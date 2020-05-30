РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10714 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
998 33

Новых случаев заболевания COVID-19 среди нардепов нет, пленарная неделя ВР начнется 2 июня, - "слуга народа" Кравчук

Новых случаев заболевания COVID-19 среди нардепов нет, пленарная неделя ВР начнется 2 июня, -

Верховная Рада вернется к пленарным заседаниям со вторника, 2 июня.

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Новых случаев заболевания COVID-19 среди депутатов пока нет - все тесты тех, кто контактировал с Валерием Божиком - отрицательные", - уведомила она.

По словам нардепа, неделю начнут с рассмотрения программы правительства. Она напомнила, что ранее большинство комитетов Рады не поддержали текст, поданный Кабмином еще в апреле, и предоставили свои рекомендации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторов и фотокорреспондентов допустили в ложу прессы Рады. ДОКУМЕНТ

Кравчук предполагает, что голосование в зале будет аналогичным, и программу отправят на доработку. По закону правительство должно внести доработанный вариант, и парламент рассмотрит его в течение 15 дней.

"Также в повестке дня на неделю голосование во втором чтении законопроекта о "ворах в законе", постановления от комитета по иностранным делам, пакет законопроектов от "цифрового" комитета - об облачных услугах, об электронных коммуникациях, о защите телекоммуникационных сетей. Также в планах голосование во втором чтении законопроекта из пакета спасения креативных индустрий. И важные изменения в избирательное законодательство: в частности по внедрению партийных списков на местных выборах в городских ОТГ, где не менее 15 тысяч избирателей (сейчас - 90 тыс), уменьшение залога за участие в выборах в 4 раза, параллельное выдвижение в советы разного уровня и много другой - в первом чтении", - добавила Кравчук.

Новых случаев заболевания COVID-19 среди нардепов нет, пленарная неделя ВР начнется 2 июня, - слуга народа Кравчук 01

Напомним, 20 мая в связи со вспышкой коронавируса в парламенте ВР решила отменить пленарные заседания, которые должны были состояться в четверг и в пятницу. Отменить заседания рекомендовал регламентный комитет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раду просят создать Независимого регулятора в сфере транспорта

Автор: 

ВР (29227) карантин (16729) Кравчук Евгения (367) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
як же ж відлягло від серця!
показать весь комментарий
30.05.2020 20:55
+2
Сумна новина ...
показать весь комментарий
30.05.2020 20:55
+2
Угробили экономику, миллионы безработных. Вирус оказался фэйком. Это уже понятно
показать весь комментарий
30.05.2020 21:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
якэ щастя. цэ пэрэмога
показать весь комментарий
30.05.2020 20:52 Ответить
Будуть...
показать весь комментарий
30.05.2020 20:53 Ответить
як же ж відлягло від серця!
показать весь комментарий
30.05.2020 20:55 Ответить
показать весь комментарий
30.05.2020 21:04 Ответить
Яка історична подія як для українців так і всього людства! Турборежим оклигав!.
показать весь комментарий
30.05.2020 22:10 Ответить
Сумна новина ...
показать весь комментарий
30.05.2020 20:55 Ответить
Угробили экономику, миллионы безработных. Вирус оказался фэйком. Это уже понятно
показать весь комментарий
30.05.2020 21:05 Ответить
жалько
показать весь комментарий
30.05.2020 21:07 Ответить
Шкода. Дуже шкода
показать весь комментарий
30.05.2020 21:18 Ответить
яка добра новина!
мозок нашої країни - нарешті здоровий і буде працювати на країну!
показать весь комментарий
30.05.2020 21:20 Ответить
показать весь комментарий
30.05.2020 21:22 Ответить
I tell you again - today they will fly into space! It definitely will!
показать весь комментарий
30.05.2020 22:17 Ответить
В мене вже всi пальци болять по дереву стукати....Хвилююся, старею мабуть. Хвилина....
показать весь комментарий
30.05.2020 22:23 Ответить
чого? я на сайті НАСА ще за годину до ланчу написав три рази - що вони полетять.
показать весь комментарий
30.05.2020 23:07 Ответить
Wooo-hooo!!!!!! It's off!!!!
показать весь комментарий
30.05.2020 22:25 Ответить
Dude, we're off!!!! It's happening! Woo-Hooo!!!
показать весь комментарий
30.05.2020 22:31 Ответить
Перша ступень вже сила...
показать весь комментарий
30.05.2020 22:35 Ответить
краще б той мозок хворів...
показать весь комментарий
30.05.2020 21:24 Ответить
яка ви не добра. Не любите свою країну, не хочете щоби цей здоровий мозок вивів нас у люди.
показать весь комментарий
30.05.2020 21:25 Ответить
не існує там мізків.
це лише пальці, які тиснуть на кнопочки.
показать весь комментарий
30.05.2020 21:51 Ответить
добре! на цей раз вам повірю!
тільки дивіться - не обманюйте мене.
показать весь комментарий
30.05.2020 22:18 Ответить
Нових випадків захворювання COVID-19 серед нардепів немає, пленарний тиждень ВР розпочнеться 2 червня, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2865
показать весь комментарий
30.05.2020 21:27 Ответить
а чому би їм всим не захворіти?
показать весь комментарий
30.05.2020 21:41 Ответить
Пандемия держиться на тотальной брехни СМИ. На пропаганде.
показать весь комментарий
30.05.2020 22:04 Ответить
Смертность от короны у всех без исключения высокопоставленных лиц всего мира -нулевая .Ну а баранам - карантин ,намордники и безработица.ВОЗ пандемию короновируса не объявляла .Это всё фейк и брехня для низов .Любой насморк засчитывается в пандемию .
показать весь комментарий
30.05.2020 22:15 Ответить
Яка сумна новина... и не выпускайте их за границы Украины
показать весь комментарий
30.05.2020 23:01 Ответить
та да. а то снова в элитных европейских борделях-куршавелях понаматуют х знает чего, и сюда потом везут
показать весь комментарий
30.05.2020 23:41 Ответить
А было бы хорошо,чтобы они все передохли.
показать весь комментарий
31.05.2020 09:11 Ответить
 
 