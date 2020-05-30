Реакция правоохранительной системы на события в Кагарлыке была адекватной, - "слуга народа" Монастырский
В понедельник, 1 июня, состоится внеочередное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности по вопросу ситуации с пытками и изнасилованием полицейскими в Кагарлыке Киевской области , на котором будут заслушаны глава Национальной полиции, руководство ГБР и представители прокуратуры.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Комитета, народный депутат из фракции "Слуга народа" Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ.
По мнению нардепа, реакция на эту трагедию со стороны правоохранительных органов была адекватной.
"В общем можно сказать, что реакция правоохранителей была адекватной. Полиция обнаружив первые признаки преступления безотлагательно сообщилав Государственное бюро расследований и обеспечила охрану вероятных доказательств до приезда следователей ГБР. Руководитель Национальной полиции и представитель МВД сразу публично заявили о совершении преступления и заявили о расформировании всего подразделения полиции в Кагарлыке. Министр Аваков также публично осудил действия экс-полицейских", - написал Монастырский.
"ГБР как орган, к подследственности которого относится расследование преступлений совершенных правоохранителями, активно расследует трагедию (в группе работают около 20 следователей). Процессуальное руководство в этом производстве осуществляют, в частности, прокуроры специально созданного департамента Офиса Генерального прокурора по противодействию пыткам (для них установление объективной истины в этом производстве должно стать делом чести). Суд принял решение о содержании подозреваемых под стражей.",- добавил депутат.
Глава Комитета по вопросам правоохранительной деятельности выразил уверенность , что благодаря общественному вниманию к этому случаю, делу не дадут "потеряться среди других событий в государстве".
Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.
Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.
ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.
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А это тупорылое что несёт?
Как бы Аваков Зеленского не снял))
Втім, - "яблочко від яблоні"... чиновнича сімейка...
нихуя не изменилось...
Мосада більше не впаде !!!
ВСЕ начпальник остались в креслах
а менты стали преступниками в один миг. без послужного списка.. не смешите ))))
Типа, при нынешних могла бы быть и неадекватной.
поэтому неудивительно, что власть обращается с украинцами как с быдлом
в штатах эти "пани" и дня бы у руля не продержались
Вас скоро из Рады выпрут за такие понятия адекватности . Только зря налоги украинцев проедаете
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tZE inform
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Не прошло и двух часов, как "слуге" Монастырскому вправили мозги 17:00 "Реакция правоохранительной системы на события в Кагарлыке была адекватной"
Поліція гвалтує свідків у відділках,посеред міста з відома поліції відбуваються бандитські розбірки,страшніші,ніж в 90-х.,мєнтів-дітовбивць відпускають.
Нам кажуть:це норма.
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Думаю, что весь цивилизованный мир видя новости из Украины думает, что мы живём во времена апокалипсиса. Санжары, Бровары, пожары в Чернобыле, картины Порошенко, менты-насильники и это ещё далеко не полный список наших достижений)
Так вот, все мусора кагарлыкские, которые находились, на тот момент,
в отделении полиции подпадают под статью 135: "оставление в опасности".
Ни один из них не пришел на помощь потерпевшим, т.к. у них это в порядке вещей
заниматься пытками свидетелей, подозреваемых. Все эти мрази (менты не люди (с)),
сейчас, должны находится за решеткой, а не выведены за штат.
Проспись слуга, о какой адекватной реакции ты говоришь?
СЛУГИ ТОГДА ВИДНО НА ГОРШКЕ СИДЕЛИ В ЯСЛЯХ И ПРОПУСТИЛИ ТАКОЙ ОПЫТ