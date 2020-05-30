Трамп заявил, что протесты под Белым домом "имеют мало общего с памятью о Джордже Флойде", убитом в Миннеаполисе 25 мая

Президент США Дональд Трамп уверен, что протесты в парке Лафайет перед Белым домом "имеют мало общего с памятью о Джордже Флойде".

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Профессионально управляемые так называемые протестующие у Белого дома не имели отношения к памяти Джорджа Флойда. Они просто были там, чтобы причинить вред", - уверен президент США.

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Напомним, волна протестов в США возникла после того, как 25 мая умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. В сеть попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. После этого в больнице мужчина умер.

ФБР и прокуратура открыли дело о правомерности действий полиции в Миннеаполисе. 28 мая губернатор Миннесоты издал указ о привлечении Национальной гвардии для поддержания порядка в штате, в Миннеаполисе объявлена чрезвычайная ситуация.

Протесты продолжаются, в частности, проходил и у Белого дома.

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