовая война
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Объем транзита российского газа за 5 месяцев сократился на 46%, - Оператор ГТС Украины

Объем транзита российского газа за 5 месяцев сократился на 46%, - Оператор ГТС Украины

Сегодня общий объем транзита газа украинской ГТС в соответствии с новым соглашением с Газпромом, достиг 20 млрд кубометров. Это на 46% меньше чем в аналогичный период 2019 года (36,9 млрд куб. м).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины.

В январе-мае 2020 средний суточный режим транзита составил 132 млн куб. м газа, а с марта он зафиксировался на уровне 150-155 млн куб. м / сутки.

"При сохранении такого темпа годовой объем транзита может составить 52-55 млрд куб. м, что станет самым низким показателем за всю историю ГТС Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеркаль о "Северном потоке-2": "Сохранение транзитной роли Украины все еще под вопросом"

Вместе с тем, с начала года ОАО "Газпром" полностью оплачивает забронированые мощности для транзита газа из РФ (65 млрд куб. м на 2020 год).

Автор: 

Газпром (3183) ГТС (994) Транзит газа (371) Оператор ГТС (87)


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Топ комментарии
+5
Вже той газ нафік кому нужен в Європі. Тим більше, по касапським забаганкам (цінам).
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30.05.2020 14:47
+4
Украине нужно, чтоб за транзит деньги шли
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30.05.2020 14:50
+4
"Бери или плати" теперь работает в пользу Украины, - плешивого эта ситуации сильно выбешивает, - всю свою шоблу подключил с бабой Юлей, Медведчуками и прочими Малхасянами-Новинскими....
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30.05.2020 14:58
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30.05.2020 14:45 Ответить
Вже той газ нафік кому нужен в Європі. Тим більше, по касапським забаганкам (цінам).
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30.05.2020 14:47 Ответить
Украине нужно, чтоб за транзит деньги шли
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30.05.2020 14:50 Ответить
це нині вже залежить від попиту. А також від пропозиції норвежського американського, близькосхідного та інших газових родовищ.
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30.05.2020 14:52 Ответить
В договорі на транзит газу на 5 років діє принцип "качай або плати". За 5 років Газпром зобов'язаний заплатити за транзит 7 млрд дол, навіть якщо обсяги будуть мізерні, а якщо вирішить розірвати договір то заплатить штраф 12 млрд дол.
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30.05.2020 18:41 Ответить
Нет он нужен, просто его у всех хватает сейчас - из-за теплой зимы и коронавируса(многие производства стояли).Но в целом потребление падает...
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30.05.2020 14:51 Ответить
ну, погоджуюсь, я висловився образно.
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30.05.2020 14:53 Ответить
невдало ви висловились, чим і здивували... як і тими хто підтримав.
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30.05.2020 15:30 Ответить
В подальшому транзт взагалі скоротиться до нуля і утримка ГТС стане збитковою.
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30.05.2020 14:48 Ответить
та як сказати... український газ все-одно доведеться качати з Слобожанщини за Дніпро...
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30.05.2020 14:50 Ответить
А своей башкой не подумал, что украинская ГТС может работать в обратную сторону, получать газ из Польши и манкировать его куда угодно?
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30.05.2020 15:00 Ответить
А в 2018г было 90 млрд
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30.05.2020 14:57 Ответить
Между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе телефонного разговора на этой неделе возникли «горячие разногласия» из-за строительства трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Politico, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.

Причина и суть спора в крысятничестве Меркель за счет Украины

Объем транзита российского газа за 5 месяцев сократился на 46%, - Оператор ГТС Украины - Цензор.НЕТ 5280
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30.05.2020 14:56 Ответить
Откуда информация? Ссылка есть? Спасибо.
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30.05.2020 14:59 Ответить
https://www.politico.com/news/2020/05/29/merkel-rebuffs-trump-invitation-to-g7-summit-290174?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews ссылка чего сам не ищешь?
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30.05.2020 15:49 Ответить
Понятно, https://censor.net/user/464121, что ты - очередное ботало.

Кроме упоминания "Северный поток - 2" и обсуждения причин невозможности поездки Меркель, а также указание возрастов лидеров G-7, где информация о споре или ты в паре с https://censor.net/user/453270 фейки распространяешь - один пишет, а другой "подтверждает"?
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30.05.2020 17:30 Ответить
Умей переводить.
In a call this week, the two leaders had heated disagreements on topics including NATO, the Nord Stream 2 gas pipeline between Russia and Germany, and relations with China, according to a senior U.S. official, who declined to be named. *******, the German spokesman, did not respond to a question about whether the conversation was heated.

The White House had not commented by the time of publication.

что переводится
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30.05.2020 17:38 Ответить
что переводится
Во время телефонного разговора на этой неделе у двух лидеров были горячие разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод "Северный поток-2" между Россией и Германией и отношения с Китаем, по словам высокопоставленного американского чиновника, который отказался назвать свое имя. Зейберт, представитель Германии, не ответил на вопрос о том, был ли разговор жарким.
В Белом доме к моменту публикации этого сообщения не комментировали.
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30.05.2020 17:39 Ответить
In a call this week, the two leaders had heated disagreements on topics including NATO, the Nord Stream 2 gas pipeline between Russia and Germany, and relations with China, according to a senior U.S. official, who declined to be named. *******, the German spokesman, did not respond to a question about whether the conversation was heated.

Говорится про спор о повестке дня, среди которых НАТО, Северный поток - 2 и отношения с Китаем.
Не надо выдумывать чего-то иного...
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30.05.2020 17:45 Ответить
у двух лидеров были горячие разногласия по таким темам, (не по повестке дня), как НАТО, газопровод "Северный поток-2"....

had heated disagreements - жаркий спор, разногласия, had heated disagreements - жаркий спор, разногласия, had heated disagreements - жаркий спор, разногласия, had heated disagreements - жаркий спор, разногласия, had heated disagreements - жаркий спор, разногласия, had heated disagreements - жаркий спор, разногласия, had heated disagreements - жаркий спор, разногласия, had heated disagreements - жаркий спор, разногласия,

ДОХОДИТ?
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30.05.2020 18:06 Ответить
such as vs. including...

Осталось тебе повторить 992 раза "had heated disagreements - жаркий спор, разногласия", чтобы стало правдой.
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30.05.2020 18:20 Ответить
Приехал папа с сыночком-дауном к морю. Идут по берегу.
Сынок, мотая головой и пуская слюни: "Папа, а где море?".
Папа: "Вот, сынок, видишь - водичка плещется, рыбки плавают, это и есть
море."
Сынок, пуская слюни: "Папа, а где море?".
Папа:"Да вот же, сынуля, параходик плавет, чайки летают, песочек
желтенький - это и есть море."
Сынок: "Папа, а где море?"
У папы не выдерживают нервы, он берет сына за шиворот и тычет мордой в
морскую воду: "Вот! Вот! Вот море!!!"
Сынок: "Папа-а-а, а что это было?"

П: "море, сынок"
С: "а где оно?"
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30.05.2020 18:29 Ответить
Читает, как-то, https://censor.net/user/464121, статью на английском, а там написано - НАТО, Северный поток-2 и отношения с Китаем, но он не видит НАТО и Китая, но знает, что Меркель необходимо обсирать, вслед за Моникой.
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30.05.2020 19:26 Ответить
Достаточно, ты надоел.
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30.05.2020 19:33 Ответить
Нет, ты ещё не знаешь - когда я "надоем", ты бежишь на СФ.
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30.05.2020 19:49 Ответить
Месяц назад президент Франции Макрон сазал о том, что Северный Поток - 2 на самом деле угрожает безопасности, в том числе и энергетической, всему Евросоюзу. Макрон просто анонсировал решение, которое уже было принято, в том числе и Германией, но именно президент Франции выдал эту речь от имени ЕС так, чтобы Германии уже было проще демонстрировать свою изменившуюся позицию. И вот 15 мая стало известно о том, что Северный Поток - 2 таки попадает под антимонопольные ограничения, а значит, и смысл его достройки пропадает.

https://defence-line.org/2020/05/bundes-virazh-chast-1/
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30.05.2020 18:46 Ответить
При этом необходимый объём газа будет качаться в Европу, но, на счастье зераде, уже не через Украину...
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30.05.2020 14:57 Ответить
"Бери или плати" теперь работает в пользу Украины, - плешивого эта ситуации сильно выбешивает, - всю свою шоблу подключил с бабой Юлей, Медведчуками и прочими Малхасянами-Новинскими....
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30.05.2020 14:58 Ответить
Как бы решение суда по формуле "бери или плати" не обернулось аналогичным решением по "качай или плати"
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30.05.2020 15:25 Ответить
Это как? О_О Я что-то не доганяю????
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30.05.2020 15:28 Ответить
Это отмена формулы и выплата компенсации за переплату.
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30.05.2020 15:31 Ответить
Ты, вообще, в курсе что такое "котракт"?
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30.05.2020 15:33 Ответить
Помог "контракт" кацапам в аналогичной ситуации?
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30.05.2020 15:35 Ответить
Ты идиот или серьезно?
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30.05.2020 15:47 Ответить
Обоснуешь или тепло? У кацапов был контракт с формулой "бери или плати", суд признал эту формулу бредом сумасшедшего(как можно платить за то чего ты не получил)и заставил кацапов оплатить неустойку, то же самое здесь(как можно платить за услугу которую не получаешь). Идиот как раз ты, если не понимаешь очевидных вещей.
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30.05.2020 15:52 Ответить
Чучело, Газпром использовал газ как гибридное оружие, - именно это стало причинной нашей победы в Стокгольме и пятилентего контракта с формулой "качай или плати"... Поэтому, объясни мне, идиот, какая такая у нас с кацапами "аналогичная ситуация"?
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30.05.2020 15:57 Ответить
Какое нахер оружие болван? Все что ты написал только в твоём больном воображении. Суд рассматривает контракт как он есть, и никогда не будет брать в расчёт абстрактные понятия типа "гибридной оружие". Ты понимаешь, что это создаёт прецедент по которому любой контракт можно пересматривать как угодно по этой логике? Ни один здравомыслящий человек на это не пойдёт.
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30.05.2020 16:03 Ответить
Извини, - ничего личного, но "с идиотом найти, - лучше с дураком потерять". В спам!
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30.05.2020 16:09 Ответить
Конечно, слился как дворняжка и сразу в срам. Ведь понимаешь что ты чушь написал. Заключи контракт, не заплати по нему денег, а потом прийти в суд с такой же формулировкой🤣 таких олухов я даже тут ещё не видел.
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30.05.2020 16:12 Ответить
Объяснять дураку почему он дурак занятие неблагодарное. Поэтому, оставляю тебя в счастливом неведении. =))
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30.05.2020 16:20 Ответить
Когда у человека заканчиваются аргументы(которых по существу не было изначально) и нет чести признать, что он не прав. Всегда появляются подобные посты, ведёшь себя как школьник)) всем же все очевидно. 😉
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30.05.2020 16:25 Ответить
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30.05.2020 16:32 Ответить
Ты вообще в Германии за газ платишь?
Ну тогда расшифруй ее потому что там обязательно есть строчка "плата за законтрактованные объемы" которую ты оплатишь даже если не выберешь эти объемы...)
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30.05.2020 16:11 Ответить
Что ты несёшь?!? 🤦‍♂️ Эти деньги мне в конце года возвращают исходя из фактических показаний счётчика, где связь с темой?!
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30.05.2020 16:18 Ответить
Связь с темой в том что платежку на газ нужно расшифровывать...
немцы уже лет тридцать не берут за кубатуру поставленного газа...
к примеру чешская побочка RWE считает стоимость потребленного газа по 11 позициям, начиная от аренды счетчика и заканчивая самим газом который кстати стоит не более 25% от суммы платежки... Другими словами - даже если ты не возьмешь ни куба газа с тебя будут целый год брать 100% от предыдущего года - а далее ты прав в конце года тебе пересчитают и вернут 25% так как газа ты не потреблял...
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30.05.2020 16:27 Ответить
Ну зачем Вы так с кацапом? У него в методичке ничего про это не написано... Вот он и слег... то есть пропал.
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30.05.2020 17:56 Ответить
Хорошо, что у тебя есть время 24/7 сидеть на форуме. У меня, к счастью, такой возможности нет)
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30.05.2020 20:15 Ответить
Ой кацапчик, что же ты не ответил за 5 минут, слег или пропал? Кто вас таких клоунов нарожал?! 🤦‍♂️
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30.05.2020 20:23 Ответить
Мы не говорим за платёжки по сопутствующим к газу расходам. Разговор конкретно за газ, правильно я плачу по показателям за прошлый год, но мне возвращают 100% за газ(ГАЗ) который я не использовал.
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30.05.2020 20:14 Ответить
Очень интересно - куда они газ девают?
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30.05.2020 15:01 Ответить
Не поверишь, оставляют в недрах
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30.05.2020 15:18 Ответить
В пердак закачивают
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30.05.2020 16:41 Ответить
Так они один херр платят по принципу качай не качай, а объём по договору оплати
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30.05.2020 16:37 Ответить
Одним словом мацкалі, в трубу дуй, а назад фуй, або за контрактований транзит платіть.
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30.05.2020 16:42 Ответить
Жуля Володимирівна разом з Медведчуком і жопоблоківцями Шуфричем, Рабіновичем, Льовочкіною, Королевською подали в Конституційний суд, щоб скасувати анбандлінг Нафтогазу, в результаті якого вдалось укласти угоду з Газпромом на умовах "качай або плати" та повернути формулу, яку у 2009 році Жулька підписала з путіним "бери або плати".

"Подписанный с "Газпромом" контракт выгоден Украине, поскольку предусматривает принцип "качай или плати", в результате которого российская компания независимо от объемов поставок газа в Европу должна будет заплатить $7 млрд за ближайшие пять лет. Разорвать контракт на транзит газа для "Газпрома" означает получить штраф от Стокгольмского арбитража на $12,5 млрд, а на это "Газпром" не решится. Единственный путь - подорвать эту систему изнутри Украины. Именно на это и направлен иск в КС от 47 народных депутатов. Если разделение "Нафтогаза" и "ОГТСУ" Конституционный суд признает незаконным, то это сразу создаст основания для "Газпрома" говорить о недействительности транзитного соглашения.

Обращение украинских депутатов в КС - ни что иное, как попытка "Газпрома" вернуть себе влияние на украинский рынок газа, это сценарий нейтрализации "Нафтогаза", который нанес "Газпрому" немалые убытки, и намерение последнего все это компенсировать. В обоих случаях действует агентура влияния России. Если КС встанет на сторону депутатов из "Батьківщини" и ОПЗЖ, то после реализации сценария по возвращению на круги своя со стороны России поступит предложение о поставках газа, оно будет принято и далее пойдет разбухание украинского рынка за счет импорта российского голубого топлива".
https://www.dsnews.ua/economics/rvutsya-k-ventilyu-pochemu-timoshenko-i-medvedchuk-osparivayut-29052020220000
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30.05.2020 18:33 Ответить
 
 