Глава ОП Ермак за прошлый год заработал почти 256 тыс. грн, пользуется чужой Toyota Camry и владеет общим бизнесом с россиянином, - декларация

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в 2019 году получил 255 859 гривен дохода от предпринимательской и адвокатской деятельности.

Согласно электронной декларации, в прошлом году он получил 151 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности, 42 тыс. 570 грн и 10 тыс. 672 грн зарплаты по основному месту работы в адвокатском объединении "Міжнародна правнича компанія" и ООО "Міжнародна правнича компанія", 49 тыс. 317 грн зарплаты по совместительству в ООО "Міжнародна правнича компанія", 1,3 тыс грн гонорара в "Медийной группе европейского партнерства" и 1 тыс. грн от отчуждения ценных бумаг, передает Цензор.НЕТ.

При этом он хранит наличными $347 тыс. и €50 тыс., а в банках - 26 803 грн ("ОТП Банк") и 609 грн ("Кредобанк").

В прошлом году Ермак отдал в долг 1 380 660 грн принадлежащей ему ООО "Гарнет Інтернешнл Медиа Групп", которая с 2016 года имеет перед Ермаком две задолженности по договорам на 4,98 млн грн и 3 334 218 грн. В 2006 году он взял кредит в "Альфа-Банке" на 4 377 186 грн, по которому еще должен выплатить 3 328 387 грн.

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В 2005 году глава ОП купил квартиру в Киеве площадью 107,8 кв. м за 3 млн 535 тыс. грн. С августа 2015 года он пользуется автомобилем Toyota Camry, который принадлежит Андрею Ерошову.

С 1997 года Ермак владеет 50% корпоративных прав ООО "Міжнародна правнича компанія", где является директором, а с марта 2019 года - 60% в адвокатском объединении "Міжнародна правнича компанія".

С 1999 года ему принадлежит 10% в созданном для оптовой торговли ЗАО "Интерпромфинанс Украина" (90% которого, по данным Интерфакс-Украина, принадлежит российскому предпринимателю, банкиру и общественно-политическому деятелю Рахамиму Эмануилову), с 2001 года - 50% ООО "Интерпромфинанс-Безпека" (деятельность частных охранных служб).

С 2012 года Ермак владеет 99% ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" (распространение и производство кино- и видеофильмов, ТВ-программ), с ноября 2014 года - 100% корпоративных прав ООО "Эр Пи Ай" (компоновка кино- и видеофильмов, телевизионных программ); с 2004 года - 50% ООО "Международная фармацевтическая группа" (второй учредитель - народный депутат от "Слуги народа" Андрей Задорожный).

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С 2002 года Ермаку принадлежит 0,01% ООО "Виссон Юкрейн Технолоджис" (исследование и экспериментальные разработки в сфере естественных и технических наук, производство и оптовая торговля компьютерами и периферийным оборудованием; 99% - у "Виссон Лимитед", Британские Виргинские острова), с 2018 года – 33,33% в ООО "Ама Вижн" (производство кино- и видеофильмов, ТВ-программ).

Глава ОП является конечным бенефициаром указанных компаний, ассоциации "Украинско-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования" (основатели - "Міжнародна правнича компанія" и общество с солидарной ответственностью "Кавтарадзе и партнеры"), ООО "М.Е.П." (деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам налогообложения), ООО "Украинско-грузинская медийная компания" (производство кино- и видеофильмов, ТВ-программ).