Трамп заявил, что протесты под Белым домом "имеют мало общего с памятью о Джордже Флойде", убитом в Миннеаполисе 25 мая
Президент США Дональд Трамп уверен, что протесты в парке Лафайет перед Белым домом "имеют мало общего с памятью о Джордже Флойде".
Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Профессионально управляемые так называемые протестующие у Белого дома не имели отношения к памяти Джорджа Флойда. Они просто были там, чтобы причинить вред", - уверен президент США.
Напомним, волна протестов в США возникла после того, как 25 мая умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. В сеть попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. После этого в больнице мужчина умер.
ФБР и прокуратура открыли дело о правомерности действий полиции в Миннеаполисе. 28 мая губернатор Миннесоты издал указ о привлечении Национальной гвардии для поддержания порядка в штате, в Миннеаполисе объявлена чрезвычайная ситуация.
Протесты продолжаются, в частности, проходил и у Белого дома.
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