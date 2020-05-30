Новых случаев заболевания COVID-19 среди нардепов нет, пленарная неделя ВР начнется 2 июня, - "слуга народа" Кравчук

Верховная Рада вернется к пленарным заседаниям со вторника, 2 июня.

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Новых случаев заболевания COVID-19 среди депутатов пока нет - все тесты тех, кто контактировал с Валерием Божиком - отрицательные", - уведомила она.

По словам нардепа, неделю начнут с рассмотрения программы правительства. Она напомнила, что ранее большинство комитетов Рады не поддержали текст, поданный Кабмином еще в апреле, и предоставили свои рекомендации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторов и фотокорреспондентов допустили в ложу прессы Рады. ДОКУМЕНТ

Кравчук предполагает, что голосование в зале будет аналогичным, и программу отправят на доработку. По закону правительство должно внести доработанный вариант, и парламент рассмотрит его в течение 15 дней.

"Также в повестке дня на неделю голосование во втором чтении законопроекта о "ворах в законе", постановления от комитета по иностранным делам, пакет законопроектов от "цифрового" комитета - об облачных услугах, об электронных коммуникациях, о защите телекоммуникационных сетей. Также в планах голосование во втором чтении законопроекта из пакета спасения креативных индустрий. И важные изменения в избирательное законодательство: в частности по внедрению партийных списков на местных выборах в городских ОТГ, где не менее 15 тысяч избирателей (сейчас - 90 тыс), уменьшение залога за участие в выборах в 4 раза, параллельное выдвижение в советы разного уровня и много другой - в первом чтении", - добавила Кравчук.

Напомним, 20 мая в связи со вспышкой коронавируса в парламенте ВР решила отменить пленарные заседания, которые должны были состояться в четверг и в пятницу. Отменить заседания рекомендовал регламентный комитет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раду просят создать Независимого регулятора в сфере транспорта