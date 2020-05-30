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Елисеев про "пленки Деркача": по этой логике и Зеленского надо привлечь за государственную измену

Елисеев про

Украинский дипломат, бывший заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев считает, что по логике тех, кто требует привлечь Порошенко к ответственности за государственную измену, привлечь к государственной измене нужно и президента Зеленского, потому что "он тоже сейчас ведет переговоры, телефонные разговоры, последняя состоялась с госсекретарем Помпео в начале апреля".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Можете на сайте увидеть, где он четко просит со стороны США рассмотреть возможность предоставления Украине кредитных гарантий", - заявил Елисеев. В недавней статье в "Зеркале недели" Елисеев назвал чертами украинской дипломатии при Зеленском "авантюризм, дилетантство, хаотичность и ориентирование не на национальные интересы, а на лояльность к Зеленского", - цитирует издание.

Экс-дипломат называет дело "пленок Деркача" спецоперацией, истинная цель которой - поссорить Киев и Вашингтон, втянув Украину в американские предвыборные соревнования на стороне одного из кандидатов в президенты.

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Похожую позицию высказывает бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

"Позиция Украины должна быть одна - это стратегическое партнерство с США, сохранение двухпартийной поддержки в Конгрессе, работа с Белым домом, Пентагоном и невтягувание ни в какие провокации третьих сторон", - говорит Чалый.

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Автор: 

Деркач Андрей (134) Елисеев (311) пленки (50) Чалый (473)


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Топ комментарии
+43
Не тобі судити, кацапику.
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30.05.2020 16:20
+42
на него (зе) там целый список за реальную измену
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30.05.2020 16:16
+28
Це ти про 100відсотківсвого прокурора?
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30.05.2020 16:21
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...Елисеев назвал чертами украинской дипломатии при Зеленском... Я бы выделенное читал как чортами...
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30.05.2020 20:11 Ответить
Чертями
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30.05.2020 21:29 Ответить
Українською буде саме чортами
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30.05.2020 22:54 Ответить
🤣 Елисеев, я понимаю что твой бред рассчитан на тупых порохоботы, которым ссы в глаза все божья роса, но для адекватных людей есть разница между "тоже ведёт переговоры" и конкретными пленками)) сладкоежки, даже не старайтесь, поступайте как вы ссаные привыкли, спамьте))
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30.05.2020 20:43 Ответить
Сладкоежка, ты читать умеешь? Пост был направлен на адекватных людей, ах ты решил что это для тебя🤣 не льсти себе))
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30.05.2020 21:39 Ответить
Конечно умею,придурок. Поетому и спрашиваю: тут что, под флагом Немеции собирают *********, которьім кажется что они адекватньіе?

Отвечать не обязательно. Обязательно ДУМАТЬ(хоть ето и сложно для тебя)
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30.05.2020 21:50 Ответить
Знаешь что действительно сложно(для тупых как ты) прочитать пост и ответить по теме поста, с аргументами, но сладкоежки только умеют переводить темы на личности. Ну не хватает у вас ума, увы с эволюцией не поспоришь))
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30.05.2020 21:57 Ответить
Колбасник, я по теме вьісказался предельно четко и лаконично на предьідущей странице. Теперь тебя мокаю в твое же говно.
Сиди на попе(или в спаме) ровно и не отсвечивай, чмо
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31.05.2020 05:20 Ответить
А,чом,би,цього злочинного довбня не притягнути до відповідальності...
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30.05.2020 20:44 Ответить
я уже несколько раз писал - короля делает свита. если Порошенко пришел к власти имея команду профессионалов которая работала не один год с ним ,то у сегодняшнего руководителя нет не команды ,не виденья дальнейшего развития страны. он как был клоуном так и остался на уровне клоуна и безнесменчикка средней руки делающего деньги из воздуха.
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30.05.2020 21:15 Ответить
і то, у Порошенка була слабенька команда в загальноукраїнському масштабі: губернаторами зачасту були випадкові люди...
Що вже говорити за зебіла... Хіба що: збірає під себе зашкварених колищніх ригів... Оце їх команда... До речі: слуги уродів - це осколок овощних ригів.
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31.05.2020 02:00 Ответить
Пусть зю обнародует СВОИ разговоры с ху-лом и мы сразу увидим кто сдавал интересы Украины и посмотрим за сколько времени оно добежит до Ростова!
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30.05.2020 21:20 Ответить
Никто из президентов кроме Порохряка радостно не отчитывался, как он перевыполнил условия других государств...
Так что обыкновенные попытки порохатых опарышей перевести стрелки не сработают. Порохряк должен сидеть.
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30.05.2020 21:41 Ответить
Будет
После избавления тебя от острой умственной недостаточности
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30.05.2020 21:53 Ответить
Зачем ты приписываешь мне ваше семейное заболевание?
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30.05.2020 23:22 Ответить
Ха-ха-ха, неадекват
Я не приписьіваю, я констатирую что тьі из семьи *********
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31.05.2020 05:22 Ответить
Порохатый и бросаешься на людей как псина - все признаки того, что это твое семейное клеймо, ***********.
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31.05.2020 13:14 Ответить
Посиди в спаме, придурок
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31.05.2020 13:52 Ответить
Ути-пути, какая грозная порохо-псинка. ))
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31.05.2020 15:01 Ответить
Це типове пересмикування. " Що на мене-то на тебе". Не порівнюйте перемовини і зраду.
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30.05.2020 22:21 Ответить
Всё верно сказал. Только каждое слово наоборот.
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30.05.2020 23:41 Ответить
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