РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10335 посетителей онлайн
Новости Силовики
20 112 228

С 1 июня в Киеве и области заработает система автофиксации нарушений ПДД: постановления о штрафах в 255-510 грн будут присылать по почте

С 1 июня в Киеве и области заработает система автофиксации нарушений ПДД: постановления о штрафах в 255-510 грн будут присылать по почте

В Патрульной полиции ответили на основные вопросы о функционировании автоматической системы фиксации нарушений правил дорожного движения, которая с 1 июня начинает работу в Киеве и Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого.

1. Сколько камер?

50 видеокамер установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем их постепенно будут устанавливать по всей Украине.

2. Что является фактом нарушения?

Это превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км / ч. Со временем добавятся новые нарушения.

3. Какой размер штрафа?

255 грн - в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км / ч но не более 50 км / ч; 510 грн - при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км / ч.

4. Штраф можно уменьшить?

Да! Штраф уменьшается на 50 процентов, если его уплатить в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве на 7 участках дорог разрешено движение со скоростью до 80 км/час

5. Как узнать о факте фиксации нарушения?

- на официальных сайтах МВД и Главного сервисного центра МВД в "Электронном кабинете водителя";
- от почтальона, который доставляет постановление по месту регистрации владельца т/с или ответственного лица;
- от представителей Государственной пограничной службы Украины, которые будут вручать постановление при пересечении границы - иностранцам и лицам без гражданства, которые ввозили транспортное средство на территорию Украины, зарегистрированое за ее пределами.
- информацию о штрафах можно будет также получать на электронную почту, если подано соответствующее заявление;

6. Как выносится постановление о привлечении к ответственности?

Постановление выноситься без участия лица, привлекаемого к ответственности, отправляется нарушителю по почте в течение 3 дней с даты вынесения.

7. Когда постановление вступает в законную силу?

- со дня получения;
- со дня отказа о получении (проставление отметки)
- со дня возвращения почтового отправления, если Вы не получили присланное постановление;
- если вручается пограничником, то в день вручения.

Также читайте: МВД планирует автоматически передавать Минюсту информацию об админнарушениях, включая ПДД, - Геращенко

8. Какие сроки обжалования постановления?

10 дней с даты вступления постановления в законную силу.

9. В какие сроки необходимо оплатить штраф?

В течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу. При обжаловании эти сроки приостанавливаются до решения вопроса по существу.

Смотрите: С 1 июня запустят систему автофиксации нарушений ПДД, - Аваков. ВИДЕО

Автор: 

ПДД (532) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) скорость (98) Билошицкий (112)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Я лет 10 еще назад писал что Украине как стране с огормной разницей между богатыми и бедными нужно ввести швейцарско-финскую систему где сумма штрафа геометрически зависит от уровня годового дохода+тяжесть нарушения. Чтобы даже богачам было некомфортно нарушать. Например максимальный штраф в Швейцарии-миллион ДЕСТИ тыс долларов выписанный одному мллиардеру. Даже миллиардеру некомфортно платить такой штраф и в Швейцарии почти никто не нарушает. В Украине где все миллиарды и миллионы в офшорах и скрыты коефициент штрафа должен зависить от реальной рыночной стоимости авто его владельца. Проезд на красный для авто 10 тыс долларов-штраф 50 долларов А для авто 80 тыс долларов-штраф- 500 долларов. еще раз повторю:реальная рыночная тоимость авто с учетом его возраста Только поскольку большинство украинцев это тупые совки-мою инициативу всегда гнобили. И сейчас тоже минусов насыпят
показать весь комментарий
30.05.2020 18:11
+14
Ну да. Весь цивилизованный мир это оплот тирании. Хаксли и Оруэлл просто курят в сторонке свои же рукописи. Главное не забудь шапочку из фольги надеть и в очередной раз всем рассказать о вреде прививок.
показать весь комментарий
30.05.2020 17:01
+9
теперь правильным товарисчам не нужно будет притормаживать даже на показ ксивы гайцам - правильные номера будут фильтроваться автоматически
показать весь комментарий
30.05.2020 16:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Да вы мечтатель Книгу не думали написать?
показать весь комментарий
31.05.2020 01:03 Ответить
согласен терпеть всё, как есть, только чтоб презик был какой-то другой - не зеленский
показать весь комментарий
31.05.2020 01:11 Ответить
То есть, ты гоняешь с превышением потому что ямы на дорогах и люки выпирают? Когда видишь яму - жмешь на газ?
Н-да....
показать весь комментарий
31.05.2020 03:00 Ответить
нет, не потому. но для утырков, наверное, нужно обьяснять, что современная жизнь имеет очень высокий темп, рабочее время ценится очень высоко, и водитель, который везет бизнесмена/госслужащего это понимает. почему-то кортежи 50 км/час не ездят. а для обычного водителя все эти ямы и люки гробят его машину, а собсвенно вам, как и тем, кто должен за это отвечать - на это насрать. то почему, если вам насрать, ему должно быть небезралично, что кто-то психически больной установил спидлимит 50
показать весь комментарий
31.05.2020 11:27 Ответить
В Европе рабочее время стоит гораздо дороже. Но тебя оштрафуют за превышение на 5 км. А тут теюбе дали 20 км - мало?
показать весь комментарий
31.05.2020 13:38 Ответить
Иван, ведь аварии от превышения скорости - 3-5%, остальные аварии по другим причинам. Почему вы не хотите устранять основные причины аварий, это ведь не логично, если вы не зе-избиратель? вождение в нетрезвом виде, разговор по телефону, аварии в пробках? почему вы прицепились к скорости, можете внятно объяснить?
показать весь комментарий
31.05.2020 13:43 Ответить
Не хочу объяснять. Вся Европа так живет, даже более жестко, проблем не вижу.
показать весь комментарий
31.05.2020 13:53 Ответить
Их не интересует устранение причин аварий. Власть хочет бабла поднять, а утырки радуются, когда соседу стало хуже. Вот и вся логика. Аварии, смертность - это все чтоб приукрасить неприглядное
показать весь комментарий
31.05.2020 16:41 Ответить
От куда взяли что 3-5% аварий от превышения ? Я думаю не менее 30% от превышения-тем более что абсолютно ВСЕ превышают. А вот тяжелые аварии-это в основном сильное превышение,птьянка,проезд(пролет) на красный.
Я сам люблю быстро ездить и уже готов платить штрафы))
показать весь комментарий
31.05.2020 18:44 Ответить
Я, Иван, думаю, что вы собачник, который выгуливает собаку без поводка и намордника, а теперь понимаю, что вы выгуливаете её на проезжей части, машинки едут - собачка пугается? а на кладбище не пробовали с собачкой гулять, там тихо, спокойно и машин нет?
показать весь комментарий
31.05.2020 13:12 Ответить
Гоняю - нет, но знак из-за ямы частенько пропускаю А еще у нас любят их в кустах прятать
показать весь комментарий
31.05.2020 16:38 Ответить
естественный отбор действует на зебанатов или нет? Иван, у вас уникальная возможность поставить эксперимент на себе, как на ярком зе-экземпляре, путающем причинно-следственные связи
показать весь комментарий
31.05.2020 21:45 Ответить
Большой брат следит за тобой!
показать весь комментарий
31.05.2020 01:02 Ответить
большой брат обосрётся, когда в центральной части Киева из миллиона смартфонов вымут аккумуляторы
показать весь комментарий
31.05.2020 13:50 Ответить
Сорри, а как это повлияет на работу камер?
показать весь комментарий
31.05.2020 16:43 Ответить
точно также, как в том анекдоте, когда Янукович распорядился поставить в камере Юлии Тимошенко, в Качановской колонии камеры везде, даже в туалете. Но кто-то предупредил: Виктор Фёдорович, у вас есть 5 минут, чтобы покинуть Украину, с того момента, как пропадёт картинка из камеры Тимошенко.
показать весь комментарий
31.05.2020 21:50 Ответить
Почему только в Киеве?
показать весь комментарий
31.05.2020 07:44 Ответить
"...Постановление выноситься без участия лица, привлекаемого к ответственности..." - правовое государство во весь рост. Что дальше? - революционные тройки? без суда и следствия...
показать весь комментарий
31.05.2020 07:49 Ответить
меня другое прикалоло...постановление-постановлением (парковщики тоже фотают без твоего присутствия, но потом передают с суд!), где решение суда???
показать весь комментарий
31.05.2020 10:20 Ответить
Украина-це Европа!
показать весь комментарий
31.05.2020 10:19 Ответить
посмотрим как рухнет рейтинг зе в результате этой инициативы
показать весь комментарий
31.05.2020 11:44 Ответить
Авакова пора менять, засиделся чувак, чувствует себя царём. Правда тогда вопросы не будет с кем решать, там же детский сад останется, но Зеленскаий справится, там в слуге урода много высокомотивированных низкопрофессиональных кадров.
показать весь комментарий
31.05.2020 13:47 Ответить
Карти Waze треба ставити,там є функція попередження про радари і поліцію
показать весь комментарий
31.05.2020 12:14 Ответить
Очень маленькие штрафы. У нас за превышение скорости на 35 км\ч забирают права.
показать весь комментарий
31.05.2020 20:40 Ответить
не умеет Авакян смотреть в будущее. Сейчас очень актуальная проблема -столкновение в воздухе квадрокоптеров доставки, то есть даже пиццу нормально прилететь не могут. а теперь представьте какая будет аварийность когда на квадрокоптеры пересядут люди. а тогда решать волпрос будет уже поздно. Типа как сейчас - свалку истории для Зеленского заложил своим правлением Янукович
показать весь комментарий
31.05.2020 21:54 Ответить
глазоборгі наступают
показать весь комментарий
31.05.2020 22:23 Ответить
Страница 3 из 3
 
 