Трамп принял "коронавирусную помощь" от РФ без разрешения компетентных органов США, - Reuters

В Соединенных Штатах Америки гуманитарные товары лицензирует Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA). В нем постфактум узнали о решении Дональда Трампа принять помощь для борьбы с коронавирусом из РФ.

Об этом Reuters сообщил представитель FDA, передает Цензор.НЕТ.

Управление, по его словам, знало о грузе, который отправляли из РФ в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, "в общем", детальной информации до прибытия "помощи" не было.

FDA должно лицензировать, например, аппараты искусственной вентиляции легких. Позже выяснилось, что аппараты ИВЛ с российского груза выработала фирма "Авента-М". Ее же устройства стали причиной пожаров в больницах в Москве и Санкт-Петербурге, где лечили больных COVID-19.

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В то же время представитель медицинского департамента Нью-Джерси сообщил Reuters, что российские "Авента-М" так и не использовали, потому что они требуют напряжения, несовместимого с энергосетью в США.

Напомним, 2 апреля в Госдепе уведомили, что поставки в США российских медпрепаратов и средств индивидуальной защиты, которые в Москве назвали "гуманитарной помощью", были приобретены американской стороной за деньги после телефонного разговора президентов Трампа и Путина.