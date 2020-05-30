Реакция правоохранительной системы на события в Кагарлыке была адекватной, - "слуга народа" Монастырский

В понедельник, 1 июня, состоится внеочередное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности по вопросу ситуации с пытками и изнасилованием полицейскими в Кагарлыке Киевской области , на котором будут заслушаны глава Национальной полиции, руководство ГБР и представители прокуратуры.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Комитета, народный депутат из фракции "Слуга народа" Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению нардепа, реакция на эту трагедию со стороны правоохранительных органов была адекватной.

"В общем можно сказать, что реакция правоохранителей была адекватной. Полиция обнаружив первые признаки преступления безотлагательно сообщилав Государственное бюро расследований и обеспечила охрану вероятных доказательств до приезда следователей ГБР. Руководитель Национальной полиции и представитель МВД сразу публично заявили о совершении преступления и заявили о расформировании всего подразделения полиции в Кагарлыке. Министр Аваков также публично осудил действия экс-полицейских", - написал Монастырский.

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"ГБР как орган, к подследственности которого относится расследование преступлений совершенных правоохранителями, активно расследует трагедию (в группе работают около 20 следователей). Процессуальное руководство в этом производстве осуществляют, в частности, прокуроры специально созданного департамента Офиса Генерального прокурора по противодействию пыткам (для них установление объективной истины в этом производстве должно стать делом чести). Суд принял решение о содержании подозреваемых под стражей.",- добавил депутат.

Глава Комитета по вопросам правоохранительной деятельности выразил уверенность , что благодаря общественному вниманию к этому случаю, делу не дадут "потеряться среди других событий в государстве".

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.