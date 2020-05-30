С 1 июня в Киеве и области заработает система автофиксации нарушений ПДД: постановления о штрафах в 255-510 грн будут присылать по почте
В Патрульной полиции ответили на основные вопросы о функционировании автоматической системы фиксации нарушений правил дорожного движения, которая с 1 июня начинает работу в Киеве и Киевской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого.
1. Сколько камер?
50 видеокамер установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем их постепенно будут устанавливать по всей Украине.
2. Что является фактом нарушения?
Это превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км / ч. Со временем добавятся новые нарушения.
3. Какой размер штрафа?
255 грн - в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км / ч но не более 50 км / ч; 510 грн - при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км / ч.
4. Штраф можно уменьшить?
Да! Штраф уменьшается на 50 процентов, если его уплатить в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.
5. Как узнать о факте фиксации нарушения?
- на официальных сайтах МВД и Главного сервисного центра МВД в "Электронном кабинете водителя";
- от почтальона, который доставляет постановление по месту регистрации владельца т/с или ответственного лица;
- от представителей Государственной пограничной службы Украины, которые будут вручать постановление при пересечении границы - иностранцам и лицам без гражданства, которые ввозили транспортное средство на территорию Украины, зарегистрированое за ее пределами.
- информацию о штрафах можно будет также получать на электронную почту, если подано соответствующее заявление;
6. Как выносится постановление о привлечении к ответственности?
Постановление выноситься без участия лица, привлекаемого к ответственности, отправляется нарушителю по почте в течение 3 дней с даты вынесения.
7. Когда постановление вступает в законную силу?
- со дня получения;
- со дня отказа о получении (проставление отметки)
- со дня возвращения почтового отправления, если Вы не получили присланное постановление;
- если вручается пограничником, то в день вручения.
8. Какие сроки обжалования постановления?
10 дней с даты вступления постановления в законную силу.
9. В какие сроки необходимо оплатить штраф?
В течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу. При обжаловании эти сроки приостанавливаются до решения вопроса по существу.
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Я сам люблю быстро ездить и уже готов платить штрафы))