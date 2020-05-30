Суд избрал меру пресечения первому из задержанных участников разборок в Броварах: 60 дней ареста без права внесения залога

В Броварском суде продолжается процедура определения меры пресечения для 21 задержанного после криминальных разборок перевозчиков в Броварах. Первому из задержанных участников криминальных разборок суд избрал меру пресечения в виде ареста на 60 дней без права внесения залога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом замминистра внутренних дел Антон Геращенко написал на странице в Facebook.

"Правильное решение принял судья !

А иначе как бы он смотрел в глаза своим соседям, жителям Броваров, которые вчера испытали чувство страха за себя и своих детей?

Ожидаем аналогичные решения и по остальным задержаным с обеих криминальных группировок - винницких и броварских", - написал Геращенко.

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Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.