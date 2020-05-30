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Суд избрал меру пресечения первому из задержанных участников разборок в Броварах: 60 дней ареста без права внесения залога

В Броварском суде продолжается процедура определения меры пресечения для 21 задержанного после криминальных разборок перевозчиков в Броварах. Первому из задержанных участников криминальных разборок суд избрал меру пресечения в виде ареста на 60 дней без права внесения залога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом замминистра внутренних дел Антон Геращенко написал на странице в Facebook.

"Правильное решение принял судья !

А иначе как бы он смотрел в глаза своим соседям, жителям Броваров, которые вчера испытали чувство страха за себя и своих детей?

Ожидаем аналогичные решения и по остальным задержаным с обеих криминальных группировок - винницких и броварских", - написал Геращенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Все виновные в стрельбе в Броварах понесут наказание, - Аваков. ВИДЕО

Суд избрал меру пресечения первому из задержанных участников разборок в Броварах: 60 дней ареста без права внесения залога 01
Суд избрал меру пресечения первому из задержанных участников разборок в Броварах: 60 дней ареста без права внесения залога 02
Суд избрал меру пресечения первому из задержанных участников разборок в Броварах: 60 дней ареста без права внесения залога 03

Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Автор: 

Бровары (337) стрельба (3250) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+7
Гляньте на это чмо. Явный "стрелочник" которого за 100$ подбили на мутняк. Будет нары утюжить,идиот. А организаторам конечно пох.
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30.05.2020 14:55
+5
Надо было и Авакова задержать...
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30.05.2020 14:52
+5
Если бы еще кто нить обьяснил судье сто это у него на шее маска...а не салфетка как на ужине в ресторане...и носить ее нужно по другому...то совсем все было бы хорошо...
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30.05.2020 14:52
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Надо было и Авакова задержать...
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30.05.2020 14:52 Ответить
За что, ведь возле музея полиция ничего не делала, а здесь - делала!?..
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30.05.2020 14:55 Ответить
Задрот плешивий.
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30.05.2020 14:57 Ответить
Если бы еще кто нить обьяснил судье сто это у него на шее маска...а не салфетка как на ужине в ресторане...и носить ее нужно по другому...то совсем все было бы хорошо...
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30.05.2020 14:52 Ответить
Гляньте на это чмо. Явный "стрелочник" которого за 100$ подбили на мутняк. Будет нары утюжить,идиот. А организаторам конечно пох.
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30.05.2020 14:55 Ответить
Организовали те, кто всунул дополнительный маршрут, не разбираясь в ситуации, как во всём у уЗеленских...
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30.05.2020 15:07 Ответить
У маршрутников есть утвержденный график движения, хоть 100перевозчиков, но из-за пробок никто на этот график не обращает внимания, ну и появляются леваки.
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30.05.2020 15:33 Ответить
А убийц ветерана отпустили под домашний арест...

За єтими маски-шоу забьіли про беспредел полициантов в Кагарльіке.
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30.05.2020 14:58 Ответить
тебе напомнить цифры сколько ветеранов и военных проголосовали за Зеленского ?
ну так а что они думали , как должно быть ?
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30.05.2020 15:02 Ответить
У них надо спрашивать почему они решили, что уклонист будет нормальньім главнокомандующим.
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30.05.2020 15:06 Ответить
а вони про то знали\, що він уклоніст?
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30.05.2020 15:47 Ответить
Їм про це не раз повідомляли, писали в тих же соцмережах, на форумах, демонстрували відео із самим Зе, його батьками, де вони казали про повістки із запрошенням Зе до воєнкомату.
Але вони не хотіли вірити очевидному.
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30.05.2020 15:51 Ответить
ви,дамочка, мабуть думаєте, що всі так по тим форумам лазять і усе оте читають, без пропуску жодного поста і коментаря.
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30.05.2020 18:34 Ответить
Всі не лазять, але дуже багато лазять і читали.
Навіть тут, на Цензорі, писали і викладали такі відео сотні разів.
Якщо тим, хто на передовій не до лазіння по форумах, то тилові точно лазили і бачили.
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30.05.2020 19:04 Ответить
Суд избрал меру пресечения первому из задержанных участников разборок в Броварах: 60 дней ареста без права внесения залога - Цензор.НЕТ 9591
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30.05.2020 15:00 Ответить
Почему этим без права залога? Ведь сейчас убийц украинцев отпускают под залог и без. Может они украинцы?
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30.05.2020 15:10 Ответить
Суд избрал меру пресечения первому из задержанных участников разборок в Броварах: 60 дней ареста без права внесения залога - Цензор.НЕТ 3861
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30.05.2020 15:14 Ответить
Где они там 21 человек в Броварах размещать будут? КПЗ не резиновые, есть ведь задержанные и по другим делам
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30.05.2020 15:42 Ответить
в сізо відвезуть
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30.05.2020 16:26 Ответить
На волне ажиотажа будут "сажать" как по делу Шеремета, а со временем изменять меру пресечения.
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30.05.2020 16:35 Ответить
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Alex Noyt .
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3231317520221593?__cft__[0]=AZUjiWMnI1ju3ibpTrCSDJ2TxeNeFGCcZEm9o1rdLw_dQGo5zsZ4dGtLgvk_O4iCytacz5bPgWlA-_sdOeEmcd8F6a1KZqJg5Qnu6fbOze0-HPa46PzTN3PYT0Rq2Ks3JXg&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Затриманих тітуханів зі зброєю під кришею мусорів, що влаштували стрілянину за вказівкою мусорів, мусора обвинувачують у "***********".

Ну, а що, з ким не буває вийшло кілька десятків людей зі зброєю, ну постріляли серед житлового масиву з ранку, що тут такого, ************ трохи - "пАнять и прАстить". Це ж не страшні злочинці типу музиканта, дитячого кардіохірурга та медсестри...Боюся Зеленський терміново викликає до себе Авакова за таку жорстокість до бідних хлопців. Тому, що насправді, як сказав аваков - у всьому винні виконавча влада Києва, не схотіли "парешать" с гаманцем Авакова по доброму..
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30.05.2020 19:35 Ответить
В нормальной стране ввели бы ВВ (армию) дали приказ стрелять на поражние., И тогда был бы результат. Не имеет значение что это чьи-то дети, изначально это бандиты. Надо чтобы другие боялись. Войны без потерь не бывает... Хочешь чтобы твой ребенок был жив-следи за ним и соответственно воспитывай! Не смог, рассчитывайся по факту. Никого не жалко!
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30.05.2020 19:42 Ответить
это что за Мария Магдалена в клетке!?
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30.05.2020 21:00 Ответить
Чувак за обезжиренным кефиром вышел в магаз, а тут такое началось.
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30.05.2020 21:50 Ответить
Печерский выступил с заявлением о проплаченности данного решения.
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30.05.2020 21:48 Ответить
Странное решение зеленого суда. Разве они опасней, чем Зверобой, Федына или Поярков?
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30.05.2020 23:55 Ответить
 
 