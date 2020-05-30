Открытие метро и магазинов в ТРЦ не должно привести к росту заболеваемости коронавирусом, - Ляшко

По ходу ослабления карантина в правительстве анализируют ситуацию, чтобы увидеть, что может привести к стремительному росту заболеваемости.

Об этом заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы будем придерживаться прописанных противоэпидемиологических норм, в принципе, рост не должен произойти. Если будут сознательно нарушаться все эти прописанные нормы, может быть рост случаев коронавирусной инфекции", - сказал он.

По его словам, по ходу ослаблений карантина в правительстве анализируют ситуацию, чтобы увидеть, что может приводить к стремительному росту. "Ибо мы в ежедневном анализе показываем, кто и где, в каком регионе что позволил открыть, ставим галочку и отслеживаем, что может быть на пятый, седьмой день, десятый день. Тогда ретроспективно посмотрим, как та или иная сфера экономики могла повлиять на рост случаев коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

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По его мнению, ослабление, касающиеся работы метро или открытия магазинов в торгово-развлекательных центрах, не должны привести к росту заболеваемости.

"Позволяют открывать магазины в торгово-развлекательных центрах при условии соблюдения противоэпидемиологических норм. В стране это позволили сделать еще с 11 мая. Определенные регионы, области выбрали решения и продлили срок ограничения в торгово-развлекательных центрах, и только сейчас будут начинать", - добавил Ляшко.

Напомним, в Украине продолжается переход ко второму этапу ослабления карантина, так называемому адаптивному карантину. Он начался с 22 мая и постепенно вводится в регионах страны по мере их готовности.

По состоянию на утро 30 мая в Украине зарегистрировано 23 204 случая инфицирования коронавирусом, с начала пандемии умерли 696 человек, выздоровели - 9311.

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