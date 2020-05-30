Протесты в США: Нацгвардию Миннесоты полностью мобилизуют впервые после Второй мировой войны
Правопорядок в Миннесоте будут обеспечивать около 2,5 тысяч бойцов Нацгвардии США. Это полный состав этого подразделения в штате.
Как сообщил глава Нацгвардии США в Миннесоте генерал-майор Джон Дженсен, полная мобилизация объявлена впервые со времен Второй мировой войны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Ранее поддерживать правопорядок привлекли 700 нацгвардейцев. Теперь же им в помощь мобилизуют еще 1800 человек личного состава Нацгвардии.
Губернатор Миннесоты Тим Уолтц на брифинге заявил, что протесты уже никоим образом не касаются убийства Джорджа Флойда. "Это про нападение на гражданское общество и сеяние страха", - уверен чиновник.
Напомним, волна протестов в США возникла после того, как 25 мая умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. В сеть попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. После этого в больнице мужчина умер.
ФБР и прокуратура открыли дело о правомерности действий полиции в Миннеаполисе. 28 мая губернатор Миннесоты издал указ о привлечении Национальной гвардии для поддержания порядка в штате, в Миннеаполисе объявлена чрезвычайная ситуация.
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=Ще= завжди звучить оптимістично і позитивно, обнадіююче.
Я тому так і написала.
протесты это неотъемлемая форма демократии для свободных людей...
Не понимаю, тех кто против протестов, хотите, что бы везде было как в рашке или Северной Корее, где рабы не имеют права на любой протест против действий властей?
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Этому экземпляру колено на шею ещё лет двадцать назад поставить нужно было. А лучше попросить бордюр укусить.
И еще хватило совести с большой буквы даже написать.
Сотні людей вийшли на вулиці Мінеаполіса у Сполучених Штатах. Протести почалися через вбивство поліціянтами людини на ім'я Джордж Флойд
Чотирьох поліцейських через інцидент звільнили, обставини трагедії розслідують. Але містяни влаштували акції непокори і спалили вщент пліцейську дільницю
Хуцпа також визначається як «особливо цинічна, підла, зухвала брехня», «верх цинізму й нахабства, що паралізує опонента»". (Вики).
...когда "государство", за годы предательства людей, тех, что еще в 14-м рвались его защищать, за котлы, переработавшие добробаты, за утопающие в болоте "широкиеланы", холод, голод, бесправие военнослужащих, мариупольские суды, за "прекращения огней", за "разведения" и прочую херню, за "керченские катерочки", за глобальное ограбление тех, кто остался дома, за "невмешательство в аренды прудов" и прилюдное изнасилование не только девочек в Кагарлыке, но и всего населения в целом - привело таки к тому, что его уже никто и защищать-то не желает - тогда чувак, сам откосивший от службы и чья мама Римма гордо рассказывала журналистам, как "выбрасывала повестки" - вносит проект закона об очередном рабстве - уже военкоматовском.
Штрафы до 700 НМГД (исправлено) и 5 лет тюрьмы - в зобу дыханье сперло, господа, настолько это прекрасно, с учетом нашей *********** "Фемиды".
Что ни день - то праздник.
Родина викликала поліцію до своєї 29-ньої доньки (чорної), у якої був приступ епілепсії + вона страждала від психічних розладів. Вона впала з 24-поверху. Тепер сім*я каже, що поліція її вбила: штовхнула.
І The family has said race may have played a role in Korchinski-Paquet's death.
Сьогодні була маніфестація в Торонто і Галіфаксі, в понеділок буде в Монреалі.
Поліція звинувачується в расизмі. Як же інакше ?!
Так і хочеться сказати f***
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/regis-korchinski-paquet-toronto-police-1.5590296
І те, що вже писала сьогодні: закінчиться тим, що копи просто більше не виїжджатимуть на виклики до чорних. Хай вбиваються, ріжуться і т.д.
Або буде окремо чорна поліція для чорних, а біла - для білих.
Це - капець.
Вона страждала на ці розлади давно і поліція не вперше приїжджала. Цього разу дзвонили тричі: брат і мати. В хід пішли ножі. Поліцаї приїхали (6 чоловік), всі розмовляли, тоді вона попросилася в туалет ... поліція зайшла в квартиру, а брата і матір попросили лишитися ...
Люди пишуть, що вона побігла на балкон (з головою проблеми) і перелазила з одного на інший - от і впала.
А тут сімейка звинувачує їх відкрито у тому, що вони її штовхнули. Ще й колір шкіри приплели. Дурдом.
В Торонто напружена атмосфера. Вже, здається, профспілка поліції звернулася і сказала, шо це все - нагнітання відповідних груп з метою підриву репутації поліції і перетворення поліції на ворога ...
Але люди дуже критично реагують на цих дебільних =протестантів=, ще невідомо купа деталей (бо не можна розголошувати), а вони вже =протести= роблять проти поліцаїв-"расистів". Теж бездумна біомаса.
Притомні пишуть, що втомилися від того, що кожну подію з кольоровими перетворюють у расистський кейс. Замість того, щоб давно вже забезпечити їй медичну допомогу - сімейка невідомо чим займалася. А тепер винна поліція.
Побачимо, що наші тут влаштують завтра. Нема чим людям зайнятися.
Так, подорожувати класно.
Бажаю здійснення планів !
От хай дурдом з вірусом пройде ...
https://www.viarail.ca/en
https://www.narcity.com/deals/ca/via-rail-canadas-summer-sale-is-offering-up-to-40-off-on-train-tickets
Таке є.
А в тих американських не зручно сидіти. Я не змогла б їхати боком ...
Мені теж він сподобався у статті.
ОК, попросите, щоб Вам американський вагончик причепили до Віа Рейл.
Людина мала інвалідність (20 років тому жертву збив мотоцикл), а її тягнули за волосся через водійське скло машини та застосували тазер.
Жертва через підсліпуватість на ліве око тупо не побачила, що до неї наближаються копи.
Копа, що перевищив міри самооборони при затриманні, на час розслідування було відправлено в оплачувану адміністративну відпустку." https://ktla.com/news/local-news/sonoma-county-deputy-fired-after-bodycam-video-showed-him-violently-choking-restraining-man-who-died/?fbclid=IwAR1FPMGCxj6lyUBxtWOCjN7oZGca9SWepnwDX_znPbrPkQtjM54VyTDZZjQ
Далой прививки!