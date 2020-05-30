Зеленский обнародовал декларацию за 2019 год: доходы 28,6 млн грн, уплачено 3,6 млн грн налогов

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Согласно декларации, доходы Главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 602 468 грн. Семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3 миллиона 600 тысяч гривен.

С мая 2019 года Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами. Сумма полученной главой государства зарплаты с мая по декабрь 2019 года составила 208 787 грн.

В отчетном периоде зафиксирован рост заработной платы супруги и уменьшение зарплаты и доходов от предпринимательской деятельности Зеленского.

В частности, в 2019 году семья Президента получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн гривен и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн гривен.

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Зеленский задекларировал 4 миллиона 423 тысячи гривен, которые были получены от продажи недвижимого имущества в городе Киеве, на улице Большой Васильковской, принадлежавшего его супруге.

Кроме того, семья Президента осуществила продажу корпоративных прав всех двенадцати украинских предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 тысяч 144 гривны. Зеленский весной 2019 года избавился от акций компании Green Family LTD, а также всех четырех торговых марок, зарегистрированных в Российской Федерации. Также Президент избавился от корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.

Владимир Зеленский остается владельцем большого количества торговых марок. Так, в 2019 году были зарегистрированы две торговые марки "Слуга народа" на его имя. Компания PricewaterhouseCoopers провела в 2019 году оценку нескольких торговых марок. По данным соответствующего отчета, стоимость торговой марки "Вечерний квартал" составляет 45 миллионов 810 тысяч гривен. Стоимость торговой марки "Рассмеши комика", которая также была оценена этой компанией "Большой четверки", составила 14 миллионов 650 тысяч гривен. На основании произведенной оценки Зеленский получил роялти от использования торговых марок в сумме 5 миллионов 48 тысяч гривен, поэтому его доходы по сравнению с предыдущим годом выросли.

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Также семья Зеленских получила 3 ​​миллиона 200 тысяч гривен за предоставление в аренду квартиры на территории Великобритании.

В 2019 году супруга Президента Елена Зеленская получила заем от Сергея Шефира в размере 5 миллионов гривен. Заем был возвращен до конца отчетного года.

Владимир Зеленский потратил в 2019 году 11 миллионов 500 тысяч гривен в качестве взноса в избирательный фонд кандидата в Президенты Украины. На оплату консультационных услуг компании PricewaterhouseCoopers потрачено 567 тысяч 875 гривен.

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"Поездка Владимира Зеленского в Султанат Оман оплачивалась за счет супруги Президента Елены Зеленской. Согласно законодательству, расходы и сделки членов семьи не декларируются", - говорится в сообщении пресс-службы.