РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10717 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
5 919 51

Прокуратура Праги предъявила обвинения в терроризме чеху и белорусу, воевавшим против Украины на Донбассе, - посол Перебийнис

Прокуратура Праги предъявила обвинения в терроризме чеху и белорусу, воевавшим против Украины на Донбассе, - посол Перебийнис

В Чехии прокуратура предъявила обвинение двум гражданам за участие в боевых действиях против Украины в Донбассе.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, информирует Цензор.НЕТ.

Чеху и белорусу, который постоянно проживает в Чехии, предъявили обвинение по статье 311 Уголовного кодекса страны - "террористический акт".

"Обоим грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет", - отметил посол.

Также читайте: Наемник РФ из Молдовы, сбежавший с Донбасса после убийства жены, перерезал горло возлюбленной в российском Петербурге, - росСМИ

Из обнародованного текста обвинения следует, что мужчины воевали на Донбассе стороне российских боевиков в 2014-16 годах.

Прокуратура Праги предъявила обвинения в терроризме чеху и белорусу, воевавшим против Украины на Донбассе, - посол Перебийнис 01

Автор: 

Чехия (1700) наемник (353) Перебийнис (75) наемники рф (2070)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+29
А наші суди умовно 3 роки дають, плюс компенсація за час сидіння в сізо.
показать весь комментарий
30.05.2020 19:59
+23
Нет. У зеленой слизи неподсудные только агенты фсб.
показать весь комментарий
30.05.2020 20:19
+19
......а в Украине УЖЕ САЖАЮТ участников АТО , патриотов, волонтёров.....
показать весь комментарий
30.05.2020 20:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А наші суди умовно 3 роки дають, плюс компенсація за час сидіння в сізо.
показать весь комментарий
30.05.2020 19:59 Ответить
Все маргиналы и отбросы мира съезжаются на Донбасс воевать против Украины, на ее законной земле, воевать вместе с подонками и террористами мирового масштаба - с кацапами против законных защитников своей страны. Ну и навоевались, пусть теперь в тюрьме посидят.
показать весь комментарий
30.05.2020 20:05 Ответить
Так уже на весь мир известно что в Украине можно устроить сафари на украинцев и ничего за ето не будет потому что в етой стране самые лояльные законы для убийц и террористов
показать весь комментарий
30.05.2020 20:28 Ответить
Это потому что Украина фактически оккупирована Россией и ее агентурой и население это устраивает как в 1918-1933. Поэтому "на весь мир известно что в Украине можно устроить сафари на украинцев и ничего за ето не будет". Зрите в корень. Не путайте причину и следствие.
показать весь комментарий
30.05.2020 21:41 Ответить
Саме так-окупація-анексія-асіміляція і нема народа як такого,а є "русскоязичное население" !!!)))
показать весь комментарий
30.05.2020 22:05 Ответить
Там так само дають , як за найменші злочини , мінімальні терміни . Тому й не вподобав новину .
показать весь комментарий
30.05.2020 21:41 Ответить
Поетому за каждого убитого украинца нужно убивать 10 врагов. А лучше 100 врагов. Ато Зеленский зая вил что будет менять 1 нашего на 100 врагов, так ето получается что за одного нашего убитого нужно убивать 100 врагов. Как в Израиле. Иначе украинцы будут ассоциироваться в мире как дешевый чернорабочий и гастарбайтеры которых можно использовать и выбросить в посадку.
показать весь комментарий
30.05.2020 22:02 Ответить
Пусть говорят, что воду возили и суп варили. Здесь всегда прокатывает.
показать весь комментарий
30.05.2020 20:01 Ответить
Або як туристи ,заблукали !!))
показать весь комментарий
30.05.2020 22:09 Ответить
......а в Украине УЖЕ САЖАЮТ участников АТО , патриотов, волонтёров.....
показать весь комментарий
30.05.2020 20:03 Ответить
А учасники АТО, патріоти і волонтери є апріорі непідсудними?
показать весь комментарий
30.05.2020 20:05 Ответить
Нет. У зеленой слизи неподсудные только агенты фсб.
показать весь комментарий
30.05.2020 20:19 Ответить
Наприклад агент "Лоліта"?
показать весь комментарий
30.05.2020 20:20 Ответить
В слове "Моника" много ошибок.
показать весь комментарий
30.05.2020 20:37 Ответить
"лолита" - фсбшный фейк, который до сих пор обсасывает зеленая шобла. А вот агент фсб с оперативным псевдо "Козырь" - правая рука Трижды Потерпевшего Нелоха. Ну, а слив секретных материалов из #ОПЫ в фсб - вот тут все признаки гос.измены на самом верху.Тебе , кстати,уже срублями платят?
показать весь комментарий
30.05.2020 20:42 Ответить
У вас всі три приголосні неправильні. Замість л,л,т має бути м,н,к. 😁
показать весь комментарий
30.05.2020 20:42 Ответить
Кого вы конкретно можете назвать - "закрытого" за украинский патриотизм, а не по подозрению в уголовном преступлении?
Спрашиваю для проформы - по ответу попытаюсь прояснить для себя наличие у вас мозга.
показать весь комментарий
30.05.2020 20:24 Ответить
Шли бьі вьі оба под крьільішко Лукашенко вьіяснять наличие друг у друга(или один у себя же?) мозга
показать весь комментарий
30.05.2020 21:42 Ответить
От думка білорусів завжди була важлива для нас. Як ті, хто насолоджується проживанням на кукані останнього диктатора в Європі, можуть щось питати з нас, українців?
показать весь комментарий
31.05.2020 06:32 Ответить
Другий презик поспіль .
показать весь комментарий
30.05.2020 21:51 Ответить
https://www.facebook.com/romabra?hc_ref=ARSkjRDDb7niUGR9L1vnBB-_oJ62dY6p7NL7Bfdl5evxyY7wO_PpkpGKh-kBYkcN4Iw&fref=nf Roman Sinicyn https://www.facebook.com/romabra?hc_ref=ARSkjRDDb7niUGR9L1vnBB-_oJ62dY6p7NL7Bfdl5evxyY7wO_PpkpGKh-kBYkcN4Iw&fref=nf https://www.facebook.com/romabra/posts/10206821717419627 7 hrs · https://www.facebook.com/romabra/posts/10206821717419627# Знайомтесь Іван Іщенко.В понеділок, за моєю інформацією, його представлятимуть у Вінниці, як керівника місцевої поліції (ГУНП області).Замість звільненого вчора нєкоєго Педоса.2 травня 2014 року в Одесі - Іщенко з Фучеджи та іншими мусорами стояли на одному боці з проросійськими та російськими найманцями, які з автоматичної зброї розстрілювали протестувальників. Допомагали та координували сєпарів.Ось скрін з відео з Іщенко і сєпарами, які стріляють в натовп з-за спин мусорів, доказів насправді більше, але цей чорт не у в'язниці і не втік в Придністров'я.Більш того, Іщенко стрімко ріс кар'єрною мусорською драбиною при главмусорі одещини Головіну.Остання посада - начальник УПД (Управління превентивної діяльності) ГУНП в Одеській області.З найбільших "тєм" Іщенка - риба-браконьєри по області, долі в перевезеннях, долі в незаконній торгівлі.Ще Іщенко давав наказ місцевому беркуту жорстко пакувати одеську ультру за банер "Кремль, покайся" і назви українських суден, захоплених країною-терористом: "Бердянськ, Нікополь, Яни Капу" і піро-шоу на секторі.
Це було два роки тому.Тепер Іщенко очолюватиме поліцію Вінничини.
Чеботарь протягнув, про "чемодана" я писав вчора.Впевнений, що у Вінниці громадськість і журналісти це так просто не "схавають" і виноситимуть Ваню нах#й".Аваков і всі ці чеботарі, ковалі, геращенки, іщенки повинні піти.
І підуть.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206821697379126&set=pcb.10206821717419627&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBDtDWZmSs_WUDCs8jM--aKjaSl-9gegkpvfJC9nFWp4qiaYbe8NXH4mzJ6lsGSk8a2SftyzLWtz8GA Прокуратура Праги предъявила обвинения в терроризме чеху и белорусу, воевавшим против Украины на Донбассе, - посол Перебийнис - Цензор.НЕТ 971 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206821697299124&set=pcb.10206821717419627&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCrJ-Gg1GvgtnSJQlbwdtth8kRwAgjftOnpVTopL5Bz_RKBmJ5vdfCZGyR5tDm8K24F2W1PcUavKbN3
показать весь комментарий
30.05.2020 20:05 Ответить
Щось не везе Вінничині, у 2016 р. призначили Івана Шевцова, який на параді Побєди 9 травня 2014 р. у Симфірополі засвітився. Тоді завдяки https://ukr.lb.ua/society/2016/03/10/329938_avtomaydanivtsi_virishili_perekriti.html протестам та https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/1000603356696437 Авакову того відсторонили. Тепер той же Аваков хоче такого ж просунити. Будемо надіятися, що це лише чутки.
Хоча, виникає іще питання, чому, взагалі, той Іщенко до сих пір у поліції?
показать весь комментарий
30.05.2020 21:03 Ответить
В мене питанз немає , все зрозуміло . Згадайте досвід окупованих територій , мусора - найперші зрадники .
показать весь комментарий
30.05.2020 21:44 Ответить
Питань.
показать весь комментарий
30.05.2020 21:44 Ответить
И это правильно. Ну, чех забыл вон портянки русского солдата образца 1968 года, но вот, что бултбашу дома то не сиделось на родных болотах?
показать весь комментарий
30.05.2020 20:07 Ответить
Прокуратура Праги предъявила обвинения в терроризме чеху и белорусу, воевавшим против Украины на Донбассе, - посол Перебийнис - Цензор.НЕТ 523
показать весь комментарий
30.05.2020 20:13 Ответить
Бульбаши как раз - крысы, тоскующие по совку
показать весь комментарий
30.05.2020 20:26 Ответить
А пропаганда? Ну а как... "рашка-ньюс" во всю глотку вопило про съеденных детей... вспоминаешь?
показать весь комментарий
30.05.2020 21:01 Ответить
Хто зна того чеха , може то наслідки"імпровізації" асвабадителей 1968 року ?
показать весь комментарий
30.05.2020 21:36 Ответить
..."предъявила обвинение"...
-Уже хорошо, но важен результат.
показать весь комментарий
30.05.2020 20:10 Ответить
Награда нашла "героев".
показать весь комментарий
30.05.2020 20:13 Ответить
Пид***сы продажные, посмотрите какие в Европе сроки за терроризм в другой стране. От 12 до 20 лет. А у нас дают террористам как за хулиганство или коробок конопли. Поетому только украинская власть и украинцы не меньше виноваты чем Рашка что в Украине идет война.
показать весь комментарий
30.05.2020 20:27 Ответить
Там так само дають , найменші терміни , вважають , що українців можна вбивати .
показать весь комментарий
30.05.2020 21:46 Ответить
Фошисты, дидов забывают...
показать весь комментарий
30.05.2020 20:27 Ответить
нарешті Чехія стала поводити себе, як братня, і по-справжньому вільна європейська країна!
дякуємо!
показать весь комментарий
30.05.2020 20:35 Ответить
BUD TAK LASKAV!
(Чеською, до речі)
показать весь комментарий
30.05.2020 20:58 Ответить
https://youtu.be/ca-w9BQ92hM?list=TLPQMzAwNTIwMjDkppryQzqqVw Российские медики признались, что участвовали в войне против Украины и потребовали за это деньги.

Мораль у них низкая но характерно то, что все же правда всплыла. Как бы там не было эти люди как бы обвинительное свидетельство про своего вождя дали.
показать весь комментарий
30.05.2020 20:47 Ответить
Низький уклін,брати чехи! А от у нас курва штепа скоро депутатом стане...
показать весь комментарий
30.05.2020 21:00 Ответить
Якби ж то не президентом!
показать весь комментарий
30.05.2020 21:10 Ответить
Чехи їм не більше чотирьох років дадуть ."Дякуємо".....
показать весь комментарий
30.05.2020 21:47 Ответить
Эсли против нас воюют граждане Чехии и Беларуссии, то мы воюем с Чехией и Беларуссией, почему всегда говорят только за Россию?
показать весь комментарий
30.05.2020 21:02 Ответить
Потому шо твоя страна-помойка их нанимает, вооружает, платит срубли. Другими словами это зверье - просто военнослужащие террористических соединений, которые вы называете "воосруженными силами московии".
показать весь комментарий
30.05.2020 21:07 Ответить
чехам респект!
показать весь комментарий
30.05.2020 21:03 Ответить
Ну, і добре. Якщо засудять покидьків, то Зеленський не зможе їх на таксистів поміняти
Тепер будемо тримати кулаки, щоб засадили за грати фігурантів.
показать весь комментарий
30.05.2020 21:07 Ответить
Не дуже , побачите терміни - тоді реагуйте . Зазвичай чехи за участь у війні проти України не більше чотирьох років дають , якщо не умовно . Це не перший випадок.
показать весь комментарий
30.05.2020 21:49 Ответить
 
 