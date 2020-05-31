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Глава ОП Ермак за прошлый год заработал почти 256 тыс. грн, пользуется чужой Toyota Camry и владеет общим бизнесом с россиянином, - декларация

Глава ОП Ермак за прошлый год заработал почти 256 тыс. грн, пользуется чужой Toyota Camry и владеет общим бизнесом с россиянином, - декларация

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в 2019 году получил 255 859 гривен дохода от предпринимательской и адвокатской деятельности.

Согласно электронной декларации, в прошлом году он получил 151 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности, 42 тыс. 570 грн и 10 тыс. 672 грн зарплаты по основному месту работы в адвокатском объединении "Міжнародна правнича компанія" и ООО "Міжнародна правнича компанія", 49 тыс. 317 грн зарплаты по совместительству в ООО "Міжнародна правнича компанія", 1,3 тыс грн гонорара в "Медийной группе европейского партнерства" и 1 тыс. грн от отчуждения ценных бумаг, передает Цензор.НЕТ.

При этом он хранит наличными $347 тыс. и €50 тыс., а в банках - 26 803 грн ("ОТП Банк") и 609 грн ("Кредобанк").

В прошлом году Ермак отдал в долг 1 380 660 грн принадлежащей ему ООО "Гарнет Інтернешнл Медиа Групп", которая с 2016 года имеет перед Ермаком две задолженности по договорам на 4,98 млн грн и 3 334 218 грн. В 2006 году он взял кредит в "Альфа-Банке" на 4 377 186 грн, по которому еще должен выплатить 3 328 387 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обнародовал декларацию за 2019 год: доходы 28,6 млн грн, уплачено 3,6 млн грн налогов

В 2005 году глава ОП купил квартиру в Киеве площадью 107,8 кв. м за 3 млн 535 тыс. грн. С августа 2015 года он пользуется автомобилем Toyota Camry, который принадлежит Андрею Ерошову.

С 1997 года Ермак владеет 50% корпоративных прав ООО "Міжнародна правнича компанія", где является директором, а с марта 2019 года - 60% в адвокатском объединении "Міжнародна правнича компанія".

С 1999 года ему принадлежит 10% в созданном для оптовой торговли ЗАО "Интерпромфинанс Украина" (90% которого, по данным Интерфакс-Украина, принадлежит российскому предпринимателю, банкиру и общественно-политическому деятелю Рахамиму Эмануилову), с 2001 года - 50% ООО "Интерпромфинанс-Безпека" (деятельность частных охранных служб).

С 2012 года Ермак владеет 99% ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" (распространение и производство кино- и видеофильмов, ТВ-программ), с ноября 2014 года - 100% корпоративных прав ООО "Эр Пи Ай" (компоновка кино- и видеофильмов, телевизионных программ); с 2004 года - 50% ООО "Международная фармацевтическая группа" (второй учредитель - народный депутат от "Слуги народа" Андрей Задорожный).

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С 2002 года Ермаку принадлежит 0,01% ООО "Виссон Юкрейн Технолоджис" (исследование и экспериментальные разработки в сфере естественных и технических наук, производство и оптовая торговля компьютерами и периферийным оборудованием; 99% - у "Виссон Лимитед", Британские Виргинские острова), с 2018 года – 33,33% в ООО "Ама Вижн" (производство кино- и видеофильмов, ТВ-программ).

Глава ОП является конечным бенефициаром указанных компаний, ассоциации "Украинско-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования" (основатели - "Міжнародна правнича компанія" и общество с солидарной ответственностью "Кавтарадзе и партнеры"), ООО "М.Е.П." (деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам налогообложения), ООО "Украинско-грузинская медийная компания" (производство кино- и видеофильмов, ТВ-программ).

Автор: 

декларация (1353) Ермак Андрей (1255) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+33
И хватает ещё наглости хвастаться бизнесом с россиянином?

ТО ЕСТЬ ПЛАТИТ НАЛОГИ В РАШЕ, чтобы они оружие покупали и убивали украинцев
В отставку !!!
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31.05.2020 00:41
+27
ЗЕбилоиды-малороссы у власти .Этого хотело ватное стадо 73 процентных
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31.05.2020 00:49
+19
Ну прям как Юлия Владимирована . Ни кола, ни двора. Автомобидь и то чужой . Кто-то верит в эту пургу?
Глава ОП Ермак за прошлый год заработал почти 256 тыс. грн, пользуется чужой Toyota Camry и владеет общим бизнесом с россиянином, - декларация - Цензор.НЕТ 5254
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31.05.2020 04:57
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Правила форума Совет форумчан
И хватает ещё наглости хвастаться бизнесом с россиянином?

ТО ЕСТЬ ПЛАТИТ НАЛОГИ В РАШЕ, чтобы они оружие покупали и убивали украинцев
В отставку !!!
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31.05.2020 00:41 Ответить
И чисто сиротка бася по декларации! Практически гол, как сокол !))))) Может скинутся нищеброду?
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31.05.2020 07:37 Ответить
Ніщєброд оце новый мерс купив. ЦІЮікаво, чи в декларацію вніс? І що це за глава ОПи - бізнесмен? В чому спільний бізнес з кацапом полягає? У торгівлі державними інтересами? Цю зелену шоблу садити можна вже через одного. Один - точно злочинець, другий - точно дурень.
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31.05.2020 08:46 Ответить
Глава ОП Ермак за прошлый год заработал почти 256 тыс. грн, пользуется чужой Toyota Camry и владеет общим бизнесом с россиянином, - декларация - Цензор.НЕТ 9561
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31.05.2020 00:42 Ответить
ЗЕбилоиды-малороссы у власти .Этого хотело ватное стадо 73 процентных
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31.05.2020 00:49 Ответить
Сосет у Путина , этим его и завербовали . Он под колпаком
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31.05.2020 00:51 Ответить
Сбитым самолётом в Иране, Шмарклю кацапы посадили на кукан
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31.05.2020 00:57 Ответить
«Формула Єрмака»: бізнес-зв'язки переговорника Зеленського з політичною елітою Росії || СХЕМИ №231 https://www.youtube.com/watch?v=37cuKwe1F4w&feature=emb_title
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31.05.2020 03:12 Ответить
А агент Козырь задекларировал свою зарплату от фсб?
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31.05.2020 01:02 Ответить
У тебя там зеркало перед рылом, русский?
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31.05.2020 02:38 Ответить
"Личные вещи партизана Боснюка. Пуля из его черепа, а также гвоздь, которым он ранил фашиста..." Широко жил партизан Боснюк! (с)
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31.05.2020 01:05 Ответить
ФСБ предателю платит исправно но в Украине всем побоку. Жаль только украинских воинов на фронте.
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31.05.2020 01:12 Ответить
256 в год? Ето 21 в месяц? Я зарабатываю 22 (16 на руки), хватает только накормить семью и одеть в секонде. ЕРМАК ****** !
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31.05.2020 01:27 Ответить
Несомненно.
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31.05.2020 01:41 Ответить
А новый мерседес, купленный в начале пандемии, почему в декларацию не попал?

Я ж так понял, шо Ермак на него накопил из 256 тысяч гривен, которые за год заработал, а не на продаже масок и должностей.
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31.05.2020 01:43 Ответить
Это декларация за 2019 - мерин он купил в 2020, но не в этом дело. Когда его спрашивали откуда деньги, он говорил,что подал Камри, немножко доложил, и купил. А тут оказывается, что Камри не его - как он мог её продать? Опять на3,14здел. Брехня - отличительная черта всей зелёной команды
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31.05.2020 09:17 Ответить
Так ты учти что проезд по Украине ,полёты и покатушки у него с Зелей по всему миру-БЕСПЛАТНЫЕ.Жратва на бизнес форумах,дип приёмах,командировках и тд и тп-у него тоже БЕСПЛАТНАЯ!Мобила,планшет,комп(а так же их ремонты)-у него тоже БЕСПЛАТНЫЕ!!!В общем зелёные применили сталинский метод-скрывать гос расходы на себя,... и хоть у Сталина было 12 гос дач,3000 охраны и хавчик ему с Франции и Норвегии доставляли личным самолётом-совкодрочеры всегда гордо заявляли:что Сталин проходил всё своё правление в одной шинельке!!!
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31.05.2020 15:05 Ответить
Интересно ,как он при таких доходах умудрился миллионы накопить и как мерседес купил? Я тоже так хочу ,пусть меня научит! И при этом Зеленский еще ему руки не отрубил!
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31.05.2020 01:47 Ответить
Бизнес прибыльный. Менять подгузники президенту.
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31.05.2020 02:10 Ответить
Глава ОП Ермак за прошлый год заработал почти 256 тыс. грн, пользуется чужой Toyota Camry и владеет общим бизнесом с россиянином, - декларация - Цензор.НЕТ 368
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31.05.2020 03:36 Ответить
Ну прям как Юлия Владимирована . Ни кола, ни двора. Автомобидь и то чужой . Кто-то верит в эту пургу?
Глава ОП Ермак за прошлый год заработал почти 256 тыс. грн, пользуется чужой Toyota Camry и владеет общим бизнесом с россиянином, - декларация - Цензор.НЕТ 5254
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31.05.2020 04:57 Ответить
Кому Єрмак, а аби про Юльку перднути.
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31.05.2020 05:50 Ответить
А что мне тебя в пример привести? Так ты же не пишешь, что ты нищий как церковная мышь. Ты декларацию своей бохини почитай - брехливая, жадная карга

Глава ОП Ермак за прошлый год заработал почти 256 тыс. грн, пользуется чужой Toyota Camry и владеет общим бизнесом с россиянином, - декларация - Цензор.НЕТ 2857
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31.05.2020 07:37 Ответить
А ты то чьих будешь, холоп? Кто твои боги, для которых ты отрабатываешь унижением Юли. И прими к свединью: я голосовал за
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04.06.2020 20:42 Ответить
А що на параші теж українську владу обирають? А вообще, знаешь бродячий, мне на тебя и на твои перлы... Надеюсь понял
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04.06.2020 21:17 Ответить
навзаєм, трол
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04.06.2020 21:33 Ответить
Фаршмак моцковська підстилка, на нарах буде на повному пансіоні.
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31.05.2020 09:25 Ответить
Один пишем, а сколько на уме? Верить в декларации чинуш всеравно, что в статистику по заболеванию коронавирусом.
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31.05.2020 06:59 Ответить
Думаю, это процентов 5 от честно награбленного
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31.05.2020 07:35 Ответить
...5% от заработанного в "Квартале" Награбленное - отдельная тема
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31.05.2020 07:39 Ответить
Бедный, как церковная мышь. Но Ермак-не мышь, минимум - КРЫСА
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31.05.2020 07:57 Ответить
Пора скидываться народу Украины нищему Ермаку.
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31.05.2020 08:01 Ответить
Таких Ермаков, шоб он был здоров, половина ВРУ.
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31.05.2020 08:21 Ответить
Не влада, а "ніщеброди". Ось тільки харі ростуть, як на дріжджах.
22 МАРТА 2020
Ермак в канун карантина купил Mercedes за 3 миллионаГлава ОП Єрмак за минулий рік заробив майже 256 тис. грн, користується чужою Toyota Camry і володіє спільним бізнесом із росіянином, - декларація - Цензор.НЕТ 4447 https://ua24ua.net/upload/catalog/ru/redkiy-tsinizm-glava-op-pod-karantin-kupil-mersedes-za-3-2-mln-grn_5e7789d9d88b2.jpg Глава ОП Єрмак за минулий рік заробив майже 256 тис. грн, користується чужою Toyota Camry і володіє спільним бізнесом із росіянином, - декларація - Цензор.НЕТ 4279 На які шиші
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31.05.2020 10:06 Ответить
Вспомните крысЮлю. Она тоже была нищей - без денег, без жилья , без машины. Но учитывая прошлые ее договора с РФ на газ явно была на поводке фсб карлы.
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31.05.2020 10:18 Ответить
Странно что не бомжует или не снимает хату у своей тещи ...
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31.05.2020 10:32 Ответить
А бранираваный мерс бабушка на пенсию купила.
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31.05.2020 10:57 Ответить
Общий бизнесс с россиянином это, конечно же, не торговля на крови?
Нет?
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31.05.2020 11:02 Ответить
Десятка баксов в год? У ермака? Брат с ним не делился?
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31.05.2020 11:18 Ответить
Недолугі українці чекають,що жид з кацапом і армяно-азейбарджанцем побудують їм Українську правову державу)))
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31.05.2020 11:20 Ответить
Розумні українці знають роботи:Міхновського,Донцова,Липи,плекають свої традиції і мову,підтримують українців в політичній бородьбі,виховують молодь на українських звичаях з метою отримати національну еліту не забруднену рашизмом і воюють проти ізвічного ворога Московії.
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31.05.2020 12:56 Ответить
БИЗНЕСНАКРАВИ, да какая разница
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31.05.2020 12:04 Ответить
Мерседес купив пан Єрмак доки в обсервації сидів. Мабуть в Омані банани важко розвантажував з Кремля. І братик теж піднімав зелену економіку. Продавав посади в роздріб і оптом. Уявляєете, який соціальний ліфт влаштували в конторі для мафії, шпигунів і злодіїів. З малини чи школи розвідки ФСБ він виносить держслужбовця прямо на верхівку влади без конкурсів і перевірок. Отакі ці конкурси, декларації в країні, яка будує щось подібне до Сомалі. Щасти їм в цьому зеленому болоті ідіотизму, який переміг ідобив здоровий глузд.
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31.05.2020 12:14 Ответить
чучело ватное
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31.05.2020 19:06 Ответить
 
 