Суд отправил под арест без права залога уже шестерых из 28 задержанных после перестрелки в Броварах, - Аваков
По состоянию на 22:00 суд отправил под арест без права залога шестеро из 28 задержанных после криминальных разборок в Броварах Киевской области.
Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.
"На 22:00 сегодня по 6 лицам принято решение о содержании под стражей без залога. Всего задержано 28 участников позорной перестрелки в Броварах. Суд продолжается. 21 подозреваемому НПУ просит меру пресечения в виде содержания под стражей. Наказание за преступление - единственный путь к справедливости", - подчеркнул глава МВД.
Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.
Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.
Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходит в Броварском суде.
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"https://censor.net/news/3198984/chetyreh_figurantov_dela_ob_ubiyistve_veterana_oleshko_sarmata_otpustili_pod_domashniyi_arest"
но её там практически нет.
Может дело не в смертной казни, а в том, кого люди избирают писать законы ?
я не могу заставить идеально грамотных и идеально порядочных людей пойти работать за 20 тысяч в месяц
в месяц.
ты же о таких спрашивал ?
шоб я знайшов грамотних і чесних юристів і заставив їх підти на зарплату 20 тисяч ?
не знайду я стільки таких.
тим більше, не заставлю
ти результати виборів Президента України бачив ?
для чого тоді питаєш ?
От саме ти якого хрєна не став чесним і грамотним юристом, шоб піти на вибори і переконати всіх виборців України за тебе проголосувати ?
и может тогда это быдло что-то поймёт,
но вряд ли.
вона абсурдна, але реальність.
Чому його не зняв Порошенко, я розумію - у Порошенко не було більшості в парламенті.
А ти не знав, шо Аваков - це креатура НФ ?
Прихильники Порошенка його ніколи не хвалили, тому не кизди, шо ти пам'ятаєш, як вони його хвалили.
І в 2016-му також.
А в 2017=му ти обіцяв за нього життя віддати.
не подавав.
якшо не подавав, значить я сказав факт.
не подавав.
якшо не подавав, значить я сказав факт.
ти брешеш, то чому б і мені не збрехати ?
патріоти території, де населення під час війни вибирає верховним головнокомандувачем прокремлівського клоуна ?
істинний патріот - це той, хто готовий віддати життя за це бидло, яке хаває Сватів ?
Отправить под арест без права залога должны Авакова за такую работу его ведомства.
Один из них был левым уклонистом, а 22, как оказалось - ни при чем...
Предъявляют ведь им хулиганство, а тут должны быть конкретные пострадавшие от хулиганских действий, а никого нет нет кроме перепуганных пенсионерок и разбитого окна... И все - весь пар в свисток.
А ведь самое опасное в этой ситуации - вооруженный бандитизм. Вооруженная банда из 60 человек пыталась получить экономические преимущества для себя или для своих заказчиков. А доказывать здесь нужно наличие объединения граждан с преступным умыслом, централизованое руководство и дерзкое пренебрежение законом и правами граждан. Главная опасность на в разбитом окне, как это видят следователи, а в преступной организации. Поэтому титуханы и процветают!