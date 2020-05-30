С начала суток зафиксированы 3 вражеских обстрела возле Авдеевки и Орехово, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение 30 мая вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Авдеевки противник дважды открывал огонь. Сначала обстрелял наши опорные пункты из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а затем, в этом же месте, применил минометы калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Орехово враг применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

С начала сегодняшних суток потерь среди украинских воинов в результате вражеских обстрелов нет.

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Итоги за прошлые сутки

29 мая вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил с запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована неподалеку населенных пунктов Богдановка, Старогнатовка, Невельское, Крымское, Лебединское, Гладосово, Авдеевка, Луганское, Березовое, Новотроицкое и Новгородское.

По данным разведки, 29 мая украинские военнослужащие ранили одного российского оккупанта.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения разбой, ограбление, 4 кражи, 2 мошенничества и 5 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 55 административных правонарушений.

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Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию и в обратном направлении въехали-выехали по одному человеку и одному транспортному средству.