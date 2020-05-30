РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9040 посетителей онлайн
Новости Силовики
4 124 74

Реакция правоохранительной системы на события в Кагарлыке была адекватной, - "слуга народа" Монастырский

Реакция правоохранительной системы на события в Кагарлыке была адекватной, -

В понедельник, 1 июня, состоится внеочередное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности по вопросу ситуации с пытками и изнасилованием полицейскими в Кагарлыке Киевской области , на котором будут заслушаны глава Национальной полиции, руководство ГБР и представители прокуратуры.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Комитета, народный депутат из фракции "Слуга народа" Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению нардепа, реакция на эту трагедию со стороны правоохранительных органов была адекватной.

"В общем можно сказать, что реакция правоохранителей была адекватной. Полиция обнаружив первые признаки преступления безотлагательно сообщилав Государственное бюро расследований и обеспечила охрану вероятных доказательств до приезда следователей ГБР. Руководитель Национальной полиции и представитель МВД сразу публично заявили о совершении преступления и заявили о расформировании всего подразделения полиции в Кагарлыке. Министр Аваков также публично осудил действия экс-полицейских", - написал Монастырский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском райотделе полиции уволены 10 сотрудников

"ГБР как орган, к подследственности которого относится расследование преступлений совершенных правоохранителями, активно расследует трагедию (в группе работают около 20 следователей). Процессуальное руководство в этом производстве осуществляют, в частности, прокуроры специально созданного департамента Офиса Генерального прокурора по противодействию пыткам (для них установление объективной истины в этом производстве должно стать делом чести). Суд принял решение о содержании подозреваемых под стражей.",- добавил депутат.

Глава Комитета по вопросам правоохранительной деятельности выразил уверенность , что благодаря общественному вниманию к этому случаю,  делу не дадут "потеряться среди других событий в государстве".

Также смотрите: Геращенко о возможности отставки Авакова из-за событий в Кагарлыке: "В этой ситуации решение необоснованное". ВИДЕО

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.

Реакция правоохранительной системы на события в Кагарлыке была адекватной, - слуга народа Монастырский 01

Автор: 

изнасилование (915) Нацполиция (16425) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) Монастырский (335)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+23
Реакция правоохранительной системы на события в Кагарлыке была адекватной, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 9153
показать весь комментарий
30.05.2020 17:15
+21
Адекватная реакция - это отставка министра.
А это тупорылое что несёт?
показать весь комментарий
30.05.2020 17:12
+14
Реакція правоохоронної системи на події в Кагарлику була адекватною, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 5794
показать весь комментарий
30.05.2020 17:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
можем повторить
показать весь комментарий
30.05.2020 17:04 Ответить
Адекватная реакция - это отставка министра.
А это тупорылое что несёт?
показать весь комментарий
30.05.2020 17:12 Ответить
Правоохоронна система, якщо вона дійсно система, мала швидко розібратись як такі покидьки-маніяки опинились в поліції і пройшли переатестацію і тоді б з'ясувалось що ці покидьки-перевертні атестацію не проходили, що був створений спеціальний типа патрульний підрозділ поліції, який не був патрульною поліцією, щоб сховати там всіх відморозків від переатестації, бо підрозділи патрульної поліції переатестацію не проходили! В цьому фейковому підрозділі "патрульної поліції" і відсиджувались ці відморозки та інші відморозки поки йшла переатестація! Тепер завдання для правоохоронної системи знайти всіх ментів які з тих чи інакших причин уникли переатестації, чи відновились рішеннями судів і звільнити з поліції!
показать весь комментарий
30.05.2020 17:20 Ответить
найти и обезвредить 99% штата МВС Украины
показать весь комментарий
30.05.2020 17:27 Ответить
Слуг народа на гиляки!
показать весь комментарий
30.05.2020 17:04 Ответить
Зеляку на Геляку !
показать весь комментарий
30.05.2020 17:05 Ответить
Вы призываете к свержению власти? ОО
показать весь комментарий
30.05.2020 17:06 Ответить
не оправдали доверие народа
показать весь комментарий
30.05.2020 17:07 Ответить
Реакция правоохранительной системы на события в Кагарлыке была адекватной, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 9153
показать весь комментарий
30.05.2020 17:15 Ответить
Кто-то обещал Авакова снять... Что ж ты, фраер, сдал назад=))
Как бы Аваков Зеленского не снял))
показать весь комментарий
30.05.2020 17:06 Ответить
гнилий, гнилий чувак, три толстяка, разом з обома стефанчуками.
Втім, - "яблочко від яблоні"... чиновнича сімейка...
показать весь комментарий
30.05.2020 17:06 Ответить
Монастирський-людина Авакова,єслі шо..((
показать весь комментарий
30.05.2020 17:07 Ответить
ні. Особисто клована
показать весь комментарий
30.05.2020 18:00 Ответить
Шмаркля боїться авакова , шмаркля - його шістка .
показать весь комментарий
30.05.2020 21:32 Ответить
Адекватная реакция- отставка Авакова.
показать весь комментарий
30.05.2020 17:11 Ответить
Особливо адекватно була реакція ДБР. ☺️ Вони зразу кинулися штурмувати музей. Мабудь подумали, що саме там Кагарлицький райвідділ.
показать весь комментарий
30.05.2020 18:58 Ответить
С бодуна могли и на Банкову "вломиться", чего ж там, ведь какая разница.
показать весь комментарий
30.05.2020 19:17 Ответить
Бачите, яка тут справа. Їх все-таки підсвідомо тягне до прекрасного. ☺️ Вочевидь, на Банковій такого нема. 😁
показать весь комментарий
30.05.2020 20:08 Ответить
Наверное "эстеты".
показать весь комментарий
30.05.2020 20:22 Ответить
Швидше збоченці. 😊 Тих теж тягне на прекрасне.
показать весь комментарий
30.05.2020 20:38 Ответить
Це я і мав на увазі.
показать весь комментарий
30.05.2020 20:52 Ответить
правоохранительная система сначала насилует а потом реагирует, если всплыло.
нихуя не изменилось...
показать весь комментарий
30.05.2020 17:12 Ответить
В Украину нужно вводить смертную казнь для таких мусоров или суд Линча для всех подобных и для коррупционеров в том числе. Иначе дела не будет. Полиция и криминал одно целое на улицах перестрелки как в Чикаго в начале прошлого века.
показать весь комментарий
30.05.2020 17:14 Ответить
Для мусоров в первую очередь, потому что они выше других перед законом.
показать весь комментарий
30.05.2020 17:33 Ответить
Чому у них у всіх не голені пики?
показать весь комментарий
30.05.2020 17:15 Ответить
под лаптей косят
показать весь комментарий
30.05.2020 17:17 Ответить
семітський тренд
показать весь комментарий
30.05.2020 17:20 Ответить
Не найгірший тренд (напрям).
Мосада більше не впаде !!!
показать весь комментарий
30.05.2020 21:25 Ответить
♥️🇮🇱🇺🇦♥️🕎🔱♥️ .
показать весь комментарий
30.05.2020 21:36 Ответить
Реакція правоохоронної системи на події в Кагарлику була адекватною, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 3975
показать весь комментарий
30.05.2020 17:26 Ответить
Бо вони всі знедоленні безхатьки на нашому утриманні!
показать весь комментарий
30.05.2020 18:34 Ответить
Бо не латентні гомосексуалісти і не жінки .
показать весь комментарий
30.05.2020 21:24 Ответить
а хто?
показать весь комментарий
31.05.2020 03:43 Ответить
Нужно реформировать Суды..Суды -тормоз!.Отпускают всех плохих людей.Хороших-садят. Мусора до Авакова пережили тучу министров,даже знаменитого Югика Луценка!.А Воз и ныне там..Хороший суд любое нарушение закона пресечёт,независимо от Президента и министра.А пока суды восстановили всех люстрированных,Выпускают садистов и убийц.Чего стоит один однорукий убийца Садовник !
показать весь комментарий
30.05.2020 17:17 Ответить
https://hdrezka-ag.com/films/crime/746-mayor-2013.html майор
показать весь комментарий
30.05.2020 17:19 Ответить
Непогано подає ситуацію , хоча й ворожого виробництва , ситуація однакова .
показать весь комментарий
30.05.2020 21:26 Ответить
адекватной?? )))
ВСЕ начпальник остались в креслах
а менты стали преступниками в один миг. без послужного списка.. не смешите ))))
показать весь комментарий
30.05.2020 17:20 Ответить
Адекватная реакция , это нормальная реформа ! А так - имитация реакции!Будет повторяться!
показать весь комментарий
30.05.2020 17:22 Ответить
Реакція правоохоронної системи на події в Кагарлику була адекватною, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 5794
показать весь комментарий
30.05.2020 17:25 Ответить
Таке враження що вiн з дикоi похмелюги !
показать весь комментарий
30.05.2020 17:27 Ответить
авакяна - вон !
показать весь комментарий
30.05.2020 17:28 Ответить
события в Кагарлыке - порождение соответствующей им правоохранительной системы... так точнее
показать весь комментарий
30.05.2020 17:35 Ответить
Какое-то сомнение читается в его словах.
Типа, при нынешних могла бы быть и неадекватной.
показать весь комментарий
30.05.2020 17:41 Ответить
Невідповідне реагування . Адекватне - відповідне . Треба знати значення слів , які використовуєте .
показать весь комментарий
30.05.2020 21:28 Ответить
зато реакция людей нулевая. и это плохо
поэтому неудивительно, что власть обращается с украинцами как с быдлом
в штатах эти "пани" и дня бы у руля не продержались
показать весь комментарий
30.05.2020 17:43 Ответить
зате як красиво самі себе обізвали - "слугі народа"
показать весь комментарий
30.05.2020 17:47 Ответить
Оптиміст
показать весь комментарий
30.05.2020 17:44 Ответить
перекладіть мені, будь ласка, слово "слуга" на українську
показать весь комментарий
30.05.2020 17:55 Ответить
Холуй, але не путати з *****.
показать весь комментарий
30.05.2020 19:30 Ответить
А разве то что это вопиющее зло продолжалось 9 часов прямо в полицейском участке, не является показателем того что система насквозь прогнила? Если бы свидетельница не попала в больницу, возможно никто бы даже не узнал.
показать весь комментарий
30.05.2020 17:59 Ответить
Идиот Монастырский - АДЕКВАТНАЯ РЕАКЦИЯ - это когда министр МВД идёт в отставку .
Вас скоро из Рады выпрут за такие понятия адекватности . Только зря налоги украинцев проедаете
показать весь комментарий
30.05.2020 18:02 Ответить
Всі мусора кагарлицького мусоріяту є злочинцями і співучастниками гвалтування і катування людей.
показать весь комментарий
30.05.2020 18:28 Ответить
И что тут адекватного,полиция преступления должна упреждать,все склонные к криминальным действиям личности должны быть под контролем и иметь в своем окружении информаторов полиции,а тут те,кто должен упреждать сами с легкостью совершают тяжкое преступление прямо на рабочем месте,а их коллеги хиртенько делают удивительное лицо и говорят - а мы не думали,что они на такое способны.
показать весь комментарий
30.05.2020 18:34 Ответить
Зеленський один несе відповідалність за діялність Собакова і його мусорні,бо саме він зберіг його на посаді.
показать весь комментарий
30.05.2020 18:36 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1266742676281528320 57 мин

Не прошло и двух часов, как "слуге" Монастырскому вправили мозги 17:00 "Реакция правоохранительной системы на события в Кагарлыке была адекватной"
показать весь комментарий
30.05.2020 18:44 Ответить
Нарешті.Маємо офіційну реакцію фракції "Слуга народу"
Поліція гвалтує свідків у відділках,посеред міста з відома поліції відбуваються бандитські розбірки,страшніші,ніж в 90-х.,мєнтів-дітовбивць відпускають.
Нам кажуть:це норма.
показать весь комментарий
30.05.2020 18:51 Ответить
Возможно у них такое понятие адекватности, судя по их адекватности.
показать весь комментарий
30.05.2020 19:26 Ответить
Спаасиба барин!
показать весь комментарий
30.05.2020 19:03 Ответить
https://twitter.com/PatriotoffUA
https://twitter.com/PatriotoffUA
https://twitter.com/PatriotoffUA


https://twitter.com/PatriotoffUA
https://twitter.com/PatriotoffUA
https://twitter.com/PatriotoffUA
https://twitter.com/PatriotoffUA Patriotoff

@PatriotoffUA

Думаю, что весь цивилизованный мир видя новости из Украины думает, что мы живём во времена апокалипсиса. Санжары, Бровары, пожары в Чернобыле, картины Порошенко, менты-насильники и это ещё далеко не полный список наших достижений)
показать весь комментарий
30.05.2020 19:31 Ответить
Долбо@б монастырский, слышал о таком - "СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ"?
Так вот, все мусора кагарлыкские, которые находились, на тот момент,
в отделении полиции подпадают под статью 135: "оставление в опасности".
Ни один из них не пришел на помощь потерпевшим, т.к. у них это в порядке вещей
заниматься пытками свидетелей, подозреваемых. Все эти мрази (менты не люди (с)),
сейчас, должны находится за решеткой, а не выведены за штат.
Проспись слуга, о какой адекватной реакции ты говоришь?
показать весь комментарий
30.05.2020 19:59 Ответить
Типова для Злочинної системи
показать весь комментарий
30.05.2020 20:42 Ответить
Ну да. Вся ж надежда ЗЕбанариев на Авакова. Его трогать никак нельзя.
показать весь комментарий
30.05.2020 20:49 Ответить
І зеленського він задовольняє , і порошенка повністю влаштовував .Прошу бути об'єктивним , звертаюсь до Вас з повагою , ім'я та прізвище справжні .
показать весь комментарий
30.05.2020 21:31 Ответить
Так он и следующего будет удовлетворять, если будет оставаться единственной силой, удерживающей кресло.
показать весь комментарий
31.05.2020 01:22 Ответить
Адекватная реакция, это настоящая переаттестация.
показать весь комментарий
30.05.2020 21:49 Ответить
Адекватная реакция была во Врадиевке : когда народ громил участок
СЛУГИ ТОГДА ВИДНО НА ГОРШКЕ СИДЕЛИ В ЯСЛЯХ И ПРОПУСТИЛИ ТАКОЙ ОПЫТ
показать весь комментарий
30.05.2020 22:35 Ответить
ПРОСТО НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ КАМЕРЫ ОНЛАЙН ВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЛИЦИИ !!!
показать весь комментарий
31.05.2020 00:06 Ответить
хорошо. правильно.
показать весь комментарий
31.05.2020 01:32 Ответить
 
 