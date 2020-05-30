Елисеев про "пленки Деркача": по этой логике и Зеленского надо привлечь за государственную измену

Украинский дипломат, бывший заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев считает, что по логике тех, кто требует привлечь Порошенко к ответственности за государственную измену, привлечь к государственной измене нужно и президента Зеленского, потому что "он тоже сейчас ведет переговоры, телефонные разговоры, последняя состоялась с госсекретарем Помпео в начале апреля".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Можете на сайте увидеть, где он четко просит со стороны США рассмотреть возможность предоставления Украине кредитных гарантий", - заявил Елисеев. В недавней статье в "Зеркале недели" Елисеев назвал чертами украинской дипломатии при Зеленском "авантюризм, дилетантство, хаотичность и ориентирование не на национальные интересы, а на лояльность к Зеленского", - цитирует издание.

Экс-дипломат называет дело "пленок Деркача" спецоперацией, истинная цель которой - поссорить Киев и Вашингтон, втянув Украину в американские предвыборные соревнования на стороне одного из кандидатов в президенты.

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Похожую позицию высказывает бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

"Позиция Украины должна быть одна - это стратегическое партнерство с США, сохранение двухпартийной поддержки в Конгрессе, работа с Белым домом, Пентагоном и невтягувание ни в какие провокации третьих сторон", - говорит Чалый.

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