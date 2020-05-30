С начала суток зафиксированы 3 вражеских обстрела возле Авдеевки и Орехово, потерь нет, - пресс-центр ОС
В течение 30 мая вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Авдеевки противник дважды открывал огонь. Сначала обстрелял наши опорные пункты из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а затем, в этом же месте, применил минометы калибра 82 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Орехово враг применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
С начала сегодняшних суток потерь среди украинских воинов в результате вражеских обстрелов нет.
Итоги за прошлые сутки
29 мая вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил с запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована неподалеку населенных пунктов Богдановка, Старогнатовка, Невельское, Крымское, Лебединское, Гладосово, Авдеевка, Луганское, Березовое, Новотроицкое и Новгородское.
По данным разведки, 29 мая украинские военнослужащие ранили одного российского оккупанта.
За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения разбой, ограбление, 4 кражи, 2 мошенничества и 5 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 55 административных правонарушений.
Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию и в обратном направлении въехали-выехали по одному человеку и одному транспортному средству.
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Срочно! Германия прекратила покупку российского газа
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•28 трав. 2020 р.
https://www.youtube.com/watch?v=j8XaU1HSAyE&fbclid=IwAR1uslQ__3TdblbJMpcl6LWemiLb7kqPfApcpIAXGO9dS6zaPqmiqNeJf8g
стійте, хлопці!
це недаремно!!!
причому тут ти?
"Мені
так хочеться миру".
Моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала відновлювальні
роботи на позиціях російських окупантів біля Петровського, саме там де
Зеленський наказав
відступити нашим захисникам.
"Хтоя я"?
https://twitter.com/i/status/1266668325955870721
Але - СТОЯТЬ ПО ЛЮБОМУ!
Зеленский предлагает выписывать штраф на полмиллиона тем, кто не хочет идти в армию. Выскажу свое скромное мнение, с которым вы конечно же можете быть не согласны.
Об этом https://www.facebook.com/anserua/posts/3891593754190899 пишет в Фейсбуке известный журналист и публицист Сергей Лямец.
Украина держится на общественном договоре о ненападении. Например, «мы позволяем вам воровать наверху, а вы не мешаете нам воровать внизу». Трогать эту тему означает нарушить баланс. А это буквально чревато разными неприятностями вроде народных бунтов или Майданов. Война - одна из таких тем. Трогать ее крайне не рекомендуется.
Это понял в свое время Порошенко, проводя волны призыва. Тогда возникли два мощных течения. Первое - активисты пошли на войну сами. Второе - остальные не захотели идти на войну ни при каких обстоятельствах.
Мы можем рассуждать, кто прав, а кто нет. В чем-то правы и те, и другие. И в чем-то неправы. Я не могу упрекать людей, которые не захотели ехать «на передок», чтобы стать жертвами войны, на которой зарабатывало окружение Порошенко.
Порошенко вышел из этой ситуации по-своему мудро. Он стал посылать «на передок» контрактников. А что до остальных - призывали кого получалось. Выходило нечто, и это нечто длится до сих пор.
И тут Зеленский решил показать, что он молодец. И совершенно зря.
Во-первых, категорически нельзя такое делать в канун местных выборов.
В канун выборов (да и вообще) - преступление посылать пацанов на войну, которую ты то ли ведешь, то ли не ведешь.
Представьте себе реакцию матерей и отцов, у которых сыновья оканчивают школу. И тут им приходит радостная весть: отправляйтесь в армию. Зеленский автоматически получает минус к рейтингу. Мгновенно!
Такие поступки оправданы разве что если Зеленский решил подыграть Порошенко, Тимошенко и «Оппоблоку». Забирайте, дорогие оппоненты, свои местные советы. Зачем «Слуге народа» эта власть на местах? У нас демократия!
Во-вторых, нынешняя война уже при Зеленском стала символом несправедливости.
Вот объясните мне, мы воюем с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) или нет? По факту - да. По документам - нет. Старая добрая история, знакомая нам со времен Порошенко. Где на словах Россия агрессор, а по факту - Липецкая фабрика и друг Медведчук.
Объясните мне также, мы прекращаем войну или нет? Лично я вижу, что Зеленский сделал несколько поездок. Хорошо, что не пошел на уступки Путину. Хорошо, что поменял пленных. Хорошо, что вернул моряков. Но в конечном итоге, и что? Что дальше? Причем тут переформатирование Минска? Какой нахрен «план Б»? Ты когда войну заканчиваешь?
Начерта нам твой план взаимодействия с НАТО, в который ты вписал уже даже борьбу с коррупцией и семинары для местных чиновников? Что нам с этого? Если ты к войне готовишься - так где твоя подготовка? Где программа перевооружения армии? Где расходы на вооружение? Где помощь США, раз уж мы превратились в американскую колонию?
Вместо реальных действий - демагогия и ковыряние в носу, в стиле Порошенко. В этих раскладах все казалось бы хорошо, можно было бы играться до бесконечности. Но есть один маленький момент, который все переворачивает с ног на голову. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГИБНУТ НАШИ ЛЮДИ.
И это понимают абсолютно все. Поэтому философски разводят руками - ну что ж, очередная несправедливость. Ну ок. Раз у власти импотенты, займемся своими делами. Пусть на войну идут те, кто считают это нужным. Не трогайте остальных, не мешайте жить.
Ну и в-третьих, как идти на войну, если внутри страны беспредел?
На улицах стреляют. В правительстве - идиоты. На госкомпаниях - иностранцы. Рабочие места - уничтожают. На заработки - не выпускают. Тарифы на электроэнергию, воду - постоянно повышают.
Представьте себе семью, в которой единственный работающий отец уходит на войну. Остается жена с двумя детьми, родители-пенсионеры и ноль денег. Работы нет. Условий нет. В школах - наркота и учителя-садисты. Он уходит на войну и - не дай Б-г - не возвращается. Что им делать? Государство позаботится??? Кто именно? Зеленский? Шмыгаль? Аваков?
Я уже не говорю о том, чт Зеленский сам откосил от армии. Какое моральное право он имеет требовать это от других? Возьми автомат и топай на передок, главнокомандующий ты наш…
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2019/10/%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-2014-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.html Появилось видео, как Зеленский в 2014 году со смехом зачитывает свою повестку в армию
- https://www.economics-prorok.com/2019/04/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B.html Почему до сих пор не задержан «злостный уклонист» Зеленский? Безобразие!
Таковы молчаливые истины, которые понимает каждый взрослый житель Украины.
Да, мы могли бы говорить о стране мечты. Где каждый мужчина способен с оружием в руках защищать Родину. Где все гордятся тем, что были в армии - как в Израиле.
Но у нас не Израиль. У нас анти-Израиль. У нас власть воров и импотентов. У нас средние века в Тьмутаракани, где король Вован Первый приказал отправить на войну единственных кормильцев семьи.
Поэтому зря Зеленский ворошит эту тему. Он должен ЗАСЛУЖИТЬ ПРАВО требовать от каждого украинца быть сознательным защитником страны.
Это нелегко сделать. Нужно:
- навести порядок на улицах и в органах власти
- приструнить олигархов
- наказать воров, из прежней и новой власти
- отвадить своих друзей и спонсоров от бизнеса под прикрытием власти
- начать мыслить интересами страны, а не собственного артистического имиджа.
И как только мы увидим, что президент Зеленский делает все это - не п@здит, а именно делает - вот тогда мы можем поговорить об ответственности граждан за свою державу.
Ну и совсем напоследок. Почему опять призыв? Почему опять срочники? За годы войны у нас сформировался достаточный слой профессиональных военных. Они умеют воевать. Они уже не могут не воевать. Они тяготятся на гражданке. Создайте из них профессиональную армию. Обеспечьте их семьи. Дайте им современное вооружение и достойный уровень обеспечения. Дайте им уважение, которого они достойны. Хватит закрывать голую жопу власти кусками человеческих жизней. Раз уж ты не можешь закончить войну, главнокомандующий Зеленский…