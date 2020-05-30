Прокуратура Праги предъявила обвинения в терроризме чеху и белорусу, воевавшим против Украины на Донбассе, - посол Перебийнис
В Чехии прокуратура предъявила обвинение двум гражданам за участие в боевых действиях против Украины в Донбассе.
Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, информирует Цензор.НЕТ.
Чеху и белорусу, который постоянно проживает в Чехии, предъявили обвинение по статье 311 Уголовного кодекса страны - "террористический акт".
"Обоим грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет", - отметил посол.
Из обнародованного текста обвинения следует, что мужчины воевали на Донбассе стороне российских боевиков в 2014-16 годах.
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Спрашиваю для проформы - по ответу попытаюсь прояснить для себя наличие у вас мозга.
Це було два роки тому.Тепер Іщенко очолюватиме поліцію Вінничини.
Чеботарь протягнув, про "чемодана" я писав вчора.Впевнений, що у Вінниці громадськість і журналісти це так просто не "схавають" і виноситимуть Ваню нах#й".Аваков і всі ці чеботарі, ковалі, геращенки, іщенки повинні піти.
І підуть.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206821697379126&set=pcb.10206821717419627&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBDtDWZmSs_WUDCs8jM--aKjaSl-9gegkpvfJC9nFWp4qiaYbe8NXH4mzJ6lsGSk8a2SftyzLWtz8GA https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206821697299124&set=pcb.10206821717419627&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCrJ-Gg1GvgtnSJQlbwdtth8kRwAgjftOnpVTopL5Bz_RKBmJ5vdfCZGyR5tDm8K24F2W1PcUavKbN3
Хоча, виникає іще питання, чому, взагалі, той Іщенко до сих пір у поліції?
-Уже хорошо, но важен результат.
дякуємо!
(Чеською, до речі)
Мораль у них низкая но характерно то, что все же правда всплыла. Как бы там не было эти люди как бы обвинительное свидетельство про своего вождя дали.
Тепер будемо тримати кулаки, щоб засадили за грати фігурантів.