Суд избрал меру пресечения первому из задержанных участников разборок в Броварах: 60 дней ареста без права внесения залога
В Броварском суде продолжается процедура определения меры пресечения для 21 задержанного после криминальных разборок перевозчиков в Броварах. Первому из задержанных участников криминальных разборок суд избрал меру пресечения в виде ареста на 60 дней без права внесения залога.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом замминистра внутренних дел Антон Геращенко написал на странице в Facebook.
"Правильное решение принял судья !
А иначе как бы он смотрел в глаза своим соседям, жителям Броваров, которые вчера испытали чувство страха за себя и своих детей?
Ожидаем аналогичные решения и по остальным задержаным с обеих криминальных группировок - винницких и броварских", - написал Геращенко.
Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.
Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.
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За єтими маски-шоу забьіли про беспредел полициантов в Кагарльіке.
ну так а что они думали , как должно быть ?
Але вони не хотіли вірити очевидному.
Навіть тут, на Цензорі, писали і викладали такі відео сотні разів.
Якщо тим, хто на передовій не до лазіння по форумах, то тилові точно лазили і бачили.
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Alex Noyt .
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Затриманих тітуханів зі зброєю під кришею мусорів, що влаштували стрілянину за вказівкою мусорів, мусора обвинувачують у "***********".
Ну, а що, з ким не буває вийшло кілька десятків людей зі зброєю, ну постріляли серед житлового масиву з ранку, що тут такого, ************ трохи - "пАнять и прАстить". Це ж не страшні злочинці типу музиканта, дитячого кардіохірурга та медсестри...Боюся Зеленський терміново викликає до себе Авакова за таку жорстокість до бідних хлопців. Тому, що насправді, як сказав аваков - у всьому винні виконавча влада Києва, не схотіли "парешать" с гаманцем Авакова по доброму..