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Протесты в США: Нацгвардию Миннесоты полностью мобилизуют впервые после Второй мировой войны

Протесты в США: Нацгвардию Миннесоты полностью мобилизуют впервые после Второй мировой войны

Правопорядок в Миннесоте будут обеспечивать около 2,5 тысяч бойцов Нацгвардии США. Это полный состав этого подразделения в штате.

Как сообщил глава Нацгвардии США в Миннесоте генерал-майор Джон Дженсен, полная мобилизация объявлена впервые со времен Второй мировой войны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Ранее поддерживать правопорядок привлекли 700 нацгвардейцев. Теперь же им в помощь мобилизуют еще 1800 человек личного состава Нацгвардии.

Губернатор Миннесоты Тим Уолтц на брифинге заявил, что протесты уже никоим образом не касаются убийства Джорджа Флойда. "Это про нападение на гражданское общество и сеяние страха", - уверен чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что протесты под Белым домом "имеют мало общего с памятью о Джордже Флойде", убитом в Миннеаполисе 25 мая

Напомним, волна протестов в США возникла после того, как 25 мая умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. В сеть попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. После этого в больнице мужчина умер.

ФБР и прокуратура открыли дело о правомерности действий полиции в Миннеаполисе. 28 мая губернатор Миннесоты издал указ о привлечении Национальной гвардии для поддержания порядка в штате, в Миннеаполисе объявлена чрезвычайная ситуация.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В США вспыхнули массовые беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими: есть первая жертва. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

протест (5854) США (26381)


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Топ комментарии
+26
1. Судмедэкспертиза (предварительная) после вскрытия установила, что удушение коленом, как мы видели на видео, не являлось причиной смерти Флойда. По мнению врачей, Флойд был либо пьян, либо под наркотиком в момент ареста (ждём анализа от токсикологии), в соединении с его хроническим состоянием больного сердца + тяжёлый артериосклероз сосудов. И получается, что его задержание, даже таким образом являлось лишь триггером для его смерти, а не самой причиной смерти.
2. Уже радикально-левая общественность призывает не заострять внимание на результатах вскрытия - т.е. их основная карта, что его задушил или нарушил поступление кислорода полицейский насмерть, уже бита.3. Максимум теперь кейс против полицейского - это убийство 3й степени. Это если докажут, что его действия конкретно спровоцировали данный результат, в чём я не уверен. Если подтвердятся сильная доза наркотиков в погибшем, то тогда кейс против полицейского вообще рассыпается, до превышения своих полномочий и халатности, что приведёт к его полному увольнению и всё. Потому что под наркотиком человек не соображает, что делает и любое резкое изменение условий с ним, из состояния покоя, может привести к смерти, так как все его реакции за счёт наркотика повышаются в градусе. Типа если начать отжиматься в джиме, но перед этим кольнутся героином, то запросто от такого напряжения может наступить инфаркт.
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30.05.2020 22:08
+21
А вони постійно так протестують, причому не тільки в США!

Знаєте, чому у Франції були протести з палінням чужих машин? Бо двоє арабів-злодіїв тікали від поліції і сховалися в трансформаторну будку (!), де їх вбило током... Араби вирішили, що винні поліцейські, але при цьому палили машини простих парижан. У когось явно проблеми з причинно-наслідковими зв'язками!
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30.05.2020 22:09
+17
Чому ви виправдовуєте злочинця і все оце "протестуюче" бидло ?
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30.05.2020 22:09
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(безумовно)
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31.05.2020 00:56 Ответить
навіть у тій самій Акадії (Новій Скотії+Новому Брансуїку) так затишно, мило, природа, доглянуті будиночки, білосніжні церкви маленьки... але у кожному селі - хокейна арена))
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31.05.2020 01:11 Ответить
Тільки я там ще не була.
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31.05.2020 01:30 Ответить
туди на північний острів можно з'їздити далі Сиднея, Кейп Бретон, де гори є, мальовничі міста і спостереження за китами
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31.05.2020 01:36 Ответить
А звідки Ви добре Канаду знаєте ?
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31.05.2020 01:52 Ответить
так.. трошки вивчав, розглядався куди поїхати)
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31.05.2020 01:53 Ответить
мав емігрувати у Канаду у 1997, але відбій вийшов
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31.05.2020 01:54 Ответить
Але Ви були тут ? Приїжджали ?
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31.05.2020 02:00 Ответить
ні, ще не був у Канаді
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31.05.2020 02:03 Ответить
Key word - ще.
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31.05.2020 02:11 Ответить
ключове слово)).. ну так, я ж не можу гарантувати, що не приїду до Канади
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31.05.2020 02:13 Ответить
Що значить - =не= ?

=Ще= завжди звучить оптимістично і позитивно, обнадіююче.
Я тому так і написала.
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31.05.2020 02:19 Ответить
ну так.. я підтверджую, я не можу сказати що відмовлюсь їхати до Канади) - тому ще
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31.05.2020 02:26 Ответить
ну і за касатками
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31.05.2020 01:38 Ответить
Дякую. Знаю. Сподіваюсь доїхати якось вже нарешті.
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31.05.2020 01:50 Ответить
ніхто в Україні не раденький, - це робота кацапських тролей, які ведуть гібридну війну в тому числі і на цьому сайті
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31.05.2020 00:33 Ответить
Из искры возгорится пламя, так может быть, где угодно, там где власть забывает, что ее выбрал народ и для чего ее выбрал, тоже забывает.
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30.05.2020 22:42 Ответить
Без демократов и русни не обошлось, уж больно всё умело организовано.
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30.05.2020 23:01 Ответить
Кацапы топят за байдена, ещё один умалешенный из психушки сбежал🤣🤣🤣
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30.05.2020 23:11 Ответить
Америка не была бы Америкой, если бы не протестовала по любому поводу.
протесты это неотъемлемая форма демократии для свободных людей...
Не понимаю, тех кто против протестов, хотите, что бы везде было как в рашке или Северной Корее, где рабы не имеют права на любой протест против действий властей?
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30.05.2020 23:01 Ответить
Протестом это перестало быть, когда начали грабить и палить чужое имущество. Это уже преступление, а не протест. Подавлять такое нужно жестко.
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31.05.2020 01:00 Ответить
Флойд как минимум пять раз отбывал тюремные сроки различной продолжительности. В 2014 году, после пятилетнего пребывания в тюрьме за вооружённое ограбление..
--
Этому экземпляру колено на шею ещё лет двадцать назад поставить нужно было. А лучше попросить бордюр укусить.
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30.05.2020 23:11 Ответить
Нигер жареный в духовке, вкусный с чесноком.
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30.05.2020 23:21 Ответить
Водки нет...лахай.
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30.05.2020 23:27 Ответить
Сравнил тупые отмороженные погромы и грабежи с Майданом...
И еще хватило совести с большой буквы даже написать.
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31.05.2020 10:40 Ответить
Российский бунт...и взятие супермаркета Метро😂 А за 3-ри Майдана ни один магазин не пострадал. Вот чем бельіе отличаются от черньіх и азиятов.
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30.05.2020 23:26 Ответить
Це вам не Кагарлик, це Нація!
Сотні людей вийшли на вулиці Мінеаполіса у Сполучених Штатах. Протести почалися через вбивство поліціянтами людини на ім'я Джордж Флойд

Чотирьох поліцейських через інцидент звільнили, обставини трагедії розслідують. Але містяни влаштували акції непокори і спалили вщент пліцейську дільницю
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30.05.2020 23:43 Ответить
Восстани е планеты обизян.
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31.05.2020 13:28 Ответить
"Поняття «хуцпа» в ********* івриті означає «нахабство».
Хуцпа також визначається як «особливо цинічна, підла, зухвала брехня», «верх цинізму й нахабства, що паралізує опонента»". (Вики).
...когда "государство", за годы предательства людей, тех, что еще в 14-м рвались его защищать, за котлы, переработавшие добробаты, за утопающие в болоте "широкиеланы", холод, голод, бесправие военнослужащих, мариупольские суды, за "прекращения огней", за "разведения" и прочую херню, за "керченские катерочки", за глобальное ограбление тех, кто остался дома, за "невмешательство в аренды прудов" и прилюдное изнасилование не только девочек в Кагарлыке, но и всего населения в целом - привело таки к тому, что его уже никто и защищать-то не желает - тогда чувак, сам откосивший от службы и чья мама Римма гордо рассказывала журналистам, как "выбрасывала повестки" - вносит проект закона об очередном рабстве - уже военкоматовском.
Штрафы до 700 НМГД (исправлено) и 5 лет тюрьмы - в зобу дыханье сперло, господа, настолько это прекрасно, с учетом нашей *********** "Фемиды".
Что ни день - то праздник.
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30.05.2020 23:49 Ответить
Интересный у меня вопрос есть _ Вот почему такой балаган всегда начинается только тогда когда белые полицейские убивают негра, а не наоборот...
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31.05.2020 00:18 Ответить
Правильно. Сроду-мародёрам нужно показать его место.
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31.05.2020 00:25 Ответить
О, в Торонто теж ...
Родина викликала поліцію до своєї 29-ньої доньки (чорної), у якої був приступ епілепсії + вона страждала від психічних розладів. Вона впала з 24-поверху. Тепер сім*я каже, що поліція її вбила: штовхнула.
І The family has said race may have played a role in Korchinski-Paquet's death.
Сьогодні була маніфестація в Торонто і Галіфаксі, в понеділок буде в Монреалі.
Поліція звинувачується в расизмі. Як же інакше ?!

Так і хочеться сказати f***
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/regis-korchinski-paquet-toronto-police-1.5590296

І те, що вже писала сьогодні: закінчиться тим, що копи просто більше не виїжджатимуть на виклики до чорних. Хай вбиваються, ріжуться і т.д.
Або буде окремо чорна поліція для чорних, а біла - для білих.
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31.05.2020 01:15 Ответить
В неділю в Монреалі, завтра.
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31.05.2020 01:17 Ответить
то може вони хочуть узаконити свої гето таким чином?
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31.05.2020 02:16 Ответить
а там вже і буде отаке
Протести в США: Національну гвардію Міннесоти повністю мобілізують вперше після Другої світової війни - Цензор.НЕТ 8893
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31.05.2020 02:23 Ответить
Ой, сиджу читаю коменти ...
Це - капець.
Вона страждала на ці розлади давно і поліція не вперше приїжджала. Цього разу дзвонили тричі: брат і мати. В хід пішли ножі. Поліцаї приїхали (6 чоловік), всі розмовляли, тоді вона попросилася в туалет ... поліція зайшла в квартиру, а брата і матір попросили лишитися ...
Люди пишуть, що вона побігла на балкон (з головою проблеми) і перелазила з одного на інший - от і впала.
А тут сімейка звинувачує їх відкрито у тому, що вони її штовхнули. Ще й колір шкіри приплели. Дурдом.
В Торонто напружена атмосфера. Вже, здається, профспілка поліції звернулася і сказала, шо це все - нагнітання відповідних груп з метою підриву репутації поліції і перетворення поліції на ворога ...
Але люди дуже критично реагують на цих дебільних =протестантів=, ще невідомо купа деталей (бо не можна розголошувати), а вони вже =протести= роблять проти поліцаїв-"расистів". Теж бездумна біомаса.
Притомні пишуть, що втомилися від того, що кожну подію з кольоровими перетворюють у расистський кейс. Замість того, щоб давно вже забезпечити їй медичну допомогу - сімейка невідомо чим займалася. А тепер винна поліція.
Побачимо, що наші тут влаштують завтра. Нема чим людям зайнятися.
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31.05.2020 02:29 Ответить
тобто у цієї сімейки паранойя на фоні утиску прав чорних та протестів що тривають... і вони думають що поляціянти навмисно її там на балконі...
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31.05.2020 02:32 Ответить
.. ще й згвалтували походу а потім вже викинули))
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31.05.2020 02:34 Ответить
Ми якраз про це і говоримо з Вами останні дні ...
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31.05.2020 02:35 Ответить
Перехочете їхати ?
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31.05.2020 02:30 Ответить
ні, не можу таке стверджувати, тобто ЩЕ поїду до Канади)
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31.05.2020 02:34 Ответить
Обов*язково ! Мусите побачити на власні очі те, про що читали і дивилися.
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31.05.2020 02:40 Ответить
ну звісно, якщо поїду, я побачу усю Канаду, я візьму авто і поїду по країні - так люблю подорожувати
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31.05.2020 02:44 Ответить
і на потязі із східного узбережжя на західне, десь так
Протести в США: Національну гвардію Міннесоти повністю мобілізують вперше після Другої світової війни - Цензор.НЕТ 5248
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31.05.2020 02:48 Ответить
Я не бачила тут такі потяги.

Так, подорожувати класно.
Бажаю здійснення планів !

От хай дурдом з вірусом пройде ...
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31.05.2020 03:04 Ответить
а що в Канаді таких немає вагонів?... це US
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31.05.2020 03:07 Ответить
Я бачила по image address.
https://www.viarail.ca/en

https://www.narcity.com/deals/ca/via-rail-canadas-summer-sale-is-offering-up-to-40-off-on-train-tickets

Таке є.
А в тих американських не зручно сидіти. Я не змогла б їхати боком ...
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31.05.2020 03:19 Ответить
там їдуть боком люди, щоб розглядати краєвиди, а взагалі то крісла крутяться на 180 град. у тому вагоні з прозорим дахом
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31.05.2020 03:47 Ответить
ну хоч такі, по 2 в ряд і з вузьким проходом.. головне що прозорий дах, все видно і ефект присутності
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31.05.2020 03:50 Ответить
Протести в США: Національну гвардію Міннесоти повністю мобілізують вперше після Другої світової війни - Цензор.НЕТ 655
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31.05.2020 03:52 Ответить
Це значно краще.
Мені теж він сподобався у статті.
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31.05.2020 04:03 Ответить
але там більше простору in car, більше особистого space для тіла, інтервал між пасажирами як при СOVID-19))
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31.05.2020 04:13 Ответить
там американці розгляглися по вагону як тюлені на лежбищі, а тут канадійці сидять чемно)
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31.05.2020 04:17 Ответить


ОК, попросите, щоб Вам американський вагончик причепили до Віа Рейл.
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31.05.2020 05:10 Ответить
то треба з кимось зкооперуватись та подорожувати разом))
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31.05.2020 15:55 Ответить
замовити з друзями такий кар з Амтраку, нехай причеплять)
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31.05.2020 18:16 Ответить
Paul Potseluiev:20 грудня 2019 р. "Білий коп задушив під час затримання білого чоловіка, якого було помилково опізнано як викрадача машин.

Людина мала інвалідність (20 років тому жертву збив мотоцикл), а її тягнули за волосся через водійське скло машини та застосували тазер.

Жертва через підсліпуватість на ліве око тупо не побачила, що до неї наближаються копи.

Копа, що перевищив міри самооборони при затриманні, на час розслідування було відправлено в оплачувану адміністративну відпустку." https://ktla.com/news/local-news/sonoma-county-deputy-fired-after-bodycam-video-showed-him-violently-choking-restraining-man-who-died/?fbclid=IwAR1FPMGCxj6lyUBxtWOCjN7oZGca9SWepnwDX_znPbrPkQtjM54VyTDZZjQ
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31.05.2020 06:45 Ответить
Ой, свободу активистам!
Далой прививки!
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31.05.2020 11:59 Ответить
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