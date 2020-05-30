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Новости Коронавирус и карантин
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Открытие метро и магазинов в ТРЦ не должно привести к росту заболеваемости коронавирусом, - Ляшко

Открытие метро и магазинов в ТРЦ не должно привести к росту заболеваемости коронавирусом, - Ляшко

По ходу ослабления карантина в правительстве анализируют ситуацию, чтобы увидеть, что может привести к стремительному росту заболеваемости.

Об этом заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы будем придерживаться прописанных противоэпидемиологических норм, в принципе, рост не должен произойти. Если будут сознательно нарушаться все эти прописанные нормы, может быть рост случаев коронавирусной инфекции", - сказал он.

По его словам, по ходу ослаблений карантина в правительстве анализируют ситуацию, чтобы увидеть, что может приводить к стремительному росту. "Ибо мы в ежедневном анализе показываем, кто и где, в каком регионе что позволил открыть, ставим галочку и отслеживаем, что может быть на пятый, седьмой день, десятый день. Тогда ретроспективно посмотрим, как та или иная сфера экономики могла повлиять на рост случаев коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 80% инфицированных COVID-19 переносят его бессимптомно, - главный санврач Ляшко

По его мнению, ослабление, касающиеся работы метро или открытия магазинов в торгово-развлекательных центрах, не должны привести к росту заболеваемости.

"Позволяют открывать магазины в торгово-развлекательных центрах при условии соблюдения противоэпидемиологических норм. В стране это позволили сделать еще с 11 мая. Определенные регионы, области выбрали решения и продлили срок ограничения в торгово-развлекательных центрах, и только сейчас будут начинать", - добавил Ляшко.

Напомним, в Украине продолжается переход ко второму этапу ослабления карантина, так называемому адаптивному карантину. Он начался с 22 мая и постепенно вводится в регионах страны по мере их готовности.

По состоянию на утро 30 мая в Украине зарегистрировано 23 204 случая инфицирования коронавирусом, с начала пандемии умерли 696 человек, выздоровели - 9311.

Также читайте: Минздрав будет предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом при второй волне, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1363) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Странно, все открывается, все больше на улицах кругом народа, а коронавирус идет на спад. Что то тут не то.
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31.05.2020 00:39
+5
Все уже всё про всё поняли и про тебя Ляшко и Степанов, есть особое мнение. Я бы вас лишил зарплаты. За, что вам ее платить и самое главное за счет кого и чего? Вы уничтожили все, грамотеи!
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31.05.2020 00:04
+4
Скупчення людей і нехтування засобами захисту приведуть до збільшення заражень.
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31.05.2020 00:01
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Скупчення людей і нехтування засобами захисту приведуть до збільшення заражень.
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31.05.2020 00:01 Ответить
До того ти ляшку вірив, а зараз... шо ж трапилось?
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31.05.2020 00:07 Ответить
Щас вам прихильники натыкАют. Лучше с ними не говорить. Хай в своих резинках и масках между собой общаются)
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31.05.2020 07:55 Ответить
Ріст захворювання буде там де холодно і сиро, на бойнях напр., як у ФРН і в Франції. вірус переноситься на краплинах вологи, туман і дощова прохолодна погода йому підходить.
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31.05.2020 00:03 Ответить
Ага, німці з французами дураки, а ти розумний і краще знаєш. Перестань.
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31.05.2020 01:49 Ответить
за отдых на карантине им заплптили. А надоест дурака валять отменят по просьбе трудящихся. У каркнтина подоплека экономическая а не медицинская.
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31.05.2020 07:48 Ответить
Все уже всё про всё поняли и про тебя Ляшко и Степанов, есть особое мнение. Я бы вас лишил зарплаты. За, что вам ее платить и самое главное за счет кого и чего? Вы уничтожили все, грамотеи!
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31.05.2020 00:04 Ответить
А як, щодо того, що якби вони працювали, то результат був би той же?
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31.05.2020 00:06 Ответить
Положили всю економіку,а українці це все підтримують.
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31.05.2020 00:10 Ответить
Яку економіку? Ресторани та кав'ярні на колесах то не економіка. Що положили конкретно, яку галузь?
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31.05.2020 01:52 Ответить
https://censor.net/user/193787 А чому це не економіка.Це крутяться гроші легально.значить це економіка.Крім того,майже все було закрито,а це сильно вплинуло на економіку в цілому.Он скільки зараз безробітних.Значить що ситуація погіршилась.
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31.05.2020 01:58 Ответить
не всі підтримують. далеко не всі...
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31.05.2020 02:55 Ответить
https://censor.net/user/469515 Переважна більшість підтримує,а меншість мало що вирішує.
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31.05.2020 03:07 Ответить
Переважна більшість на вулицях проти. Але на "Цензорі" більшість за дурантин. Крім того в Мережі цензура - пости проти дурантину видаляють і т.д.
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31.05.2020 03:10 Ответить
https://censor.net/user/469515 Вам так здається,що проти.
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31.05.2020 03:34 Ответить
Я звик довіряти своїм "очам". Може мій район це якась аномалія, але в ньому на вулиці ніхто не заперечує коли я голосно лаю дурантин. Ну майже ніхто - один випадок.
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31.05.2020 03:49 Ответить
https://censor.net/user/469515 Ну тут де я живу.то в масках ходять.Та й в магазин без неї не пустять.А в супермаркети пускають по черзі.
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31.05.2020 04:08 Ответить
ПРОВОЦИРУЕТ ЛЮДЕЙ НА БЕЗПРЕДЕЛ И САМ ЗНАЕТ ЧТО ПРОВОЦИРУЕТ.
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31.05.2020 00:10 Ответить
Щоб стерилізувати маску досить її висушити, феном наприклад. Вірус подібний до нано-капельки яєчного білка, коли він висихає то висихають відростки, які називають короною і які він служать ключем щоб відкрити доступ до клітини в яку він переносить генетичний матеріал, якщо він висохне то йому капець.
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31.05.2020 00:10 Ответить
Ага, професора від медицини накурились трави і по тєліку дурниці розповідають, але чомусь інші професори від медицини того не заперечують, теж по-твоєму обкурені?

А може ти обкурений??
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31.05.2020 00:18 Ответить
Йди то розкажи професорам від медицини, європейським. Вони напевне більше як 9 класів закінчили. Тут тільки терапевти 7 років в універі вчаться +2 роки практики в госпіталях, потім докторську дисертацію захищають і тільки після того мають право лікувати. А ти з 9-ма класами тут вумнічаєш.
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31.05.2020 00:25 Ответить
Так по ящику пояснювали для широкої публіки щоб всі зрозуміли і я тут повторив для таких як ти, щоб дійшло, але бачу що не дійшло.
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31.05.2020 00:30 Ответить
І що тут нового? Суши маски феном кожні 2-3 години і будеш здоровим, але більше 10-ти годин їх не носи.
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31.05.2020 00:47 Ответить
Роби як хочеш, твоє здоров'я тільки тебе стосується. Я перехворів напів-легкою формою, врятувала мене напевне вода, яку пропускав через срібло і вакцина БЦЖ, але що поиогло не знаю. Може імунітет хороший, але можу сказати що зараза крута - жуть. Пече в грудях і сухий кашель, температура ледь піднімалась до 36,8-37. Ліків ніяких не приймав, через 5 днів пекти в грудях перестало, але кашель продовжувався ще 3 тижні. Ну і загоряв, вже загорів до порядку, як на морі, хоч загоряв вдома - вітамін "Д" для імунітету.
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31.05.2020 01:05 Ответить
Не знаю чи брехня про срібло, але чомусь до 80-х років і навіть тепер ще в деяких лікарів інструмент срібний тому що срібло має властивість само-стерилізуватись. Я варив і продовжую варити срібний ланцюжок в воді на чай / каву.
Вітамін "Д" давно відомий що зміцнює імунітет, а в жінок після-клімаксних ще сприяє засвоєнню кальцію в кістках і вони не так легко ламаються.
І взагалі вітаміни (всякі) допомагають боротись з вірусами. Я ще їв ********* скільки міг проковтнути - вітамін "С".
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31.05.2020 01:20 Ответить
Серебро убивает бактерии (не все), поэтому применение в медицине может быть оправдано. Но на вирусы оно не действует никак. Кроме того серебро плохо влияет не только на болезнетворные бактерии, но и на полезные. Поэтому польза ******** с серебром сомнительна. Ну а витамина С в ********** очень мало. Не лучше ли просто пропить хороший витаминный комплекс? Кстати, цинк, вроде как, оказывает на имунитет большее влияние, чем витамин С. Действительно, иммунитет резко снижается при недостатке витамина С, но польза высоких доз не доказана.
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31.05.2020 02:07 Ответить
Никакая эффективность серебра (точнее, его ионов) как антисептика была доказана довольно давно (читал в книжке 79-го года). Но народу этот миф нравится.
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31.05.2020 02:58 Ответить
иммунитет резко снижается при недостатке витамина С, но польза высоких доз не доказана.

Мне нравится слова французского врача Тиссо - все лекарства мира не в силах заменить движение.
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31.05.2020 08:09 Ответить
Всі давно знають, шо таке є - твій ящик. Не тре свою кацапську дурь випячувати.
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31.05.2020 00:41 Ответить
Дурь кацапська в тебе. В мене не кацапський ящик, а французький.
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31.05.2020 00:44 Ответить
кому ти тут казки розказуєш ."француз " недороблений?)
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31.05.2020 00:49 Ответить
Ти недороблений - кожний по собі судить.
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31.05.2020 00:54 Ответить
Повторюй за мной: птн пнх.
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31.05.2020 00:49 Ответить
Pas de problème - птн пнх.
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31.05.2020 00:53 Ответить
Молодець. Суши та носи.
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31.05.2020 01:06 Ответить
А как еще народу можно объяснить? Действительно, на вирусах есть белки (ключи), которые соединяются с определенными белками-рецепторами (замки) на поверхности клеток. Так проникают в клетку все вирусы, а не только корона. Само собой, что "ключи" могут "ломаться". Это для тебя новость? Перечитай еще раз учебник по биологии.
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31.05.2020 01:18 Ответить
Спорное утверждение. Ученые еще до сих пор не определились, к живым или неживым относить вирусы. Механизм заражения изучен полностью (кстати, почитай об этом - очень интересно). И причины, по которым вирус утрачивает способность заражать тоже. Ультрафиолет и высокая температура губительны для всех вирусов. По этой же причине работает и спирт: он денатурирует белки вируса. А отопительный сезон с сухим воздухом влияет не на вирус, а на твои слизистые - он просто снижает защитные свойства организма. Так что ничего особо нового и секретного в Ковиде нет. Есть два варианта: либо он утратит свою смертоносность с дальнейшими мутациями и о нем все забудут, либо он будет приходить вместе с гриппом каждый год. Почему-то мне кажется, что второй вариант маловероятен.
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31.05.2020 01:55 Ответить
Я тебе скажу по большому секрету: витамины и минералы влияют не только на твой иммунитет, но также на гормоны, работоспособность, да и вообще на все. При недостатке этих самых витаминов и минералов может не только иммунитет снижаться, но и проблемы с сердечком и потенцией возникают. У спортсменов дополнительный прием того же витамина С снижает катаболизм и укрепляет иммунитет - это доказоно в ходе многочисленных экспериментов. У обычных людей питающихся нормально (у нас таких нет) прием витамина С действительно не влияет никак. А вот влияние цинка до сих пор исследуют. Кстати, микроэлементы нужны даже растениям для нормального развития. Но в Вашем учебнике по биологии, похоже, об этом не писали.
Для тех кто в танке: недостаток витаминов и минералов снижает иммунитет. Проверить, чего у Вас не хватает, дороже, чем купить банку витаминов.
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31.05.2020 07:40 Ответить
Проверить, чего у Вас не хватает, дороже, чем купить банку витаминов.

как сказал один знакомый - надо есть то, что хочется и что вы любите - организм сам определяет , что ему надо в данный момент..
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31.05.2020 08:03 Ответить
Большая часть населения любит пиво, чипсы, конфеты, мороженое, торты и сладкие газированные напитки. Организму это точно не нужно. Так что это утверждение точно не соответствует истине.
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31.05.2020 22:20 Ответить
Вообщем все, что говорят СМИ о Ковиде это ложь и абсурд.

Согласен. Это как религиозные догмы, только с медицинской тематикой
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31.05.2020 08:07 Ответить
"не должно" он главного санитарного врача, - это звучит убедительно=) Зебилы-с
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31.05.2020 00:13 Ответить
Просто стыдно, ей-богу......

Тада и за людей и за правительство и за тех, кто ходит в масках по улице...
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31.05.2020 08:00 Ответить
Странно, все открывается, все больше на улицах кругом народа, а коронавирус идет на спад. Что то тут не то.
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31.05.2020 00:39 Ответить
А где спад-то? В Киеве скорые не успевают подвозить заболевших эти 2 дня. Игру чемпионата по футболу отменили из-за заболевших в команде. Неделька где-то нужна чтобы все это в статистику пошло. Ну если скрывать не будут. Хотя скорее всего будут рисовать красивые цифры пока смогут.
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31.05.2020 01:16 Ответить
Странно, все открывается, все больше на улицах кругом народа, а коронавирус идет на спад. Что то тут не то.

Обыкновенный развод
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31.05.2020 07:57 Ответить
Интересное видео про коронавирус нашел, дай бог, чтобы это оказался фейк.
https://www.facebook.com/100001863370777/videos/3941209355951138/
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31.05.2020 00:44 Ответить
Коли люди щось планують то Боги регочуть.
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31.05.2020 01:36 Ответить
розходіться лохи .вас наї-ли) вже сам Ляшко .якому ви .коронавірусні шизофреніки.били поклони. вам про це говорить майже прямим текстом.
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31.05.2020 00:55 Ответить
А зачем закрывали?
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31.05.2020 01:50 Ответить
https://censor.net/user/359826 Це не в нас придумали,наші просто повторили.З цим вірусом стільки абсурду і протиріч.Мені не зрозуміло,хіба в це все наче розумні люди можуть вірити?
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31.05.2020 03:41 Ответить
.Мені не зрозуміло,хіба в це все наче розумні люди можуть вірити?

Умных людей около 10-20%. При- Сталине половину из них посадили, вторая половина помалкивала, а остальные кричали- смерть врагам народа!. Ну и процессы- врачи- вредители итд итп. как сейчас- заболел Кадыров, Песков,Лещенко- дабы народ боялся и покупал маски за 100 грн ...
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31.05.2020 07:54 Ответить
зе-гниды изображают что это по ихнему разрешению солнце всходит...
срань зелёная...
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31.05.2020 07:28 Ответить
Ляшко і ґуский? Та ні.. Це своє рідне
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31.05.2020 07:42 Ответить
Пластилінова принциповість зелених кормчих.
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31.05.2020 07:37 Ответить
вчора їхав тролейбусом ..у трьох маски на шиї.. одна чихала, знявши маску.. кароче..буде нам всім свято
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31.05.2020 07:40 Ответить
вчора їхав тролейбусом ..у трьох маски на шиї.. одна чихала, знявши маску..

Народ- нет "пандемии" это обман всемирной аптечной мафии.
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31.05.2020 07:48 Ответить
наверно тяжело искать черную кошку в черной комнате... ну а если все таки допустить т.н. коронавирус, то это (инфицирование) будет длится годами. зачем это сдерживать? треть населения Земли инфицировано туберкулезом, ну и что???
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31.05.2020 07:44 Ответить
Відкриття метро та магазинів у ТРЦ

Показуха. При "пандемии"легче управлять народом- больше 3-х не собираться, мелкие торговцы должны побежать работать в ТРЦ,заробитчане пойти на заводы олигархов, а работающие не должны требовать повышения зарплаты при возрастающих тарифах и ценах.
Это главное назначение "пандемии" Осталось открыть лагеря для здравомыслящих давать 5 лет срока за неверие в "пандемию"- как при Сталине- за пораженческие настроения.
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31.05.2020 07:46 Ответить
"...5 лет срока за неверие в "пандемию""
Так потуги в сторону уже идут. Не раз были сообщения что СБУ выявляет и обезвреживает аккаунты, распространяющие "лживую" информацию о пандемии, подкрепляя её фразами о "рука Моксвы"...
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31.05.2020 07:59 Ответить
Кортче живьем надо брать этих коронбесов и на публичное разбирательство. А потом суд присяжных.С консфискацией. Или эти иследования врагов рода человеческого будут только поощрятся.
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31.05.2020 07:58 Ответить
Мне нравится соотношение при 644 умерших от коронавируса (78 лет и рак 4-й степени и коронавирус считали от коронавируса)
.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-pozhezhi-dsns-********/30632701.html З початку року в Україні сталося понад 13 тисяч пожеж у житловому секторі, в яких загинули більш ніж 800 людей, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
.

Питер Хитченс: https://hitchensblog.mailonsunday.co.uk/2020/05/peter-hitchens-were-destroying-the-nations-wealth-and-the-health-of-millions.html Мы уничтожаем богатство нации и здоровье миллионов людей . «Если вы не отстаиваете свою основную свободу - ту, на основе которой вы можете законно идти, куда пожелаете, тогда вы потеряете её навсегда.
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31.05.2020 08:04 Ответить
так накуа їх було закривати..?
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31.05.2020 11:35 Ответить
 
 