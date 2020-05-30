Объем транзита российского газа за 5 месяцев сократился на 46%, - Оператор ГТС Украины

Сегодня общий объем транзита газа украинской ГТС в соответствии с новым соглашением с Газпромом, достиг 20 млрд кубометров. Это на 46% меньше чем в аналогичный период 2019 года (36,9 млрд куб. м).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины.

В январе-мае 2020 средний суточный режим транзита составил 132 млн куб. м газа, а с марта он зафиксировался на уровне 150-155 млн куб. м / сутки.

"При сохранении такого темпа годовой объем транзита может составить 52-55 млрд куб. м, что станет самым низким показателем за всю историю ГТС Украины", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, с начала года ОАО "Газпром" полностью оплачивает забронированые мощности для транзита газа из РФ (65 млрд куб. м на 2020 год).