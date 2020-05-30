Суд отправил под арест без права залога уже шестерых из 28 задержанных после перестрелки в Броварах, - Аваков

По состоянию на 22:00 суд отправил под арест без права залога шестеро из 28 задержанных после криминальных разборок в Броварах Киевской области.

Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

"На 22:00 сегодня по 6 лицам принято решение о содержании под стражей без залога. Всего задержано 28 участников позорной перестрелки в Броварах. Суд продолжается. 21 подозреваемому НПУ просит меру пресечения в виде содержания под стражей. Наказание за преступление - единственный путь к справедливости", - подчеркнул глава МВД.

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Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходит в Броварском суде.

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