Трамп принял "коронавирусную помощь" от РФ без разрешения компетентных органов США, - Reuters
В Соединенных Штатах Америки гуманитарные товары лицензирует Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA). В нем постфактум узнали о решении Дональда Трампа принять помощь для борьбы с коронавирусом из РФ.
Об этом Reuters сообщил представитель FDA, передает Цензор.НЕТ.
Управление, по его словам, знало о грузе, который отправляли из РФ в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, "в общем", детальной информации до прибытия "помощи" не было.
FDA должно лицензировать, например, аппараты искусственной вентиляции легких. Позже выяснилось, что аппараты ИВЛ с российского груза выработала фирма "Авента-М". Ее же устройства стали причиной пожаров в больницах в Москве и Санкт-Петербурге, где лечили больных COVID-19.
В то же время представитель медицинского департамента Нью-Джерси сообщил Reuters, что российские "Авента-М" так и не использовали, потому что они требуют напряжения, несовместимого с энергосетью в США.
Напомним, 2 апреля в Госдепе уведомили, что поставки в США российских медпрепаратов и средств индивидуальной защиты, которые в Москве назвали "гуманитарной помощью", были приобретены американской стороной за деньги после телефонного разговора президентов Трампа и Путина.
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Тобто не з таким контингентом)
(бо хтось ще зробить среньк-среньк і напише заяву в СБУ)
Стратегічні бомбардувальники B-1B ВВС США вперше в історії долетіли до Києва
«Пара стратегічних бомбардувальників B-1B Lancer з військовими номерами 85-0060 та 86-60139 Військово-повітряних сил (ВПС) США 29 травня вперше в історії здійснили політ в повітряному просторі України. (bmpd в LiveJournal.) У польоті над країною літаки супроводжували українські Су-27 і МіГ-29.»
(Прівєт хохлобубочькам
Источник: https://censor.net/n3199063"
Американцы не в курсе про изобретение трансформаторов?
С 2014 года в Украине действует стандарт напряжения, соответствующий ДСТУ EN 50160:2014 (международный стандарт ЕN 50160:2010): 230В ±10%, где 10% - предельно допустимые отклонения от нормативного значения! Т.е., максимальный интервал колебаний: от 207В до 253В.
Звичайно, що можна було би навіть поставити стабілізатори напруги, але такі системи не будуть сертифіковані в Америці'
гадить и врать-это их кредо...
Щось Рейгани, забарились.
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Гнилая отмазка. Российские ИВЛ на такой случай идут со специальными генераторами: больной крутит педали, вырабатывается нужная электроэнергия.
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Гуманітарна допомога, яку купили за гроші!😄
Сноуден сказал, что передал все имевшиеся у него секретные материалы журналистам в Гонконге до вылета в Москву и копий себе не оставил. Он решил не везти документы в Россию, потому что "это не послужило бы для общественного блага".
"Для чего бы мне было дальше держать копии материалов у себя лично?" - говорит он.
https://www.bbc.com/russian/russia/2013/10/131018_snowden_russia_leaks
Можно ему верить, если его паРаша укрыла просто так?
Один из глупейших президентов США в истории.
Отак і живуть - "бедные, замерзшие, одинокие и гомосексуалисты"
https://youtu.be/yQLOIIeORhk Вся правда об Америке глазами КНДР
таки кацабы тупые...отправили свои железяки явно зная что амеры их не смогут подключить...или как обычно-на "авось"...
но шуму-то ,шуму кацабы создали...