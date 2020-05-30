С 1 июня в Киеве и области заработает система автофиксации нарушений ПДД: постановления о штрафах в 255-510 грн будут присылать по почте

В Патрульной полиции ответили на основные вопросы о функционировании автоматической системы фиксации нарушений правил дорожного движения, которая с 1 июня начинает работу в Киеве и Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого.

1. Сколько камер?

50 видеокамер установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем их постепенно будут устанавливать по всей Украине.

2. Что является фактом нарушения?

Это превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км / ч. Со временем добавятся новые нарушения.

3. Какой размер штрафа?

255 грн - в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км / ч но не более 50 км / ч; 510 грн - при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км / ч.

4. Штраф можно уменьшить?

Да! Штраф уменьшается на 50 процентов, если его уплатить в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

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5. Как узнать о факте фиксации нарушения?

- на официальных сайтах МВД и Главного сервисного центра МВД в "Электронном кабинете водителя";

- от почтальона, который доставляет постановление по месту регистрации владельца т/с или ответственного лица;

- от представителей Государственной пограничной службы Украины, которые будут вручать постановление при пересечении границы - иностранцам и лицам без гражданства, которые ввозили транспортное средство на территорию Украины, зарегистрированое за ее пределами.

- информацию о штрафах можно будет также получать на электронную почту, если подано соответствующее заявление;

6. Как выносится постановление о привлечении к ответственности?

Постановление выноситься без участия лица, привлекаемого к ответственности, отправляется нарушителю по почте в течение 3 дней с даты вынесения.

7. Когда постановление вступает в законную силу?

- со дня получения;

- со дня отказа о получении (проставление отметки)

- со дня возвращения почтового отправления, если Вы не получили присланное постановление;

- если вручается пограничником, то в день вручения.

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8. Какие сроки обжалования постановления?

10 дней с даты вступления постановления в законную силу.

9. В какие сроки необходимо оплатить штраф?

В течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу. При обжаловании эти сроки приостанавливаются до решения вопроса по существу.

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