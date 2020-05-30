Открытие метро и магазинов в ТРЦ не должно привести к росту заболеваемости коронавирусом, - Ляшко
По ходу ослабления карантина в правительстве анализируют ситуацию, чтобы увидеть, что может привести к стремительному росту заболеваемости.
Об этом заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Если мы будем придерживаться прописанных противоэпидемиологических норм, в принципе, рост не должен произойти. Если будут сознательно нарушаться все эти прописанные нормы, может быть рост случаев коронавирусной инфекции", - сказал он.
По его словам, по ходу ослаблений карантина в правительстве анализируют ситуацию, чтобы увидеть, что может приводить к стремительному росту. "Ибо мы в ежедневном анализе показываем, кто и где, в каком регионе что позволил открыть, ставим галочку и отслеживаем, что может быть на пятый, седьмой день, десятый день. Тогда ретроспективно посмотрим, как та или иная сфера экономики могла повлиять на рост случаев коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.
По его мнению, ослабление, касающиеся работы метро или открытия магазинов в торгово-развлекательных центрах, не должны привести к росту заболеваемости.
"Позволяют открывать магазины в торгово-развлекательных центрах при условии соблюдения противоэпидемиологических норм. В стране это позволили сделать еще с 11 мая. Определенные регионы, области выбрали решения и продлили срок ограничения в торгово-развлекательных центрах, и только сейчас будут начинать", - добавил Ляшко.
Напомним, в Украине продолжается переход ко второму этапу ослабления карантина, так называемому адаптивному карантину. Он начался с 22 мая и постепенно вводится в регионах страны по мере их готовности.
По состоянию на утро 30 мая в Украине зарегистрировано 23 204 случая инфицирования коронавирусом, с начала пандемии умерли 696 человек, выздоровели - 9311.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А може ти обкурений??
Вітамін "Д" давно відомий що зміцнює імунітет, а в жінок після-клімаксних ще сприяє засвоєнню кальцію в кістках і вони не так легко ламаються.
І взагалі вітаміни (всякі) допомагають боротись з вірусами. Я ще їв ********* скільки міг проковтнути - вітамін "С".
Мне нравится слова французского врача Тиссо - все лекарства мира не в силах заменить движение.
Для тех кто в танке: недостаток витаминов и минералов снижает иммунитет. Проверить, чего у Вас не хватает, дороже, чем купить банку витаминов.
как сказал один знакомый - надо есть то, что хочется и что вы любите - организм сам определяет , что ему надо в данный момент..
Согласен. Это как религиозные догмы, только с медицинской тематикой
Тада и за людей и за правительство и за тех, кто ходит в масках по улице...
Обыкновенный развод
https://www.facebook.com/100001863370777/videos/3941209355951138/
Умных людей около 10-20%. При- Сталине половину из них посадили, вторая половина помалкивала, а остальные кричали- смерть врагам народа!. Ну и процессы- врачи- вредители итд итп. как сейчас- заболел Кадыров, Песков,Лещенко- дабы народ боялся и покупал маски за 100 грн ...
срань зелёная...
Народ- нет "пандемии" это обман всемирной аптечной мафии.
Показуха. При "пандемии"легче управлять народом- больше 3-х не собираться, мелкие торговцы должны побежать работать в ТРЦ,заробитчане пойти на заводы олигархов, а работающие не должны требовать повышения зарплаты при возрастающих тарифах и ценах.
Это главное назначение "пандемии" Осталось открыть лагеря для здравомыслящих давать 5 лет срока за неверие в "пандемию"- как при Сталине- за пораженческие настроения.
Так потуги в сторону уже идут. Не раз были сообщения что СБУ выявляет и обезвреживает аккаунты, распространяющие "лживую" информацию о пандемии, подкрепляя её фразами о "рука Моксвы"...
.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-pozhezhi-dsns-********/30632701.html З початку року в Україні сталося понад 13 тисяч пожеж у житловому секторі, в яких загинули більш ніж 800 людей, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
.
Питер Хитченс: https://hitchensblog.mailonsunday.co.uk/2020/05/peter-hitchens-were-destroying-the-nations-wealth-and-the-health-of-millions.html Мы уничтожаем богатство нации и здоровье миллионов людей . «Если вы не отстаиваете свою основную свободу - ту, на основе которой вы можете законно идти, куда пожелаете, тогда вы потеряете её навсегда.