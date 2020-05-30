Прокуратура Праги предъявила обвинения в терроризме чеху и белорусу, воевавшим против Украины на Донбассе, - посол Перебийнис

В Чехии прокуратура предъявила обвинение двум гражданам за участие в боевых действиях против Украины в Донбассе.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, информирует Цензор.НЕТ.

Чеху и белорусу, который постоянно проживает в Чехии, предъявили обвинение по статье 311 Уголовного кодекса страны - "террористический акт".

"Обоим грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет", - отметил посол.

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Из обнародованного текста обвинения следует, что мужчины воевали на Донбассе стороне российских боевиков в 2014-16 годах.