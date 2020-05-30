Протесты в США: Нацгвардию Миннесоты полностью мобилизуют впервые после Второй мировой войны

Правопорядок в Миннесоте будут обеспечивать около 2,5 тысяч бойцов Нацгвардии США. Это полный состав этого подразделения в штате.

Как сообщил глава Нацгвардии США в Миннесоте генерал-майор Джон Дженсен, полная мобилизация объявлена впервые со времен Второй мировой войны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Ранее поддерживать правопорядок привлекли 700 нацгвардейцев. Теперь же им в помощь мобилизуют еще 1800 человек личного состава Нацгвардии.

Губернатор Миннесоты Тим Уолтц на брифинге заявил, что протесты уже никоим образом не касаются убийства Джорджа Флойда. "Это про нападение на гражданское общество и сеяние страха", - уверен чиновник.

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Напомним, волна протестов в США возникла после того, как 25 мая умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. В сеть попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. После этого в больнице мужчина умер.

ФБР и прокуратура открыли дело о правомерности действий полиции в Миннеаполисе. 28 мая губернатор Миннесоты издал указ о привлечении Национальной гвардии для поддержания порядка в штате, в Миннеаполисе объявлена чрезвычайная ситуация.

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